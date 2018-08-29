رصيف الصحافة: السلطات المغربية تحقق في توثيق "الحريك" بالفيديو

هسبريس من الرباط

نستهل جولة رصيف الصحافة ليوم الخميس من يومية "الأحداث المغربية"، التي أوردت على صدر صفحتها الأولى أن السلطات المغربية فتحت، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، تحقيقا حول شريط فيديو يوثق وصول قارب للهجرة إلى ساحل طريفة الإسبانية.

وتضيف الجريدة أن الأبحاث تحاول الكشف عن مكان انطلاق القارب المطاطي، وما إذا كانت هناك تواطؤات مع عناصر مراقبة السواحل، مشيرة إلى أن العديد من المواقع الإسبانية تداولت، خلال اليومين الأخيرين، شريط فيديو يظهر قاربا مطاطيا من الحجم الكبير "فونتوم 3"، وعلى متنه قرابة 50 مهاجرا سريا، يصلون إلى ساحل طريفة في واضحة النهار، مما فاجأ المصطافين، الذين قاموا بتصوير القارب وهو يقترب من الشاطئ إلى أن توقف.

وكشفت مصادر الجريدة أن القارب المذكور كان يتوفر على محرك أو محركين قويين، وتمكن من الإفلات من رادارات الحرس المدني، بحكم انطلاقه في وقت مبكر من السواحل المغربية، مشيرة إلى أن السلطات باشرت تحقيقاتها من أجل التثبت من محتوى الشريط.

الجريدة ذاتها سجلت، في خبر آخر، أن عواصف الصيف الماطرة ضربت مناطق متفرقة من إقليمي الحوز وورزازات، وتسببت في إرباك حركة السير في جبال أوريكن وستي فاضمة، بسبب المياه الجارفة القادمة من الشعاب الجبلية المحملة بالأوحال والحجارة، وهو ما خلف حالة من الذعر في صفوف السائقين.

وأضاف المنبر ذاته أن الشركة المكلفة بإعادة تهيئة الطريق رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات فاقمت الوضع بسبب سوء تدبيرها للأشغال، مما أدى إلى قطع الطريق ساعات في وجه عدد كبير من مستعمليها من الجانبين، قبل أن تتدخل لإعادة حركة المرور فيها، مخلفة تذمرا في أوساط السائقين العالقين.

من جهتها، قالت جريدة "المساء" إن المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل تعتزم تقديم مقترح جديد بخصوص الدعم، الذي يتعلق بتجديد أسطول سيارات الأجرة، ناقلة عن مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، أن النقابة تتوفر على مقترح يهم قضية دعم تجديد أسطول السيارات، إذ خلال ثلاث سنوات الماضية تبين أن هناك مشاكل إدارية كثيرة اعترت التجديد.

وأكملت اليومية المغربية أن النقابة ستقدم خلال الدخول الاجتماعي المقبل مطالب بدعم التجديد، وتسهيل شروط الحصول عليه، وإيجاد صيغة من أجل تعويض الكازوال، لأن القضيتين مرتبطتان فيما بينهما، مؤكدة أن أصحاب المأذونيات يضاعفون مشاكل المهنيين، بحكم عدم سماحهم بتجديد أسطول سيارات الأجرة على الصعيد الوطني.

من جهتها، أوردت يومية "أخبار اليوم" أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عاقبت محطة إذاعية عبر توقيف بثها خلال التوقيت الاعتيادي لبث أحد البرامج، بعد شكاية تقدم بها مسؤول بأحد الأندية الكروية، كشف فيها أنه تعرض لإهانة من طرف المنشط، خلال استضافته عبر الهاتف، وهو ما وقفت عليه مصالح "الهاكا" بعد عودتها إلى التسجيلات الخاصة بالبرنامج المعني.

وفي خبر آخر، ذكرت "أخبار اليوم" أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت استبق تناسل الاحتجاجات بمدينة فكيك، واتصل بعامل الإقليم بغرض البحث عن سبل التوصل إلى حل لمطالب الساكنة المرتبطة بمشروع تصميم التهيئة الجديد، مشيرة إلى أن باشا المدينة عقد لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، الذين عبروا بدورهم عن رفضهم للمشروع، الذي يقضي بضم مئات الهكتارات إلى منطقة عسكرية يُمنع المواطنون من استغلالها.