24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2306:5413:3417:0820:0421:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. دراسة: اكتئاب الأم يضر الصحة النفسية للأطفال (5.00)

  2. توجيهات ملكية تدفع العثماني والنقابات إلى إنجاح الحوار الاجتماعي‬ (5.00)

  3. مهرجان "الطوايط" يجمع "العرب والأمازيغ" في طقوس احتفالية (5.00)

  4. تقرير أممي يطالب بمعاقبة قادة الجيش بميانمار (5.00)

  5. "النهضة" ترفض مبادرة السبسي حول مساواة الإرث (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | اعتقال لمجرد في قضية اغتصاب جديدة يشعل الصحف الفرنسية

اعتقال لمجرد في قضية اغتصاب جديدة يشعل الصحف الفرنسية

اعتقال لمجرد في قضية اغتصاب جديدة يشعل الصحف الفرنسية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 27 غشت 2018 - 16:00

اهتمام إعلاميّ كبير تُليهِ كبريات الصحف الفرنسية التي ما زالت تبحثُ في تورُّط المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة، جرت مساء السبت في "سان تروبيه" (جنوب شرق فرنسا)، إثر شكاية تقدمت بها سيدة ضد لمجرد (33 سنة)، الذي يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية منذ صباح الأحد بأحد مقرات الدرك الوطني في "سان تروبيه" بمنطقة "كوت دازور".

جريدة "لوباريزيان"، المحسوبة على اليسار الفرنسي، أوردت، في قصاصة مأخوذة عن وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن "المغني المغربي المشهور يواجهُ اتهامات جديدة تتعلق بالضرب والاغتصاب بعدما تقدمت سيدة بشكاية ضدّه، تحركت بموجبها عناصر الأمن، صوب الفندق الذي كان ينزل فيه صاحب أغنية "غزالي" وتقوم باعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة".

وأضاف المنبر الفرنسي أن "هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها المغني المغربي الشاب داخل فرنسا، حيث سبق أن واجه السنة الماضية اتهامات شابة فرنسية (20 سنة) تتعلق بالاحتجاز والإيذاء الجنسي واستهلاك المخدرات".

وأشارت "لوفيغارو"، في قصاصة لها، إلى أن "المغني، الذي أصدر مؤخراً أغنية "كازا بلانكا" التي وصل عدد مشاهدتها على موقع "يوتيوب" 53 مليون مشاهدة في ظرف ثلاثة أسابيع، متابع في قضية اغتصاب جديد في وقت لا يزال يحاكم أمام القضاء الفرنسي، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية والاعتداء عليها".

من جهتها، عنْونت جريدة "France info" مقالتها حول الواقعة بـ"سعد لمجرد.. اتهامات جديدة بالاغتصاب"، مسجلة أن "اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، لأسباب لا علاقة لها بقضيته مع لورا بريول، الفتاة التي اتهم باغتصابها سابقاً"، قبل أن تعود إلى القول بأن "المغني المغربي ملاحق أصلا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاما، وقد وجّه إليه القضاء سنة 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة"، وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

"France soir" ، التي تصدر من باريس، سجلت، بدورها، أن "لمجرد سبق له أن تورط في قضايا فادحة" متوقفة عند إدانة القضاء الأمريكي للمغني المغربي بعدما وجه إليه تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى سنة 2010؛ لكن هذه الدعوى أُسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية "المعلم" التي حققت حتى الآن أكثر من 650 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

أما موقع جريدة "جون أفريك"، فاسْتعرض سوابق الفنان المغربي، الذي وشَّحه الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس سنة 2015، ونقل بأن "إيقاف لمجرّد (33 عاما)، الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضده امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب"، مشيرة إلى أنه أوقف في مقر الدرك على ذمة التحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - منير الاثنين 27 غشت 2018 - 16:09
هذه مؤامره ضد المجرد من أعداء الوطن. ههههههههههه
الله يعطينا وجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - بيلوط الاثنين 27 غشت 2018 - 16:09
ربي شكون كاع هاد سعد لي صدعتونا بيه تشد على اساس عالم ولا دكتور هير مغني ديال براهش ومن اخسن بحال هاد نوع يتشد ونتهناو من صداعو ربي حن عليه من سرباي لواحد مشهور اوا ربي عاود رضو لمرتبة ديالو الحقيقية وانتهت القصة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
3 - واحد من الناس الاثنين 27 غشت 2018 - 16:10
الخطء ليس خطء المجرد بل خطء السلطات الفرنسية التي منحته الصراح الموقت لا كن الان سيرى سعد المجرد الوجه الحقيقي للقضاء الفرنسي لي كامل التقة في القضاء الفرنسي.....حسب المعطيات الزمنية لتاريخه الغير مشرف فالمجرد لن يفلت هاته المرة ولو دهب جميع المغاربة 40 مليون لطلب الاستعطاف.إنتهى الكلام وموعدنا بعد 20 سنة سجن لنرى كيف سيكون ماكان والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
4 - الوادنوني الاثنين 27 غشت 2018 - 16:10
الفن اخلاق. والفنان مبدع وخلوق. غير ذلك رعاع ومفسدون لا يستحقون اي اهتمام. القانون الفرنسي سيحسم في النازلة ولايعرف شعار (باك صاحبي)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
5 - زريبيق الاثنين 27 غشت 2018 - 16:11
الله الله الله الله الله على المحارب ديالنا اللهم لا شماتة ولكن تيبان أن هدشي ماشي تلفيق اللي دار الذنب يستهل العقوبة تحياتي للقضاء الفرنسي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
6 - zobir الاثنين 27 غشت 2018 - 16:12
اودي اسحابليك راك ف لوطيلات ديال بلادك هادو والله تيكرفسوك ا المعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
7 - طنجاوية الاثنين 27 غشت 2018 - 16:12
ايا شني عنقولك اسعد لمجرد سير الله اعملك العقل زعما الشوهة الدبصح. بهديلتينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
8 - فيصل اسبانيا الاثنين 27 غشت 2018 - 16:13
بكل صراحة السيد طغى ونسى خالقه وتاه في بحر الفسق والفساد والمخدرات الصلبة وسوء مرافقيه فحقبته انتهت الأن وسيسجن وقت طويل لان فرنسا صارمة في قانون الاغتصاب وواجب على الملك ان بنزع منه الوسام للعار الذي الحقه بالملك ولسن نحن وما يحز فيً نفسي سوى والديه للاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
9 - الوصية الاثنين 27 غشت 2018 - 16:13
ثلاتة لا يتعلمون... الخجول.. والمتكبر.... وسعد المجرد.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
10 - لاديني الاثنين 27 غشت 2018 - 16:14
هناك من سيدافع عنه ويقول، المجرد شاب وسيم وغني ومشهور وألف من وحدة تتمنى تمشي معاه وليس بحاجة للاغتصاب، هناك ياناس من لايحب الأشياء السهلة المنال وتزداد نشوته بامور صعبة وغير اعتديادية، ويبدو أن المجرد يشتهي السادية Sadomasochism

السؤال المطروح كم من ضحية مسكينة تعاني في صمت بعدما ما اعتدى عليها المجرد في المغرب، لأنها تعلم أنه محبوب وذكر مشهور وغني ولديه الكثير من المعجبين المتيمين به وأن الكل في مجتمعنا الذكوري المسلم سيتجند لمهاجتمها واتهامها بالفساد والعهر والانحطاط الأخلاقي وينهالون عليها بكل أنواع الشتائم وبالسؤال الغبي الشهير : آش داك تمشي معاه!!

واخا نفترض انها مشات معاه للغرفة لممارسة الجنس, ولكن من بعد تصدمات بانه يريد تعنيفها لانه سادي sadistic ويحب الجنس العنيف بالضرب والى ماذلك, ويبدوا ان الضحية كالأخريات اللي اتهموه بالاغتصاب لا تحب هذا النوع من الجنس, فرفضته وامتنعت عنه ولكنه ضغط عليها واراد ارغامها على الجنس وبالتالي فهذا اغتصاب.

ولعلمكم يكفي ان تقول الفتاة كلمة: لا. لكي يسمى اغتصاب لو تم مضاجعتها رغما عنها، حتى لو اختلت به في نفس الغرفة، وهذا مايميز الدول المتحضرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
11 - moha zayan الاثنين 27 غشت 2018 - 16:16
إنسان تافه . غروره و قلة حياءه جابولو مايبقاش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
12 - مغربية الاثنين 27 غشت 2018 - 16:16
أما موقع جريدة "جون أفريك"، فاسْتعرض سوابق الفنان المغربي، الذي وشَّحه الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية من درجة فارس سنة 2015، ونقل بأن "إيقاف لمجرّد (33 عاما)، الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضده امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب"، مشيرة إلى أنه أوقف في مقر الدرك على ذمة التحقيق.
ها الكلام اللي ما بغينا نسمعوه من البرانيين ؟
للاسف خاب ظن الوطن والاهل ومن وقفوا معك سابقا فيك .
اتمنى ان يسحب منه الوسام ويكون عبرة لانه حقيقة لا يسنحق.
اغبى الاغبياء عارف راسو مزال تحت المحاكمة والمحامي كيبدل قصارى جهده باش اعاونو مشا زاد لو مصيبة اخرى , يعني ما كتحشمش اذن خصك تتعالج وتربى لانك صرت خطر على بنات الناس وربما تفعل ذلك ايضا بالمغرب لكن كيتسترو عليك على وجه والديك الطيبين . الله يعفو وخلاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
13 - Citoyen الاثنين 27 غشت 2018 - 16:16
لم يُحسن والديه تربيته...هذا الشخص مريض وجب الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنه أساء لصورة المغرب التي هي أصلا قبيحة...لكن هذه المرة الإساءة أتت من شخص معروف وتكررت عدة مرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
14 - مول حمص الاثنين 27 غشت 2018 - 16:16
لا يتعلم من الدرس الا
الجاهل
المتكبر
العنيد
سعد المجرد
لست بالمغرب ليطمس الملف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
15 - عبدالله الاثنين 27 غشت 2018 - 16:17
و لكن لماذا المحامون لا يتصلون به في مخفر الدرك لكي يدلي المجرد بتصريح عن الواقعة كما يقع عندنا مع بوعشرين
المهم الرأي الآخر و لو كدب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
16 - حاميدو الاثنين 27 غشت 2018 - 16:18
هذا معلم غير في لعيالات...مو تلاهات عليه في المسرح وباه تلاها عليه في لغنا و خلاوا لولد كبر بوحدو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
17 - hicham الاثنين 27 غشت 2018 - 16:18
واش لي كيضرب سطر كينسى لي داز عليه و يغيب عقلوا و يتبع الشهوات ديالو. خاصو يتعالج بعد ما يؤدي ثمن ما فعله من سنوات عمره خلف القضبان لعله يتعظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
18 - يوسف فاس الاثنين 27 غشت 2018 - 16:18
اهو تهور وغرور من هذا الشخص؟ ام تعقب له من طرف اشخاص يريدون محوه من الساحة الفنية؟ انها بداية النهاية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
19 - معلم الاثنين 27 غشت 2018 - 16:18
كاينين فنانة مغاربة تبارك الله عليهم. الا دارو شي حاجة كيسترو راصهم. وديما مشرفين البلاد وكيخليو انطباع حسن عند الاجانب على انه كمسلمين وكمغاربة كنحتارمو انفسنا اولا.
دابا شنو الفرق بينك وبين داك المغربي في ايطاليا اللي اغتصب امراة بولندية متزوجة بحضور زوجها. راه هنا كيبان على ان المستوى المادي فعلا مشي هو كلشي. اوا الله يهدينا كاملين و الله يجعلك عبرة تعتبر. راه الفلوس مهمين ولكن كيخصنا نكونو فالمستوى. نتا عندك التربية ديال الشارع. وبحالك هم اللي خاصهم التجنيد الإجباري.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
20 - الطلياني الاثنين 27 غشت 2018 - 16:20
الله اكون في عون والديه الطيبين ، لاكن تمن الشهرة غالي وغالي جدا، المومن اا يلدغ من الجحر مرتين!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - said الاثنين 27 غشت 2018 - 16:21
الفن رقي وسمو بالأحاسيس والمشاعر لكنه تحول مع هؤلاء المرضى إلى أداة لممارسة السادية . حتى هذا يدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة . الفنان سفير قومه لدى الآخرين . عندما يعتدي ويظلم يجب التبرؤ منه ومعاقبته .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - متابع الاثنين 27 غشت 2018 - 16:21
باقي كعما خرج من مصيبة طاح في مصيبة آخرى فعلا طلع واحد مريض جنسي كان عليه عِوَض مايعطيها الغناء وجمع الأموال من يوتيب يمشي يعالج نفسوا ودبا سير شوف لي غادي يعقل عليك وانت قابع داخل أسوار السجون !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - مسطي الاثنين 27 غشت 2018 - 16:22
الله يهدي ما خلق ... هذا فعلا مستهتر لا يستحق جمهوره ..يفكر حاله فين ... وقع في شر اعماله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
24 - مغربي الاثنين 27 غشت 2018 - 16:23
هاذ السيد قالك واخذ وسام من درجة فارس .. و الله انت معلم و احنا منك نتعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - عابر سبيل الاثنين 27 غشت 2018 - 16:23
السيد مريض يعاني من مرض مزدوج : المرض النفسي الأول اسمه عقدة الجنس وبلاء الكوكا والمرض النفسي الثاني اسمه العجب : يعني مخلوع فراسو يحسابو الشهرة اللي كا يشريها بالبرامج logiciels تمنحه صلاحية فعل ما يحلو له حتى وإن كان خارج إطار القانون ,,,هههه قال ليك 53 مليون مشاهدة في 3 أسابيع ...هههه
الله يجعل البركة ف logiciel يعطيك حتى 1 مليار مشاهدة في يوم واحد إذا بغيت
والله نأسف للأبوين اللذين صراحة لا يستحقان كل هذا الذي يحصل ولكن " النار كا تولد الرماد"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - bensaid الاثنين 27 غشت 2018 - 16:25
وسام ملكي من درجة فارس .اقترح تجريد المجرد من الوسام حتى لا يلطخه بما لا يلطخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - ميلود الشلح الاثنين 27 غشت 2018 - 16:26
سعد جابها فراسو تزوج اعطي التيساع لكاوريات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - مغربي عادي الاثنين 27 غشت 2018 - 16:26
على الرغم من كون العديد من الناس لن يتفق معي في نصيحتي، لكن سأقول ما أعرفه إنطلاقا من تجربتي الشخصية كمترجم سابقا بإسبانيا و معرفتي الدقيقة بالثقافة الأوربية. أدعوا جميع الشباب المغربي (إناثا و دكورا) إلى تجنب العلاقات المختلطة مع الأوروبيين و كذلك الأمريكيين سواء كانوا شماليين أو جنوبيين. المغربى تتزوج من چاوري منطلقة من جهل و تأثيرات الإعلام و المغربي يتزوج من چاورية منطلقا من نفس الخطأ مع جهل هذا الأخير بكونه مجرد (طريف ديال الخبز) عندما يسجن مغربي بتهمة الإغتصلب يحق للضحية تعويضات مالية شهرية مدا الحيات (وما أسهل المغربي) زد على ذالك أنصح المغاربة الذكور بالخصوص تجنب العلاقات مع مغربيات بدون أوراق إقامة فبمجرد أن تدان بالتحرش بها يحق لها الحصول على وثائق إقامة بعد مسطرة قانونية . و لكم في عاملات الفراولة في حق المغاربة خير قرائن فبعد إتهامهن للإسبان نصحت بإتهام المغاربة لسهولة إتهامهم عكس الإسبان محميون بقانون عرفي (غير معلن) حتى وإن أذنبو و كانت الأدلة تدينهم. و السلام على من إتباع الهدى و من فضل المغربية و من فضلت المغربي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - ahmed الاثنين 27 غشت 2018 - 16:27
The French prosucuter said Morrocan singer is arrested again in france.
he was arrested for rape and assault.
I think it will be difficult now to belive that Lmjred is innocent
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - مغربي وافتخر الاثنين 27 غشت 2018 - 16:27
هدا جاب شوه لوليديه او المغرب ولكين اسم على مسامى إنه مجراد من الاخلاق فينكم يا لي تفتخرون به و انا والله ماكنحملو او داب زاد اكتر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - ملحن الاثنين 27 غشت 2018 - 16:28
مرة أخرى سعد المجرد يسئ إلى المغاربة بافعاله الصبيانية...
إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - سيتوج الاثنين 27 غشت 2018 - 16:28
المغاربة مابغاوش يفهموا بان المراة الاجنبية تقدر تشطح معاك وتبوسك وتمشى معك لدار ولكن المضاجعة لتتكون الا برضاها وبعض يقول بما انها رافقته الي الغرفة بالفندق هناك مؤامرة خارجية تحاك ضده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
33 - NOUMRI الاثنين 27 غشت 2018 - 16:30
هده هي العقلية العربية المال و الكوكايين و الجنس و ينطبق عليه المتل القاىل ماقدو فيل زادوه فيلة أنا لا أشمت فيك لكن رزقك الله المال و الصحة تزوج بالحلال و عش حياتك كأيها الناس لكنك تماديت في طغيانك لقد شوهت بصمعة والديك و المغرب الدي تحمل جنسيته و المغاربة و كدا الوسام الدي شرفك الملك بمنحه أليك لكنك اتبت أنك غير جدير بالتقة و لا تنسى بأنك في دولة ديموقراطية لا تتساهل مع جريمة الإغتصاب أو محاولته لأن المرأة لها قيمة و ها انت قد اعدت الكرة مرة اخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - حديدان الاثنين 27 غشت 2018 - 16:30
غريب امر بعض المعلقين الذين يتكلمون عن مؤامرة يسعى من خلالها اعداء الوطن للنيل من سعد لمجرد حتى يخيل اليك ان المعني بالامر من كبار علماء الذرة ويحمل اسرار قد تمس أمن البلاد، الى الجحيم اذ لم تستفذ من الدروس السابقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Hassan Chakir الاثنين 27 غشت 2018 - 16:31
Il a un problème très connu chez les sexologues ile il est atteint d impuissance Sexuelle et les seules fois qu il peut être performant c est quand il prend la drogue et il fantasme sur la violence pour rester en erection si non sa soirée va être gâchée il aurait dû aller voir un médecin pour savoir s il est pour les hommes ou lés femmes
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - حمو موزارت الاثنين 27 غشت 2018 - 16:32
إيه يا معلم! هدي هي تامعلميت؟ إدا الخبر صحيح، وعليه وجب إخضاع المعلم للقانون وتطبيق العقاب المنصوص عليه في مثل هاته الحالة بدولة فرنسا حتى يتعلم حسن السلوك والمعاملة ويكون بدلك عبرة لآباء وأمهات الفنانين المغاربة لتربية أولادهم التربية الحسنة قبل مزاولة الفن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Kabour الاثنين 27 غشت 2018 - 16:32
من فضلكم عدم التسرع لاصدار الاحكام هو الان متهم ولم تثبت إدانته بعد .على كل حال ا اذا كانت التهم صحيحة الله يهديه ويشافيه من مرضه المزمن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - ايوب الاثنين 27 غشت 2018 - 16:33
مادة دسمة لتخدير عقول الناس و إلهائهم عن الأهم..... فيقو شويا ... غير للي..... تشدكم التفعفيعا !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - فضولي الاثنين 27 غشت 2018 - 16:33
اللدي يتير الاشمئزاز هو لمادا لا يرد الاعتبار بمثل هده الضخامة عندما تكون المغتصبة من طرف خليجي أو غربي مغربية أو بالأحرى عندما تتقدم المغربية بشكاية تعرضت فيها للاغتصاب أين هي كرامة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - Abdelhak الاثنين 27 غشت 2018 - 16:34
بكل صراحة إذا فعلها وهو لا زال تحت المراقبة فيجب عرضه على طبيب نفساني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - م المصطفى الاثنين 27 غشت 2018 - 16:34
بطل الخزي والعار واللاحياء. لا يزال مواصلا للإساءة لسمعة اسرته وبلاده.
الشهرة يجب ان يعمل الإنسان العاقل والمتزن والخلوق على الحفاظ عليها، أما ان يستمر في هذا السلوك الحقير الذي لا يرضاه الإنسان لأبنائه فهذا شيء مخز وساقط ولا يرقى إلى سلوك المواطن المحترم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - الروداني الاثنين 27 غشت 2018 - 16:36
الله يحسن عونك االمعلم
راك في أوربا نحن نعرف
أوربا جيدا والله حتى يحلبوك
حتى تجف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - قل الحق ولو كان مرا الاثنين 27 غشت 2018 - 16:37
الفن اخلاق وفيم وسعد المجرديفتقد لهمافاطلق العنان لشهوته الغريزبة فسقط في المحظورلم يتعظ لما وقع له في المرة السابقةولم يأخذ بنصائح الاب والام فهما القدوة لك يا سعد حرام عليك ان تلطخ سمعة اسرتك ووطنك وفنك ومن يربدلك الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - سعد سعيد الاثنين 27 غشت 2018 - 16:37
اللهم لا شماتة.
الله يحسن عون الوالدين مساكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 44 | عرض: 1 - 44

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.