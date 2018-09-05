عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم :



- قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، إن "الصين تعتمد على المغرب، بحكم موقعه الجيو- استراتيجي وعلاقاته، لإنجاز مشاريع معا تندرج في إطار تنمية القارة الإفريقية، سواء المتعلقة بالتعاون أو ذات الطابع الاقتصادي". وصرح الجزولي، على هامش انعقاد قمة التعاون الصيني- الإفريقي ببكين، أن الموقع الجيو-استراتيجي للمغرب وحضوره البارز والمتزايد في إفريقيا يؤهلانه للاضطلاع بدور محوري في إطار التعاون بينه وبين الصين لإعطاء دفعة وزخم جديد لمسلسل التنمية بالقارة الإفريقية.

- أكدت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، أن حركة النقل بميناء طنجة المتوسط للمسافرين عادت إلى الوضع الطبيعي منذ زوال يوم الأحد، بعد أسبوع استثنائي. وأشار المصدر نفسه إلى أنه خلال مرحلة العودة من عملية مرحبا، التي انطلقت في 5 يونيو إلى غاية 2 شتنبر، سجل الميناء مغادرة 181 ألفا و962 عربة و678 ألفا 783 مسافرا، أي ما يمثل ارتفاعا يعادل على التوالي 45 في المئة و20 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017.

* المساء:

- حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة من تداعيات النقص الحاد والخطير في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، والذي أدى إلى إيقاف العلميات الجراحية في عدد كبير منها، وتأخير المواعيد إلى وسط وأواخر السنة المقبلة. وكشفت الشبكة، أن العديد من المديريات التابعة لوزارة الصحة لم تقم بطلبات العروض في ما يخص الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات، علما أنها راكمت عجزا مفرطا في السنوات الأخيرة على مستوى الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والجراحية، ما جعلتها تعاني اليوم من نقص حاد شمل مادة "الأنسولين" واللقاحات الأساسية للأطفال بشكل خاص، والأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عام، وهو وضع يترافق مع التهديد المتزايد للأدوية المزيفة ومنتهية الصلاحية داخل المستشفيات وخارجها.

- ملفات اجتماعية حارقة في انتظار حكومة العثماني، إذ ستجد الحكومة نفسها في مواجهة مجموعة من الملفات الاجتماعية الملحة التي تؤثر على علاقتها مع المركزيات النقابية، سواء الأكثر تمثيلية أو غيرها. وصرح مصدر نقابي لـ"المساء"، أن هناك مجموعة من الملفات الاجتماعية التي توجد على طاولة حكومة العثماني، والتي تستدعي حلولا مستعجلة من أجل تجاوزها وفق رؤية تشاركية. وطالب المصدر ذاته بإعادة النظر في المقترح السابق للحكومة، الذي تم رفضه من قبل العديد من المركزيات النقابية.

* الأحداث المغربية:

- قامت رابطة التربويين التنويريين بإطلاق لقب "عاصمة للتنوير " على العاصمة المغربية الرباط في سنة 2018 لدروها في دعم قيم التنوير في الثقافة العربية المعاصرة، وذلك خلال ندوة نظمت مساء الاثنين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وخلال هذا اللقاء، قال عباس الجراري، عميد الأدب المغربي، إن الرباط حاملة مشعل التنوير كسائر مدن المغرب، موضحا الحاجة إلى الحديث عن التنوير الذي عرفه المغرب، وتذكير الأجيال به؛ "لأنها غافلة عن تاريخها وتراثها"، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى "استعادة الثقة بأنفسنا ومقومات هويتنا وديننا".

- ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب الدورة الأولى من جامعته الصيفية يومي 28 و29 شتنبر بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، تحت شعار "مقاولة قوية، مغرب رابح". وسيشكل هذا الحدث لحظة قوية في عالم الأعمال، حيث يسعى الإتحاد إلى تعبئة أعضائه والاضطلاع بدوره كاملا كهيئة موحدة للجهات والفيدراليات القطاعية. كما سيحدد الاتحاد، من خلال جامعته الصيفية، الدور المركزي للشركة كرافعة للنمو وسيكشف عن أولوياته وخطط عمله، من أجل مواكبة التغيرات العميقة التي تؤثر على الاقتصاد.

* العلم:

- راسلت وزارة التجهيز والنقل المديرين الإقليميين للوزارة من أجل الشروع في تطبيق المقتضيات الجديدة الخاصة بالاختبار النظري لرخصة السياقة والمتعلقة بالرفع من الرصيد الأدنى للنجاح في الاختبار النظري لنيل "البيرمي" ابتداء من يوم الاثنين المنصرم. وسيكون المترشح ملزما بالحصول على 32 نقطة للحصول على رخصة السياقة من صنف "ب" و38 نقظة للحصول على "بيرمي" من صنف A وC وD وEC عوض 36/40.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 12.67 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، وذلك بانخفاض نسبته 25.2 في المائة، مقابل 16.93 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات (زائد 1.747 مليار درهم) وتراجع المداخيل إلى قرابة 2.517 مليار درهم.

* آخر ساعة :

- تمكن المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة من الإطاحة بفرنسا من على لائحة أكبر الشركاء الاقتصاديين مع إقليم الأندلس الإسباني، محققين معا خلال النصف الأول من السنة الجارية حجم مبادلات بقيمة تناهز 280 مليون أورو. وحسب ما أوردته صحيفة "دياريو دي قادس"، نقلا عن تقرير حديث الصدور للوكالة الأندلسية للترويج الخارجي، فإن المغرب حقق خلال الفترة المذكورة نسب احتكار للسوق الأندلسية ناهزت 8.1 في المائة، تليه فرنسا ثم بريطانيا. إلا أنه لايزال يحتل المرتبة الثانية خلف فرنسا من حيث حجم مبادلاته التجارية مع مختلف الجهات الإسبانية.

- حل وفد برلماني أوروبي بمدينة الداخلة في إطار زيارة عمل تهدف إلى معاينة "تأثيرات وفوائد اتفاق الصيد البحري" بين المغرب والاتحاد الأوروبي على ساكنة الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الصدد، أجرى الوفد، الذي يضم أعضاء في بعثة البرلمان الأوروبي (إينتا) حول اتفاقات التجارة الدولية، سلسلة من اللقاءات مع ممثلي السلطات العمومية والمنتخبين ومنظمات من المجتمع المدني بجهة الداخلة - وادي الذهب. وقال رئيس المجلس الجهوي، الخطاط ينجا، في تصريح للصحافة، إن اللقاء بين الوفد الأوروبي ومنتخبي الجهة كان مثمرا وتم خلاله إبراز أهمية اتفاقي الفلاحة والصيد البحري بالنسبة للاقتصاد المحلي، مع التأكيد على الإسراع في توقيعهما وتنفيذهما، لكي يستفيد شباب المنطقة من نفس الشروط التفضيلية التي تتوفر عليها باقي جهات المملكة.

* بيان اليوم :

- شارك وفد مغربي، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، في فعاليات الدورة ال 13 لمنتدى دوبروفنيك بكرواتيا حول "تعزيز المرونة .. البحر الأبيض المتوسط وأوروبا ودول غرب البلقان". وتمت خلال هذا المنتدى السنوي، مناقشة العديد من القضايا على غرار الهجرة والإرهاب والتغيرات المناخية ومختلف التهديدات التي تواجه البحر الأبيض المتوسط على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وينبع حضور المغرب في هذا المنتدى من التزامه الراسخ تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل السلام والحوار والتنمية والاندماج في الفضاء المتوسطي.

- تحتضن العاصمة الاقتصادية، في الفترة المتراوحة بين 6 و 10 شتنبر 2018، فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي، الذي تنظمه فرقة فضاء تافوكت للإبداع. وتحتضن هاته التظاهرة، التي تنظم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومجلس جهة الدار البيضاء سطات، وبتعاون مع المديرية الجهوية لوزراة الثقافة والاتصال، الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية صنف المسرح برسم موسم 2017، التي تأهلت لها أربع فرق مسرحية من مختلف المدن المغربية. ويتعلق الأمر بفرقة الريف للمسرح الأمازيغي التي تشارك بمسرحية "في أعالي البحار" للمخرج يوسف، وفرقة درامازيغ من مدينة تزنيت بمسرحية "تيساتين" للمخرج محمد بلقايد أمايور، وفرقة أباراز للابداع الفني من مدينة أكادير بمسرحية "ألوان الشوق" للمخرج يوبا أوبركا، وفرقة مواهب الريف

* رسالة الأمة:

- أكد رئيس المركز الأمريكي اللاتيني للدراسات من أجل الديمقراطية، أنطونيو يلبي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصية "ذات رمزية" بالنسبة للوحدة الإفريقية، مبرزا أن الدور القيادي لجلالته يرسم مستويات الإشعاع متعدد الأبعاد للمغرب في إفريقيا. وقال يلبي، وهو أيضا رئيس "مؤسسة أفريكا لاتينا"، في مقال نشر بالموقع الإخباري المكسيكي "سييمبري.م إكس"، أن "المغرب يعمل، تحت قيادة جلالة الملك، على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز علاقات المغرب مع جميع بلدان القارة الإفريقية، في إطار التعاون جنوب-جنوب، ولكن أيضا مع بلدان أمريكا اللاتينية".

- كشفت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية، أن الصادرات المغربية من الخضروات والفواكه نحو إسبانيا حققت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث بلغت نسبتها 17 بالمائة، الأمر الذي عزز موقع المغرب كمورد رئيسي للسوق الإسبانية على المستوى العالمي. وذكرت الفيدرالية الإسبانية، أن قيمة الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات، بلغت خلال الفترة المذكورة، نحو 473,8 مليون أورو.

* الاتحاد الاشتراكي :

- عرف حجم القروض البنكية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.8 بالمائة خلال يوليوز مقارنة مع شهر يونيو، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 2.8 بالمائة خلال الشهر السابق. ويعزى هذا التباطؤ أساسا إلى وقع العطلة الصيفية على النشاط الاقتصادي، حيث تتوقف العديد من المؤسسات والشركات عن العمل، إضافة إلى تشدد البنوك في منح القروض الجديدة. وبلغ حجم القروض البنكية 847.9 مليار درهم خلال يوليوز، مقابل 854.8 مليار درهم خلال شهر يونيو، حسب إحصائيات بنك المغرب.

- قال بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إن المغرب "بلد أساسي" ومحوري بالنسبة لإسبانيا في ما يتعلق بمراقبة الهجرة .وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في حوار مع راديو (كادينا سير) أن المغرب "بلد نتعاون معه في العديد من المجالات وبالنسبة لنا فإنه من الناحية المنطقية بلد أساسي في ميدان مراقبة الهجرة". وأوضح بيدرو سانشيز أن إسبانيا التي تواجه معضلة شيخوخة سكانها هي بلد يحتاج إلى هجرة "شرعية ومنظمة".

* لوماتان:

- استضاف المركز الثقافي المغربي بمونريال مابين 31 غشت و3 شتنبر الدورة الثانية للأيام الثقافية التيجانية التي احتفت بالشيخ أحمد تيجان شريف. ونظمت هذه الدورة التي لاقت نجاحا كبيرا تحت الرئاسة الفعلية للخليفة العام للطريقة التيجانية بالسنغال الشيخ سيرين أمباي سي منصور، الذي قام بأول زيارة لأمريكا الشمالية.

- تم استدعاء مدير نشر صحيفة "شالانج.ما"، عادل لحلو كمال، وكاتب العمود الصحفي جمال براوي، يوم 8 أكتوبر المقبل من قبل العدالة الفرنسية، إثر تقديم شكوى ضدهم تتعلق بـ"الإهانة". وأكد عادل لحلو، أن هذه القضية تعود لاختصاص القضاء المغربي لأن الأمر يتعلق بخلاف بين مواطنين مغاربة، يقيم أحدهم بفرنسا، هو النقيب السابق مصطفى أديب، والآخرين بالمغرب. وصرح بأن نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيق في محكمة الاستئناف بباريس، الموقعة على الاستدعاء، "لم تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية القضائية الموقعة بين المغرب وفرنسا".

* ليكونوميست:

- أعلنت مجموعة "بوجو ستروين" لصناعة السيارات، أن الطاقة الإنتاجية لمصنعها بالقنيطرة الذي سيشرع في الانتاج سنة 2019، سترتفع لتصل إلى 200 ألف وحدة سنويا بحلول 2020. وسينطلق مصنع القنيطرة، الذي سينتج ابتداء من 2019 محركات وسيارات، بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 100 ألف سيارة سنويا. وسيمكن هذا الاستثمار من بلوغ معدل إدماج محلي في حدود 60 بالمئة عند الانطلاقة ليصل إلى 80 بالمئة عند بلوغ الطاقة الانتاجية القصوى.

- أول دخول في عهد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منذ يناير الماضي. وينتظر أن يلتحق تلاميذ التعليم الأولي، والابتدائي، والإعدادي والثانوي، وكذا تلاميذ الأقسام التحضيرية لشهادة التقني العالي بمؤسساتهم اليوم، في الوقت الذي التحقت فيه هيئة التدريس والإداريون والمفتشون بمناصبهم يوم الاثنين 3 شتنبر. ويتميز هذا الدخول عن سابقيه بالعدد الهائل للأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم حيث بلغ عددهم 20 ألفا، فضلا عن تجديد 23 كراسة مدرسية، ويتعلق الأمر بكتب العربية والفرنسية والرياضيات والأنشطة العلمية الخاصة بالسنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائي.

* أوجوردوي لوماروك :

- انعقدت أمس الثلاثاء، الدورة العشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تحت رئاسة وزير الصحة أنس الدكالي. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة مقترح الوكالة لتحديد معدل مساهمة منخرطيها لاسيما فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 89-15. وهكذا اقترحت الوكالة معدل مساهمة حدد في 6,37 في المئة على التأمين الإجباري على المرض-قطاع خاص. - تحتضن مدينة إفران من 10 إلى 12 شتنبر الجاري، المؤتمر السنوي الرابع لشبكة البحث الضريبي الإفريقي، حول "دور المناخ الاجتماعي والسياسي في تقوية الأنظمة الضريبية في إفريقيا.. حلول من أجل استخلاص الضرائب". وسيشكل هذا الحدث، الذي تنظمه المديرية العامة للضرائب، مناسبة للأطراف المعنية بمجال الضرائب والجبايات لتقديم أعمالها أمام حضور يضم هيئات تقريرية منبثقة عن وزارة المالية والإدارة الجبائية ومنظمات المجتمع المدني.

* البيان :

- تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة ما بين 1 و4 أكتوبر المقبل، أشغال الدورة الحادية عشر لمؤتمر الطاقة العربي، المنظمة بمبادرة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوبك) تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي". ويهدف المؤتمر، المنظم بتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية، إلى إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤى متوائمة بشأنها، وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية.

- تم التأكيد خلال اجتماع بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة على أهمية التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي 2018 - 2019 على مستوى المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالرباط ، وتفعيل ورش تعميم التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية. وركز المتدخلون، خلال الاجتماع الذي ترأسه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد امهيدية، على أهم التدابير المتخذة برسم الدخول المدرسي الحالي، خاصة ما يتعلق بالعرض التربوي على مستوى المديرية الإقليمية، وكذا تأهيل المؤسسات التعليمية، وتعزيز التواصل. وفي كلمة بالمناسبة، تطرق امهيدية إلى الأهمية الخاصة للدخول المدرسي هذه السنة، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تولي أهمية قصوى لهذا المجال، مؤكدا على أهمية التعبئة الجماعية من أجل إنجاح ورش التعليم بكافة مكوناته، خاصة التعليم الأولي الذي يتعين تعميمه على كافة المؤسسات العمومية لاستقطاب فئات عريضة من الأطفال في سن التمدرس الأولي.

* لوبينيون :

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ست جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 في المائة)، موضحة أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6 في المائة) والعيون-الساقية الحمراء (7,1 في المائة) وكلميم – واد نون (6,3 في المائة) و درعة - تافيلالت (4,2 في المائة) وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 في المائة) و سوس- ماسة (2,2 في المائة).

- يشكل موضوع "تمكين الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان"، محور الدورة العشرين للمخيم الدولي لشباب منظمة العفو الدولية، التي انطلقت فعالياتها الاثنين بمراكش. ويندرج هذا المخيم، المنظم إلى غاية 6 شتنبر الجاري بمبادرة من منظمة العفو الدولية فرع المغرب، ضمن فعاليات الحملة العالمية التي تقودها المنظمة تضامنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان وفي مقدمتهم الشباب. ويشارك في هذا المخيم، الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية، أكثر من 50 شابا وشابة من المغرب والبلدان الأوربية، يمثلون حركة حقوق الإنسان الشبابية، ومندوبين عن هياكل وفروع منظمة العفو الدولية.

* ليبيراسيون:

- سجلت المنشآت السياحية المصنفة في إقليم الحسيمة 24095 ليلة مبيت خلال النصف الأول من عام 2018، مقارنة بـ22506 خلال نفس الفترة من عام 2017، وذلك بزيادة قدرها 7 في المائة. وبلغت عدد ليالي المبيت التي سجلها السياح الأجانب 4485 الى حدود نهاية يونيو الماضي بزيادة 39 في المائة، في حين بلغ عدد ليالي المبيت من قبل المواطنين المغاربة الذين زاروا الاقليم خلال هذه الفترة 19250، بزيادة قدرها 1 في المائة، مقارنة من نفس الفترة من السنة الماضية. - سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر غشت الماضي، أداء جيدا للقطاع الثانوي. فعلى الرغم من التطور المتباين لمؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد أكدت المديرية على التوجه الإيجابي للأنشطة الاستخراجية والتطور الجيد لقطاع الطاقة الكهربائية والدينامية الجيدة للأنشطة التحويلية خلال النصف الأول من سنة 2018.



