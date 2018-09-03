عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين..

* أخبار اليوم:

- عيد الأضحى يخلف 25 ألف طن من النفايات بالدار البيضاء، فقد تجاوزت نفايات عيد الأضحى بمدينة الدار البيضاء 25 ألف طن من الأزبال، في ظرف يومين فقط، وهو ما استنفر شركات النظافة التي تعمل بالقطاع في العاصمة الاقتصادية، في انتظار فتح الأظرفة بخصوص طلبات العروض الجديدة التي أطلقها مجلس مدينة الدار البيضاء، المقرر منتصف شتنبر الجاري. وحسب محمد حدادي، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، فإن شركات النظافة تمكنت من جمع أزيد من 25 ألف طن من مخلفات الأضاحي بمدينة الدار البيضاء، وذلك طيلة يوم النحر، وثاني أيام العيد، حيث تمتلئ الحاويات ومحيطها بمخلفات الذبائح.

- ينتظر أن يحتج المئات من مهنيي النقل عبر الحافلات والسائقين أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل بحي أكدال بالرباط، صباح غد الثلاثاء، احتجاجا على تدهور القطاع، وما يصفونه بالقرارات الإدارية الأحادية دون تشاور مع المهنيين، فضلا عن القلق الذي يعبرون عنه بخصوص مشروع قانون تحرير قطاع النقل بالحافلات. وحسب مصادر من المهنيين، فقد "تم اتخاذ قرارات إدارية تمس بمصالح المهنيين، دون التشاور معهم، مثل قرار سحب رخصة السياقة من السائق في حالة ارتكابه حادثة ولو كان ليس هو المخطئ، وقرار إدخال الحافلة للمحجز تبعا للمخالف، والذي يمس مصالح أرباب الحافلات".

* المساء:

- حذر المنتدى المغربي للمستهلك من أدوات مدرسية قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية، حيث طالب السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية، من أغلفة ودفاتر وأقلام رصاص، لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها. ودعا المنتدى بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة التربية الوطنية، والجمارك، إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات للاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي.

- فرضت عدد من مؤسسات التعليم الخاص، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي، زيادات جديدة على الأسر المغربية تراوحت ما بين 25 إلى 30 في المائة، وشملت رسوم التسجيل والواجبات الشهرية، وهي الزيادات التي تم إقرارها بشكل مفاجئ ودون تقديم تبريرات لها. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، في تصريح للجريدة، إن "الأمر خارج عن مجال الوزارة، وإن القانون الحالي يعطي الوزارة فقط حق المراقبة التربوية ولا يسمح لها بالتدخل في رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتكوين الخاصة".

* الأحداث المغربية:

- قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إن تمويلات صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات الترابية منذ إحداثه سنة 1959 بلغت حوالي 50 مليار درهم، ومكنت من تمويل 5400 مشروعا تنمويا في مختلف الميادين التي تدخل في اختصاصات هذه الأخيرة. وأكد الوزير في كلمة، خلال ترؤسه مراسيم تنصيب السيد عمر لحلو الذي عينه جلالة الملك محمد السادس عاملا مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي، أن نسبة مساهمة الاقتراض في تمويل الاستثمارات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حوالي 22 في المئة؛ مضيفا أن الأرقام المتعلقة بإنجازات الصندوق خلال سنة 2017 توضح المساهمة الفعالة لهذه المؤسسة في مواكبة المجهود التنموي الذي تقوده الجماعات الترابية.

- تمكنت مصالح الأمن بمراكش، الأسبوع الماضي، من إيقاف شخص يشتبه في تعاطيه للاتجار في المخدرات بأحد أحياء المدينة الحمراء وبحوزته أزيد من 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وحسب مصدر أمني، فقد تم ايقاف المعني بالأمر وهو من ذوي السوابق القضائية غادر أسوار السجن حديثا، في إطار عملية نوعية قامت بها الشرطة القضائية، أسفرت بعد عملية تفتيش لمنزله عن حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 34 كيلوغراما، قام بجلبها من إحدى مدن الشمال.

* العلم:

- جدد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الافريقي، أمس الأحد ببكين، تأكيد استعداد المغرب للعمل مع شركائه الأفارقة والصينيين من أجل جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الافريقية محورا رئيسيا للتعاون الصيني -الافريقي، طبقا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء افريقيا. وأعرب الجزولي، في كلمة له في اجتماع المؤتمر الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني الافريقي، عن استعداد المغرب للعمل على إنجاح هذا المسلسل، مؤكدا على أهمية مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني، شي جين بينغ ، والتي ستسهم بدون شك في جهود النهوض بتنمية افريقيا. وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحها الرئيس الصيني سنة 2013، إلى بناء شبكة للتجارة والبنية الأساسية تربط آسيا مع إفريقيا وأوروبا على طرق التجارة لطريق الحرير القديم.

- أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببركان اضطر، صباح أمس الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص كان في حالة غير طبيعية، عرض حيـاة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض. وذكر بلاغ للمديرية أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام بحي العشايش، مما اضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها هذا الأخير، لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من سلاحه الوظيفي، ما مكن من ضبط المعني بالأمر، فضلا عن حجز سلاح أبيض بحوزته.

* آخر ساعة :

- أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن "مشروع التعاضدية يلعب اليوم دورا هاما في التخفيف من عبء النفقات المعيشية التي تواجه الأسر، من خلال دعم جزء من تمويل الرعاية الطبية، وتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية لأعضائها وذويهم". وأوضح عبد المومني، خلال تدخله أمام المنتدى الثاني عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للجان الفنية المنعقد نهاية غشت الماضي بجنيف، أن التعاضدية المغربية تعززت منذ عام 2005، مع إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لنظام التأمين الإجباري عن المرض، الممول من طرف الدولة، مضيفا أن التأمين يوفر تغطية كاملة للمواطنين المغاربة على أساس اشتراكات المنخرطين.

- أسدل الستار أمس الأحد بإفران، على فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "تيليلي" تحت شعار "المرأة الأمازيغية بشمال إفريقيا ورهان التنمية"، بمشاركة ليبيا كضيف شرف. وهدف المهرجان المنظم من قبل الجمعية الإقليمية لتنمية المناطق الجبلية بإقليم إفران، إلى تكريم المرأة الأمازيغية كرمز النضال والتحدي والمقاومة، والحفاظ على الثقافة الأمازيغية ونقلها من جيل إلى آخر، مع تقوية المجال السياحي في الإقليم وتنشيط مجموعة من فضاءاته الثقافية.

* بيان اليوم :

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ60 للعلاقات الدبلوماسية المغربية-الروسية، على "العلاقات المثالية بين البلدين والتي تتميز بالصداقة المتينة والاحترام المتبادل والتعاون المتعدد الأبعاد والمثالية". وذكر بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الوزيرين "أكدا على مثالية العلاقات المغربية-الروسية التي تتميز بالصداقة المتينة والاحترام المتبادل بين البلدين وكذلك الشراكة المتعددة الأبعاد والمثالية التي تربطهما". كما ثمنا الحوار السياسي المتميز الذي يتسم بتوافق وتلاقي المقاربات حول القضايا الإقليمية والدولية، خاصة من أجل تعزيز الأمن والسلم والتنمية في إفريقيا.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" سجل انخفاضا بـ 0,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2018 مقارنة مع شهر يونيو. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يوليوز 2018، أن هذا التراجع ناتج بالخصوص عن تراجع الأسعار في قطاع "الصناعات الغذائية" ب 0,4 في المائة وفي "صنع الأجهزة الكهربائية" بـ 0,1 في المائة.

* رسالة الأمة:

- سجل المغرب حضورا قويا هذا الأسبوع في "الملتقيات الإقليمية السنوية" لبرلمان أمريكا الوسطى "البارلاسين" بجمهورية الدومينيكان، التي جدد وزير خارجيتها التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة. وقال وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، ميغيل أوكتافيو فارغاس مالدونادو، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، "يمكن للمغرب أن يعول بمجلس الأمن على حليف بشأن قضية الصحراء". كما أعرب فارغاس مالدونادو عن عزم بلاده إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا على أهمية فتح خط طيران مباشر بين البلدين لتيسير التبادل.

- قاطعت ثلاث هيئات وطنية، ويتعلق الأمر بالجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، جميع الاجتماعات تعقدها الأكاديميات الجهوية والمديرات الإقليمية ابتداء من يومه الاثنين مع مقاطعة جلب أو إرسال البريد ابتداء من الاثنين المقبل، إلى جانب عدم زيارة المديريات الإقليمية والأكاديميات. وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع الدخول المدرسي، دفاعا عن تشبت هذه الجمعيات بمطلبها المتمثل في حق الأطر التربوية من رخصة سنوية خلال شهر غشت.

* الاتحاد الاشتراكي :

- قرر الممرضون المنضوون تحت لواء حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 شتنبر الجاري، في خطوة احتجاجية جديدة للمطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي. وأعلن الممرضون عن خطوتهم لإخلاء المستشفيات العمومية وتعريض مرافقها للشلل، باستثناء مصالح الإنعاش وأقسام المستعجلات، مع تنظيم اعتصام وطني غدا الثلاثاء أمام مقر وزارة الصحة.

- دعا سفير المغرب لدى أستراليا، كريم مدرك، ببيرث (جنوب غرب أستراليا)، المستثمرين الأستراليين الى اغتنام الفرص الاقتصادية التي تتيحها المملكة .وأكد مدرك، في كلمة له في "منتدى النساء والريادة 2018"، الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة لغرب استراليا، في إطار الأسبوع الأسترالي-الافريقي (من 27 غشت الى فاتح شتنبر)، أن الإمكانات الاقتصادية للبلدين لا تزال غير مستغلة. وأضاف ان المغرب يعتبر ليس فقط سوقا هامة ولكن أيضا جسرا تجاريا بامتياز نحو افريقيا ومن افريقيا نحو أوروبا، داعيا الى اختيار نموذج مقاولات مستدامة في تجارة منتوجات الفوسفاط من أجل تأمين ديمومتها، وضمان الأرباح لقطاع الفلاحة الأسترالي وللمصدرين المغاربة على حد سواء.

* لوماتان:

- أحبطت عناصر الجمارك العاملة بمعبر باب سبتة، مساء الجمعة، محاولة لإدخال ساعة فاخرة بطريقة غير قانونية، تقدر قيمتها الإجمالية بـ500 ألف درهم، وذلك حسبما علم لدى مصدر بالجمارك. وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الجمارك تمكنت، خلال عملية مراقبة روتينية، من حجز ساعة فاخرة، كانت مخبأة بعناية بين المقاعد الأمامية والخلفية لسيارة مرقمة بالمغرب يقودها مواطن مغربي، مضيفا أن الفاعل كان يحاول إدخال الساعة عبر مدينة سبتة المحتلة، دون التصريح بذلك مسبقا لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

- الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعقد النسخة الأولى من جامعته الصيفية بالحرم الجامعي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، وهو الحدث الذي سيشكل لحظة قوية بالنسبة لعالم المقاولات. ومن خلال هذه الجامعة، يسعى الاتحاد إلى تعبئة أعضائه والاضطلاع بدوره كاملا كهيئة موحدة للجهات والفيدراليات المهنية. وسيكون أمام أرباب المقاولات فرصة لمناقشة ودعوة نخب الدولة والمثقفين للتساؤل عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد حلول لها.

* ليكونوميست:

- القانون الأمريكي (فاتكا) ساري المفعول بالمغرب من الآن فصاعدا. وهكذا، أصبح مسموحا للمؤسسات المالية بتمكين الولايات المتحدة بمعلومات بخصوص عملائهم، الذين يعدون من دافعي الضرائب لوزارة الخزانة الأمريكية. وقد تم نشر مرسوم هذا القانون بالجريدة الرسمية.

- وضعت لجنة خبراء، تتألف من فاعلين ومستشارين متخصصين في التحليل المتقدم، اللمسات الأخيرة على دراسة حول نقاط ضعف النشاط السياحي في المغرب. وتشمل الدراسة الفترة 2000-2015 من أجل اكتشاف الاتجاهات الأساسية على مدى خمسة عشر عاما. والدراسة تهدف إلى إجراء تحليل دقيق للقطاع، واستخلاص الدروس، وإطلاق دينامية جديدة من أجل إعداد خارطة طريق وتقديمها للوزارة الوصية.

* أوجوردوي لوماروك:

- تنظم الفيدرالية البيمهنية لقطاع تربية الدواجن بالمغرب ما بين 23 و29 شتنبر المقبل زيارة الى كل من غانا، والطوغو والبنين، وذلك بهدف الترويج لمؤهلات هذا القطاع. وأوضحت الفيدرالية أن هذه الزيارة التي تنظمها بالتعاون مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات ستشمل كلا من غانا ما بين 23 و25 شتنبر، والطوغو ما بين 25 و27 شتنبر، والبنين (27 - 29شتنبر). وأضاف المصدر ذاته ان هذه الزيارة تندرج في إطار "الترويج لقطاع الدواجن بالمغرب ومؤهلاته في التصدير وخاصة في مجال الاستثمار".

- تم، مساء الجمعة، في الجماعة الترابية لـ"أركانة" تدشين "دار العسل "، وذلك بالموازاة مع إعطاء الانطلاقة للدورة الأولى لمهرجان العسل المنظم إلى غاية 2 دجنبر 2018. وقد كلف تشييد "دار العسل" استثمارا إجماليا بقيمة 5 ملايين و 350 ألف درهم، وذلك في إطار شراكة بين كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (30ر1 مليون درهم)، و المجلس الإقليمي لتارودانت (50ر1 مليون درهم)، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة (2 مليون درهم)، والجماعة الترابية لأركانة (500 ألف درهم)، وجمعية دار العسل (50 ألف درهم).

* ليبيراسيون:

- فتحت الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أطلقها مجلس جهة فاس-مكناس، أبوابها أمام ساكنة مدينة ميسور وكافة إقليم بولمان، في محطة ثانية تستمر حتى سادس شتنبر المقبل. وتروم هذه النسخة إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، كأحد أسمى الأهداف التي يراهن عليها مجلس الجهة لتحقيق إقلاع بكافة تراب الجهة. واعتبرت ماجدة بن عربية، نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة، أن نسخة إقليم بولمان تأتي في إطار إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم وبمدينة ميسور، وفرصة كذلك لتثمين المنتوجات المجالية ومساعدة التعاونيات على التسويق وتمكينها من حصص تكوينية في مجال التمويل والتسويق والجودة.

- أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن مراقبة تدبير مصالح السوقيات والمعدات التابعة لوزارة التجهيز والنقل عرفت تسجيل مجموعة من النقائص، من بينها ضعف الاستغلال الذي لا يتجاوز 20 في المائة، وغياب تقييم الأداء. وأبرز المجلس، في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أن هذا الضعف في استغلال المعدات كان له أثر سلبي على مداخيل مصالح السوقيات بين سنتي 2010 و2015. وأضاف التقرير أنه رغم الميزانية المهمة المرصودة لنظام مصالح السوقيات والمعدات من طرف الوزارة الوصية، التي بلغت معدلا سنويا يقدر بحوالي 241,8 مليون درهم، إلا أنه لوحظ نقص في تتبع أداء تنفيذ هذه الميزانية.

* البيان:

- بتكليف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، انطلاقا من يوم الأحد، بزيارة لجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أشغال القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي ستحتضنها العاصمة بكين. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني سيترأس خلال هذه القمة، الوفد المغربي الذي يضم وزراء ومسؤولين من عدد من القطاعات. كما سيشارك رئيس الحكومة في الأنشطة الموازية لهذه القمة، ولا سيما الاجتماع السادس لندوة المقاولين الصينيين والأفارقة، كما سيجري لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الصينيين.

- قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إن تمويلات صندوق التجهيز الجماعي لفائدة الجماعات الترابية منذ إحداثه سنة 1959 بلغت حوالي 50 مليار درهم، ومكنت من تمويل 5400 مشروع تنموي في مختلف الميادين التي تدخل في اختصاصات هذه الأخيرة. وأكد نور الدين بوطيب، خلال ترؤسه مراسيم تنصيب عمر لحلو، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، عاملا مديرا عاما لصندوق التجهيز الجماعي، أن نسبة مساهمة الاقتراض في تمويل الاستثمارات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حوالي 22 في المئة؛ مضيفا أن الأرقام المتعلقة بإنجازات الصندوق خلال سنة 2017 توضح المساهمة الفعالة لهذه المؤسسة في مواكبة المجهود التنموي الذي تقوده الجماعات الترابية.

* لوبينيون:

- شكلت "صورة المرأة في السينما" محور لقاء بالسعيدية، في إطار الدورة الرابعة لمهرجان الجوهرة الزرقاء "سينما بلا حدود". وتمحورت هذه التظاهرة، التي عرفت مشاركة ثلة من السينمائيين والباحثين والفاعلين الجمعويين، حول تحسين تمثيلية المرأة في المجتمع الحالي، والنهوض بالدور القيادي للمرأة ومكافحة الصور النمطية الموجودة. وشدد المتدخلون على أن الصور النمطية حول مقاربة النوع تشكل عقبة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين. كما أكدوا على الدور الذي يمكن أن تضطلع به السينما في معالجة موضوع المرأة وصورتها، وتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع.

- نفت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب، وجود خصاص في الكتاب المدرسي، مشيرة إلى أن المنتجين المحليين يغطون الطلب الوطني على الدفاتر بشكل منتظم ومتواصل. وفي أعقاب نشر مجموعة من المغالطات وردت في مقالات ومواد إخبارية نشرت أخيرا في وسائل إعلامية مختلفة، أوضحت الجمعية في بلاغ أن الموزعين لم يسجلوا "أي خصاص في تزويد السوق، يمكن أن تنتج عنه زيادة في الأسعار، ذلك أن المصنعين الوطنيين، يتوفرون على القدرات الكافية لتغطية الطلب الداخلي من منتوجات الدفاتر لمناسبة الدخول المدرسي الجديد".