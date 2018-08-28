عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم :

- كشف التقرير الشهري الصادر عن الخزينة العامة للمملكة الخاص بشهر يوليوز الماضي، عن تطورات في الإيرادات المحصلة والنفقات مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، إذ على مستوى الإيرادات، فقد كانت العادية منها مرتفعة بنسبة 0.9 بالمئة، وهو ما حدث في ظل التغيير في دعم الموازنة بين الحساب الخاص لعطاءات دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والميزانية العامة بمبلغ مالي قدره 24 مليار درهم مغربي من جهة أخرى، مع عدم تسجيل أي تأثير كبير على الرصيد الميزاني.

- تواصل الحكومة تحضيراتها لإطلاق "السجل الوطني الموحد" الذي يهدف إلى تحسين ولوج البرامج الاجتماعية. ووقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات الهندي، تتيح للمغرب استخدام أحدث تقنيات المعهد والبنك للهوية الرقمية، وهي اتفاقية تأتي تتويجا لتعاون نشيط وتنسيق من مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية التابعة للبنك الدولي، ما سيتيح للمغرب تطبيق تدابير تكنولوجية مبتكرة لتحسين الاستفادة من البرامج الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.

* الأحداث المغربية:

- كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقرير جديد أن غرفة تدقيق الحسابات والبت، قامت خلال سنتي 2016 و2017، بافتحاص 389 حسابا، ومنها 235 تتعلق بالخزنة الإقليميين، و46 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية، و105 تخص القباضات، و3 حسابات تهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشرعت في تدقيق حسابات الخزنة الوزاريين المعنيين بتنفيذ ميزانيات 16 قطاعا وزاريا. ووجهت الغرفة 113 مذكرة ملاحظة تم تبليغها إلى المحاسبين المعنيين. ومكنت تدخلات الغرفة مجموعة من الأجهزة العمومية من استرجاع ما يفوق مليوني درهم في إطار تسوية الوضعية المالية والمحاسباتية.

- احتل المغرب المركز السادس كأفضل وجهة مفضلة لدى السياح وعشاق الأسفار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثاني من السنة الجارية من قبل "ويغو" محرك البحث عن السفر الذي يتخذ من سنغافورة مقره الرئيس. وهكذا، حافظ المغرب على مرتبته وظل مستقرا في موقعه مقارنة بالربع الثاني من سنة 2017. وفي ترتيب دول المنطقة، جاء المغرب بعد كل من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا والامارات العربية المتحدة والأردن.

* المساء:

- أطلقت الحكومة طلب عروض دولي يهدف إلى إنجاز نظام معلومات خاص بالسجل الوطني للسكان، الذي سيشكل ركيزة الدعم الاجتماعي خلال السنوات المقبلة. ووثائق طلب العروض كشفت أن هذا المشروع يسعى إلى توفير أرقام هوية شخصية، اعتمادا على النظام البيومتري للمواطنين المغاربة، وأيضا الأجانب المقيمين في البلاد. كما سيقوم بتحديد هوية كل مواطن أو أجنبي مقيم، من خلال نظام معلوماتي محكم، من أجل ضبط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.

- بعد تعاميها عن التحذيرات الكثيرة التي نبهت لتداعياته الخطيرة، شرعت الحكومة في حصد نتائج تنزيل نظام التعاقد بالتعليم مع استعداد آلاف المتعاقدين لتنفيذ اعتصام إنذاري للمطالبة بإسقاطه، وإدماجهم في الوظيفة العمومية. وشرعت التنسيقية الوطنية للأساتذة والمتعاقدين في ضع اللمسات النهائية لهذه الخطوة الاحتجاجية المقررة غدا بالرباط، بعد حشد الحضور من مختلف المدن، هذا في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة ولا الوزارة إلى اتخاذ أي خطوة من أجل احتواء هذا الوضع الذي ينبئ بدخول مدرسي ساخن.

* العلم:

- بلغ مجموع الليالي السياحية المسجلة في مختلف الفنادق والإقامات والنوادي السياحية المصنفة في أكادير خلال شهر يوليوز من السنة الجارية 626 ألف و 311 ليلة، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 94 ر19 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي بلغ فيها عدد ليالي المبيت 522 ألف و178 ليلة. وتشير المعطيات الصادرة على المجلس الجهوي للسياحة بأكاديرـ سوس ماسة، إلى أن السياح المغاربة الوافدين على أكادير من مختلف جهات المملكة حققوا أكبر عدد من ليالي المبيت في هذه الوجهة وذلك بمجموع 195 ألفا و907 ليال، مقابل 167 ألفا و195 ليلة في شهر يوليوز 2017، (ارتفاع بمعدل 17 ر17 في المائة).

- يحل المغرب، إلى جانب كل من فرنسا ولوكسمبورغ، ضيوف شرف "المنتدى الاقتصادي الأول للإنعاش التنموي"، المزمع تنظيمه في الفترة المتراوحة ما بين 27 و30 نونبر القادم بالعاصمة السينغالية دكار، بحسب المنظمين. وقال رئيس المنتدى الشيخ امباكي إنه "بالنسبة إلى الدورة الأولى، يحل المغرب واللوكسمبورغ وفرنسا كضيوف شرف على المنتدى الاقتصادي الأول للإنعاش التنموي، بالنظر الى أن لهذه الدول علاقات متميزة مع السنغال، ولأنها أيضا منخرطة في ديناميات نمو إيجابية". وأضاف أن "هذه البلدان تتوفر على مهارات اقتصادية وصناعية، وكذا على خبرة ذات قيمة مضافة عالية قمينة بأن تتاح للسينغال بشكل خاص وافريقيا بشكل عام".

* آخر ساعة :

- أحبطت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة محاولة لإدخال ساعات فاخرة بطريقة غير قانونية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 385 ألف درهم، وذلك حسبما علم لدى مصدر بالجمارك. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الجمارك تمكنت، خلال عملية مراقبة روتينية، من حجز أربع ساعات فاخرة، كانت مخبأة بعناية في حقائب مواطنين اسبانيين كانا يحاولان إدخالها عبر مدينة سبتة المحتلة، دون التصريح بذلك مسبقا لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

- تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان من توقيف أربعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في الترويج الدولي للمخدرات، وحجزت بحوزتهم 376 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى خلال هذه العملية توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين، وهما من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، رفقة اثنين من شركائهما، وذلك بدوار سيدي عبد السلام الكائن بالجماعة القروية أزلا، مضيفا أن العملية أسفرت أيضا عن حجز شحنة المواد المخدرة، فضلا عن ضبط مبالغ مالية وهواتف نقالة وسيارة خفيفة بحوزة الموقوفين.

* بيان اليوم :

- أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين ببني ملال، أن التعيينات التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالموافقة السامية عليها مؤخرا، تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاءت فيه، والمتميز بمراجعة شاملة للنموذج التنموي للبلاد وإعادة ترتيب الأولويات في مجال الحكامة الترابية. وشدد الوزير، في كلمة له خلال مراسيم تنصيب السيد عبد السلام بكرات، الذي عينه جلالة الملك واليا على جهة بني ملال - خنيفرة، عاملا على إقليم بني ملال، على كون الرؤية الملكية السديدة، المتجسدة من خلال الخطب السامية لجلالة الملك، تشكل خارطة الطريق والمنظومة المرجعية التي تحدد الإجراءات الحاسمة الهادفة لتجاوز اختلالات النموذج التنموي للبلاد، لاسيما في ما يتعلق بالحد من التفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

- نفى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل قاطع، أن يكون قد توصل بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه. وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ أنه وعلى عكس ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، من أن المجلس قد توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه فإن "المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه".

* رسالة الأمة:

- يقوم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، بزيارة لجمهورية الدومنيكان، على رأس وفد برلماني، من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى السياسي والبرلماني الذي يعقده برلمان أمريكا الوسطى بالعاصمة سانتو دومينغو، خلال الفترة ما بين 27 و30 غشت الجاري. وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، أن المنتدى سيناقش مواضيع تهم التنمية المحلية، والجهوية، ومكانة النساء في الحياة السياسية، وأدوار الأحزاب السياسية في أفق 2030، مضيفا أن السيد بن شماش سيلقي كلمة باسم مجلس المستشارين .

- سجل عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم يونيو 2018، ارتفاعا بلغ معدله 47ر28 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017. وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، بأن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغ 901 ألف و347 مسافرا، مقابل 701 ألف و612 مسافرا نهاية يونيو من سنة 2017.

* الاتحاد الاشتراكي :

- فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، أمس الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إطلاق مقدم شرطة لرصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة رئيسه في العمل مما أفضى إلى وفاته. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم الشرطة المشتبه فيه، الذي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة إفران، كان قد دخل في خلاف مع مسؤوله الإداري المباشر، وهو برتبة ملازم شرطة، بمكتب هذا الأخير بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، قبل أن يتطور الحادث إلى إطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي كانت سببا مباشرا في وفاته.

- حصل الدكتور فتح الله ولعلو على جائزة الكتاب الخاص بالصين في دورتها الثانية عشرة، عن كتابه "نحن والصين .. الجواب على التجاوز الثاني"، الى جانب 14 كاتبا ومترجما وناشرا من عدد من البلدان، اعترافا لتقديمهم الثقافة الصينية للعالم. وتسلم ولعلو الجائزة، في حفل أقيم ببكين، على هامش فعاليات الدورة ال25 لمعرض بكين الدولي للكتاب، بحضور سفير صاحب الجلالة بالصين، عزيز مكوار، وعدد من الشخصيات الصينية والأجنبية تنتمي الى عالم السياسة والثقافة والفن .

* ليكونوميست:

- المغرب ضمن نادي البلدان التي تعتمد على الطاقة الشمسية المركزة. فمن بين مئة مشروع على الصعيد العالمي، يتم تطوير خمسة في المغرب إلى جانب المكسيك (33)، والهند (19)، والولايات المتحدة (4). ويعد المغرب اليوم ثالث بلد يضم أكبر عدد من منشآت الطاقة الشمسية المركزة، والحرارة الشمسية المركزة.

* لوماتان:

- بلغ صافي الأصول التي تديرها هيئات الاستثمار الجماعي للقيم المنقولة 413.12 مليار درهم في يوليوز الماضي، أي بزيادة قدرها 1.74 بالمئة مقارنة مع يونيو، وفقا لجمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية.

- تعتزم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إجراء دراسة لوضع خريطة للخدمات الإدارية للمواطنين. وتدخل هذه العملية في إطار برنامج لتحسين الاستقبال، الذي يعد أحد ركائز إصلاح الإدارة. ويستجيب هذا الإجراء أيضا إلى إحدى توصيات المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره عن "نظام الوظيفة العمومية"، الصادر في دجنبر 2017.

*لوبينيون:

- يقوم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، بزيارة لجمهورية الدومنيكان، على رأس وفد برلماني، من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى السياسي والبرلماني الذي يعقده برلمان أمريكا الوسطى بالعاصمة سانتو دومينغو، خلال الفترة ما بين 27 و30 غشت الجاري. وسيناقش المنتدى مواضيع تهم التنمية المحلية، والجهوية، ومكانة النساء في الحياة السياسية، وأدوار الأحزاب السياسية في أفق 2030 .وسيعقد الوفد البرلماني المغربي، الذي يشارك في المنتدى بدعوة من رئيس برلمان أمريكا الوسطى طوني رافول، مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان بجمهورية الدومنيكان وكذا برلمان أمريكا الوسطى والكاراييب.

* البيان:

- أكد عدد من الناشرين المغاربة المشاركين في الدورة الخامسة والعشرين لمعرض بكين الدولي للكتاب، أن الناشرين الصينيين أصبحوا يهتمون ويقبلون أكثر على الكتاب المغربي والكتاب المترجم من وإلى اللغة الصينية. وأوضح الناشرون المغاربة، في تصريحات صحفية، أن الناشرين الصينيين أقبلوا هذه السنة، التي يحضرها فيها المغرب كأول بلد إفريقي ضيف شرف معرض بكين الدولي للكتاب المخصص أساسا لتبادل الحقوق بين الناشرين، بكثافة على الرواق المغربي، ووقع عدد منهم اتفاقيات مع دور النشر المغربية لنشر وتسويق كتب مترجمة تهتم بالصين، بالإضافة إلى بحث توسيع العمل المشترك بين الجانبين.

- وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند، أمس الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع السجل الوطني للسكان الذي يتم إعداده من قبل الحكومة المغربية. وتمتد هذه المذكرة التي تم الوقيع عليها خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على مدى خمس سنوات. وبهذه المذكرة سيكون المغرب من بين الدول السباقة الى المساهمة في استعمال وتطوير هذه النواة المعلوماتية (موسيب) مما سيمكنها من لعب دور استراتيجي ومحوري في إطار التعاون جنوب-جنوب لتحسين توظيف هذه المنصة البرمجية المفتوحة المصدر.

* ليبيراسيون:

- تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة السابعة لمؤتمر "ديمو أفريكا" يومي 18 و19 أكتوبر المقبل. وتمثل المغرب في هذه التظاهرة أربع مقاولات ناشئة، تشكل إلى جانب 26 مقاولة أخرى، الجيل الحالي من المقاولات المبتكرة، التي تمكنت من خلال خدماتها ومنتجاتها، من إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجه القارة الإفريقية.

- احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش، الريادة على مستوى الجامعات الوطنية وبالمغرب العربي وبالدول الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية في مجال الرياضيات حسب تصنيف شنغهاي المرموق لأفضل جامعة في العالم لسنة 2018 حيث صنفت ضمن أفضل 400 جامعة في العالم. وحسب بلاغ للجامعة، فقد احتلت جامعة القاضي عياض أيضا، حسب هذا التصنيف، المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية وبالعالم العربي في مجال الرياضيات. ويعد هذا التتويج تأكيدا على خبرة جامعة القاضي عياض في مجالي الرياضيات والفيزياء، وعلى التزام فرق البحث الأربعة الخاصة بالرياضيات وأربعة فرق في مجال الفيزياء في ميداني البحث والتطوير.

* أوجوردوي لوماروك:

- أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الاثنين بالرباط، أن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023 سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل، وذلك وفقا للتوجيهات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير. وأوضح بنشعبون، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن هذه الشراكة، التي ترتكز حول محاور متعددة أخرى، تشمل أيضا إعادة هيكلة جميع آليات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

- الصناعة التقليدية المغربية تواصل تقديم أداء جيد على مستوى التصدير. وما فتئت المبيعات بالسوق الدولية تتعزز، خاصة بعد المستوى القياسي المسجل خلال سنة 2017 (زائد 32.5 بالمئة)، والتحسن الملموس الذي تحقق في النصف الأول من سنة 2018 (18.5 بالمئة). ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في يوليوز الماضي، فقد سجلت صادرات الصناعة التقليدية نموا بنسبة 93 بالمئة مقارنة مع يوليوز 2017.