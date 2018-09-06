عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم :

- في أول حديث لوزير الصحة حول ارتفاع نسبة وفيات الرضع بنسبة 34 بالمائة خلال سنة 2017 بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قال أنس الدكالي، إن الوزارة قامت بتفتيش في الموضوع، وأصدرت توصياتها وستبعث بها إلى الجهات المعنية. وأكد الدكالي، الذي تجنب، في حديث مع الصحيفة، تقديم تفاصيل حول طبيعة هذه التوصيات، أنه بالرغم من الجهود المبذولة في مجال الصحة الإنجابية، فإن "هناك شيئا ليس على ما يرام"، مضيفا أن "المؤسف في الأمر هو التفاوت المسجل بين العالمين الحضري والقروي في ما يتعلق بنسب وفيات الأمهات والرضع".

- أسفر اتصال المواطنين بالخط المباشر، الذي خصصته النيابة العامة، للتبليغ عن حالات الفساد والرشوة بالمغرب، عن ضبط 37 حالة فساد وتلبس بتلقي أموال عن طريق الارتشاء والنصب. وتمكنت النيابة العامة من متابعة الموقوفين في حالة اعتقال، إلى حين البت في قضاياهم، وتراوحت الأحكام في معظم الحالات بين البراءة والحبس النافذ سنة واحدة، وغرامات متفاوتة.

* المساء:

- وقعت كل من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية والتنسيقية الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة، صباح أول أمس الثلاثاء بمدينة جرسيف، ميثاق تحالف جديد، أهدى بموجبه "البام" "المصباح" رئاسة إحدى الجماعات القروية والمجلس الإقليمي. وأوضح الحزبان، في بلاغ، أنه وبعد مشاورات معمقة بخصوص تشكيل المكتب المسير لجماعة بركين التابعة لإقليم جرسيف، على إثر وفاة المرحوم "أحمد يزوح" الرئيس السابق للجماعة، وإيمانا منها بضرورة تعزيز الجهود لخدمة الصالح العام وسكان بركين على وجه الخصوص، فقد اتفق الحزبان، وفي احترام تام لالتزاماتهما السابقة مع باقي الحلفاء على دعم حزب الأصالة والمعاصرة لمرشح العدالة والتنمية في تسيير المجلس الإقليمي لجرسيف.

- تداعيات تفكك الأغلبية بالمجالس الجماعية تعصف بأول رئيس ضواحي تازة، فقد طالب مجموعة من المستشارين وعددهم 14 عضوا، من مجموع 15 مستشارا منتميا للجماعة القروية "الطايفة"، رئيس الجماعة بتقديم استقالته. وفي هذا السياق، اتهم المستشارون بمن فيهم المنتمون لحزب الرئيس، في مراسلة رسمية، رئيس الجماعة بضعف الأداء مقارنة بحجم انتظارات السكان، والتسيير الانفرادي لشؤون الجماعة، وعدم تنفيذ مقررات المجلس، فضلا عن البطء في تنفيذ بعض المقررات الأخرى على حد تعبير المراسلة.

* الأحداث المغربية:

- دخول اجتماعي ساخن في العديد من القطاعات، وإضراب في التعليم، وأخرى متواصلة في الصحة والنقل، يضع النقابات والحكومة وجها لوجه. ويتمثل المطلب الرئيسي للنقابات في الزيادة في الأجور. وسيكون الطرفان ملزمين بالتحلي بروح المسؤولية، وتحقيق مطلب الوضوح والصراحة في هذا الحوار، والذي سيعيد للنقابات دورها الوسائطي، الذي يجب أن تستغله بتجاوز المزايدات وتكريس تعاقدات واضحة مع الشغيلة تنبني على التدرج والثقة لتحسين أوضاعها بشكل واقعي وملموس.

- أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يواصل القيام بإجراءات مهمة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبناء والرفع من مستوى راحتهم. وذكر بلاغ للمكتب أن عملية إعادة تجديد وتحسين رونق مقاعد الدرجة الأولى والثانية لعربات القطارات، التي تؤمن الرحلات انطلاقا من المركز الجهوي للدار البيضاء – الميناء، تعد من بين المشاريع التي تندرج في إطار الاستراتيجية المعتمدة لمواصلة عصرنة معدات المسافرين، مشيرا إلى أن هذه القطارات تخص محاور كل من الدار البيضاء - مطار محمد الخامس، والدار البيضاء - سطات، والدارالبيضاء-الجديدة. وتابع البلاغ أن هذه العملية تهم أسطولا يتكون من 13 قطار ذاتي الدفع الذي خضع للتحديث والتجديد، بهدف الرفع من مستوى متطلبات فعالية المعدات وراحة المسافرين.

* العلم:

- عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأمين العام الأستاذ نزار بركة، حيث تركز نقاش أعضاء الحزب حول توجهات ومضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، ومستجدات الدخول السياسي. وفي هذا السياق، ثمنت اللجنة الخطاب الملكي السامي لـ20 غشت باعتباره خارطة طريق استراتيجية للدخول السياسي، الذي يستعيد زمام الفعل الإصلاحي ويعيد تأطير السلطة التنفيذية والدفع بأدائها من أجل استهداف أنجع لأوضاع الشباب، مطالبة الحكومة بتحيين أولويات وأهداف البرنامج الحكومي الذي حصلت من خلاله على ثقة مجلس النواب عند تنصيبها في ضوء خارطة الإصلاح الملكية الجديدة.

- دعا المشاركون في اللقاء الجهوي الموسع حول الدخول المدرسي الجديد، الذي احتضنته ولاية جهة بني ملال خنيفرة يوم الثلاثاء، إلى النهوض بالتعليم الأولي باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح، وكذا انطلاقا من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين الداعي إلى التركيز على المبادرات المستعجلة في برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي. وخصص اللقاء، الذي ترأس أشغاله والي جهة بني ملال خنيفرة، لمناقشة موضوع التعليم الأولي بالجهة، والدخول المدرسي 2019-2018، والتعبئة من تنزيل برنامج تطوير التعليم الأولي وتعميمه، وذلك في إطار يضمن انخراط الجميع في هذا المشروع التربوي الهام.

* آخر ساعة :

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 12.67 مليار درهم عند متم يوليوز 2018، وذلك بانخفاض نسبته 25.2 في المئة، مقابل 16.93 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات (زائد 1.747 مليار درهم) وتراجع المداخيل إلى قرابة 2.517 مليار درهم . وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد تحسنت بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى أزيد من 37.65 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من 2018، مقابل 35,70 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

- يشكل موضوع "تمكين الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان"، محور الدورة العشرين للمخيم الدولي لشباب منظمة العفو الدولية، التي انطلقت فعالياتها يوم الاثنين بمراكش. ويندرج هذا المخيم، المنظم إلى غاية 6 شتنبر الجاري بمبادرة من منظمة العفو الدولية فرع المغرب، ضمن فعاليات الحملة العالمية التي تقودها المنظمة تضامنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان وفي مقدمتهم الشباب. ويشارك في هذا المخيم، الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية، أكثر من 50 شابا وشابة من المغرب والبلدان الأوربية، يمثلون حركة حقوق الإنسان الشبابية، ومندوبين عن هياكل وفروع منظمة العفو الدولية.

* بيان اليوم :

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز التجاري بنسبة 8,2 في المئة إلى 118.4 مليار درهم عند متم يوليوز 2018 مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز، أن الواردات ارتفعت بنسبة 10 في المئة إلى حوالي 278.8 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات 160 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 11.4 في المئة، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية انتقلت إلى 57.5 بالمئة، مقابل 56.8 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

- أبرز خبراء مساء الثلاثاء خلال ندوة نظمت بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل دور المغرب كمحرك للنهوض بشراكة أورو-متوسطية متجددة تكون في خدمة للتقارب بين أوروبا وإفريقيا. وضم اللقاء الذي ناقش موضوع "المتوسط حجر الزاوية في العلاقات بين أوروبا-إفريقيا" الخبير الاقتصادي والوزير السابق فتح الله ولعلو والسفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي ، وذلك بمبادرة من مؤسسة أورو ميد(أوربا-المغرب-المتوسط-إفريقيا) بشراكة مع مجموعة التفكير أو سي بي بوليسي سنتر. وأبرز المتدخلان النقائص التي تعتري الشراكة الأورو-متوسطية التي زادت من حدتها أزمة الهجرة وصعود الشعبوية في أوروبا، داعيين إلى إعادة تأسيسها وفق رؤية ثلاثية الأطراف (الاتحاد الأوروبي-إفريقيا-المتوسط)، يضطلع فيها المغرب بدور رئيسي في تيسير التقارب بين القارتين.

* رسالة الأمة:

- أكد المغرب استعداده الكامل لدعم وتعزيز الشراكة الإفريقية الصينية، والقيام بدور محوري في تنزيل مقررات القمة الصينية الإفريقية التي توصل إليها القادة الصينيون والأفارقة، في ختام أشغال النسخة الثالثة من منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي انعقد على مدى يومين في بكين. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب متشبث بضرورة المضي قدما لتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية لما لذلك من نتائج إيجابية بالنسبة للطرفين، مبرزا استعداد المغرب دائم للعمل المشترك والتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد على أساس الربح المشترك، في احترام تام لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

- تم يوم الثلاثاء في واغادوغو، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء ببوركينا فاسو. وستتيح هذه الاتفاقية تكوينا جيدا لقضاة وكتاب الضبط في بوركينا فاسو، بالنظر إلى الخبرة التي راكمها المعهد على مر الزمن والسمعة التي تتمتع بها المؤسسة المغربية "المرموقة".

* الاتحاد الاشتراكي :

- أشاد سفير فيدرالية روسيا الجديد المعتمد بالرباط، فاليرين شوفاييف، لدى استقباله من قبل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بالمنحى التصاعدي الذي تشهده العلاقات المغربية - الروسية منذ قرار قائدي البلدين الارتقاء بالعلاقات بين المملكة وفدرالية روسيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعمقة. وأبرز الدبلوماسي الروسي، خلال هذا اللقاء، أن البلدين تجمعهما علاقات متميزة على المستوى السياسي والاقتصادي والفلاحي والتربوي، مشيرا إلى توفر إمكانات وفرص حقيقية لتطوير أواصر التعاون المغربي-الروسي في شتى المجالات. وشدد السفير على أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد التقارب بين المغرب وروسيا، وفي تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وخاصة عبر تكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين البرلمانيين بالمؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

- أدان المركز الأمريكي اللاتيني للدراسات من أجل الديمقراطية مناورات جبهة (البوليساريو) الرامية إلى تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة، مشيرا إلى دور الجزائر المكشوف في هذه المناورات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة. وأوضح المركز، في بيان نشر بالموقع الإخباري المكسيكي "سييمبري.م إكس"، أن "البوليساريو وداعمتها الجزائر تسعيان، من خلال هذه المناورات، إلى تغيير الوضع الراهن في المنطقة العازلة"، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 ولقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية. واعتبرت مديرة المركز، جاكلين هيرنانديز، أن هذه الانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة من طرف الانفصاليين "خطيرة للغاية ويتعين إدانتها من طرف المجتمع الدولي باعتبارها مسا بالوحدة الترابية للمغرب وبجهوده من أجل التوصل إلى حل "سياسي سلمي لهذا النزاع".

* لوبينيون:

- يحتضن نادي الراسينغ الجامعي البيضاوي في الفترة من 14 إلى 23 شتنبر الجاري الدورة 18 لمهرجان الموسيقيين الشباب، المعروف في الأوساط الفنية (بالبولفار)، وذلك بمشاركة 19 فرقة و نخبة من الفنانين المغاربة و الأجانب. وأفاد هشام باحو، المدير المساعد للمهرجان، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم فقرات هذه التظاهرة، بـ"أن الجمهور البيضاوي سيكتشف على مدى 10 أيام فرق محلية علاوة على موسيقيين شباب ينحدرون من فرنسا والجزائر والسينغال وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ومالي والكوت ديفوار والمغرب".

- ذكر موقع (أطلس أنفو) استنادا إلى مصادر قضائية فرنسية، أن وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود "خلل" و "عدم احترام لاتفاقية التعاون القضائي" في قضية استدعاء صحافيين مغاربة، إضافة الى السيد الحبيب المالكي بوصفه مديرا سابقا لصحيفة (ليبراسيون) من لدن القضاء الفرنسي، عقب شكاية من أجل "الإهانة" تقدم بها القبطان السابق مصطفى أديب. وأضاف الموقع أن وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبي، ونظيرها المغربي، محمد أوجار، أجريا محادثات هاتفية، بعد زوال يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه "بحسب معلوماتنا فان وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود "خلل" و "عدم احترام لاتفاقية التعاون الجنائي".

* أجوردوي لوماروك:

- اعتبرت عضو البرلمان الأوروبي الفرنسية باتريسا لالوند، من مجموعة تحالف الليبرليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، مقررة بعثة "إينتا" للبلدان المتوسطية، أن التنمية بالاقاليم الجنوبية للمملكة "لاجدال فيها". وقالت لالوند، التي تقوم حاليا بزيارة للأقاليم الجنوبية رفقة وفد من البرلمانيين الأوربيين الأعضاء في بعثة "إينتا"، في تصريح للصحافة، "انطباعي حاليا هو أن التنمية بهذه المنطقة لا جدال فيها".

- سيتعزز الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية بمركزين جديدين على مستوى جهة فاس-مكناس والجهة الشرقية. وفي هذا الصدد، أطلقت مديرية تنمية سلاسل الإنتاج التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مؤخرا، طلب عروض لإعداد دراسة جدوى. ويتمثل الهدف من وراء إحداث هذين المركزين للابتكار في الصناعات الغذائية إلى مجابهة التحديات ذات الطابع التقني والتكنولوجي والتدبيري والمالي والتجاري التي يواجهها جزء كبير من نسيج الصناعة الغذائية.

* لوماتان:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المغرب يؤمن بتقوية الشراكات على أسس الربح المشترك واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها. وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن العثماني، أوضح في كلمة ألقاها أمام المشاركين في القمة الثالثة لمنتدى التعاون الإفريقي – الصيني المنعقدة ببكين، أن المغرب متشبث بضرورة المضي قدما لتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية لما لذلك من نتائج إيجابية بالنسبة للطرفين، مبرزا استعداد المغرب الدائم للعمل المشترك والتعاون البيني وتشجيع الاستثمار وتأهيل الاقتصاد على أساس الربح المشترك، في احترام تام لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

- تطورت الصادرات المغربية متم الأشهر السبعة من سنة 2018، بوتيرة إيجابية بلغت 11,4 في المائة، لتصل إلى 160,31 مليار درهم. ويتقدم هذه الصادرات قطاع السيارات، الذي أظهر متم يوليوز الماضي، نموا بنسبة 18,6 في المائة مع أزيد من 39 مليارا. هذا التطور الإيجابي مس أيضا قطاع صناعة الطيران (19,7 في المئة إلى 7,13 مليار). وخلال نفس الفترة، نمت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 14,4 في المئة إلى أزيد من 29 مليار درهم.

*البيان:

- فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وتداولته تطبيقات الهاتف المحمول، يظهر فيه مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 سنة وهو بصدد القيام بأفعال وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي. وأضاف البلاغ أنه يجري حاليا البحث والتحري حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها.

- أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن استعمال "عبارات دارجة" في مقرر دراسي بالسلك الابتدائي يعود لـ"مبررات بيداغوجية صرفة". وشددت الوزارة، في بيان توضيحي على إثر ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص استعمال "عبارات دارجة" في الطبعات الجديدة للمقررات الدراسية للسلك الابتدائي، على أن "اعتماد أسماء علم لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية في مقرر دراسي بهذا السلك يعود لمبررات بيداغوجية صرفة".

* ليكونوميست:

- رغم انتقادات المجتمع المدني، القانون الجديد 103-13 حول مكافحة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر الجاري. وينص القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ونشر في الجريدة الرسمية في مارس الماضي، على مجموعة من الآليات لتوفير حماية أفضل للنساء اللاتي يواجهن أشكالا مختلفة من سوء المعاملة. ويعتبر هذا القانون سابقة، لأن المغرب لم يكن يتوفر في السابق على قانون في هذا الصدد.

- في الوقت الذي تعالت فيه الكثير من الأصوات بخصوص التأخر في آجال الدفع، كشفت دراسة لـ(أنفوريسك) أن 95 بالمائة من الشركات تؤدي ما عليها في الأجل المحدد، أي في أقل من 90 يوما. وتظل الشركات الصغيرة جدا الأكثر احتراما لالتزاماتها، حيث أن 55.1 بالمائة تؤدي الفواتير الخاصة بها داخل الآجال القانونية. لكن هذه النسبة تنخفض لدى الشركات الصغرى والمتوسطة إلى 49.7 بالمئة، ثم إلى 48.5 بالنسبة للشركات الكبرى.

*ليبيراسيون:

- بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بالصويرة خلال شهر يوليوز المنصرم، ما مجموعه 15 شهادة سلبية. وبخصوص الطبيعية القانونية لهذه المقاولات، أوضح تقرير للمندوبية، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها بتسع شهادة سلبية، أي ما يعادل 60 في المائة من مجموع الشهادات الممنوحة، متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بست شهادات سلبية (40 في المئة). وأضاف المصدر ذاته، أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بلغ 24 طلبا مقابل 25 طلبا خلال شهر يونيو المنصرم، أي بانخفاض حددت نسبته في 4 في المائة، حيث جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الأولى ب 13 طلب تسجيل، أي بنسبة 54 في المائة، متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين ب 11 طلب تسجيل، أي بنسبة 46 في المائة من مجموع الطلبات.