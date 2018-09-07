عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة ..

* أخبار اليوم :

- أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن نص مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الالتزامات والعقود، والذي يتضمن خطة حكومية شاملة لسد الثغرات التي تتسلل عبرها المافيات المتخصصة في الاستيلاء على العقارات. ويتضمن المشروع تعديلات ترمي إلى درء أوجه القصور التي تشوب تنظيم عقد الوكالة، إلى جانب التنظيم القانوني للشركات المدنية، "لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات"، حسب المذكرة التقديمية للمشروع. وسيمكن هذا المشروع قانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية، التي يكون محلها أموالا عقارية، حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.

- وافق المركز الجهوي للاستثمار للجهة الشرقية خلال النصف الاول لسنة 2018 على 83 مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية قدرها 1,57 مليار درهم تمثل 66 في المئة من العدد الإجمالي للمشاريع التي تمت دراستها. وأوضح المركز في حصيلته نصف السنوية أنه تدارس خلال الأشهر الستة الأولى من 2018، عبر مختلف اللجان الجهوية، ما مجموعه 124 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 2.9 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن 21 مشروعا، بقيمة 745 مليون درهم، لم يحظ بالموافقة لأسباب قانونية وتقنية واقتصادية.

* المساء:

- تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"، تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و26 سنة، ينشطون بمدينتي تطوان وأكادير. وقال مصدر "المساء"، إن العملية جرى التخطيط لها منذ مدة طويلة، إذ شاركت فيها عناصر من "القناصة" انتشرت على أسطح بعض المباني المجاورة، قبل مداهمة منزل المشتبه بهم في وقت واحد بكل من أكادير وتطوان. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء وبذلة عسكرية ومخطوطات تمجد الفكر المتطرف وتحرض على العنف، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.

- محاولة جديدة للبحث عن تنسيق نقابي لتجاوز إكراهات الوضع الاجتماعي. كشف مصدر نقابي لـ"المساء" أنه خلال الأيام المقبلة ستكون هناك محاولة من أجل تنسيق نقابي في المواقف التي يمكن أن يتم اتخاذها مستقبلا، من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى المطالب الاجتماعية الملحة. وأضاف المصدر نفسه أن الغاية هو البحث عن تنسيق بين النقابات ذات الحضور الوازن في الساحة بغية توحيد وجهات النظر بخصوص المواقف المستقبلية. وقال عادل لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنه "سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للمنظمة يوم التاسع من الشهر الجاري من أجل اتخاذ قرار إما تنظيم مسيرة أو التنسيق بين النقابات لمواجهة الوضع المقلق للطبقة العاملة المغربية".

* الأحداث المغربية:

- مجلس النواب يتعبأ لدخول برلماني ساخن، فعلى بعد شهر من افتتاح السنة التشريعية الجديدة، يسعى مجلس النواب إلى تعبئة موارده السياسية والتشريعية ليكون جاهزا في استقبال دخول برلماني ساخن. وعقد مكتب المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا خصصه لمواصلة التحضير للدخول البرلماني الذي وصفه بـ"الحدث الهام"، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها رئيسه الحبيب المالكي مع أجهزة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، تناولت قضايا التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.

- أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم الناظور بأن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي إثر إحباطها، أول أمس الثلاثاء، لعملية تهجير 58 من الأشخاص المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بطريقة سرية، على متن زورق مطاطي بعرض البحر على مستوى جماعة رأس الماء – الناظور، أسفرت عن توقيف شخصين منحدرين كذلك من دول إفريقيا جنوب الصحراء متورطين في تنظيم عملية الهجرة غير المشروعة هاته. وأوضحت أن البحث الذي تجريه مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة توصل إلى أن المعنيين بالأمر قاما بهذا العمل مقابل مبالغ مالية، مضيفة أن التحريات لا تزال مستمرة لتحديد هويات وتوقيف باقي الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

* العلم:

- نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفيا قاطعا تعميم منشور على جميع الجامعات، يقضي بالسماح لحاملي الباكالوريا "القديمة" بالتسجيل في الجامعات دون أي صعوبات. وجاء نفي الوزارة، على إثر نشر مجموعة من المنابر الإعلامية لمقالات تفيد بأن "وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قررت، بواسطة منشور تم تعميمه على جميع الجامعات، السماح لحاملي الباكالوريا القديمة بالتسجيل في الجامعات دون أي صعوبات، شريطة الإدلاء بالوثائق الضرورية قبل انتهاء الأجل القانوني".

- ثمن رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد، قرار تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا إياه أساسيا بين الطرفين. وأكد ولد الرشيد، أمام وفد من أعضاء لجنة التجارة الخارجية عن البرلمان الأوروبي يقوم حاليا بزيارة للأقاليم الجنوبية، على انخراط المجلس في دعم هذه الاتفاقية، مبرزا أن اللقاء مع أعضاء البرلمان الأوروبي شكل فرصة لتسليط الضوء على النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانعكاساته الإيجابية المتوقعة على تطوير الأقاليم الصحراوية بشكل عام، وجهة العيون الساقية الحمراء على وجه الخصوص.

* آخر ساعة :

- من المرتقب أن تستقبل أول مدرسة للتكوين في مجال الترميز المعلوماتي بالمغرب، دفعتها الأولى مطلع أكتوبر القادم بخريبكة، في مبادرة تروم تكوين الشباب على تقنيات أكثر حداثة في ميدان البرمجة وتكنولوجيات الإعلام. وتعتمد هذه المدرسة، التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، والتي أطلق عليها اسم "1337"، نظاما تعليميا مبتكرا ومجانيا، یمكن الاستفادة منه بدون شروط مسبقة تتعلق بشهادات أو مستوى أكادیمي. وتهدف مدرسة "1337"، التي هي ثمرة شراكة تربوية بين المجمع الشريف للفوسفاط ومدرسة 42 بباريس الرائدة عالميا في مجال الترميز، إلى تمكين الشباب من تكوين ذي جودة عالية، لتخريج مبرمجين وابتكار مهن جديدة للمستقبل.

- عرفت حركة النقل الجوي بمطار الصويرة موغادور خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، ارتفاعا بلغت نسبته 30.02 في المئة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فإن عدد المسافرين الذين عبروا مطار الصويرة موغادور ما بين شهري يناير ويوليوز بلغ 56 ألفا و368 مسافرا، مقابل 43 ألفا و354 مسافرا في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعرفت حركة المسافرين بمطار الصويرة موغادور خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا حددت نسبته في 27.61 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث وصل عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر هذا المطار إلى 6573 مسافرا، مقابل 9080 مسافرا في الفترة ذاتها من سنة 2017 .

* بيان اليوم :

- توصلت البوابة الوطنية للشكايات ب47 ألفا و412 شكاية، وذلك على مدى ثمانية أشهر الماضية، أي منذ إطلاقها بداية هذه السنة وإلى غاية 4 شتنبر، حيث تمت معالجة نحو 72 في المئة منها، فيما أعيد فتح 3882 شكاية. وتعد البوابة الموحدة للشكايات التي تتلقى إلكترونيا شكاوى المرتفقين وتحيلها مباشرة على الإدارات المعنية، بمثابة شباك وحيد متعدد القنوات، يهم جميع الإدارات العمومية، باستثناء إدارة الدفاع.

- أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنها ستعطي ابتداء من سنة 2019 انطلاقة عملية وضع نظام جديد للتموقع على الشبكة الطرقية باعتماد نقط التموقع، عوض النقط الكيلومترية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه سيتم تجسيد هذه النقط على الطريق بواسطة أرمات مرتبطة بالنظام العالمي لتحديد الموقع عبر إحداثيات، مما سيضمن دقة عالية للتموضع الطوبوغرافي على الشبكة الطرقية. وأضافت أن النظام الجديد سيمكن، فضلا عن إخبار مستعملي الطريق بالمعلومات التي تحملها الأرمات، من تحسين تدبير الشبكة الطرقية، عبر تحديد إحداثيات تموقع تقاطع الطرق والمنشآت الفنية، ومداخل ومخارج التكتلات العمرانية، والمقاطع المهددة بالانقطاع من جراء الثلوج، وزحف الرمال أو غمر المياه.

* رسالة الأمة:

- عبر حزب الاتحاد الدستوري، خلال اجتماع لمكتبه السياسي يوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة محمد ساجد الأمين العام للحزب؛ عن انخراطه في تفعيل الرؤية الملكية الرصينة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والشغل. وأكد المكتب السياسي للحزب على ثبات الموقف المغربي في الدفاع عن وحدته الترابية؛ مشيدا بما بذلته الدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية لإقناع المنتظم الدولي بحقوق وشرعية المغرب في صحرائه. وتداول هذا الاجتماع المستجدات السياسية والقضايا الوطنية التي شهدتها الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة؛ وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية الواردة في مضامين خطابي عيد العرش المجيد وثورة الملك والشعب بمناسبة ذكرى 20 غشت.

- أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بنحمو، يوم الأربعاء بنيودلهي، أن المغرب "فاعل رئيسي" في التصدي لمختلف التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء وضمان استقرارها وازدهارها. وأبرز بنحمو في مداخلة له خلال المؤتمر الدولي المنعقد بنيودلهي في موضوع "تغيير نموذج الأمن في غرب آسيا: سبل التصدي الإقليمية والدولية"، أن "المملكة تظل البلد الوحيد الذي ينعم بالاستقرار في منطقة تسودها التوترات والتقلبات بفضل اعتمادها مقاربة أمنية استباقية تقوم على التنمية البشرية وإعادة هيكلة الحقل الديني وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات والحكامة الأمنية وجودة التحليل الاستراتيجي".

* الاتحاد الاشتراكي :

- أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن عدد حرائق الغابات المسجلة من 1 يناير إلى 31 غشت 2018 سجلت انخفاضا بنسبة 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 26 في المائة مقارنة مع الثلاث سنوات الأخيرة، وب 30 في المائة مقارنة مع متوسط العشر سنوات الأخيرة. وأضافت المندوبية، في بلاغ حول وضعية حرائق الغابات ما بين 1 يناير و31 غشت 2018، أنه خلال هذه الفترات، انخفضت المساحات المحروقة أيضا على التوالي ب 74 في المئة و68 في المائة و82 في المائة؛ مشيرة إلى أن 230 حريقا تم تسجيله على المستوى الوطني، هم مساحات تقدر ب 463 هكتارا من المناطق الغابوية، من بينها 60 في المائة تتكون أساسا من الأعشاب الثانوية والتشكيلات العشبية.

- أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء، عمليتي توظيف مالي لفائض الخزينة مع إعادة شراء بالنسبة لمبلغ إجمالي قدره 4,9 مليار درهم .وأوضحت المديرية، في بلاغ نشرته على موقع الوزارة، أن العملية الأولى تهم توظيفا ماليا مع إعادة شراء لمبلغ 4,2 مليار درهم لمدة يوم واحد، بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2 في المائة. وتابعت المديرية أن العملية الثانية تهم توظيف مبلغ 700 مليون درهم لمدة تسعة أيام، بسعر فائدة متوسط تقدر نسبته بـ 2,23 في المائة.

* لوبينيون:

- أفادت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بأن عدد حرائق الغابات المسجلة من 1 يناير إلى 31 غشت 2018 سجلت انخفاضا بنسبة 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 26 في المائة مقارنة مع الثلاث سنوات الأخيرة، وب 30 في المائة مقارنة مع متوسط العشر سنوات الأخيرة. وأضافت المندوبية، في بلاغ حول وضعية حرائق الغابات ما بين 1 يناير و31 غشت 2018، أنه خلال هذه الفترات، انخفضت المساحات المحروقة أيضا على التوالي ب 74 في المئة و68 في المئة و82 في المائة؛ مشيرة إلى أن 230 حريقا تم تسجيله على المستوى الوطني، هم مساحات تقدر ب 463 هكتارا من المناطق الغابوية، من بينها 60 في المائة تتكون أساسا من الأعشاب الثانوية والتشكيلات العشبية.

- وقع المغرب على هامش الاجتماع الوزاري الإقليمي لدول شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية المنعقد بصلالة العمانية من ثالث إلى خامس شتنبر الجاري، على اتفاق يزكي انخراطه في تعميم التغطية الصحية في أفق 2030. وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن هذا الاتفاق وقعه الكاتب العام للوزارة السيد هشام نجمي، الذي يرأس الوفد المغربي، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم إعطاء الانطلاقة الفعلية لنظام التغطية الصحية الخاصة بالعمال المستقلين والمهن الحرة مع بداية سنة 2019، ليستكمل بذلك ورش التغطية الصحية لفائدة مجمل المواطنات والمواطنين والمهاجرين القاطنين بالمغرب.

* ليكونوميست:

- يوما بعد يوم تتأكد الإمكانيات التي تزخر بها حقول الغاز بالجهة الشرقية. وفي هذا الصدد، حصلت شركة التنقيب البريطانية "ساوند إنرجي" على امتياز (يضم الانتاج والاستغلال) لتطوير حقول الغاز المكتشفة. وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد منحت الشركة البريطانية رخصة للتنقيب عقب طلب تقدمت به الشركة وشركاؤها في يونيو الماضي. ويشمل هذا الامتياز مساحة تقدر بحوالي 113,5 كيلومتر مربع. ويصل حجم الإنتاج المتوقع إلى 60 مليون قدم مكعبة يوميا على مدى 10 سنوات كحد أدنى. أما على المدى المتوسط، سيمكن إنتاج الغاز المغرب من تزويد السوق المحلي والتصدير إلى جنوب أوروبا، لاسيما إسبانيا والبرتغال.

- يجري حاليا التخطيط لغرس 300 هكتار من أشجار التين بالجهة الشرقية. وفي هذا الإطار، يرتقب إنجاز وحدة لتثمين وتحديث سلسلة الإنتاج حسب المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة. ويشمل زراعة هذه الفاكهة حاليا 12 ألف هكتار وتوفر 25 ألف يوم عمل. ويقدر الإنتاج السنوي بحوالي 6 آلاف طن. من جانبهم، بدأ صغار الفلاحين التكتل في تعاونيات، لتحسين إدارة تدفق منتجاتهم، وضمان قدر أكبر من الربحية، سواء على المستوى الكمي أو الكيفي.

* ليبيراسيون:

- أكدت بيرنيس أوين جونز، سفيرة أستراليا في المغرب، يوم الأربعاء بالرباط، الإرادة السياسية القوية لبلدها في تعزيز التعاون مع المملكة كشريك متميز . وأكدت أوين جونز خلال استقبالها من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن المغرب يعتبر شريكا متميزا لأستراليا، وهو بمثابة بوابة على إفريقيا كما تعتبر أستراليا بوابة لمنطقة المحيط الهادي، مضيفة أن العلاقات المغربية-الأسترالية عرفت انطلاقة جديدة في الفترة الأخيرة، حيث افتتحت سفارة أسترالية بالرباط في السنة الماضية مع تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من البلدين.

- صادقت لجنة الصناعة والابحاث والطاقة بالبرلمان الاوروبي اليوم الاربعاء، بأغلبية ساحقة على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين المغرب والاتحاد الأوروبي (بريما)، والذي يحدد شروط و طرق مشاركة المملكة في الشراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة حوض المتوسط. وينص الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 أبريل الماضي في بروكسل، على انضمام المغرب إلى مجموعة الأعضاء وبلدان حوض المتوسط ال19 التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة من أجل تدبير مستدام للمياه والإنتاج الغذائي، باعتبارهما من التحديات الكبرى في المنطقة.

* لوماتان:

- قال المدير العام للمعهد الهندي للدراسات والتحليلات الدفاعية جايون براسا، الأربعاء بنيودلهي، إن المغرب يعد ملاذا للسلام والاستقرار في القارة الإفريقية بفضل مقارباته الاستباقية والسياسات المتبعة لضمان الأمن وإنجاز إصلاحات شاملة .وصرح براسا، عقب التوقيع على مذكرة تعاون في مجال البحث حول القضايا الأمنية بين المعهد الهندي والمركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن المملكة هي البلد الوحيد الذي يتمتع بالاستقرار السياسي في هذه المنطقة التي تعيش على وقع الاضطرابات وانعدام الأمن والنزاعات وانتشار المجموعات الإرهابية.

- القروض الصغرى تسجل ارتفاعا خلال النصف الأول من سنة 2018. فمع متم يونيو الفائت، بلغت هذه القروض ما يقارب 3.4 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 6.7 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017، بقيمة إجمالية تصل إلى 7 ملايير درهم (زائد 3.6 بالمائة).

* أوجوردوي لو ماروك:

- تنظم وزارة الاقتصاد والمالية، يومي 21 و22 شتنبر الجاري بالرباط، الدورة الثانية عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، حول موضوع "المالية العمومية والعدالة الاجتماعية". وذكر بلاغ للوزارة، أن أهمية موضوع العدالة الاجتماعية تكمن في كونه يعتبر إحدى الأولويات في المملكة، والذي شكل أحد المحاور الأساسية في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتوليه العرش. وستنطلق هذه المناظرة، المنظمة بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP)، بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات تليها مناقشة ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في "رهانات المالية العمومية والعدالة الاجتماعية، ما بين تدخل الدولة وخيار السوق ؟ أي دور للنظام الجبائي؟ أية ممارسات ميزانياتية بالمغرب وفرنسا؟".

- أكد هرو أبرو، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة سوس ماسة أن مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة سيكون عمليا ابتداء من سنة 2020. ويهدف هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا، والذي يندرج في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تحقيق العديد من الأهداف المستدامة، لاسيما الحفاظ على الفرشة المائية لاشتوكة، التي يقدر عجزها المائي بأكثر من 60 مليون متر مكعب سنويا.

* البيان:

- تم تدشين مركز الصحة الانجابية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، الذي يعد أول مركز عمومي للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب، بصفته مركزا متعاونا مع المنظمة العالمية للصحة في مجال الصحة الإنجابية والتكوين والبحث. وأبرز وزير الصحة، أنس الدكالي، في تصريح للصحافة، أن اعتماد هذا المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد في حد ذاته اعترافا بجهود المملكة في إطار البرنامج الوطني لصحة الأطفال حديثي الولادة والأمهات، موضحا أن المركز سيتيح تحسين جودة الرعاية الصحية.

- انطلقت يوم الأربعاء بمسرح محمد الخامس بوجدة فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان البلوزة تحت شعار "البلوزة وبعدها اللامادي في الثقافة العربية". وتأتي هذه التظاهرة الثقافية (5-8 شتنبر)، التي تنظمها الجمعية الشرقية للتنمية في إطار الاحتفاء بوجدة عاصمة للثقافة العربية 2018، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس. وتميز حفل إطلاق هذه الدورة على الخصوص بحفلات فلكلورية تبرز بعض أوجه التراث الثقافي والموسيقي للجهة الشرقية، بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات اعترافا بإسهاماتهم في المشهد الثقافي بالجهة.