عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم :

- تقرير جطو يكشف تراجع الإنتاج الفلاحي. دق تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير ناقوس الخطر حول مآل سياسة مخطط المغرب الأخضر، ودعا بشكل حاسم إلى إعادة النظر في الاستراتيجية التي تضعها وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل تدارك التأخر المسجل في سلسلة إنتاج البذور والأعلاف، بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الأخضر.

- وزارة المالية: البنوك تواجه أزمة سيولة متفاقمة. واصل عجز السيولة لدى البنوك تفاقمه خلال شهر يوليوز الماضي، حيث زادت احتياجات البنوك إلى السيولة، خاصة مع الزيادة في تداول النقد والانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي. وأوضحت وزارة المالية، في التقرير الشهري حول الظرفية، أن يوليوز الماضي تميز باستمرار تراجع حجم السيولة، وهو ما اضطر بنك المغرب إلى تكثيف تدخلاته لضخ السيولة من أجل سد العجز في خزائن البنوك من خلال تسبيقاته المنتظمة على شكل طلبات عروض أسبوعية.

* المساء:

- تشكيل مراكز القيادة واليقظة والمراقبة الصحية ضد وباء الكوليرا بمراكش. في أول اجتماع له منذ تعيينه، أصدر والي جهة مراكش أسفي، كريم قسي لحلو، تعليماته لكل المصالح الخارجية والأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لخطر احتمال تسرب وباء الكوليرا إلى الجهة. وأعطيت تعليمات صارمة لتشكيل لجان مختلطة للعمل بنظام المراقبة الوبائية للالتهابات المعدية الحادة، وذلك بجميع أقسام المستعجلات بمستشفيات الجهة، والعمل بنظام مراقبة التسممات والتعفنات الغذائية، والتحقيق الميكروبيولوجي بالصهاريج المائية الصالحة للشرب.

- يجد عدد من رؤساء الجماعات المحلية أنفسهم مجبرين على تجاوز امتحان نصف الولاية، خاصة بالنسبة للذين لا يتوفرون على الأغلبية المريحة، فبعدما تمكنوا من الظفر بمنصب الرئاسة بعد الانتخابات الجماعية، فإن شبح الإقالة يهددهم حسب المادة 70 من القانون المنظم للجماعات المحلية. وأكد مصدر للصحيفة أن شبح الإقالة يهدد رؤساء الجماعات المحلية الذين لم يتمكنوا من تحصين أغلبيتهم خلال السنوات الأخيرة، أما الذين يتوفرون على أغلبية مريحة فإنهم سيستمرون في منصب الرئاسة إلى حين نهاية الولاية الانتدابية الحالية، واستدل المصدر ذاته بمدينة الدار البيضاء التي يتوفر فيها العمدة عبد العزيز العماري على أغلبية مريحة.

*الأحداث المغربية:

-أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، أن المغرب عمل من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها في مجال الهجرة إلى توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب. وقال الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه "بغض النظر عن الإطار القانوني، فإن المغرب، وهو مؤطر بروح المسؤولية المشتركة والتعاون الإيجابي، عمل من خلال الإجراء الأخير على توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف، من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب، وبالتالي يتم اتخاذ هذا الإجراء بغض النظر عن الإطار القانوني".

-أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخميس بالرباط، أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي يأتي على رأس أولويات المرحلة كخيار استراتيجي، يستلزم، على الرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها، مجهودات كبيرة وانخراطا قويا من طرف كل الفاعلين وفي مقدمتهم المصالح المركزية لوزارة الداخلية. وأكد الوزير في كلمة، خلال ترؤسه مراسيم تنصيب ولاة وعمال الإدارة المركزية، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على ضرورة الارتقاء بدور صندوق التجهيز الجماعي لدعم الجماعات الترابية وجعلها في مستوى الآمال المنتظرة من مختلف الإصلاحات الكبرى التي انتهجتها الدولة.

*العلم:

-اختارت لجنة انتقاء الأفلام المغربية القصيرة المرشحة للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة السادسة عشرة لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي، التي ستنعقد بمدينة طنجة من 1 إلى 6 أكتوبر القادم، أربعة أفلام لتمثيل المغرب في المسابقة الرسمية. وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الأمر يتعلق ب"غربان" لمعدان الغزواني (26 دقيقة)، و"روجولة" لإلياس الفاريس (22 دقيقة)، و"يارا زيد" لحمزة عاطفي (17 دقيقة)، و"يوم خريف" لعماد بادي (17 دقيقة).

-أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تم تحديد تاريخ 5 شتنبر المقبل، لانطلاق الموسم الدراسي 2018-2019 بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واستعدادا لهذه "المحطة التربوية الهامة في مسار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030"، وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف، وفي الوقت المحدد لها رسميا، اتخذت الوزارة جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضلا عن ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات، وتمكين المؤسسات التعليمية من الكتب واللوازم المدرسية، وكذا "ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية".

* آخر ساعة :

- تحتضن مدن تطوان والمضيق وشفشاون والعرائش، ما بين 25 و28 أكتوبر المقبل، الدورة ال13 للملتقى الدولي لكاتبات العالم، التي تنعقد لأول مرة في بلد عربي وإفريقي. ويعد هذا اللقاء أرضية إشعاع للنساء الأديبات العربيات والإفريقيات، ومكانا للتواصل مع نظيراتهن القادمات من جميع أنحاء العالم. كما يروم هذا الملتقى، حسب المنظمين، تسليط الضوء على التراث المادي واللامادي، والتعريف بإبداع كاتبات العالم، وتحفيز الشباب على الكتابة وذلك عبر ورشات خاصة ينشطها مهنيون.

- تمكنت مصالح الأمن بمراكش، هذا الأسبوع، من إيقاف شخص يشتبه في تعاطيه للاتجار في المخدرات بأحد أحياء المدينة الحمراء وبحوزته أزيد من 30 كلغ من مخدر الشيرا. وحسب مصدر أمني، فقد تم إيقاف المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية غادر أسوار السجن حديثا، في إطار عملية نوعية قامت بها الشرطة القضائية، أسفرت بعد عملية تفتيش لمنزله عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 34 كيلوغراما، قام بجلبها من إحدى مدن الشمال.

* بيان اليوم :

- 37 مليار درهم حجم تحويلات مغاربة العالم. سجلت وزارة الاقتصاد والمالية المنحى التصاعدي والنوعي الذي تحقق على مستوى كل من تحويلات مغاربة العالم ومداخيل الأسفار، حيث حققت الأولى زيادة تمثل نسبتها 5.3 بالمئة، إذ بلغ حجمها إلى غاية نهاية يوليوز الماضي أكثر من 37 مليار دهم، فيما حققت مداخيل الأسفار خلال الفترة نفسها، فائضا يتجاوز 27 مليار درهم، بنسبة ارتفاع تفوق 8 بالمئة.

- أعلنت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة مراكش، عن طلب اقتراح مشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتعلق بالبرنامج الأفقي (محور الأنشطة المدرة للدخل) برسم سنة 2018. ويتعين أن تستهدف هذه المشاريع، حسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي، الفئات الاجتماعية الأكثر إقصاء والمنظمة داخل الهيئات الفاعلة في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية (التعاونيات وشركات الأشخاص ومجموعات ذات النفع الاقتصادي وجمعيات متخصصة حاملة لمشاريع الأنشطة المدرة للدخل).

* رسالة الأمة:

- صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم. وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس، أن المرسوم يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي المائي وتحصينه وتثمينه، وكذا إرساء تدبير مندمج للموارد المائية وتوطيد ضمانات استدامتها.

- سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الداخلة ارتفاعا بنسبة 14.19 في المئة خلال شهر يوليوز الماضي، مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار الداخلة خلال شهر يوليوز الماضي ما مجموعه 17 ألفا و450 مسافرا، مقابل 15 ألفا و281 مسافرا خلال الشهر ذاته من سنة 2017. ويمثل هذا الأداء نسبة 0.84 في المئة من مجموع حركة الطيران المسجلة بمختلف مطارات المملكة خلال شهر يونيو المنصرم، ليحافظ بذلك مطار الداخلة على المرتبة العاشرة وطنيا.

* الاتحاد الاشتراكي :

- عقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اجتماعا مع رؤساء للجن الدائمة بالمجلس خصص للإعداد للدورة التشريعية القادمة، وذلك في مجالات التشريع والمراقبة. وشدد المالكي، خلال هذا الاجتماع، على أهمية الانتظارات التي تعيشها الساحة الوطنية والتحديات المطروحة على مجلس النواب في مجالات التشريع والمراقبة، وذلك انطلاقا من الآفاق التي فتحها الخطابان الملكيان الساميان بمناسبة عيد العرش وثورة الملك والشعب، مشددا على أهمية المشاريع التي سيقدم المجلس على دراستها، وخاصة مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمشروع المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار.

- أكدت وزارة الصحة أن الدورية الداخلية الخاصة بالإجراءات الاحترازية والاستباقية المتعلقة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه تندرج في إطار "إجراء إداري واحترازي واعتيادي". وأبرزت الوزارة، في بلاغ أصدرته عقب تناقل بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لهذه الدورية التي تم توجيهها للمديريات الجهوية للصحة، "إنها تؤكد للرأي العام أن الأمر يتعلق بإجراء إداري واحترازي واعتيادي يتم اعتماده كلما ظهر خطر داء وبائي على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومتطلبات المنظومة الصحية الدولية".

* لوماتان:

- أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، بسانتو دومينغو، على الدور الهام للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في النهوض بالسياحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأبرزت المصلي، في كلمة خلال اللقاء الإقليمي الـ17 حول التنمية والسياحة، الذي نظم في إطار الملتقيات السياسية والبرلمانية المنظمة من قبل برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، مساهمة قطاع الصناعة التقليدية في المغرب، كتراث غير مادي غني ومتنوع، في الحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة والنهوض بالقطاع السياحي وخلق فرص الشغل وزيادة الصادرات.

- انطلقت بإفران فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "تيليلي" تحت شعار "المرأة الأمازيغية بشمال افريقيا ورهان التنمية"، والذي يتواصل الى غاية 2 شتنبر بمشاركة ليبيا كضيف شرف. ويهدف المهرجان المنظم من قبل الجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية بإقليم إفران، إلى تكريم المرأة الأمازيغية كرمز النضال والتحدي والمقاومة، والحفاظ على الثقافة الأمازيغية ونقلها من جيل إلى آخر، مع تقوية المجال السياحي في الاقليم وتنشيط مجموعة من فضاءاته الثقافية.

* البيان:

- قال وزير الصحة، أناس الدكالي، إن "التزامات بلادنا مع المنظمة العالمية للصحية تلزم بلدنا، وأي بلد، بالإبلاغ عن أي حالة للكوليرا يتم رصدها". وذكر بلاغ تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن وزير الصحة أكد في إفادة حول الإجراءات الوقائية ضد "الكوليرا" تقدم بها خلال المجلس الحكومي المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة "أن التزامات بلادنا مع المنظمة العالمية للصحة تلزم بلدنا، وأي بلد، بالإبلاغ عن أي حالة تظهر، وأنه لغاية اللحظة لم تسجل أية حالة ببلادنا، كما استعرض مجموع الإجراءات المتخذة".

- أكد السفير والمنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب ناثان سيلز، الخميس بالرباط، أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتقاسمان الالتزام بمكافحة الإرهاب . وقال سيلز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة إن "الالتزام المشترك بين حكومتي البلدين من أجل مواجهة ودحر الإرهابيين يوجد في صلب شراكة مغربية أمريكية متينة". وأضاف أن "الجماعات الإرهابية كتنظيم (داعش) و(القاعدة) تواصل في نفس الآن تهديدنا وتوحيدنا في تصميمنا على محاربة هذه الآفة"، مؤكدا أن محادثاته مع السيد بوريطة كانت "بناءة".

* ليبيراسيون:

- عقدت مجموعة العمل المكلفة بتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب، أول اجتماع لها الخميس برئاسة رئيس المجلس، الحبيب المالكي، حيث حظي التعليم الأولي، بتوافق كافة الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، ليكون موضوع التقييم اعتبارا للأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها في المنظومة التعليمية بالمغرب.

- انتخب المغرب، بالإجماع، نائبا لرئيس شبكة قادة الموارد البشرية في القطاع العام بإفريقيا، وذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس للشبكة، الذي تجري أطواره ما بين 27 و31 غشت في العاصمة الأوغندية كامبالا. وأوضح بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن المغرب انتخب لهذا المنصب الذي كانت تشغله جنوب افريقيا في المكتب السابق، بينما يتكون المكتب الحالي من أوغندا (رئيسا) والمغرب (نائبا للرئيس). وشارك الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر في المؤتمر السنوي الخامس للشبكة، المنظم في موضوع "الرأس المال البشري: مستقبل مستدام لأفريقيا، جدول أعمال 2030 ".

* لوبينيون:

- تنظم يوم 14 شتنبر المقبل بمدينة مراكش، الدورة التاسعة ل"أمسية جوائز أفريكانيتي"، وذلك بحضور شخصيات إفريقية وشباب رواد وفاعلين داخل المجتمع المدني يمثلون عددا من الدول الإفريقية. وتروم هذه التظاهرة المنظمة من قبل مؤسسة "إم. بي .كا ميديا بنك" بشراكة مع مركز التنمية لجهة تانسيفت،، تكريم العديد من الشخصيات والمؤسسات اعترافا بانخراطها الشخصي والجاد من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والانسانية لساكنة القارة الافريقية وبناء إفريقيا جديدة وتحقيق التقارب بين الشعوب وتعزيز الحوار بين الثقافات. وحسب الجهة المنظمة، فإن هذا الحفل، يقام في إطار الدورة ال15 لجامعة الشباب الرائد في المجتمع المدني الإفريقي، المقامة بمبادرة من مركز التنمية لجهة تانسيفت ما بين 13 و 15 شتنبر المقبل تحت شعار "أي دور يجب أن يضطلع به الشباب للمساهمة في تحول إفريقيا".

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" سجل انخفاضا بـ 0,1 في المئة خلال شهر يوليوز 2018 مقارنة مع شهر يونيو. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يوليوز 2018 ، أن هذا التراجع ناتج بالخصوص عن تراجع الأسعار في قطاع "الصناعات الغذائية" ب 0,4 في المئة، وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" بـ 0,1 في المئة.