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كُتّاب وآراء
اعتقال لمجرد في قضية اغتصاب جديدة يشعل الصحف الفرنسية
اهتمام إعلاميّ كبير تُليهِ كبريات الصحف الفرنسية التي ما زالت تبحثُ في تورُّط المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة، جرت مساء السبت في "سان تروبيه" (جنوب شرق فرنسا)، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضد لمجرد (33 سنة)، الذي يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية منذ صباح الأحد بأحد مقرات الدرك الوطني في "سان تروبيه" بمنطقة "كوت دازور".
جريدة "لوباريزيان"، المحسوبة على اليسار الفرنسي، أوردت، في قصاصة مأخوذة عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن "المغني المغربي المشهور يواجهُ اتهامات جديدة تتعلق بالضرب والاغتصاب بعدما تقدمت سيدة بشكاية ضدّه، تحركت بموجبها عناصر الأمن، صوب الفندق الذي كان ينزل فيه صاحب أغنية "غزالي" وتقوم باعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة".
وأضاف المنبر الفرنسي أن "هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها المغني المغربي الشاب داخل فرنسا، حيث سبق أن واجه السنة الماضية اتهامات شابة فرنسية (20 سنة) تتعلق بالاحتجاز والإيذاء الجنسي واستهلاك المخدرات".
وأشارت "لوفيغارو"، في قصاصة لها، إلى أن "المغني، الذي أصدر مؤخراً أغنية "كازا بلانكا" التي وصل عدد مشاهدتها على موقع "يوتيوب" 53 مليون مشاهدة في ظرف ثلاثة أسابيع، متابع في قضية اغتصاب جديد في وقت لا يزال يحاكم أمام القضاء الفرنسي، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية والاعتداء عليها".
من جهتها، عنْونت جريدة "France info" مقالتها حول الواقعة بـ"سعد لمجرد.. اتهامات جديدة بالاغتصاب"، مسجلة أن "اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، لأسباب لا علاقة لها بقضيته مع لورا بريول، الفتاة التي اتهم باغتصابها سابقاً"، قبل أن تعود إلى القول بأن "المغني المغربي ملاحق أصلا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاما، وقد وجّه إليه القضاء سنة 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، وأودعه السجن بانتظار محاكمته.
"France soir" ، التي تصدر من باريس، سجلت، بدورها، أن "لمجرد سبق له أن تورط في قضايا فادحة" متوقفة عند إدانة القضاء الأمريكي للمغني المغربي بعدما وجه إليه تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى سنة 2010؛ لكن هذه الدعوى أُسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية "المعلم" التي حققت حتى الآن أكثر من 650 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.
أما موقع جريدة "جون أفريك"، فاسْتعرض سوابق الفنان المغربي، الذي وشَّحه الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس سنة 2015، ونقل بأن "إيقاف لمجرّد (33 عاما)، الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضده امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب"، مشيرة إلى أنه أوقف في مقر الدرك على ذمة التحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
الله يعطينا وجه
السؤال المطروح كم من ضحية مسكينة تعاني في صمت بعدما ما اعتدى عليها المجرد في المغرب، لأنها تعلم أنه محبوب وذكر مشهور وغني ولديه الكثير من المعجبين المتيمين به وأن الكل في مجتمعنا الذكوري المسلم سيتجند لمهاجتمها واتهامها بالفساد والعهر والانحطاط الأخلاقي وينهالون عليها بكل أنواع الشتائم وبالسؤال الغبي الشهير : آش داك تمشي معاه!!
واخا نفترض انها مشات معاه للغرفة لممارسة الجنس, ولكن من بعد تصدمات بانه يريد تعنيفها لانه سادي sadistic ويحب الجنس العنيف بالضرب والى ماذلك, ويبدوا ان الضحية كالأخريات اللي اتهموه بالاغتصاب لا تحب هذا النوع من الجنس, فرفضته وامتنعت عنه ولكنه ضغط عليها واراد ارغامها على الجنس وبالتالي فهذا اغتصاب.
ولعلمكم يكفي ان تقول الفتاة كلمة: لا. لكي يسمى اغتصاب لو تم مضاجعتها رغما عنها، حتى لو اختلت به في نفس الغرفة، وهذا مايميز الدول المتحضرة
ها الكلام اللي ما بغينا نسمعوه من البرانيين ؟
للاسف خاب ظن الوطن والاهل ومن وقفوا معك سابقا فيك .
اتمنى ان يسحب منه الوسام ويكون عبرة لانه حقيقة لا يسنحق.
اغبى الاغبياء عارف راسو مزال تحت المحاكمة والمحامي كيبدل قصارى جهده باش اعاونو مشا زاد لو مصيبة اخرى , يعني ما كتحشمش اذن خصك تتعالج وتربى لانك صرت خطر على بنات الناس وربما تفعل ذلك ايضا بالمغرب لكن كيتسترو عليك على وجه والديك الطيبين . الله يعفو وخلاص
الجاهل
المتكبر
العنيد
سعد المجرد
لست بالمغرب ليطمس الملف
المهم الرأي الآخر و لو كدب
دابا شنو الفرق بينك وبين داك المغربي في ايطاليا اللي اغتصب امراة بولندية متزوجة بحضور زوجها. راه هنا كيبان على ان المستوى المادي فعلا مشي هو كلشي. اوا الله يهدينا كاملين و الله يجعلك عبرة تعتبر. راه الفلوس مهمين ولكن كيخصنا نكونو فالمستوى. نتا عندك التربية ديال الشارع. وبحالك هم اللي خاصهم التجنيد الإجباري.
الله يجعل البركة ف logiciel يعطيك حتى 1 مليار مشاهدة في يوم واحد إذا بغيت
والله نأسف للأبوين اللذين صراحة لا يستحقان كل هذا الذي يحصل ولكن " النار كا تولد الرماد"
he was arrested for rape and assault.
I think it will be difficult now to belive that Lmjred is innocent
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله العظيم
الشهرة يجب ان يعمل الإنسان العاقل والمتزن والخلوق على الحفاظ عليها، أما ان يستمر في هذا السلوك الحقير الذي لا يرضاه الإنسان لأبنائه فهذا شيء مخز وساقط ولا يرقى إلى سلوك المواطن المحترم.
راك في أوربا نحن نعرف
أوربا جيدا والله حتى يحلبوك
حتى تجف
الله يحسن عون الوالدين مساكن