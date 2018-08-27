عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

*أخبار اليوم :

- تمكنت الصناعة المغربية من تسجيل نمو طفيف نسبته 3 بالمئة، وذلك خلال الربع الأول من السنة الجارية، وهو ما يعني تحقيق نمو أكبر مما تم توثيقه خلال المرحلة نفسها من سنة 2017، والذي توقف حينها في سقف 2.3 المئة. وأشارت النتائج المقدمة من طرف بنك المغرب خلال شهر يونيو، إلى تسجيل انخفاض شهري في الإنتاج، وأيضا في معدل استخدام الطاقة الإنتاجية، بعد تسجيل ارتفاع في ذلك خلال ماي الماضي.

- شراكة مغربية كندية لتعزيز التنقيب عن النفط. أعلن المغرب عن رغبته في الاستفادة من خبرات أجنبية للتنقيب عن الموارد النفطية المحتملة، في وقت لاتزال فيه شركات كندية تقوم باستكشافات أثبتت وجود مخزونات مهمة من الغاز الطبيعي. وفي هذا السياق، وقع المكتب الوطني للهيدروكاروبورات والمعادن، في غشت الجاري، مع جمعية أبحاث الطاقة البحرية في مقاطعة نوفا سكوتشا الكندية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث الخاص بالموارد النفطية في مياه الطرفين، واتفق الجانبان على القيام بدراسة للأنظمة النفطية على طول الساحل البحري لهما، وهو ما سيعود بالفائدة على الطرفين، وذلك بمقارنة لبيانات المسح السيزمي والجيوكيميائي المجمعة في فترة سابقة.

*المساء:

- انتشار السل وسط أطباء بمراكش، والوزارة تسارع إلى إغلاق المستعجلات. بعد تسجيل حوالي سبع إصابات بداء السل الوبائي في صفوف أطباء وممرضين بمستشفى الرازي بمراكش، قررت وزارة الصحة إغلاق قسم المستعجلات، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات إصابة الأطر الطبية والتمريضية بهذا المرض الخطير. وقرر وزير الصحة، أنس الدكالي، فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء انتشار المرض في صفوف الأطر الطبية، فصلا عن إطلاق برنامج للتطهير الوبائي بكافة مرافق المستشفى، وللأدوات الطبية التي يتم الاشتغال بها في قسم السل.

- وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات كتابية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك لإنفاذ القانون بصرامة ضد المتملصين من أداء تذاكر الطرق السيارة. ودعا عبد النباوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى ضرورة تطبيق القانون نظرا لتفشي هذا النوع من المخالفات وما تسببه من أضرار متعددة المظاهر، مذكرا بأن التملص من أداء تذاكر الطرق السيارة يعتبر مخالفة من الدرجة الأولى معاقب عليها بغرامة تتراوح ما بين 700 و1400 درهم.

* الأحداث المغربية:

- أعلنت جماعة طنجة عن احتضان المدينة قريبا لمشروع سياحي يتكون من عجلة كبيرة وفضاءات للترفيه وعدة ألعاب سياحية أخرى. وأوضحت الجماعة، على موقعها الإلكتروني، أن هذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم "العجلة الكبيرة لطنجة"، وهو من فكرة شابين مغربيين مقيمين بالخارج، يتوقع أن يكلف قرابة 60 مليون درهم، وسيحتوي كذلك على أنشطة مائية. وسيتضمن هذا المشروع أكبر "عجلة كبيرة" في جنوب أوروبا وإفريقيا، وسيعزز بطبيعته خلق فرص الشغل في طنجة، وسيعطي زخما جديدا للعرض السياحي بعاصمة البوغاز.

- سجل عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم يونيو 2018، ارتفاعا بلغ معدله 28.47 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017. وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، بأن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ 901 ألف و347 مسافرا، مقابل 701 ألف و612 مسافرا نهاية يونيو من سنة 2017.

* العلم:

- تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، مساء السبت، من توقيف أربعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في الترويج الدولي للمخدرات، وحجزت بحوزتهم 376 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى خلال هذه العملية توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين، وهما من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، رفقة اثنين من شركائهما، وذلك بدوار سيدي عبد السلام الكائن بالجماعة القروية أزلا، مضيفا أن العملية أسفرت أيضا عن حجز شحنة المواد المخدرة، فضلا عن ضبط مبالغ مالية وهواتف نقالة وسيارة خفيفة بحوزة الموقوفين.

- أكد خوسي مانويل سيرفيرا، مدير "مؤسسة الثقافات الثلاث للبحر الأبيض المتوسط"، أن المغرب سيشهد في غضون العشرين سنة القادمة تحولات عميقة وشاملة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والثقافية والتشريعية "المهمة جدا" التي يجري تنفيذها حاليا. وقال مانويل سيرفيرا، في حوار أجراه مع البوابة الإلكترونية (دياريو دي سيفييا)، "أنا متأكد من أنه خلال العشرين سنة المقبلة لن يتم التعرف في الاتجاه الإيجابي على المغرب في العديد من النواحي". وأوضح أن المغرب انخرط في مسلسل عميق من التحولات الاقتصادية والثقافية المهمة "التي يجب أخذها بعين الاعتبار" كما يتضح ذلك من خلال قرب تدشين مشروع خط القطار فائق السرعة، الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء.

* آخر ساعة :

- أحال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للتو تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية على الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يفرد حيزا مهما لمقتطفات من خطاب جلالة الملك، نصره الله، الموجه الى الأمة في 6 نونبر 2017 بمناسبة الذكرى الـ 42 للمسيرة الخضراء المظفرة. وأشار الأمين العام في هذا الصدد، إلى أن جلالة الملك أكد أن المغرب "يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي".

- المغرب ضمن الدول العربية الأولى في غلاء أسعار الأكباش. كشف استطلاع رأي أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك التونسي، أن الدول العربية شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة زيادات في أسعار المواشي والأغنام. وحسب الاستطلاع فقد احتل المغرب المركز الرابع عربيا في أسعار الأكباش برسم سنة 2018 ب3 آلاف درهم، فيما احتلت الجزائر المرتبة الثانية بعد السعودية، حيث بلغ معدل سعر الأكباش في السعودية 2000 ريال أي ما يعادل 469 أورو، لتليها الجزائر ب50 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 313 أورو، ثم قطر 1300 ريال أي ما يعادل 313 أورو.

* بيان اليوم :

- أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20.2 مليار درهم نهاية يوليوز 2018، مقابل 18.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي ب 15.9 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة .

- تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مؤخرا، من توقيف سبعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله، النصب والاحتيال والولوج غير المشروع لأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف ثلاثة أشقاء من بين المشتبه فيهم بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطهم في عملية واسعة لتزوير تأشيرات المجاملة الخاصة بأداء مناسك الحج، فضلا عن ترويج تذاكر سفر عبر الطائرة، تم اقتناؤها باستعمال معطيات بنكية مقرصنة.

* رسالة الأمة:

- ارتفع رصيد المغرب في المؤشر العالمي لحقوق الملكية لسنة 2018، الذي أصدره تحالف حقوق الملكية الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، ب0.144 نقطة، ما أهله لتصدر دول شمال إفريقيا، فيما جاء في المرتبة السابعة عربيا، و58 عالميا من بين 125 دولة، متفوقا على دول متقدمة كروسيا (84 عالميا) والصين (60 عالميا)، إلى جانب المكسيك (72 عالميا) وكرواتيا (73) والأرجنتين (79)، وصربيا (101).

- سجلت حركة المسافرين على مستوى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ارتفاعا بنسبة 21,66 في المائة حتى متم شهر يوليوز 2018، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة، خلال السبعة أشهر الأولى من 2018، ما مجموعه 40 ألفا و986 مسافرا، مقابل 33 ألفا و690 مسافرا العام الماضي.

* الاتحاد الاشتراكي :

- قرر قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رفع الحظر المفروض على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة جمع الصدفيات المصنفة سيدي بولفضايل بمنطقة تيزنيت. وذكر بلاغ لقطاع الصيد البحري، أن رفع هذا الحظر تم بناء على نتائج تحاليل قام بها المعهد الوطني للأبحاث البحرية، والتي أظهرت استقرارا في الوسط البحري وتنقية كاملة للصدفيات بهذه المنطقة.

- ذكر الموقع الإخباري (لوبوان أفريك) أن ميناء طنجة المتوسط أصبح ينافس اليوم كبار الموانئ العالمية، مبرزا الموقع الرائد لهذا الميناء على المستوى الإفريقي. ونقلا عن تصنيف للمجلة المتخصصة (كونتينر ماناجمانت/تدبير الحاويات)، أكد الموقع أن ميناء طنجة المتوسط هو أول ميناء في إفريقيا، ويحتل المرتبة ال45 عالميا، مشيرا إلى أن الميناء المغربي يتقدم على بور سعيد في مصر (52) وميناء دوربان بجنوب إفريقيا (65).

* ليكونوميست:

- قانون العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر المقبل. وسيشدد هذا القانون الأحكام المالية والعقابية ضد أي شخص مرتكب للعنف أو التحرش الجنسي أو التشهير بالنساء. وستتضاعف العقوبة إذا تعلق الأمر بالعنف ضد الزوجة أو قاصر أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- أدرك المغرب أن اتفاقيات التجارة الحرة غير كافية لضمان تنمية ناجعة لاقتصاده. وصادقت الحكومة على القانون رقم 91-14 المتعلق بالتجارة الخارجية، والذي يضع إطارا جديدا للاتفاقيات المقبلة. وقبل إبرام أي اتفاقية للتجارة الحرة، ينبغي أولا تحديد الأهداف التجارية والسياسية والاجتماعية المنشودة. كما يتعين أن يحدد إطار التفاوض بشأن القطاعات المعنية، وتحديد الآليات الضرورية لبلورة أهداف هذه الاتفاقيات.

* لوبينيون:

- تنظم كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط، ومختبر ثقافة لغة تربية هجرة ومجتمع، ما بين 25 و 28 غشت الجاري، الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للسانيات الافريقية. وحسب بلاغ للمنظمين، يهدف هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار "اللغات الافريقية في عصر العولمة من الوصف الى سياسات الدولة"، إلى فحص عدد من الظواهر اللغوية والثقافية والعوامل المؤثرة على اللغات الافريقية، في ظل التغيرات العالمية، كما سيتم إيلاء أهمية قصوى للغات المهددة بالانقراض.

- تمكنت مصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، يوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت يوم الجمعة بإشعار من قبل ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، حول تعرضهم للاستدراج ومحاولة الاختطاف بالعنف من قبل المشتبه فيهم اللذين كانوا على متن سيارة خفيفة، قبل أن يتمكنوا من الفرار، فيما تم اختطاف مرافقتهم.

* ليبيراسيون :

- عرفت ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمدينة مراكش ارتفاعا بلغت نسبته 12 في المئة، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب احصائيات للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، فقد بلغ عدد ليالي المبيت خلال هذه الفترة بالمؤسسات الفندقية المصنفة بالمدينة الحمراء، ثلاثة ملايين و972 ألفا و683 ليلة، مقابل ثلاثة ملايين و536 ألفا و847 ليلة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا الى أن نسبة الملء حددت في 56 في المئة، مقابل 50 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم يونيو 2017.

- تظل لدغات العقارب في شمال إفريقيا ولسعات الثعابين في إفريقيا جنوب الصحراء المسؤولة على التوالي عن 750 ألف حالة من حالات التسمم، مع 1700 حالة وفاة، و320 ألف حالة تسمم، وآلاف الوفيات. وفي المغرب، يتم سنويا تسجيل نحو 25 ألف حالة من لسعات العقارب و350 من لدغات الثعابين، وفقا لوزارة الصحة، التي تدعو المواطنين إلى تجنب الفضاءات المعشوشبة والأماكن الصخرية والجحور.

* البيان:

- يحل المغرب، إلى جانب كل من فرنسا ولوكسمبورغ، ضيف الشرف "المنتدى الاقتصادي الأول للإنعاش التنموي"، المزمع تنظيمه في الفترة المتراوحة ما بين 27 و 30 نونبر القادم بالعاصمة السنغالية دكار، بحسب المنظمين. وقال رئيس المنتدى، الشيخ امباكي إنه "بالنسبة إلى الدورة الأولى، يحل المغرب واللوكسمبورغ وفرنسا كضيوف شرف على المنتدى الاقتصادي الأول للإنعاش التنموي، بالنظر الى أن لهذه الدول علاقات متميزة مع السينغال، ولأنها أيضا منخرطة في ديناميات نمو إيجابية". وأضاف أن "هذه البلدان تتوفر على مهارات اقتصادية وصناعية، وكذا على خبرة ذات قيمة مضافة عالية قمينة بأن تتاح للسنغال بشكل خاص وافريقيا بشكل عام".

- تم اختيار 30 مقاولة إفريقية ناشئة، أربعة منها تمثل المغرب، لتقديم تكنولوجياتها إلى العالم خلال الدورة السابعة لمؤتمر "ديمو أفريكا"، الذي سينعقد يومي 18 و19 أكتوبر في الدار البيضاء. وتمثل هذه المقاولات المختارة الجيل الحالي من المبتكرين والحلول لمشاكل إفريقيا، وهي مستعدة لتقديم أفضل ما تم التوصل إليه في إطار الابتكارات الإفريقية، من خلال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

* أوجوردوي لوماروك:

- احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط صدارة قائمة الجامعات المغربية في التصنيف الدولي (رانكينغ ويب أوف يونيفيرسيتيز 2018) لأفضل الجامعات في العالم. وعلى صعيد إفريقيا، احتلت الجامعة المرتبة 24، بينما جاءت في المرتبة 1825 على الصعيد العالمي من بين 11 ألفا و992 مؤسسة جامعية عبر العالم. وتهيمن على هذا التصنيف الدولي الجامعات الأمريكية، خصوصا هارفارد وستانفورد.

* لوماتان:

- أصدرت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة، ضمن منشوراتها لسنة 2018، ثلاثة مؤلفات جديدة حول أعمال جامعة مولاي علي الشريف التي نظمتها الوزارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدن الرشيدية والريصاني ومراكش والجديدة وآسفي، والتي تناولت عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. وذكر بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بمؤلفات تضم العروض القيمة التي ألقاها الأساتذة والباحثون خلال أشغال الجامعة، والتي كانت قد نظمت خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018.

- واصل صندوق التجهيز الجماعي أداءه الجيد خلال سنة 2017 والمسجل خلال السنوات المالية الأخيرة، سواء على مستوى النتائج أو على مستوى القروض الممنوحة للجماعات المحلية. وكشف أﺣدث ﺗﻘرﯾر ﻟﻟﺻﻧدوق، أن حجم القروض بلغ 5854 ﻣﻟﯾون درھم، أي ﺑزﯾﺎدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 86 بالمئة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ سنة 2016. وساهم الصندوق في تمويل 67 مشروعا تغطي عدة قطاعات، باستثمار إجمالي بلغت قيمته حوالي 16 مليار درهم.