رصيف الصحافة: لمجرد يعيش أزمة نفسية صعبة ويتفادى "واتساب"

هسبريس من الرباط

نستهل قراءة الصحف الصادرة في عدد الاثنين من جريدة "أخبار اليوم" التي تحدثت عن كون الفنان المغربي سعد لمجرد يعيش حالة نفسية صعبة، مضيفة أنه، على غير عادته، اختار التزام الصمت وعدم ولوج مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تطبيق "الواتساب"، الذي كان يواظب على التواصل من خلاله، لطمأنة جمهوره ومحبيه.

وحسب اليومية ذاتها، فإن "المعلم" يحاول تجاوز الأزمة النفسية التي تعرض لها جراء اتهامه الأخير، ويتجنب، بمساعدة أصدقائه، ما أمكن ولوج مواقع التواصل الاجتماعي أو الاطلاع على ما تكتبه المنابر الإعلامية الفرنسية، تفاديا لـ"تفاقم حالته النفسية السيئة جدا"، على حد تعبير مصدر الجريدة.

وفي خبر آخر، أشارت "أخبار اليوم" إلى أنه بعد تعيين محمد بنشعبون، المدير السابق للبنك الشعبي المركزي، وزيرا للمالية خلفا لمحمد بوسعيد، تتجه الأنظار نحو الشخصية التي ستخلفه على رأس البنك.

مصادر الجريدة كشفت أن اسم الوالي السابق لجهة الدار البيضاء سطات، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، يروج في الكواليس لتولي منصب مدير البنك الشعبي المركزي.

وأدرجت "أخبار اليوم" حوارا مع كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أكد فيه أن هناك خلطا بين مجانية التعليم وبين رسوم الدراسة ورسوم التسجيل، مشيرا إلى أنه لا حديث بشكل نهائي عن رسوم الدراسة، وإنما هناك حديث عن رسوم التسجيل، مضيفا أن القانون يقول في هذا الصدد إن رسوم التسجيل ستفرض في التعليم العالي ولاحقا في التعليم الثانوي.

وأوضح أنه ستنجز دراسة تفصيلية في هذا الموضوع ستحدد كيفية وقيمة هذه الرسوم، مشيرا إلى أن هذه الدراسة لم تنجز بعد، وأنه يجب أولا أن يخرج القانون في الجريدة الرسمية.

وأضاف الوزير الصمدي أن أهم ما يميز علاقته بالوزير الحالي أمزازي كونهما يتكلمان اللغة نفسها ولهما الرؤية نفسها، فيما كانت للوزير حصاد "خلفية إدارية تدبيرية مختلفة، أما مع الوزير الحالي، فإن تقييمنا لإشكالات المنظومة هو نفسه، حيث يكون تنزيل عدد من المشاريع سلسا".

وكتبت "المساء"، التي كتبت على صدر صفحتها الأولى أن وزارة الصحة أقدمت على فتح تحقيق في الملاحظات، التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بتدبير قطاع تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي.

وأضافت اليومية نفسها أن تقرير قضاة المجلس فجروا فضيحة استغلال بعض المراكز الخاصة للاتفاقية التي تجمعها مع الوزارة من أجل استخلاص فواتير وهمية لمجموعة من المرضى.

وسجل التقرير، حسب "المساء" دائما، عدم قيام صاحب الصفقة بإخبار مندوبية الصحة بشكل أسبوعي ومستمر عن حالات غياب بعض المرضى، مستغلا في ذلك غياب المراقبة والتتبع، مع استمراره في تسجيل وفوترة الحصص غير المنجزة بسبب تخلف عدد من المرضى عن الحضور بسبب الوفاة أو تغيير مقر الإقامة، فضلا عن فوترة حصص وهمية بتواريخ تصادف أيام الآحاد والأعياد.

وفي خبر آخر، أوردت اليومية نفسها أن المنتدى المغربي للمستهلك حذر من أدوات مدرسية قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية، حيث طالب السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية، من أغلفة ودفاتر وأقلام رصاص، لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها.

ودعا المنتدى بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، تضيف الجريدة دائما، مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحة للمنتجات الغذائية، ووزارة التربية الوطنية، والجمارك، إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات للاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي.

وفي خبر يتعلق باقتناء المغرب للأسلحة، أشارت "المساء" إلى أن المملكة تمكنت من تعبئة قوتها العسكرية برا وبحرا وجوا، ورفعت إنفاقها العسكري بنسبة 50 في المائة، متفوقة على إسبانيا فيما يخص نسبة الإنفاق العسكري مقارنة بالناتج المحلي، ومعززة تواجد التكنولوجيا العالية في عتادها الحربي مقابل الجارة الجزائر، ضمن سباق التسلح الذي يجمع البلدين، حسب ما أورده تقرير لمعهد إسباني متخصص، تضيف "المساء".

وأوردت الجريدة، نقلا عن التقرير المذكور، أن نسبة الإنفاق التي يخصصها المغرب للدفاع بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي، بلغت ثلاثة أضعاف ما تنفقه إسبانيا.

ووفقا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد انتقل المغرب من 2297 مليون دولار من الإنفاق العسكري عام 2007 إلى 3461 مليون دولار عام 2017.

أما جريدة "الأحداث المغربية"، فتحدثت عن اعتصام زهاء 170 حاجا مغربيا خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، رافضين مغادرة الطائرة القادمة من المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج في رحلة تحمل رقم AT1011 .

وأفاد مصدر الجريدة أن الطائرة كان مقررا أن تتوجه نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، باعتباره محطة الوصول، لكن عند دخول أجواء التراب الوطني أخبرهم الربان أنه سيتوقف بأكادير، وطلب منهم مغادرة الطائرة دون أن يعلموا كيف سيتم نقلهم إلى الدار البيضاء.

ورفض الحجاج، تضيف اليومية ذاتها، النزول من الطائرة وآثروا قضاء الليل داخلها كتعبير احتجاجي على عدم التزام شركة الطيران المغربية بالتزاماتها، خصوصا أن التعب والإرهاق نالا منهم، بسبب تقدم معظمهم في السن، في الوقت الذي كانت تنتظرهم عائلاتهم بمطار محمد الخامس منذ العاشرة ليلا من يوم السبت، حيث كان مقررا أن تصل الطائرة وفق بيانات التذاكر.

وفي خبر متعلق بقضية إعفاء شرفات أفيلال من منصب كاتبة الدولة المكلفة بالماء، أشارت الجريدة إلى أن الأغلبية الحكومية تسعى إلى تقليص عدد أعضاء الحكومة.

ونقلت اليومية ذاتها أن الموضوع أثير قبل حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء. وذهبت الجريدة بعيدا عندما كشفت مصادرها عن اتفاق سري بخصوص تقليص عدد أعضائها.

وبعدما نقلت، على لسان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، نفيه اتخاذ أي قرار في موضوع حذف كتابات الدولة، أوضحت "الأحداث المغربية" أنه لم ينف وجود نقاش في الأمر، مؤكدا أن كتابات الدولة تطرح فعليا مشاكل على مستوى الاختصاصات، التي لم يحسم فيها رئيس الحكومة.

ونختم بجريدة "الاتحاد الاشتراكي"، التي أوردت أن الدخول المدرسي بالمغرب يعرف حالة احتقان غير مسبوقة بفعل عدد من التحديات والمعيقات، التي جعلت منظومة التعليم المغربية في وضعية مأزومة ولا تواكب المستجدات.

وأشارت الجريدة إلى أن قطاع التعليم كان مثار انتقاد من طرف الملك محمد السادس، إثر خطاب 20 غشت الأخير، حيث جاء في الخطاب بخصوص الشباب "علينا أن نقدم له أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة."

وفي خبر آخر، قرر الممرضون، المنضوون تحت لواء حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في خطوة احتجاجية جديدة للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي.

وأشار لسان حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن الممرضين أعلنوا عن خطوتهم لإخلاء المستشفيات العمومية وتعريض مرافقها للشلل، باستثناء مصالح الإنعاش وأقسام المستعجلات، مع تنظيم اعتصام وطني يوم الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة.