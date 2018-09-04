عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم :

- الأساتذة المتعاقدون يرفضون عرض الحكومة. في الوقت الذي تعتقد فيه الحكومة أنها ستحل ملف الأساتذة المتعاقدين الذين وصلوا إلى ثلاثة أفواج، خلال الموسم الدراسي الحالي، بدخول النظام الخاص بالأساتذة المتعاقدين حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر، والذي يمنحهم، حسب نص القانون، كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، باستثناء الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى، عبر الأساتذة المتعاقدون عن رفضهم هذا القانون، معتبرين مطالبهم تصب في الترسيم مع الوزارة ليس مع الأكاديميات، بالإضافة إلى تمتيعهم بجميع الحقوق غير المتوفرة في الترسيم بالتعاقد والمتوفرة في الوظيفة العمومية.

- 14.8 مليون بطاقة بنكية صدرت في النصف الأول من 2018. شهدت خدمات الدفع خلال النصف الأول من 2018 ارتفاعا قويا، وهو الأمر الذي بدا بشكل جلي في واحد من أحدث إحصائيات مركز النقديات، وهو ما تحقق سواء على صعيد البطاقات البنكية المغربية التي زادت بنسبة 18.1 في المئة في حجم المدفوعات، وأيضا على صعيد البطاقات البنكية الأجنبية التي زاد حجم اعتمادها بنسبة 27.2 في المئة في حجم المدفوعات. وقد تم تركيب 158 صرافا آليا جديدا خلال النصف الأول من 2018، وهو ما ضخ دماء أكبر إلى شبكة أجهزة الدفع في المملكة، لتصل إلى 7183 صرافا آليا.

* المساء:

- وجهت وزارة الداخلية تعليمات خاصة إلى العمال والولاة من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة، والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد. وجرى إخبار الولاة والعمال والكتاب العامين بأنه سيتم إنشاء برمجية رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة من الدعم المباشر الذي ستخصصه الدولة للأسر المعوزة.

- إصلاح جديد تعده وزارة الداخلية يهم صندوق التجهيز الجماعي، حيث كشفت معطيات موثوقة أن المشروع الجديد سيتحول بموجبه الصندوق إلى بنك للتنمية الترابية أو المحلية، بصلاحيات جديدة، من بينها ضخ اعتمادات جديدة في خزانة شركات التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية التي تقضم جزء من صلاحيات المنتخبين. وأكدت مصادر الجريدة أن صندوق التنمية الترابية سيمنح الإمكانية لشركات التنمية المحلية وشركات التدبير المفوض للحصول على قروض لتمويل مشاريع تتعلق بالتنمية المحلية والتجهيز وبناء البنيات التحتية وتجويد شبكتي الماء والكهرباء.

* الأحداث المغربية:

- قال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، إن المغرب "بلد أساسي" ومحوري بالنسبة لإسبانيا في ما يتعلق بمراقبة الهجرة. وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في حوار مع راديو (كادينا سير)، أن المغرب "بلد نتعاون معه في العديد من المجالات وبالنسبة لنا فإنه من الناحية المنطقية بلد أساسي في ميدان مراقبة الهجرة"، موضحا أن إسبانيا التي تواجه معضلة شيخوخة سكانها هي بلد يحتاج إلى هجرة "شرعية ومنظمة".

- قانون الخدمة العسكرية إلى البرلمان هذا الشهر. تستعد الحكومة لإحالة قانون الخدمة العسكرية للبرلمان بداية من شهر شتنبر الجاري، قبل افتتاح الدورة الخريفية، لانطلاق مناقشته في اللجنة المختصة. وبعد عقد لجن مجلس النواب للقاءات مع مكتب المجلس، سيكون المشروع جاهزا أمام اللجن عند الدخول البرلماني، دون الحاجة لعقد دورة استثنائية.

* العلم:

- ينظم مركز دراسة وتنمية المجالات الواحية والصحراوية بالجرف، يوم 9 أكتوبر المقبل، ندوة دولية حول موضوع "البعد الحضاري والتنموي لخطارات المغرب وأفلاج الجزيرة العربية". وتهدف هذه الندوة، التي تقام بشراكة بين فاعلي الجهة وبمشاركة جامعة نزوى بسلطنة عمان، ومعهد الشارقة للتراث بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تسليط الضوء على الخطارات والأفلاج وإبراز أهم خصائصها التقنية والطبيعة والثقافية ودورها في التنمية، وكذا أبرز التحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة بالحفاظ عليها.

- صنف المغرب ضمن الوجهات السياحية الخمس الأكثر شعبية في القارة الإفريقية، وذلك حسب تقرير البنك الإفريقي للتنمية، حيث أكد هذا الأخير أن المغرب كان من الدول التي استقبلت أكبر عدد من السياح في القارة الإفريقية. وأشار التقرير إلى أن المغرب استقبل أكثر من 10 ملايين سائح خلال سنة 2016، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي، مما جعله في المرتبة الأولى من حيث الوافدين متقدما على جنوب إفريقيا، تونس، مصر وزيمبابوي.

* آخر ساعة :

- نفت جمعية مصنعي الدفاتر بالمغرب وجود خصاص في الكتاب المدرسي، مشيرة إلى أن المنتجين المحليين يغطون الطلب الوطني على الدفاتر بشكل منتظم ومتواصل. وفي أعقاب نشر مجموعة من المغالطات وردت في مقالات ومواد إخبارية نشرت أخيرا في وسائل إعلامية مختلفة، أوضحت الجمعية في بلاغ أن الموزعين لم يسجلوا "أي خصاص في تزويد السوق، يمكن أن تنتج عنه زيادة في الأسعار، ذلك أن المصنعين الوطنيين، يتوفرون على القدرات الكافيات لتغطية الطلب الداخلية من منتوجات الدفاتر لمناسبة الدخول المدرسي الجديد".

- تفاوتات صارخة في مساهمة الجهات في الاقتصاد الوطني. أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2016 للمندوبية السامية للتخطيط تباينا كبيرا في مساهمات جهات المملكة في النمو الاقتصادي، إذ تساهم جهة الدار البيضاء-سطات لوحدها بنسبة 34.1 في المئة، و37.4 بالمئة بالنسبة لجهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، مقابل مساهمة الجهات التسع المتبقية بنسبة 28.6 بالمئة.

* بيان اليوم :

- جدد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الافريقي، تأكيد استعداد المغرب للعمل مع شركائه الأفارقة والصينيين من أجل جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الافريقية محورا رئيسيا للتعاون الصيني -الافريقي، طبقا للرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء افريقيا. وأعرب الجزولي، في كلمة له في اجتماع المؤتمر الوزاري السابع لمنتدى التعاون الصيني الافريقي، عن استعداد المغرب للعمل على إنجاح هذا المسلسل، مؤكدا على أهمية مبادرة الحزام والطريق للرئيس الصيني السيد شي جين بينغ، والتي ستسهم بدون شك في جهود النهوض بتنمية افريقيا. وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحها الرئيس الصيني سنة 2013، إلى بناء شبكة للتجارة والبنية الأساسية تربط آسيا مع أفريقيا وأوروبا على طرق التجارة لطريق الحرير القديم.

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 1,1 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2018، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 3,7 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعزت المديرية في مذكرة للظرفية لشهر غشت الجاري، هذا المنحى من جهة إلى انخفاض استهلاك الطاقة ذات التوتر العالي والعالي جدا بنسبة 10,1 في المئة، وانخفاض استهلاك الطاقة ذات التوتر المتوسط بنسبة 1,4 في المئة، ومن جهة أخرى للارتفاع الطفيف في استهلاك الطاقة منخفضة التوتر بنسبة 0,2 في المئة.

* لوماتان:

- أكد رئيس المركز الأمريكي اللاتيني للدراسات من أجل الديمقراطية، أنطونيو يلبي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصية "ذات رمزية" بالنسبة للوحدة الإفريقية، مبرزا أن الدور القيادي لجلالته يرسم مستويات الإشعاع متعدد الأبعاد للمغرب في إفريقيا. وقال يلبي، وهو أيضا رئيس "مؤسسة أفريكا لاتينا"، في مقال نشر بالموقع الإخباري المكسيكي "سييمبري.م إكس"، أن "المغرب يعمل، تحت قيادة جلالة الملك، على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز علاقات المغرب مع جميع بلدان القارة الإفريقية ، في إطار التعاون جنوب-جنوب، ولكن أيضا مع بلدان أمريكا اللاتينية".

- اختار منظمو النسخة الثالثة لـ(لقاءات أفريكا 2018)،التي تحتضنها مدينة باريس (فرنسا) خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 شتنبر الجاري، المغرب كضيف شرف هاته النسخة، التي تشارك فيها مقاولات مغربية مصدرة. وذكرت الجمعية المغربية للمصدرين، أن وفد المصدرين المغاربة الذي تقوده الجمعية، يشمل أيضا ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، علاوة على العديد من المصدرين، وذلك بهدف اكتشاف الفرص التي تساهم في تنمية العرض التصديري الوطني.

* ليكونوميست:

- استقالات متتالية لأعضاء مكتب الجمعية المغربية لربابنة الطائرات. فقد قدم كل من رئيس الجمعية أمين مكينسي والكاتب العام ومستشارين اثنين آخرين استقالتهم من عضوية الجمعية. ويعارض الطيارون والتقنيون الاتفاق الذي أبرمه الربابنة مع شركة الخطوط الملكية (لارام)، معتبرين أن اتفاقا من هذا القبيل من شأنه وضع مكتسبات شغيلة القطاع على مهب الريح. ويرى معارضو الاتفاق أن الجمعية لا يحق لها أن تتفاوض باسم مجموع الربابنة وأطقم طيران الشركة. - العقار يعيش أزمة بعد النصف الأول من السنة الجارية والتي شهدت تراجعا في مجال المعاملات. فبعد تراجع بنسبة 3 في المئة خلال الفصل الأول، انخفضت أسعار الإقامات السكنية بـ4,4 في المئة بين أبريل ويونيو حسب بنك المغرب. من جهتها تحسنت مبيعات السكن الاجتماعي لكنها على الرغم من ذلك مازالت تعاني.

* أوجوردوي لوماروك :

- وقع المغرب وجمهورية بوركينا فاسو، أمس الاثنين بواغادوغو، عددا من الاتفاقيات الرامية الى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي. وتهم هذه الاتفاقيات الثلاث، التي وقعها وزير العدل، محمد أوجار، ووزير العدل وحقوق الانسان وتعزيز المدنية ببوركينافاسو، بيسولي رينيه بوغورو، التعاون القضائي في المجالات المدنية والتجارية والإدارية، وأيضا التعاون في المجال الجنائي وتبادل المحكومين من مواطني المغرب وبوركينا فاسو لارتكابهم أفعالا يجرمها البلدان.

- تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة من 1 الى 4 أكتوبر 2018، الدورة 11 من المؤتمر العربي للطاقة، الذي ينظم بمبادرة من منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي". وستعرف أشغال هذا المؤتمر مشاركة وزراء الطاقة والنفط والكهرباء العرب الى جانب ممثلي الشركات العربية والدولية، والوكالة الدولية للطاقة، وجامعة الدول العربية، والأبناك والمؤسسات المالية المعنية بهذه القضية، علاوة على خبراء مهتمين بصناعة البترول والطاقة في البلدان العربية والأجنبية.

* لوبينيون:

- أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة للمنطقة الشرقية أن قطاع زراعة الكروم يكتسي أهمية سوسيو اقتصادية كبيرة بالنسبة للمنطقة، إذ يحقق رقم أعمال يقارب 250 مليون درهم ويخلق 500 ألف يوم عمل سنويا. وأفادت المديرية بأن حجم إنتاج الكروم في المنطقة الشرقية بلغ ما بين 42 ألف و 45 ألف طن سنويا، بمحصول يتراوح ما بين 20 و 30 طنا للهكتار، بحسب المتغيرات وفترات جني المحصول التي تمتد من يونيو إلى نونبر.

* البيان: - انطلقت أمس الاثنين ببكين أشغال الدورة السادسة لمنتدى المقاولين الصينيين والأفارقة، والحوار الرفيع المستوى للقادة الأفارقة والصينيين وممثلي قطاعي التجارة والصناعة، على هامش المنتدى الثالث للتعاون الصيني الإفريقي. ويمثل المغرب في هذه التظاهرات، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرفوقا بوفد يضم وزراء ومسؤولين بعدد من القطاعات.

- شرع وفد من البرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة البرلمان الأوروبي (إينتا) حول اتفاقات التجارة الدولية، في زيارة عمل للمغرب لمعاينة "تأثيرات وفوائد اتفاق الصيد البحري" بين المغرب والاتحاد الأوروبي على ساكنة الأقاليم الجنوبية. وأشاد رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم عثمون، بهذه الزيارة، التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، والتي ستتيح للبرلمانيين الأوروبيين الأعضاء في بعثة (إينتا)، وبالأخص للأعضاء المقررين ومقرري الظل (شاداو رابورتورز) المكلفين بالمفاوضات حول الاتفاقات مع البلدان المتوسطية، "أن يعاينوا تأثيرات وفوائد اتفاق الصيد وبروتوكول تطبيقه على الساكنة المحلية بالمناطق المعنية".

* ليبيراسيون:

- اختلفت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام من جديد داخل جهات المملكة، حسب مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط. وأشارت المذكرة إلى أن ست جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 في المائة)، موضحة أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6 في المائة) والعيون-الساقية الحمراء (7,1 في المائة) وكلميم – واد نون (6,3 في المائة) و درعة - تافيلالت (4,2 في المائة) وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 في المائة) و سوس- ماسة (2,2 في المائة). كما سجلت جهة الدار البيضاء- سطات معدل نمو قريب من المعدل الوطني (1,2 في المائة).

- دعا سفير المغرب لدى أستراليا، كريم مدرك، ببيرث (جنوب غرب أستراليا)، المستثمرين الأستراليين الى اغتنام الفرص الاقتصادية التي تتيحها المملكة .وأكد مدرك، في كلمة له في "منتدى النساء والريادة 2018"، الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة لغرب استراليا ،في إطار الأسبوع الأسترالي-الافريقي (من 27 غشت الى فاتح شتنبر)، أن الإمكانات الاقتصادية للبلدين لا تزال غير مستغلة. وأضاف أن المغرب يعتبر ليس فقط سوقا هامة ولكن أيضا جسرا تجاريا بامتياز نحو افريقيا ومن افريقيا نحو أوروبا، داعبا الى اختيار نموذج مقاولات مستدامة في تجارة منتوجات الفوسفاط من أجل تأمين ديمومتها، وضمان الأرباح لقطاع الفلاحة الأسترالي وللمصدرين المغاربة على حد سواء.