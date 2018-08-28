رصيف الصحافة: تقرير "أسود" يكشف تلاعبات في جامعات مغربية

هسبريس - محمد الراجي

نستهل جولتنا في رصيف الصحافة ليوم الأربعاء من صحيفة "المساء"، التي خصصت صدر صفحتها الأولى لتقرير وصفته بـ"الأسود"، وُضع على مكتب رئيس الحكومة، ويكشف تلاعبات في مناصب المسؤولية بالجامعات المغربية.

وقالت الصحيفة إن التقرير جعل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، يرفض الإفراج عن أكثر من 20 منصب مسؤولية من داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تعيش ثلث الكليات حالة انتقالية ويتم تسييرها بالنيابة نظرا للخروقات التي تعرفها ترشيحات رؤساء الجامعات.

ووضع المشرفون على التقرير الجديد، حسب صحيفة "المساء"، جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، في صلب التقرير الذي ينتظر أن يكشف عن فضائح التعليم العالي بالجامعات المذكورة.

وإلى صحيفة "أخبار اليوم"، التي نقلت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أخبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن سبب حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي كانت تتولاها شرفات أفيلال، القيادية في "حزب الكتاب"، يرجع إلى اختلالات في قطاع الماء رصدها تقرير خاص للمجلس الأعلى للحسابات.

وأوردت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن تحالف حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، الذي بدأ منذ الولاية الحكومية السابقة، يعيش أسوأ أيامه، إذ لم يقتنع رفاق بنعبد الله بالمبررات التي ساقها سعد الدين العثماني، لينفض الاجتماع بين الطرفين بجفاء متبادل.

في خبر آخر ذكرت "أخبار اليوم" أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لملء سفارتها بالرباط، إذ ظل منصب السفير الأمريكي شاغرا منذ مغادرة السفير السابق، داويت بوش، موردة أن رجل الأعمال دافيد فيشر هو الذي سيتقلد منصب السفير الأمريكي الجديد بالمغرب، إذ قدم مرافعة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أشار فيها إلى البعد التاريخي للعلاقات المغربية الأمريكية وإلى الجانب الأمني.

صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" أوردت ضمن أخبار صفحتها الأولى خبر إحالة دركيين ضواحي مدينة مراكش على المحكمة العسكرية بالرباط، على خلفية ظهور صورة على الشبكات الاجتماعية توثق لشخصين في حالة سكر وهما يعتليان سيارة الخدمة ويعبثان فوقها، بعد أن تركها الدركيان أثناء قيامهما بعملية مطاردة أحد المطلوبين.