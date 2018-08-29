عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم :

- الموسم الدراسي على الأبواب .. تعميم التعليم الأولي واللغة الفرنسية في الأولى ابتدائي أهم مستجداته. أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مقررا وزاريا خاصا بالسنة الدراسية 2018-2019، يحدد مختلف المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية المقبلة والمتعلق بالأسلاك التعليمية الثلاث. وانطلاق الموسم الجديد يحمل في طياته العديد من المستجدات، من أبرزها إقرار تدريس اللغة الفرنسية بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الابتدائي عوض السنة الثالثة كما جرت العادة.

- أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المئة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,3 في المئة أمام الأورو، ما بين 16 و17 غشت 2018. وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 غشت الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 224,7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المئة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 7 بالمئة على أساس سنوي.

* المساء:

- استنفار في الداخلية والصحة لحماية المغرب من انتقال "الكوليرا". تراقب وزارة الصحة رسميا المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لنقل داء الكوليرا إلى المغرب، حيث أصدرت بلاغا جديدا تؤكد فيه أنه "على إثر ظهور بعض حالات الإصابة بداء الكوليرا ببعض دول المنطقة، تؤكد وزارة الصحة أنه لم يسجل أي حالة وبائية لداء الكوليرا بالمغرب منذ سنة 1997، وذلك بفضل البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عبر الماء وكذا التقدم الهام الذي حققه المغرب في مجالي التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

- لم تعد تفصل البيضاويين لاستعمال الخط الثاني للطرامواي سوى أسابيع قليلة، حيث أفاد مصدر من شركة الدار البيضاء للنقل بأنه خلال شهر أكتوبر المقبل سيكون الخط الثاني للطرامواي جاهزا للانطلاق، مؤكدا أن جميع الخطوات تسير وفق الأجندة التي سبق تحديدها مسبقا. ويدخل إنجاز هذا الخط الثاني للطرامواي، بمعية تمديد الخط الأول نحو ليساسفة ضمن المشاريع المهيكلة الكبرى، التي عرفتها الدار البيضاء منذ سنوات، وهي المشاريع التي ينتظر منها أن تساهم في تحسين جودة الحياة بهذه المدينة

* الأحداث المغربية:

- وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند، مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع السجل الوطني للسكان الذي يتم إعداده من قبل الحكومة المغربية. وبهذه المذكرة، التي ستمتد على مدى خمس سنوات، سيكون المغرب من بين الدول السباقة الى المساهمة في استعمال وتطوير هذه النواة المعلوماتية (موسيب) مما سيمكنها من لعب دور استراتيجي ومحوري في إطار التعاون جنوب-جنوب لتحسين توظيف هذه المنصة البرمجية المفتوحة المصدر. وبهذا، ستتمكن المملكة المغربية من الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتجربة التي راكمتها الحكومة الهندية بتمكنها من وضع نظام كأكبر سجل للسكان في العالم.

- احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش الريادة على مستوى الجامعات الوطنية وبالمغرب العربي وبالدول الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية في مجال الرياضيات حسب تصنيف شنغهاي المرموق لأفضل جامعة في العالم لسنة 2018 حيث صنفت ضمن أفضل 400 جامعة في العالم. وحسب بلاغ للجامعة فقد احتلت جامعة القاضي عياض أيضا، حسب هذا التصنيف، المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية وبالعالم العربي في مجال الرياضيات. وأضاف البلاغ أن الجامعة تظل قوية في هذا الترتيب أيضا، في مجال الفيزياء حيث صنفت مرة أخرى ضمن أفضل 300 جامعة في العالم واحتلت المرتبة الثانية على المستوى الوطني والمغاربي والجامعات الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية والمرتبة الثالثة بالقارة الافريقية والثانية في العالم العربي.

* العلم:

- أكد بنك المغرب تجرده من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى رسالة تم بعثها إلى عدد من الهواتف المحمولة وتدعو "من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537,00 درهم من بنك المغرب". وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني أمس الثلاثاء، أنه "علم لدى بنك المغرب أن رسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة (..) تدعو المتوصلين بها إلى الدخول إلى العنوان الالكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في لوائح المستحقين لهذه المبالغ". وحرص بنك المغرب على التأكيد أنه "لا يمكن أن يكون مصدرا لهذه الرسالة" ونفى كل علاقة بمحتواها وبمرسليها.

- أبرز مركز البحوث حول العولمة "نيج ماروك" (مقره مكسيكو)، أن جلالة الملك محمد السادس جدد التأكيد في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، على ثوابت الموقف المغربي من قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم كبير من قبل المجتمع الدولي، هي الحل الوحيد المقبول من طرف المملكة. وصرح مدير المركز، محمد بادين اليطيوي، أن الخطاب الملكي أبرز تطابق موقف المملكة حول قضية الصحراء المغربية مع موقف الأمم المتحدة "وهو الأمر الذي يعزز الموقف المغربي".

* آخر ساعة :

- لقي 29 شخصا مصرعهم وأصيب 1926 آخرون، إصابة 76 منهم بليغة، في 1432 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 غشت الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

- ينكب باحثون وخبراء مغاربة وأجانب، بالرباط، على دراسة التحديات التي يتعين على اللغات الإفريقية إنجاحها في عصر العولمة، وذلك في إطار الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي للسانيات الإفريقية، المنعقدة ما بين 25 و28 غشت الجاري. ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه جامعة محمد الخامس بالرباط ومختبر البحث ثقافة لغة تربية هجرة ومجتمع، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحث مختلف الظواهر اللغوية والثقافية والعوامل المؤثرة في اللغات الإفريقية، في ظل التغيرات العالمية، مع التركيز بشكل خاص على اللغات المهددة بالانقراض. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أبرز مدير التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنس بناني، الطابع الخاص للغة باعتبارها أداة أساسية للتعبير وعنصرا مشكلا لهوية الفرد.

* بيان اليوم :

- أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة للإصابة بداء الكوليرا بالمغرب، مبرزة أنها اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالمغرب. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أمس الثلاثاء، على إثر ظهور بعض حالات الإصابة بداء الكوليرا ببعض دول المنطقة، أن المغرب لم يسجل أي حالة وبائية لداء الكوليرا بالمغرب منذ سنة 1997، وذلك بفضل البرنامج الوطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عبر الماء وكذا التقدم الهام الذي حققه المغرب في مجالي التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل. وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت مجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالمغرب.

- المغرب والبنك الولي يضعان خارطة شراكة تعطي الأولوية للشباب والتشغيل. أبرز نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن هذه المؤسسة الدولية "تتابع الديناميكية التي يعرفها المغرب، ومستعدة للمضي قدما في أفق شراكات متنوعة بمختلف المجالات، خصوصا أن المغرب يحدوه التزام كبير لتحقيق أوراش تنموية حقيقية". وشدد بلحاج، خلال مباحثات أجراها الاثنين بالرباط مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أهمية مواكبة المغرب في عدد من المشاريع الرامية إلى تعميق التعاون في مجالات تشغيل الشباب والطاقات المتجددة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

* رسالة الأمة:

- تقرير .. المغرب يستحوذ على خمس عائدات السياحة بالقارة الإفريقية. 19.9 بالمئة هي نسبة ما استحوذ عليه المغرب من إجمالي الإيرادات السياحة الدولية في القارة الإفريقية، من أصل 26.6 بالمئة، نسبة ما حصلت عليه منطقة شمال إفريقيا خلال سنة 2017، وذلك حسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة السياحة العالمية. وكشفت المنظمة العالمية أن إنفاق السياح في المغرب خلال السنة الماضية وصل إلى 7 ملايير و417 مليون دولار، ليتصدر بذلك دول شمال إفريقيا، متبوعا بتونس التي استحوذت على ما نسبته 3.5 بالمئة، كما جاء في المرتبة الثانية على المستوى القاري بعد جنوب إفريقيا التي استحوذت على 23.6 بالمئة من عائدات السياحة بالقارة (8 ملايير و818 مليون دولار).

- أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023 سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل، وذلك وفقا للتوجيهات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير. وأوضح بنشعبون، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن هذه الشراكة، التي ترتكز حول محاور متعددة أخرى، تشمل أيضا إعادة هيكلة جميع آليات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

* الاتحاد الاشتراكي :

- شكل تعزيز التعاون الاقتصادي المغربي-الكوري محور مباحثات أجراها، الاثنين بالرباط، رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، مع نائب رئيس الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، لي جو يونغ، الذي يزور المملكة على رأس وفد برلماني هام. وخلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجديد بالرباط، أشاد المالكي بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع المغرب وكوريا، موضحا أن البلدين يتقاسمان نفس القيم المتعلقة بتعزيز السلم والأمن ووحدة الشعوب والحفاظ على الوحدة الترابية للدول.

- أجرت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الاثنين بسانتو دومينغو، مباحثات مع مسؤولين دومينيكانيين تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. وفي هذا الإطار، عقدت كاتبة الدولة جلسة عمل مع نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، هوغو ريفيرا، استعرضت خلالها التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي. وخلال هذا اللقاء، تناولت المصلي وريفيرا العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

* ليكونوميست :

- أصدر المجلس الأعلى للحسابات تشخيصا صارما حول تدبير البنيات التحتية للمطارات ﺑﻌد إﺟراء عملية مراقبة باﻟﻣﮐﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻟﻣطﺎرات . وأكد قضاة المجلس أن المكتب غير قادر على إنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة واحترام الميزانيات.

* لوماتان :

- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ترغب في جعل الدخول المدرسي والجامعي وبالتكوين المهني 2018-2019 مناسبة لإعطاء إشارات قوية على تسريع وتيرة إصلاح التعليم. هذا ما أكده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في كلمة توجيهية خلال ترؤسه للقاء تنسيقي بمناسبة الدخول المدرسي والمهني والجامعي الجديد. ودعا الوزير إلى اغتنام مناسبة الدخول المدرسي من أجل التطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018، وخاصة المتصلة منها بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية وبالملاءمة بين التكوين والتشغيل.

- التحق 842 ألف مسافر بالمغرب عبر ميناء طنجة المتوسط وذلك منذ بداية عملية مرحبا 2018 في 5 يونيو وإلى حدود 25 غشت. وحسب أرقام لسلطات ميناء طنجة المتوسط، فقد تم تسجيل عبور 221 ألف و 992 سيارة و1859 حافلة صغيرة إلى المغرب من خلال هذا الميناء منذ 5 يونيو وإلى حدود 25 غشت .وخلال نفس الفترة، فقد همت عمليات المغادرة عبر نفس الميناء 371 ألف و861 مسافرا و118 ألف 579 سيارة و 1695 حافلة.

* البيان :

- يواصل المغرب سياسته الإفريقية من خلال إطلاق حملة تعبوية لتنظيم المؤتمر الثاني لـ"البرلمان الإفريقي للمجتمع المدني" حول الهجرة في دجنبر المقبل. وتشرف على هذه الحملة، التي انطلقت من غينيا، المغربية سميرة ياسني، رئيسة المرصد المغربي لحقوق المرأة، التي عينت ممثلة دائمة للبرلمان الإفريقي للمجتمع المدني لدى اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الأفريقي. وانتقلت ممثلة المغرب لعقد لقاءات مع النسيج الجمعوي الإفريقي، وتعزيز الوعي بقضية الهجرة، خاصة وأن المغرب يعد رائدا في هذا المجال.

- التأمت مساء الاثنين ثلة من الشعراء والشاعرات من المغرب وخارجه، بقلب قصبة طنجة، في أمسية شعرية وجهت دعوة إلى "عودة الشعر إلى الشعوب" على أمل إضفاء مزيد من الإنسانية للعالم. وبمبادرة من حركة "مارا"، وبتعاون مع الحركة العالمية للشعر، تخللت الأمسية قراءات شعرية هادئة تارة، وتارة أخرى استفزازية وتأملية، لكنها حبلى بالتساؤلات حول الإنسانية ومستقبلها. ويروم هذا الملتقى الشعري، حسب المنظمين، إعادة تثمين الخطاب الثقافي والفني الجاد، لا سيما الشعر كتجسيد لأنبل التعبيرات الأدبية.

* لوبينيون :

- سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 - 2017، تحسنا في مؤشرات تنفيذ ميزانية 2017 مقارنة مع سنة 2016. وعزا التقرير هذا التحسن إلى تراجع عجز الميزانية من نسبة 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016 إلى نسبة 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 مقابل نسبة مرتقبة حددها القانون في 3 في المائة، الأمر الذي يؤكد المنحى التنازلي لنسبة عجز الميزانية والذي قد بلغ سنة 2012 مستوى 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

- أبرز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، العلاقات المتميزة التي تجمع فرنسا بالمغرب وذلك في خطابه يوم الإثنين بباريس، بمناسبة ندوة السفراء الفرنسيين والتي استعرض خلالها خارطة طريق الدبلوماسية الفرنسية. وأكد أيضا عزمه وضع سياسة متوسطية "أكثر شمولا"، والتي ستكون "من دون شك إحدى شروط إعادة بناء المغرب العربي"، مضيفا أن "إفريقيا هي جارنا المتوسطي".

* ليبيراسيون :

- يقوم المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، السفير ناثان أ. سيلز، بجولة تقوده إلى المغرب والمنطقة في الفترة من 26 إلى 30 غشت الجاري، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية. وأوضح المصدر ذاته أن المسؤول الأمريكي سيجري، خلال هذه الجولة التي تقوده أيضا إلى الجزائر وتونس، محادثات ثنائية مع نظرائه حول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتبادل المعلومات.

* أوجوردوي لوماروك:

- استعرضت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) حصيلة تدخلاتها خلال أيام عيد الأضحى، حيث تمكنت من الرد على أزيد من 3300 مكالمة منذ يوم العيد إلى غاية زوال يوم السبت الماضي. وأضاف المكتب الوطني أن مصالحه البيطرية انتقلت في الحين إلى مساكن أزيد من 400 أسرة موزعة على مجموع التراب الوطني ابتداء من يوم العيد من أجل فحص ومعاينة لحوم الأضاحي موضوع الشكايات وطمأنة أصحابها حول سلامة الأضحية. كما قامت بفحص ما مجموعه 2600 سقيطة وأحشائها من أجل التأكد من سلامتها، حيث اتضح أن أغلب الحالات تتعلق بالأمراض الطفيلية والالتهابات التي لا تؤثر على جودة وسلامة الأضحية.

- مستقبل مشرق للسياحة في إفريقيا. وفي هذا الاتجاه، يعد المغرب من بين الوجهات المفضلة في القارة، حيث يوجد ضمن قائمة البلدان الخمسة الأولى التي استقبلت أكبر عدد من السياح في إفريقيا، وفقا لما ذكره البنك الإفريقي للتنمية. وفي سنة 2016، استقبل المغرب أكثر من 10 ملايين سائح للمرة الرابعة على التوالي، محتلا المرتبة الأولى على مستوى عدد السياح الوافدين، متقدما على جنوب إفريقيا وتونس ومصر وزيمبابوي.