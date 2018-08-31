عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم :

- مشروع قانون يمنع تشغيل القاصرين في الصناعة التقليدية. بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة أخيرا عن نص مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يضم نحو 800 ألف شخص. والخطوة تأتي بعد استفادة العاملين في هذا القطاع من إمكانية الحصول على تغطية صحية باعتبارهم مشمولين بقانون التغطية الصحية للمستقلين، كما يعتبر استجابة للضغوط الأوروبية، حيث يضع الاتحاد الأوروبي شروطا صارمة قبل استيراد منتجات الصناعة التقليدية من المغرب. وعلى رأس هذه الشروط حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية، والذي يعتبر مثلا، من أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا للأطفال في المغرب، وهو ما جاء المشروع ليمنعه بشكل صريح.

- يقدر مجموع مشاريع البنك الدولي في المغرب بنحو ملياري دولار أمريكي، أي ما يقابله في العملة الوطنية حوالي 18 مليارا و813 مليون درهم، علما أنه لم يتم بعد صرف نحو 62 بالمئة من إجمالي التزامات المؤسسة الدولية أي 13 مليارا دولا، أي 12 مليارا و227 مليون درهم. وبلغ مجموع المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي مليوني دولار مع متم يوليوز الماضي، علما أن كل هذا بمعدل صرف يصل إلى 38 بالمئة إلى حدود الشهر الماضي.

* المساء:

- أبدى أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تفاؤله بخصوص الوضعية الاقتصادية الوطنية، مؤكدا أنه "على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، بذل المغرب في السنوات الأخيرة جهودا لا يمكن إنكارها، على الرغم من أن الحذر يجب أن يظل قائما، فالاستثمار قد استرجع الحيوية التي عرفها منذ سنوات 2000. وأضاف لحليمي أن استهلاك الأسر حافظ على استقرار نسبي في معدل نموه لما بعد أزمة سنة 2008، كما ظل معدل التضخم إلى حد ما منخفضا، بعد فترة سادت فيها مخاوف من خطر الانكماش.

- يرتقب أن يشهد قطاع الصحة إضرابا وطنيا جديدا، إذ ينتظر أن تنفذ حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب إضرابا وطنيا جديدا بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة يومي رابع وخامس شتنبر المقبل بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية ما عدا الإنعاش والمستعجلات، مصحوبا باعتصام وطني بوزارة الصحة بالرباط خلال اليوم الأول، وهو الإضراب الذي كان مسبوقا بإضراب وطني كانت قد خاضته حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب يومي 24 و25 يوليوز الماضي. وتطالب حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب بإحداث هيئة للممرضين، وبإخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني المتعمد" وفق تعبيرها.

* الأحداث المغربية:

- طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الخميس، المواطنات والمواطنين بأن "الحالة الوبائية ببلادنا سليمة، نافيا وجود أي تسرب، لحدود الساعة، لوباء الكوليرا إلى المغرب. وقال العثماني، خلال افتتاحه لأشغال مجلس الحكومة، إنه "لا يوجد أي خطر ولا أي تسرب، وهناك يقظة مستمرة، رفعنا درجتها لدى الأطر الصحية، ولدى أطر مختلف القطاعات المعنية، بحكم أن هذا الموضوع يهم عددا من القطاعات مثل الداخلية والفلاحة والماء وغيرها". وشدد رئيس الحكومة على أنه "بمجرد تسجيل أية علامة ولو صغيرة، سنرفع درجة رد الفعل الصحي، ووزارة الصحة معبأة للإخبار من جهة، ولمواجهة الوضع من جهة أخرى".

- أكد أحمد الخريف، أمين مجلس المستشارين وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، الأربعاء بسانتو دومينغو، أن الإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب على مدى العقدين الماضيين، والتي توجت باعتماد دستور جديد، تعكس رسوخا حقيقيا للمؤسسات وللتعددية السياسية. وأبرز الخريف، في مداخلة خلال اللقاء الإقليمي الـ17 للأحزاب السياسية حول "دور وآفاق الأحزاب السياسية في افق سنة 2030"، المنظم في إطار الملتقيات السياسية والبرلمانية التي ينظمها البارلاسين، أن المغرب انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل إصلاحات سياسية تقدمي ولا رجعة فيه من أجل تعزيز العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي.

* العلم:

- اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تطبيق الغرامة من أجل فك القفل "الصابو" غير قانونية في ظل غياب الزجر القانوني الصريح لعدم الامتثال لقرارات الشرطة الإدارية الصادرة في هذا المجال، موضحا في تقريره الأخير، أن لا مدونة السير على الطرقات، ولا قانون الجبايات المحلية، ولا القانون الجنائي أو أي نص قانوني آخر ينص على تطبيق هذه الغرامة.

- بلغ عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنت بمستوييه من موسم 2000 - 2001 إلى 2017 - 2018، ثلاثة ملايين و13 ألفا و897 مستفيدا، وذلك وفق وثيقة أعدتها مديرية التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية. وأبرزت الوثيقة، التي تلخص إنجازات وخطة عمل الوزارة خلال هذه الفترة، أن عدد المساجد التي تتم فيها هذه الدروس بلغ 6862 مسجدا، مضيفة أن عدد مؤطري دروس محو الأمية ناهز 7451 مؤطرا، والمكونين التربويين (398) والمنسقين والمستشارين التربويين (1046).

* آخر ساعة :

- ارتفاع صاروخي لأسعار اللوازم المدرسية. صدم عدد كبير من أرباب الأسر من الارتفاع الصاروخي في أثمنة الدفاتر واللوازم المدرسية خلال الدخول المدرسي الحالي، نتيجة تواصل ارتفاع أسعار مادة الورق بالأسواق العالمية، إضافة إلى الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على المستوردين من طرف الحكومة. وأكد عدد من المهنيين أن سعر الدفاتر المدرسية سيعرف هذه السنة ارتفاعات مضاعفة مقارنة مع السنة الماضية، لتقلبات أسعار الورق والبلاستيك في الأسواق العالمية.

- تطلق الخطوط الملكية المغربية خطا جويا جديدا يربط مباشرة بين الدار البيضاء وأثينا ابتداء من 02 أبريل 2019 بمعدل 3 رحلات في الأسبوع. وأبرز بلاغ لشركة الخطوط الملكية المغربية أنها ستخصص طائرة من طراز "بوينغ 737-700" لهذه الوجهة، موفرة 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و102 مقعدا في الدرجة الاقتصادية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرحلات ستبرمج انطلاقا من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) وتصل إلى أثينا على الساعة الثالثة وخمس دقائق بعد الزوال، مشيرا إلى أن رحلات العودة تغادر أثينا على الساعة الرابعة وخمس دقائق بعد الزوال (بالتوقيت المحلي) لتحط في الدار البيضاء على الساعة الثامنة والنصف مساء.

* بيان اليوم :

- قال سفير الصين لدى المغرب، لي لي، إن المغرب بمقدوره أن يضطلع بدور فريد في بناء مبادرة الحزام والطريق، ويشكل منصة للشركات الصينية للاندماج في سلسلة الإنتاج الدولي. وأوضح لي لي، في حديث لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بمناسبة انعقاد منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا يومي 3 و4 شتنبر المقبل في بكين، بثته مساء الأربعاء، أن مبادرة الحزام والطريق تقدم فرصة جيدة لتطوير العلاقات بين الصين والمغرب الذي يعد جزءا هاما من التعاون الأوسع بين الصين والدول العربية. وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحها الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013 إلى بناء شبكة للتجارة والبنية الأساسية تربط آسيا مع أفريقيا وأوروبا على طرق التجارة لطريق الحرير القديم.

- أكد معهد الدراسات الاستراتيجية، ومقره بريتوريا بجنوب إفريقيا، أن قرار الاتحاد الإفريقي بتقليص جهوده ودعمه لمسلسل السلام في الصحراء المغربية الذي تقوده الأمم المتحدة يعد "انتصارا كبيرا للمغرب". وأبرز المعهد، في تحليل نشر مؤخرا، أن القرار التي تم اتخاذه خلال القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط (1 و 2 يوليوز)، والذي يقضي بتقليص جهود السلام من قبل المنظمة في الصحراء وذلك من أجل دعم المسلسل الأممي، من خلال آلية "ترويكا" تضم رؤساء دول ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، يشكل "انتصارا كبيرا للمغرب". وأضاف أن هذه اللجنة الثلاثية ستعمل على دعم المسلسل الأممي، وستتولى مهمة إعداد تقارير توجه مباشرة للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أنه يمكن إحالة هذه التقارير، وقت الحاجة، على مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة القارية، ولكن فقط على مستوى قادة الدول.

* رسالة الأمة:

- سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2016-2017، مجموعة من "النقائص" في برامج العرض الثقافي المنجزة من طرف الفاعلين المؤسساتيين لصالح المغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح المجلس في تقريره، أنه بالرغم من تعدد المتدخلين المنخرطين في العرض الثقافي الموجه للمغاربة المقيمين بالخارج، فإن ضعف آليات التنسيق وعدم الإلمام بالتطلعات والحاجيات الثقافية لمغاربة العالم يحد من فعالية ونجاعة وترشيد الموارد المخصصة لإنجاز البرامج والأنشطة.

- المغرب من بين أقوى خمس دول عربية في التصنيف الائتماني السيادي لوكالات دولية. قام موقع "روسيا اليوم" بنشر "إنفوكرافيك" يخص أقوى خمس دول عربية في التصنيف الائتماني السيادي كل من وكالة "موديز" و"فيتش راتينغ" و"ستندار آند بوز"، والذي شمل كلا من المغرب والكويت والسعودية والأردن وقطر. والتصنيف الائتماني الجيد للمغرب (Ba1 إيجابي) يعكس تحولا هيكليا نحو صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة أعلى وتطوير مالي قد يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي "غير زراعي" كبير.

* الاتحاد الاشتراكي :

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 1,1 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2018، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 3,7 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعزت المديرية في مذكرة للظرفية لشهر غشت الجاري، هذا المنحى من جهة إلى انخفاض استهلاك الطاقة ذات التوتر العالي والعالي جدا بنسبة 10,1 في المئة، وانخفاض استهلاك الطاقة ذات التوتر المتوسط بنسبة 1,4 في المئة، ومن جهة أخرى للارتفاع الطفيف في استهلاك الطاقة منخفضة التوتر بنسبة 0,2 في المئة.

- كانت الدبلوماسية المغربية، مرة أخرى في الموعد بمناسبة التصويت داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تعديلات لميزانية الاتحاد لسنة 2019. وأبانت الدبلوماسية المغربية عن يقظة كبيرة أمام تعديل حاول نائب أوروبي، معروف بنزعاته الانفصالية، دسه، بمكر، في فقرة تتعلق بالمساعدات الأوروبية، حيث تمت إثارة انتباه النواب الأوروبيين، على الفور، حول هذه المبادرة المغرضة ذات النوايا الخفية. وبالإضافة إلى أن المغرب له "أصدقاء كثر داخل البرلمان الأوروبي " كما تجرعت ذلك بمرارة نائبة أوروبية خاب أملها بعدما فشلت مؤخرا في تنظيم لقاء للدعاية مناهض للمغرب، فإن رفض هذا التعديل يجد تفسيره بالأساس في تنامي الوعي لدى النواب الأوروبيين بمؤامرات أعداء الوحدة الترابية ومناورات الضغط المضللة التي تمارسها الجزائر للمس بمصالح المملكة.

* ليكونوميست:

- غليان بقطاع الابتكار خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على مستوى صعوبة الولوج إلى التمويل. وهناك جهود كبيرة لتحقيق الانتظارات. وكل الآمال معقودة على صندوق الابتكار والاستثمار لسد الفراغ في مجال التمويلات المتعلقة بقطاع الابتكار.

- كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النتائج التي حققها صندوق تجديد الفنادق ضعيفة. فخلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، استفادت تسع مؤسسات فقط من غلاف مالي بقيمة 35.4 مليون درهم وقرض بنكي في حدود 43.7 مليون درهم، أي بقيمة إجمالية قدرها 79.2 مليون درهم. وهو ما يمثل بالكاد 5 بالمئة من الهدف الأصلي المتمثل في 1.3 مليار درهم. وتم تجديد 1876 سريرا، وهو ما يمثل 12 بالمئة من الهدف الأصلي.

* لوماتان:

- انطلقت يوم الأربعاء، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أشغال الاجتماع ال 38 لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية. ويمثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع وفد يرأسه شفيق الصلوح، مدير الدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .وناقش هذا الاجتماع، على مدى يومين، سبعة بنود منها مقترحين تقدمت بهما المملكة المغربية، الأول يهم تبادل الخبرات حول التلاؤم مع اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، والثاني حول تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة ودور الادارات الجمركية فيها.

- تباطؤ النشاط السياحي في مايو الماضي لم يكن له تأثير سلبي على مؤشرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وواصل القطاع نموه مع نهاية مايو الماضي، وفقا لمذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وهكذا، ارتفع عدد السياح الوافدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بالمراكز الحدودية المغربية بنسبة 8.8 بالمئة، إلى 4.1 مليون سائح، مقابل 8.6 بالمئة خلال الفترة نفسها من 2017.

* لوبينيون:

- أكد لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، يوم الأربعاء، أن اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي "حيوية" بالنسبة لبعض قطع الأسطول الاسباني .وقال لويس بلاناس، في عرض قدمه أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري والتغذية بمجلس النواب، "إن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بعد مفاوضات مكثفة لعبت فيها إسبانيا دورا مهما للغاية هي جد حيوية بالنسبة لبعض قطع الأسطول الإسباني " .وشدد الوزير الإسباني، في هذا السياق، أن هذه الاتفاقية جد مفيدة للأسطول الإسباني، خاصة وأن إسبانيا تستفيد من 90 من أصل 138 رخصة صيد أي أكثر من النصف .

* ليبيراسيون:

- أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الأربعاء بالرباط لدى استقباله السفير المفوض فوق العادة لجمهورية كوبا في المغرب مع الإقامة بباريس، إليو إدواردو بيردومو، على دور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد العلاقات بين شعبي البلدين. ودعا المالكي، خلال هذا اللقاء، إلى إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية المغربية –الكوبية في كلا البلدين، موجها بالمناسبة دعوة لنظيره رئيس الجمعية الوطنية بكوبا من أجل القيام بزيارة عمل للمغرب وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

- كشفت مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، لشهر غشت، أن الظرفية الوطنية واصلت تطورها الإيجابي، مع تسجيل نتائج ملائمة بالعديد من قطاعات الأنشطة. ويعكس تعزيز الأنشطة بالقطاع الأولي، والأداء الجيد للقطاع الثانوي، علاوة على الدينامية الإيجابية لأنشطة القطاع الثالث، التطور الإيجابي للاقتصاد الوطني. وأضافت المذكرة أن الأداء الملائم للحسابات الخارجية كان له تأثير إيجابي على الاحتياطيات الدولية، مما مكن حاليا من تغطية 5 و10 أيام من واردات السلع والخدمات.

* أوجوردوي لو ماروك:

- أفادت سلطات ميناء طنجة المتوسط، أن الميناء سجل أمس الخميس حركية استثنائية، مسجلا عبور 53 ألفا و137 مسافرا و10 آلاف و510 سيارات. وذكر بلاغ لسلطات الميناء، أن هذا التدفق يرجع لتشبع كافة نقط العبور البحرية والبرية في اتجاه القارة الأوروبية. وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم هذا التدفق الهائل، تمت تعبئة كل الفاعلين المشاركين في (عملية مرحبا) لمواصلة معالجة هذا التجمع الاستثنائي في أحسن الظروف الممكنة.

* البيان :

نفت وزارة الصحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة حول داء الكوليرا. وأوضحت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، نشرت "أخبارا زائفة وتلفيقات كاذبة تتضمن مغالطات خطيرة وتحذيرات غير صحيحة نسبتها، بكل أسف، إلى وزارة الصحة تحت عنوان:" عاجل: الكوليرا تهدد المغاربة ووزارة الصحة تحذر من شرب مياه الروبيني ". كما أكدت الوزارة أنها لم تدعو أبدا إلى "التوقف عن استهلاك البطيخ والدلاح وشرب المياه المعدنية فقط" كما ادعت ذلك هذه المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- صادق أعضاء مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بالإجماع، يوم الأربعاء، على دعم الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي .وتمت المصادقة على دعم هذا الاتفاق الجديد خلال دورة استثنائية ترأسها رئيس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، يحظيه بوشعاب، والتي خصصت لتقييم الأثر الإيجابي لهذا الاتفاق الجديد على التنمية السوسيو - اقتصادية بالجهة. وأوضح المجلس، بهذه المناسبة، أنه أخذ علما ببنود الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معبرا عن تشبثه بالشراكة بين الجانبين في مجال الصيد البحري.