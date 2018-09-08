24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3407:0313:3016:5919:4821:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نشطاء ينقلون معركة رفض التجنيد العسكري الإجباري إلى الشارع (5.00)

  2. المجلس الدستوري بفرنسا يؤيد قانون اللجوء والهجرة (5.00)

  3. رونار يكشف تفاصيل استبعاد بنعطية واحتمالات التتويج بـ"الكان" (5.00)

  4. السباحة في "أم الربيع" تنهي حياة شاب بالرحامنة (5.00)

  5. فريق برمجة مغربي يتألق في منافسات باليابان (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | منابر فرنسية وإسبانية تُواكبُ نهاية إضراب الزفزافي

منابر فرنسية وإسبانية تُواكبُ نهاية إضراب الزفزافي

منابر فرنسية وإسبانية تُواكبُ نهاية إضراب الزفزافي
هسبريس-عبد السلام الشامخ
السبت 08 شتنبر 2018 - 20:04

اهتمامٌ إعْلاَمِيّ دُوليٌّ كَبيرٌ لقيه إعلان قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، بتعليق إضرابه المفتوح عن الطعام والماء بعد مرور أسبوع على خوضه معركة "الأمعاء الخاوية"؛ إذ أوردت كبريات الجرائد العالمية خبر توقيف قائد الاحتجاجات في الحسيمة المدان بعشرين سنة لإضرابه الذي أرادهُ أن يكون حتى الشهادة، تَتَقَدَّمُها "لوموند" الفرنسية، ووكالة "إيفي" الإسبانية، وموقع مجلة "باري ماتش"، و"لوباريزيان"، التي تناقلت الخبر ساعات قليلة بعد إعلانه.

جريدة "لوباريزيان"، المحسوبة على اليسار الفرنسي، أوردت في قصاصة مأخوذة عن وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب" أن "ناصر الزفزافي قام بإخبار محاميه بتعليقه للإضراب المفتوح الذي كان قد شرع فيه بسبب مضايقات داخل السجن يتعرض إليها"، ناقلة على لسان دفاعه أن "الزفزافي أوقف رسمياً إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل أسبوع للتنديد بأوضاع اعتقاله دون أن الإشارة ما إذا كانت ادعاءات موكله قد استوفيت".

وعاد المنبر الفرنسي إلى سياق اعتقال الزفزافي خلال ماي من العام الماضي بعدما قاد احتجاجات اجتماعية في منطقة الريف في شمال البلاد، حيث أدانه القضاء بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، قبل أن يشير إلى أن "الأمر يتعلق برجل عاطلٍ عن العمل ألهب الاحتجاجات في الشمال وعُرف بخطاباته اللاذعة تجاه السلطة".

من جانبه، ذكر موقع مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن "الوجه المعروف في احتجاجات الريف قد علّق فعلا إضرابه المفتوح عن الطعام"، مضيفاً أن "السلطات قد استجابت لمطالبه وأعادته إلى الزنزانة حيث يتواجدُ باقي رفاقه".

وأورد المنبر المعروف بقربه من مراكز القرار المغربي أنه سبق لناصر الزفزافي أن أعلن إضرابا عن الطعام حتى الموت احتجاجا على "المضايقات والتعذيب" في السجن، وللمطالبة بنقله من الزنزانة الانفرادية إلى "زنزانة لائقة"، حيث يمكنه التواصل مع السجناء الآخرين، وهذا ما أكده والده الذي تلى رسالة وداع أخيرة لابنه قبل أسبوع.

أما جريدة "لوموند" الشهيرة فكتبت بالبنط العريض "قائد حراك الريف يوقف إضرابه عن الطعام"، موردة في قصاصة خبرية حول الموضوع أن "الزفزافي أراد أن يدين القمع والظلم اللذين يتعرض لهما داخل السجن".

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الاسبانية تفاصيل خبر توقيف الزفزافي لإضرابه المفتوح عن الطعام والماء معتمدة على شهادة المحامي محمد زيان الذي قال إن "احتجاجات الزفزافي مبررة بسبب الظلم والمعاملة القاسية التي يتعرض لها داخل السجن".

وكان والد "أيقونة حراك الريف" أعلن، في مقطع "فيديو"، أن "ناصر أبْلغ والدته، خلال اتصال هاتفي من سجنه، بدخوله في إضراب عن الطعام والماء والسكر حتى الاستشهاد"، بالنظر إلى ما تعرض إليه من "مضايقات واستفزازات وتعذيب، طيلة مدة سنة و3 أشهر التي قضاها في الكاشو".

وقال أحمد الزفزافي، الذي ألقى رسالة قائد الاحتجاجات في الريف من داخل بيته في الحسيمة، إن ابنه "مُصمم على الانقطاع عن الأكل وشرب الماء حتى تتحقق مطالبه"، واصفا إضرابه عن الطعام بأنه "إضراب اللاعودة"، موضحا أن "ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه.. أن يخرجوه من "الكاشو" إلى زنزانة لائقة حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - العالم باسره يعرف الزفزافي السبت 08 شتنبر 2018 - 20:20
اغلبية الشعب المغربي يريدون اطلاق سراح كافة المحتجزين والمختطفين بدون قيد ولا شرط راه الصورة ديال المغرب تشوهات وتبهدلات قدام خمس قارات,المختطفين ديال حراك الريف وجرادة وزكورة ماكانش عندهم السلاح او قامو باعمال تخريبية باش تحكمو عليهم بعشرون او عام او عشرة او شهر ديال الحبس وماتقارنوش احداث مصر وتركيا بالمظاهرات السلمية والحظارية بالريف وجرادة وزاكورة واتقو الله في هذا الشعب المغلوب على امره راه نهار لي غادي تشعل قسما بالله ماغدي تطفيوها حيت هاد الشعب راه صابر وقلبوه عامر .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - كمال السبت 08 شتنبر 2018 - 20:27
منذ ايام والصحافه الاسبانيه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار تتناقل الاخبار عن المغرب بشكل مكثف يلفت الانتباه مما يوحي بان شيئا ما غير طبيعي يتحرك في المغرب. والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - احمد السبت 08 شتنبر 2018 - 20:28
الف تحية للبطل الحر الأسد ناصر الزفزافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - عبد الفتاح السبت 08 شتنبر 2018 - 20:30
السعار الغربي :
وستلتحق بهم هولاندا وأمريكا, ووو. وسينفخون في الزفزافي ويركبون على طموحاته وسيدسون العيوشيون ويتجاهلون المرسيون(مرسي في مصر), ويزجون الرمضانيون(طارق رمضان) في السجون. ومن لم يكن معهم فهو ضدهم. والبشرية أبتليت بمصاصي الدماء, ولكن الله يمهل ولا يهمل, ولم تخلد حضارة, وإن الصبح لقريب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - hamid السبت 08 شتنبر 2018 - 20:31
هذا دليل على ان هناك ايادي خارجية في الموضوع !!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
6 - رأي حر السبت 08 شتنبر 2018 - 20:31
ايقونة الحق والمطالبة به وليس ايقونة الحراك كما تدعون ‚ لا يمكننا ان نبتعد من القاعدة والاساسيات وننهج السياسة والزج بها في المطالب الاساسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - KALIMATE السبت 08 شتنبر 2018 - 20:34
المندبة كبيرة والميت فار.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
8 - BOUZABAL السبت 08 شتنبر 2018 - 20:35
(اللي غلب اعف العفو عند المقدرة هذه شيم الانسانية )غير هذا يصبح الانسان غير انسان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
9 - حسيمي من هولندا السبت 08 شتنبر 2018 - 20:40
نظام لا وطني، لا ديموقراطي، لا شعبي.
العالم كله يتفرج و يشهد على الظلم الذي يتعرض له الشعب من قبل طغمة متسلطة على رقابه.
لابد و أن النصر قريب .. لابد و أن تبزغ شمس الحرية و الإنعتاق و يستقل المغرب كآخر قطر إفريقي محتل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - الحريةلمعتقلي الحراكات الشعبية السبت 08 شتنبر 2018 - 20:47
من الطبيعي أن يوقف الزفزافي إضرابه عن الطعام والشراب مادام تحققت مطالبه بإخراجه من السجن الإنفرادي أو الكاشو و التحاقه بباقي رفاقه من المعتقلين في الحراك الشعبي في الريف، ولا داعي للإصطياد في الماء العكر و لفت الانتباه إلى قضايا هامشية من طرف دعاة مقاربة القمع و التخوين المخزنية، و محاولة طمس قضية معتقلي الحراكات الإحتجاجية الشعبية السلمية المنظمة في أصقاع المغرب العميق البئيس و المقهور منه الريف و جرادة زاكورة و غيرهما و مصادرة حقوقهم المكفولة أمميا ودستوريا و قانونيا و التمتع بمحاكمة عادلة و الإعتقال في ظروف تكفل إنسانيتهم كما هي متعارف عليها دوليا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.