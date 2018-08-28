24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرئيس الفرنسي يثمن جودة العلاقات مع المغرب
- القضاء يفتح ملف صراع رجال أعمال بالبيضاء
- التوصل لاتفاق تجاري جديد بين أمريكا والمكسيك
- اختلالات مالية وتنظيمية تعصفُ بصندوق "دعم الفقراء" بالمملكة
- جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات
جطو يكشف تهرب وزراء ورؤساء دواوين من التصريح بالممتلكات (5.00)
خمسة أسماء جديدة تعزز المنتخب المغربي قبل مواجهة مالاوي (5.00)
- عاملة موسمية تتهم لمجرد بالاغتصاب .. ودفاعه يلعب ورقة المستشفى - (116)
- الادعاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب إلى لمجرد - (93)
- تأخُّر البواخر ينغصّ على أفراد الجالية زيارة المغرب بالسيارات - (81)
- "الحب" يدفع شابا لإضرام النار في جسده بمراكش - (73)
- رصيف الصحافة: تحرش أُستاذ بطالبة متزوجة يهز جامعة المحمدية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رصيف الصحافة: تقرير "أسود" يكشف تلاعبات في جامعات مغربية
نستهل جولتنا في رصيف الصحافة ليوم الأربعاء من صحيفة "المساء"، التي خصصت صدر صفحتها الأولى لتقرير وصفته بـ"الأسود"، وُضع على مكتب رئيس الحكومة، ويكشف تلاعبات في مناصب المسؤولية بالجامعات المغربية.
وقالت الصحيفة إن التقرير جعل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، يرفض الإفراج عن أكثر من 20 منصب مسؤولية من داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تعيش ثلث الكليات حالة انتقالية ويتم تسييرها بالنيابة نظرا للخروقات التي تعرفها ترشيحات رؤساء الجامعات.
ووضع المشرفون على التقرير الجديد، حسب صحيفة "المساء"، جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، في صلب التقرير الذي ينتظر أن يكشف عن فضائح التعليم العالي بالجامعات المذكورة.
وإلى صحيفة "أخبار اليوم"، التي نقلت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أخبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن سبب حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تتولاها شرفات أفيلال، القيادية في "حزب الكتاب"، يرجع إلى اختلالات في قطاع الماء رصدها تقرير خاص للمجلس الأعلى للحسابات.
وأوردت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن تحالف حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، الذي بدأ منذ الولاية الحكومية السابقة، يعيش أسوأ أيامه، إذ لم يقتنع رفاق بنعبد الله بالمبررات التي ساقها سعد الدين العثماني، لينفض الاجتماع بين الطرفين بجفاء متبادل.
في خبر آخر ذكرت "أخبار اليوم" أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لملء سفارتها بالرباط، إذ ظل منصب السفير الأمريكي شاغرا منذ مغادرة السفير السابق، داويت بوش، موردة أن رجل الأعمال دافيد فيشر هو الذي سيتقلد منصب السفير الأمريكي الجديد بالمغرب، إذ قدم مرافعة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أشار فيها إلى البعد التاريخي للعلاقات المغربية الأمريكية وإلى الجانب الأمني.
صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" أوردت ضمن أخبار صفحتها الأولى خبر إحالة دركيين ضواحي مدينة مراكش على المحكمة العسكرية بالرباط، على خلفية ظهور صورة على الشبكات الاجتماعية توثق لشخصين في حالة سكر وهما يعتليان سيارة الخدمة ويعبثان فوقها، بعد أن تركها الدركيان أثناء قيامهما بعملية مطاردة أحد المطلوبين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
تحكمنا عصابة يا حبيبي وساعة الحساب قد اقتربت فأعدوا لها ما استطعتم
دكاترة لا تسمع عنهم شيئا
لا مؤلفات لا مقالات علمية
ارى ان الترقية بالشهادة او التوظيف يها دون اختبار هو ما يزكي الفوضى الحالية
فهل من قرارات فعلية
ندرس عند البنت (بنت الاب) و في يوم الثلاثاء ندرس مادة عند زوج البنت من
2 الى 4 مساء ثم من 4 الى 6 مساء عند البنت الاخرى و في في الخميس من 4 الى 6 مساء ندرس عند الابن الاصغر الذي زورت له له شواهده و دكتورة و اوتي به الى الكلية من جهة بعيدة رغم وجود عائلته في نفس الشعبة بلا حياء او حتى خجل...كيف وصلنا الى عائلة في نفس الشعبة مثلا؟ كيف نفسر الامر و لم لا احد قادر على فضح هذا الفساد؟ هل هناك مافيا او عصابة تفعل ما تريد مثلا؟ اين الحس التربوي و الاخلاقي بل اين القانون هنا؟؟ لا احد يتكلم لان في تلك الكلية تبين ان هناك شبكة مافيا تعمل في الخفاء و في الظل و ذلك بتواطء من الادارة بسبب تبادل المصالح و الرشوة و البيع و الشراء و المحسوبية...و قد اتسعت الدائرة الى شعب اخرى بحيث يقولون لم حلال على البعض و حرام علينا...فصرنا نرى التسابق على التزوير و تتبيث الابناء و الزوجة و المعارف اي ان الامر اصبح عاديا طبعا... و قيل لنا ان الامر معمول به في كافة الكليات المغربية و الفرق ان الامور تمر "حسي مسي" و بمختلف طرق الخذاع...
العديد من الشعب اضيفت .. مساحات خضراء
افتتاح العديد من المؤسسات
افتتاح شعب تخصص سيارات نظرا للنسيج الاقتصادي في المدينة.
جامعة مواكب للعصر و للمحيط.
احتراماتنا للمسؤولين و نطلب المواصلة.
خاصة المرافق الرياضية للطلبة فالرياضة و العلم يمشيان معا
فخور بابن طفيل