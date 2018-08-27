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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: تحرش أُستاذ بطالبة متزوجة يهز جامعة المحمدية

رصيف الصحافة: تحرش أُستاذ بطالبة متزوجة يهز جامعة المحمدية

رصيف الصحافة: تحرش أُستاذ بطالبة متزوجة يهز جامعة المحمدية
هسبريس من الرباط
الاثنين 27 غشت 2018 - 22:00

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من يومية "المساء"، التي أوردت أنه بعد فضيحة "الماستر مقابل المال" والاستماع إلى أحد الأساتذة الجامعيين بفاس، وإخضاع هواتف عدد من المشتبه بهم للخبرة التقنية، تفجرت فضيحة جديدة بجامعة المحمدية، بعد أن أمرت عناصر الشرطة القضائية بالاستماع إلى أستاذ جامعي متهم بالتحرش بطالبة بكلية الحقوق بالمحمدية، التحقت بسلك ماستر "الحكامة القانونية والقضائية".

وتضيف اليومية ذاتها أن رئيس الجامعة دخل على الخط بعد أن تم إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، الذي توصل كذلك بشكاية من نقيب هيئة المحامين بالبيضاء سابقا، تسرد المضايقات والإغراءات العمدية التي تمارس على طالبة الحقوق، والتي تم الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية بالمحمدية. كما تم الاستماع إلى طلبة آخرين أدلوا بشهاداتهم في الموضوع، في انتظار استدعاء الأستاذ الجامعي للإدلاء بأقواله في القضية، التي هزت جامعة المحمدية، خاصة أن الضحية متزوجة بمحام وأم لثلاثة أبناء.

وعلاقة بقضية "الماستر مقابل المال"، مثل، صباح أمس الأحد، أمام الوكيل العام باستئنافية فاس، تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية ذاتها، بوحدة الماستر لشعبة "قانون المنازعات العمومية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي كانت موضوع التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، حسب ما ورد في "الأحداث المغربية".

وأضافت الجريدة أن عدد المحالين على الوكيل العام باستئنافية فاس ارتفع إلى تسعة أشخاص، بعد أن قادت الأبحاث، التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى إيقاف شخص تاسع يشتبه في علاقته بالقضية.

وأكدت أن قاضي التحقيق بعد إنهائه جلسة التحقيق الإعدادي مع المتهمين التسعة، قرر إيداعهم السجن المحلي بوركايز. كما قرر في الوقت ذاته متابعة سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت، وحدد تاريخ 2 أكتوبر المقبل للشروع في التحقيق تفصيليا مع المتهمين التسعة.

أما "أخبار اليوم" فكتبت أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة أزمة صامتة جديدة. وأضافت، استنادا إلى مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن السلطات المغربية "لم تهضم بعدُ" الاستقبال الرسمي، الذي خص به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والدة مهندس فرنسي معتقل بالمغرب منذ فبراير 2016.

وتابعت أن ماكرون ذهب أبعد من مجرد الاستقبال، ووعد أم السجين الفرنسي بالتدخل شخصيا لدى المغرب من أجل الإفراج عن ابنها.

المجلة الفرنسية، تضيف "أخبار اليوم"، نقلت عن مصدر مغربي قوله إن الرباط تستغرب هذه الازدواجية الفرنسية، التي تجمع بين الإشادة بدور المملكة في محاربة الإرهاب، وإبقائها تحت ضغط مستمر. وربطت بين مبادرة ماكرون وبين استثناء السجين الفرنسي من العفو الملكي الأخير.

المنبر الورقي ذاته كشف أن النيابة العامة فتحت بحثا في قضية مسؤول قضائي متقاعد حاول استغلال صفته السابقة للتأثير على مآل ملف معروض على محكمة النقض، يهم كلا من زوجته وابنته المعتقلتين.

وأورد مصدر الجريدة أن كلا من زوجة وابنة المسؤول القضائي السابق اعتقلتا وأدينتا بخمس سنوات سجناً، بعد متابعتهما بتهمة اختطاف رضيع وتعريضه للخطر، وهو الملف الذي وصل إلى مرحلة النقض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - جلول الاثنين 27 غشت 2018 - 22:13
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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12
2 - سعيد الاثنين 27 غشت 2018 - 22:14
و نتساءل لماذا الجامعات المغربية في ذيل الترتيب دائما، فكيف لمن كان يتوجب عليه أن يكون قدوة في الجدية و الأخلاق يصبح مجرد عبد لنزواته الحيوانية بل حتى بعض الحيوانات لا يطمعون في المتزوجات و ما خفي كان اعضم (يجب إجراء بحت مع جميع الطالبات الاتي درسن عنده منذ بدء التدريس الجامعي، و ان يكون البحت مضمون السرية التامة )
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23
3 - أستاذ الإجتماعيات الاثنين 27 غشت 2018 - 22:15
بعيدا عن القضية في المقال، لا نعرف من الضحية، القضاء سيقول كلمته.
لكن يبدو أنها ستصبح موضة جديدة من طرف الطالبات و الموظفات لتصفية الحسابات مع الأساتذة و المدراء، و أسلوب إبتزاز و لي للذراع، خصوصا إذا كان المعني بالأمر مستقر أسريا، و يبدي إهتماما واضحا بالحرص على سمعته، و تكون هذه هي نقطة الضعف، تستغلها الفاشلات و عديمات الشرف و الأخلاق.
ليس كل رجل ذئب كاسر، و ليست كل إمرأة ضعيفة مكسورة الجناح.
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4 - sami الاثنين 27 غشت 2018 - 22:16
ماهدا الدي اصبحنا نسمع هل هاده مؤسسات تعليمية أم أوكار لهده الأفعال الااخلاقية الى اين والا متا ومن يضرب على أيديهم بقوة آه يا زمان آه يا زمان
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5 - حلمي الاثنين 27 غشت 2018 - 22:17
بما ان شراء الماستر اصبح شاءعا فاني اطالب الجهات المسؤولة ان تتاكد من ان الدكتراة التي بحوزة هذا الوحش اشتراها ام سرقها.
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6 - الغزواني الاثنين 27 غشت 2018 - 22:19
جزاكم الله خيرا مزيدا من التحري في مختلف شعب الماستر و الدكتوراه بفاس . ففي بعض الأحيان لن يسمح لك بالتسجيل حتى تصبح خادما مطيعا و سائقا و حارسا و... هذا إن كنت ذكر . أما إذا كنت من الجنس اللطيف فحدث و لا حرج . و من بعد يتم اسغلالك طيلة مدة تحضير الدكتوراه بشتى الوسائل المباحة و الغير مباحة . المرجو إعادة الهيبة للتعليم العالي فما وصل له أمر كارثي و فضيع و لا يقبله العقل
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7 - حثالة يجب محاربتهم الاثنين 27 غشت 2018 - 22:19
حرام أن يوجد بين 12000 أستاذ جامعي كمشة من المكابيت واللصوص وقليلي الضمير والمراهقين المتأخرين يبهدلون يلطخون سمعة الجامعة والجامعيين وينزلون بالوضع الاعتباري للأستاذ الجامعي داخل المجتمع للحضيض. أنا أدعو النقابة الوطنية للتعليم العالي لتنضم لمحاربة هؤلاء الحثالة. أنا لا أظن أن رائحة فضائح هؤلاء الحثالة لا تصل إلى أنوف المكاتب المحلية للنقابة بكل جامعة ومعهد عال (فالاستاذ المكبوت أو الزلال أو التاجر في الماسترات لا بد أن يتكلم عنه الطلبة في رحاب الجامعة فكيف لا تتسرب هذه الامور إلى الأساتذة). مع أني لا أتهم وأبرأ الأساتذة الفاضلين وأعضاء النقابة من التواطؤ مع الفاسدين، فلم لا تأخذ المبادرة وتردعهم قبل فوات الأوان.
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8 - hamidovitsh الاثنين 27 غشت 2018 - 22:21
لا حول ولا قوة الا بالله اش من أخبار ولينا كنسمعو واحد يدعي الفن في فرنسا متابع من اجل الاغتصاب واحد كيبزنز في الماستر واحد يا حسرة استتتتتتاذ جامعي رجل قانون واسفاه يتحرش بطلبته هذا هو مهرجان لعقل في الواقع يتعين قبل توظيفهم كاساتذة جامعيين أوضاعهم لفحص طبي نفسي معمق
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9 - حلا الاثنين 27 غشت 2018 - 22:25
يالطيف آش واقع للذكور المغاربة ماكاين غير تحرش اغتصاب ها المجرد ها الوحوش ألي شوهوا البنت وخرمزوا البشرة ديالها بالوشم ها الاساتذة كيتحرشوا بالطالبات.مالنا على هاذ الهيجان والوحشية والهمجية.اتقوا الله هادشي فات الحدود ونتيجته غير الله يستر وصافي.
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10 - مسؤول قضائي يتدخل الاثنين 27 غشت 2018 - 22:28
في بلاد العرب كالمغرب لن ترى أو تسمع ابدا ان الادارة تسير بدون تدخل للتأثير على سير القضايا لاجرامية لحساب مجرمين وتضييع حقوق آخرين ويمسحون في جات من الفوق للتهرب من المسؤولية فرشناهم يدروها من التحقت ويحصلو في الفوق
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11 - ملاحظ الاثنين 27 غشت 2018 - 22:29
مع الاسف يشاع ان الجامعات المغربية يمخرها الفساد. فاصبحت آليات اعلى نقطة تفتح الباب للمساومة، و الماستر بالمساومة. اذن اذا كان في طلب العلم حواجز و مساومة فكيف لامة ان تبني لها حضارة مشرفة يدونها التاريخ ؟ إذن من اراد المعقول عليه ان يخرج ليكمل دراسته خارج الحدود و من ليس له مال عليه ان يحرك و يدبر امره ليراهن استكمال دراسته هو كذلك في الخارج. في هذه الجامعة المحمدية الماستر يرفض بدون مبرر، و الدهشة ان نيمار لبرزيلي المحترف في كرة القدم يوجد اسمه في اللوائح الاولية ! ما هاذا الذي يحصل في بلادنا !
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12 - قاض سابق الاثنين 27 غشت 2018 - 22:29
طالما توسمنا العدالة و احقاق الحق و لو كانت الجانية ابنة عمر. لكن الحقيقة المرة ان استغلال النفوذ و تزوير الحقائق و حفظ المحاضر و البأس قميص عثمان ظلما و عدوانا بالأبرياء يبقى دائما و أبدا اسلوبا لإلباس الباطل بالحق خاصة عندما يتعلق الامر بابناء و ذوي المسووولين القضائيين. ابن الحجوجي المسؤول القضائي بفاس قتل عن عمد دركيا و تم إخراجه كالشعرة من العجين و يجب احالة الخبير الذي أنجز خبرة ووضع تقريرا مزورا بناء على تعليمات والده الظالم. تبقى دار لقمان على حالها !!
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13 - باحث عن الحقيقة الاثنين 27 غشت 2018 - 22:30
طالبة في كلية الحقوق تحرش بها استاذها وزوجها محام ، وهذه عطلة صيفية وفين الاستاذ شاف الطالبة وعلاش غادي يشوفها وهذه عطلة وعلاش هي كاع تمشي لعندو وهي متزوجة وفين مشات عندو والكليات كلهم معطلين وفين كانت هاذي مدة ديال سنة منصرمة ولم تخبر زوجها المحامي وعلاش حتى تفجرت فضيحة الماستر مقابل المال المفبركة عاد بانت هذا السيدة .. الحصول يبدو ان هناك ايادي وراء الاستاذ الجامعي والمغاربة بالحقد الي فقلوبهوم ضد الاستاذ الجامعي نساو تقاعد البرلمانيين ونساوا. فشل الحوار الاجتماعي ونساو غلاء المعيشة ونساو ونساو وشحال من حاجة نساوها وتابعين حقد القلوب . راه الجامعي اذا كان مذنب غادي ينال عقابه بلا ما تحقدو بلا ما تشفاو عذه اخلاق اليهود
ويظهر لي هذه الشكلية مفبركة ومقصودة وقانون التحرش مصيبة فلبلاد وفي مجتمع امي . ومازال تشوفو وتفرجو على شي رؤوس غادي يطيحها قانون التحرش فقط بسبب الحقد والكراهية
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14 - said الاثنين 27 غشت 2018 - 22:30
هذا حال الجامعة المغربية .. وتلك حقيقة الشواهد الممنوحة بها من الماستر إلى الدكتوراه .. فتشوا أيها الحقوقيون عن الكيفية التي يتم بها التوظيف في دواوين الوزراء .. وكيف يتحول هؤلاء إلى سماسرة للقيام بالوساطة في التسجيل في أسلاك الماستر والدكتوراه على أساس الولاء الحزبي أو القبلي أو العائلي .. لقد امتلأت البلاد بحملة هذه الشواهد ممن لا يفقهون في العلم والمعرفة شيئا .. لقد أصبحنا أضحوكة العالم في هذا الزمان المتردي ..
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15 - Souhail الاثنين 27 غشت 2018 - 22:32
موضوع التحرش ، سلوك موجود بكثرة في جل المؤسسات في بلدنا الحبيب لكن هناك تكتم لذا البعض ، مدراء موظفون سامون يطلبون من الطالبات و السكرتيرات(الخبار في راسكم) مجتمع مكبوت الجنس و المال عملتان متداولتان في الشركات و الإدارات لكن يبقى طي الكتمان لدى البعض
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16 - مغراوي الاثنين 27 غشت 2018 - 22:34
ما نراه و نسمعه يوميا يجعلنا لا نستغرب مثل هذه الأفعال . فأغلب الأساتذة المشرفين على شعب الماستر و الدكتوراه يستغلون الوضع للإغتناء و شراء المرسيديسات و الفيلات . و قليل من هم في المكان الصائب .
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