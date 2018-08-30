عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم :

- اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تطبيق الغرامة من أجل فك القفل "الصابو" غير قانونية في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا في تقريره الأخير، أن لا مدونة السير على الطرقات، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة.

- أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عملية تشاور مع المجتمع المدني حول سبل دعم الجمعيات في مجال التشغيل، تمتد من 27 غشت إلى 12 شتنبر المقبل، وفتحت الباب لتلقي المقترحات في هذا الشأن. وتأتي هذه المبادرة تجاوبا مع منشور لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، موجه للوزراء حول إعداد مشروع القانون المالية 2019، لجعل التشغيل أولوية للسياسات العمومية.

* المساء:

- في سابقة من نوعها، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة للعمال والولاة للمساهمة في النهوض بقطاع التعليم، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودعت المذكرة إلى وضع تشخيص دقيق لكل منطقة، من حيث عدد المدارس والأقسام والأطر التعليمية لتفادي أي اكتظاظ في القاعات على غرار السنوات الماضية، وأيضا للحد من الهدر المدرسي، خاصة بالمناطق القروية.

- تعتزم المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل تقديم مقترح بخصوص الدعم الذي يتعلق بتجديد أسطول سيارات الأجرة، وأفاد مصدر نقابي أن هناك مشاكل كثيرة وقفت دون ضمان تجديد كل سيارات الأجرة على الصعيد الوطني. وقال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، "إننا نتوفر على مقترح بشأن دعم تجديد اسطول سيارات الأجرة، يقضي بتسهيل شروط الحصول على هذا الدعم". وأوضح أنه من الضروري دعم تجديد الأسطول وإيجاد صيغة من أجل تعويض الغازوال لأن القضيتين مرتبطتين في ما بينهما.

* الأحداث المغربية:

- أكدت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أن الازدحام في مخيمات منى ناتج عن ضيق الرقعة الشرعية لمشعر منى، موضحة أنه وضع عام لا يخص الحجاج المغاربة فقط. وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تضمن وجهة نظر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في ملاحظات البعثة المغربية للحج حول وقائع موسم حج 1439 هـ، أن المؤسسة أكدت في هذا الصدد أنها تنكب منذ سنوات على إيجاد حلول عملية للتخفيف من هذا المشكل المزمن. وأوضحت المؤسسة أن الحل الوحيد لمشكل النقل بالمشاعر خصوصا من عرفات إلى مزدلفة هو التخلي عن نظام الردين (فوجان لنفس الحافلة)، واعتماد نظام الرد الواحد (حافلة لكل فوج) وذلك ما يتطلب مصاريف إضافية.

- أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، على ضرورة العمل وفق "منطق شراكة تضامنية" بين المغرب وبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي لتطوير التعاون المشترك ومواجهة القضايا المشتركة المطروحة، والمرتبطة أساسا بالتنمية والنهوض بحقوق الإنسان وبأدوار الأحزاب السياسية وتعزيز المشاركة السياسية للنساء والشباب على الخصوص. وشدد بن شماش، في كلمة خلال افتتاح "الملتقيات الإقليمية السنوية" لبرلمان أمريكا الوسطى، الاثنين بسانتو دومينغو، والذي تم بحضور سفير المملكة بجمهورية الدومينيكان، زكرياء الكوميري، على أن هذه التحديات المشتركة تقتضي أيضا بناء شراكات على أساس التعاون جنوب-جنوب والمضي قدما في إطلاق ديناميات مشاريع تكاملية لضمان الرفاه الاجتماعي في تساوق مع توطيد مسارات الدمقرطة وتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في صناعة القرارات الوطنية.

* العلم:

- سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء، في تقريره السنوي برسم 2016-2017، على "الوضعية المالية الهشة" لقطاع الصحافة المكتوبة، والتي تتجلى في "إكراهات مرتبطة بمتأخرات الضرائب أو الضمان الاجتماعي، وبالنزاعات القضائية، وكذا بعدم انتظام الصدور أو التوقف عنه". ولاحظ المجلس بعد تقييمه للدعم الممنوح لقطاع الصحافة، أن هذا الأخير سجل متم سنة 2016، صدور 243 عنوانا و500 موقع إخباري إلكتروني، مشيرا إلى أن الوضعية المالية للقطاع "تظل هشة'' بالرغم من " أهمية الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة والذي بلغ ما يقارب 659 مليون درهم من خلال عقدي برنامج بين سنتي 2005 و2016".

- سجلت المؤسسات السياحية المصنفة بطنجة، خلال النصف الأول من سنة 2018، توافد ما مجموعه 299 ألف و 364 سائحا، أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 11 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت توافد 270 ألف و385 سائحا، وذلك وفقا للمندوبية الإقليمية للسياحة بطنجة. وحسب تقرير للمندوبية، فقد بلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا مدينة طنجة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 314 ألفا و544 سائحا، (زائد 15 في المئة على أساس سنوي)، فيما ناهز عدد السياح الوطنيين 257 ألفا و404 سياح، بارتفاع بلغ 8 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 ، مع تسجيل معدل إقامة بلغ يومين لكل سائح.

* آخر ساعة :

- أبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، في تشخيصه لنظام الوظيفة العمومية، على أنه على الرغم من توفر الإدارة المغربية على مستوى عال من التأطير الإداري، بلغت نسبته 22 بالمئة، وتستهلك كتلة أجرية مرتفعة، فإن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تبقى دون المستوى، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والعدل.

- أكد بنك المغرب تجرده من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى رسالة تم بعثها إلى عدد من الهواتف المحمولة وتدعو "من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537,00 درهم من بنك المغرب". وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أنه "علم لدى بنك المغرب أن رسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة (..) تدعو المتوصلين بها إلى الدخول إلى العنوان الالكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في لوائح المستحقين لهذه المبالغ". وحرص بنك المغرب على التأكيد أنه "لا يمكن أن يكون مصدرا لهذه الرسالة" ونفى كل علاقة بمحتواها وبمرسليها".

* بيان اليوم :

- نفت وزارة الصحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة حول داء الكوليرا. وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، نشرت "أخبارا زائفة وتلفيقات كاذبة تتضمن مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة نسبتها، بكل أسف، إلى وزارة الصحة تحت عنوان:" عاجل: الكوليرا تهدد المغاربة ووزارة الصحة تحذر من شرب مياه الروبيني ".كما أكدت الوزارة أنها لم تدعو أبدا إلى "التوقف عن استهلاك البطيخ والدلاح وشرب المياه المعدنية فقط" كما ادعت ذلك هذه المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، إلى اعتماد تكوين أفضل لفئة الشباب من اجل مواكبتهم في عملية ادماجهم في النسيج الاجتماعي تعزيزا للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني. وأكد في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه الثلاثاء مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن العلاقة مع القطاع الخاص كانت على الدوام علاقة تبادل وتفاعل، وهو قطاع وطني يمشي بمقاربته إلى أبعد مدى وذلك من خلال طموحات كفيلة بتعزيز النمو وبخلق استثمارات لدر المزيد من فرص الشغل.

* رسالة الأمة:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الثلاثاء بالرباط، حرص المغرب على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية كوريا في مختلف المجالات. وأعرب العثماني عن تشبت المملكة بتعزيز تعاونها مع جمهورية كوريا خلال استقباله للي جو يونغ، نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجموعة من الأحزاب واللجان البرلمانية الكورية.

- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية التسجيل في برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنيت بمستوييه برسم الموسم القرائي 2018- 2019، ستتم ابتداء من 10 شتنبر المقبل. ودعت الوزارة، في بلاغ لها، كافة الراغبين في الاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنيت بمستوييه برسم الموسم القرائي 2018-2019، إلى المبادرة إلى التسجيل لدى مؤطري الدروس في المساجد المفتوحة لهذه الغاية على صعيد كل مندوبيات الشؤون الإسلامية بالمملكة ابتداء من 10 شتنبر القادم، مع الإدلاء بالوثائق اللازمة. وحسب المصدر ذاته فسيتم الشروع في تأطير الدروس بالمساجد ابتداء من يوم الاثنين 01 أكتوبر المقبل.

* الاتحاد الاشتراكي :

- قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الثلاثاء في الدار البيضاء، إن المغرب يعد أحد البلدان الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الرأسمال البشري بفضل القاعدة العريضة للشباب الطموح لتحقيق أهداف التنمية بالمملكة. وأكد المسؤول بالبنك الدولي، خلال مائدة مستديرة نظمت حول موضوع "الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي في المغرب"، أن المملكة التي تعتبر من أوائل الدول المنخرطة في مشروع حول الرأسمال البشري، تتمتع بإمكانيات بشرية جد مهمة من الشباب الذي يتميز بقدرات إبداعية عالية في مجال الابتكار، خاصة في ميدان التكنولوجيات الحديثة.

- دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي 2018/2019 مناسبة لإعطاء إشارات قوية على تسريع وتيرة الإصلاح وتفعيل التوجيهات الملكية السامية. وأوضح بلاغ للوزارة أن أمزازي أكد في كلمة توجيهية خلال ترؤسه للقاء تنسيقي بمناسبة الدخول المدرسي والمهني والجامعي الجديد، على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل جعل هذا الدخول مناسبة سانحة لإعطاء إشارات قوية وملموسة على الانخراط المسؤول والفعال في تسريع وتيرة الإصلاح، والتطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018، وخاصة المتصلة منها بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية وبالملاءمة بين التكوين والتشغيل.

* البيان:

- كانت الدبلوماسية المغربية، مرة أخرى في الموعد بمناسبة التصويت داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تعديلات لميزانية الاتحاد لسنة 2019. وأبانت الدبلوماسية المغربية عن يقظة كبيرة أمام تعديل حاول نائب أوروبي، معروف بنزعاته الانفصالية، دسه، بمكر، في فقرة تتعلق بالمساعدات الأوروبية، حيث تمت إثارة انتباه النواب الأوروبيين، على الفور، حول هذه المبادرة المغرضة ذات النوايا الخفية. وبالإضافة إلى أن المغرب له "أصدقاء كثر داخل البرلمان الأوروبي" كما تجرعت ذلك بمرارة نائبة أوروبية خاب أملها بعدما فشلت مؤخرا في تنظيم لقاء للدعاية مناهض للمغرب، فإن رفض هذا التعديل يجد تفسيره بالأساس في تنامي الوعي لدى النواب الأوروبيين بمؤامرات أعداء الوحدة الترابية ومناورات الضغط المضللة التي تمارسها الجزائر للمس بمصالح المملكة.

- رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم سنتي 2016-2017، عدة اختلالات في التدبير المالي والمحاسبي لمؤسسة "طنجة المتوسط للتنمية البشرية"، وكذا في تسيير أنشطتها. وأفاد تقرير المجلس، الصادر يوم الاثنين، بأن الجمعية تتلقى دعما ماليا سنويا يخصص لتغطية نفقات التسيير ونفقات الأنشطة المتعلقة بها، وتغطي المصاريف بشكل أساسي أنشطة الجمعية في الميادين المتعلقة بالتربية والتكوين والصحة والمجالات السوسيو-ثقافية والأعمال الخيرية والرعاية والبنيات الأساسية (91 في المئة). من جهة أخرى، لاحظ المجلس أن هناك عدم اتساق في بيانات التقرير الأدبي والمالي للجمعية للفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2015، مع بيانات الإنجازات المقدمة للمجلس، وكذا الوثائق المثبتة المتوفرة بمقر الجمعية وكشوفات الأبناك.

* لوماتان:

- سلط المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2016-2017، الضوء على ثغرات في تدبير الحساب الخصوصي المسمى "صندوق دعم التماسك الاجتماعي" المحدث بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012 ، وذلك بهدف المساهمة في تمويل برامج الدعم الاجتماعي. وأوضح التقرير، الذي ن شر مؤخرا، أن مراقبة تسيير هذا الصندوق، الذي بلغت مجموع المداخيل المحولة إليه ما قدره 15.257,00 مليون درهم عن الفترة الممتدة من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016 مقابل مجموع نفقات يناهز 6.674 مليون درهم، أسفرت عن تسجيل ملاحظات تهم الحكامة وتدبير برنامج ''مليون محفظة" وبرنامج "تيسير" وبرنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ونظام المساعدة الطبية (راميد).

- أكد سفير كوبا بالمغرب، إليو إدواردو رودريغيث بيردومو، أمس الأربعاء بالرباط، أن المملكة المغربية وجمهورية كوبا تدشنان عهدا تاريخيا وغير مسبوق في علاقاتهما الثنائية، تحدوهما إرادة مشتركة لإرساء حوار سياسي حقيقي وعلاقات تجارية مثمرة. وأشاد السفير الكوبي، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي بهذه المناسبة، بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مذكرا بالدعم اللامشروط للمملكة لصالح التوصية التي تقدمت بها هافانا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل رفع الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على كوبا.

*ليبيراسيون:

- أجرى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، مباحثات بسانتو دومينغو، مع رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الدومينيكان، رينالدو باريد، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون جنوب-جنوب بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية. وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور سفير المملكة بجمهورية الدومينيكان، زكرياء الكوميري، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بريم بوخاس، أبرز السيد بن شماش الأهمية التي يوليها المغرب لتعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الدومينيكان وبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي بشكل عام، مشيرا إلى أن البلدين، وبالنظر إلى موقعيهما الجغرافيين، يمكن أن يشكلا جسرا بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا.

* لوبينيون:

- عبر حزب التقدم والاشتراكية عن "استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها موضوع حذف كتابة الدولة في الماء وعدم إخباره بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة". وبعد أن أكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء، أن "حزب التقدم والاشتراكية يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها، فإنه يعرب عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها هذا الموضوع، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".

* أوجوردوي لوماروك:

- سجل استهلاك الكهرباء انخفاضا بنسبة 1.1 بالمئة خلال النصف الأول من سنة 2018، مقابل الارتفاع الذي كان قد حققه بنسبة 3.7 بالمئة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وفقا لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

- الظرفية الاقتصادية إيجابية. كما أن النتائج المحققة إلى حدود الآن على المستوى القطاعي تظل ملائمة. وانتعاش جميع المؤشرات يؤكد الآفاق الجيدة للمغرب، هذا ما يمكن استخلاصه من المذكرة الأخيرة لمديرية الخزينة والمالية الخارجية. وكشفت هذه المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن أداء جيد للقطاع الفلاحي للعام الثاني على التوالي، وانتعاش واضح للصادرات. كما أن الأداء الجيد نسبيا للحسابات الخارجية كانت له آثار إيجابية على الاحتياطيات الدولية، التي تغطي حاليا 5 أشهر و 10 أيام من واردات السلع والخدمات.

* ليكونومست:

- سوق الإسمنت يستعيد عافيته في يوليوز الماضي. وقد ارتفع الاستهلاك في الشهر الماضي بنسبة 7.84 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2017. ومكن هذا التحسن من تقليص الهوة إلى ناقص 1.26 بالمئة في يوليوز مقابل ناقص 2.88 في المئة خلال نهاية يونيو. وترجع هذه الزيادة في الطلب بشكل رئيسي إلى انتعاش عمليات البناء الذاتية، لا سيما بعد توافد أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج على البلاد، إضافة إلى تزايد المباني في العالم القروي.

- تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 117 ألف منصب شغل خلال الربع الثاني من سنة 2018. لكن هذا الرقم لا يزال ضعيفا لاستيعاب الطلب. وبلغ معدل البطالة 9.1 بالمئة مع نهاية يونيو الماضي. ويظل الوضع مقلقا في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة: 23.1 بالمئة. وتتجاوز هذه النسبة في الوسط الحضري 40 بالمئة. ويمثل الشباب الباحث عن وظيفته الأولى أكثر من نصف السكان العاطلين عن العمل، وهذا ما يؤكد صعوبة الانتقال من مرحلة التكوين إلى سوق الشغل.