عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم :

-الحكومة تفوض أمرها للباطرونا. في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، اتفقت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب على إحداث فريق عمل مشترك ينكب على دراسة "مقترحات التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولة وتحسين مناخ الأعمال"، يترأسه عن الجانب الحكومي، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أحمد رحو، نائب رئيس الباطرونا.

- أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,36 في المئة أمام الأورو، فيما انخفض بنسبة 24ر0 في المئة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 30 غشت و5 شتنبر 2018. وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 30 غشت حتى 5 من الشهر الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 225,8 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المئة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 3,9 في المئة على أساس سنوي.

* المساء:

- استنكرت الجمعية المغربية لمربي الدواجن ما أسمته "الأزمة الخانقة التي يعيشها مربو الدواجن طيلة سنوات"، مضيفة أن الأزمة تفاقمت في السنة الجارية بسبب غلاء سعر الكتاكيت، وتدني أثمان البيع في السوق والضيعات رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج. وأوضحت الجمعية، في بيان استنكاري، أن مربي الدواجن يتكبدون خسائر متتالية تعرضهم للإفلاس نتيجة إغراق السوق المغربية بعدد كبير من الكتاكيت يفوق حاجيات السوق الاستهلاكي الداخلي، والدجاج البياض الذي ينافس دجاج اللحم في السوق ويؤثر سلبا على تسويقه.

- سجل رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة خلال النصف الأول من سنة 2018، ببلوغه 26599 مليون درهم مقابل 23152 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وذكرت المجموعة، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى النمو المسجل في رقم المعاملات الخاصة بمبيعات الأسمدة والحامض الفوسفوري، وذلك بنسبتي 21 و17 بالمئة على التوالي، مستفيدة في ذلك من ارتفاع في حجم مبيعات مجموعة المنتجات.

* الأحداث المغربية:

- قامت وحدتان قتاليتان تابعتان للبحرية الملكية، تعملان في الساحل الأطلسي، يوم السبت، بإنقاذ حياة 19 مغربيا مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم إمرأة وطفل، حسب ما ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الـ19، الذين أبحروا على متن قارب خشبي مجرد من أي وسيلة للدفع ودون وعي بالمخاطر التي تواجههم، تم التخلي عنهم وسط المحيط من قبل مهربهم، مضيفا أن البحرية الملكية، بعد إخبارها من قبل الأسر، عبأت وحداتها البحرية التي حددت موقعهم، في اليوم ذاته حوالي الساعة الثامنة مساء، على بعد 32 كلم قبالة سواحل الدار البيضاء، بعد عدة ساعات من البحث.

- دعا الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى الاستثمار في الشباب المغربي، الذي يعد ركيزة أساسية للنهوض بالبلاد، بغية كسب رهان التنمية. وشدد بركة خلال الملتقى الوطني للحوار التلمذي المنظم من طرف المكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، تحت شعار "كل الجهود للشباب...كل الجهود للمستقبل"، المنعقد بجماعة الهرهرورة، على ضرورة أجرأة سياسة عمومية مندمجة لصقل طاقات هذه الفئة التي تسترعي اهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحظى بعنايته الموصولة، لغاية تحسين أحوالها، داعيا إلى بث الأمل في هذه الفئة، وتمنيعها من خطابات العدمية والتيئيس.

* العلم:

- سجل رقم معاملات صادرات منتجات الصناعة التقليدية، 16 مليون و387 ألف درهم خلال شهر يوليوز بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2017، حيث كانت قد حققت 4 مليون و601 ألف درهم. وحسب أرقام نشرتها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فقد حققت صادرات منتجات الصناعة التقليدية خلال شهر يوليوز من سنة 2018 نسبة نمو بلغت 93 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وهم ذلك الارتفاع معظم تلك المنتجات.

- أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أنه "لا يمكن اختزال حل مشاكل الشباب في الخدمة العسكرية"، موضحا أن الحكومة عليها إعطاء الأولوية لإعداد الاستراتيجية المندمجة للشباب لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها، والتي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن. وسجل بركة، خلال ترؤسه لقاء تواصليا مفتوحا في الملتقى الوطني للحوار التلمذي بهرهورة، أن حزب الاستقلال من موقعه في المعارضة سيعمل على تقديم الحلول الناجعة لكي يتمكن الشباب من تحسين ظروف عيشهم وضمان كرامتهم، مشددا على ضرورة تقوية البعد المواطناتي، وتوفير الخدمات الاجتماعية وحماية البيئة والتنمية المستدامة وتقوية إمكانيات التكوين عبر منح امتياز لمن أدوا الخدمة العسكرية لتتمة دراسته في التكوين المهني، وتقوية فرصهم في التشغيل عبر التمييز الإيجابي بمباريات التوظيف.

* آخر ساعة :

- منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤخرا، قرضا بقيمة 16 مليون أورو ل(فاروك لايتينغ سيستمز ماروك)، وهو فرع مغربي لعملاق أنظمة الإضاءة الهندي (فاروك إنجينييرينغ . بي . في تي /ال . تي . دي). وأوضح البنك الأوروبي، في بلاغ له، أن هذا القرض الذي يدعم صناعة السيارات بالمغرب، سيمكن (فاروك إنجينييرينغ) من تزويد مصنع رونو طنجة ومصنع بوجو . بي . اس أ. في القنيطرة ، وكذا إنشاء مركز للبحث والتنمية .وأبرز المصدر ذاته أنه فضلا عن ذلك سيتم في الفترة ما بين 2018 و2024 خلق مئة منصب شغل، ضمنها مناصب في الهندسة، كما سيتم تكوين المئات من الشباب، وهو "ما يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل رفع معدل الاندماج الجهوي إلى 60 في المئة بحلول 2020 .

- استقبل مفتشو التعليم الموسم الدراسي الحالي بإعلانهم الدخول في إضراب، يوم الخميس المقبل، أمام مقر وزارة التعليم، احتجاجا على "استمرار الوزارة في سياسة الإجهاز على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش وتبخيس مجهوداتها وتضحياتها، والتوقيف المقصود لمضامين اتفاق مع الوزير السابق بخصوص تفعيل مهام واختصاصات هيئة التفتيش "المجمدة قسرا وعنوة".

* بيان اليوم :

- أكدت اللجنة الأوروبية مجددا على أهمية التعاون مع المغرب في مجال الهجرة والامن .وقال المندوب الأوروبي للهجرة، ديميتريس افراموبولوس، في رده على سؤال لنائب أوروبي حول أمن الحدود الأوروبية .. "الاتحاد الأوروبي والمغرب يتواصلان بشكل منتظم من أجل تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة والامن". وأبرز المندوب الأوروبي أيضا جودة التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذه المجالات. وقال "إسبانيا والمغرب يتعاونان بشكل مستمر ووثيق في مجال مراقبة الحدود والهجرة غير القانونية، ومخاطر تسلل إرهابيين محتملين".

- سجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 بالمئة) برسم سنة 2016، وذلك بحسب المندوبية السامية للتخطيط. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016، أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة- وادي الذهب ب 7,6 في المئة، والعيون-الساقية الحمراء ب7,1 في المئة، وكلميم – واد نون ب 6,3 في المائة، و درعة - تافيلالت ب4,2 في المئة، وطنجة-تطوان- الحسيمة ب 2,5 في المئة، و سوس- ماسة ب2,2 في المئة.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال بوريطة، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع "المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري"، إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك "معركة" بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق، والتي ستحتاج دعما من كافة الفاعلين، البرلمانيين والحزبيين، من أجل تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.

- تم إبراز دور المغرب في الحفاظ على السلم والنهوض بحوار الاديان، وذلك خلال المؤتمر العالمي من أجل السلم، المنظم بالبرلمان الأوروبي ببروكسيل من طرف المجلس العالمي من أجل السلم لفائدة الامم والقارات. وذكر أحمد رضا الشامي في تدخل له خلال المؤتمر، بأنه على مستوى حفظ السلم يحتل المغرب المرتبة الرابعة عشر، عالميا في ما يتعلق بإعداد القبعات الزرق. كما أكد رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي على دور المملكة المغربية في ميدان النهوض بحوار الأديان والثقافات.

* الاتحاد الاشتراكي :

- قررت النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، مقاطعة اللقاء المقرر اليوم الاثنين، ورفض الدعوة التي وجهها لها وزير الصحة من أجل عرض نتائج مخطط الصحة 2025 بالرباط. ورفضت نقابات الصحة بكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حضور اللقاء الذي سينظم بالرباط، منددة بـ"تهميشها" في أطوار التحضير لهذا المخطط. وأكدت مصادر نقابية أنه تم تغييب الموارد البشرية الصحية ومن يمثلها من نقابات قطاعية أثناء صياغة هذا المخطط، مبرزة أن تطور المنظومة الصحية بالمغرب رهين بترسيخ شراكة حقيقية وحوار جدي بين الفرقاء والوزارة الوصية.

- شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، على ضرورة إيلاء الأولوية لإصلاح منظومة التعليم والتكوين لإعطائها الدور الأساسي في النموذج التنموي الجديد. وقال لشكر، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الوطني الثالث للقطاع الطلابي الاتحادي، الذي ينظمه المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بين 7 و 12 شتنبر الجاري بمدينة أصيلة، إن "تحقيق التقدم رهين بالنهوض بالمدرسة والجامعة العموميتين"، محذرا من أنه "بدون إصلاح للتعليم لن يكون هناك تطور ولا تنمية". وفي هذا السياق، ذكر بأن المجلس الوزاري الأخير صادق على مشروع قانون - إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، داعيا مختلف الأطياف إلى فتح نقاش حول هذا المشروع الإصلاحي.

* لوماتان

- حصيلة قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية.. تقرير الأنشطة يكشف عن حصيلة غنية تمس عددا من القطاعات. ففي إطار صيانة وتثمين الأملاك الحبسية، كانت هناك مبادرات مكنت من إبراز تراث الوقف، الذي أدر مداخيل تقدر بأزيد من 416 مليون درهم حسب التقرير. - في نهاية يونيو 2018، ارتفعت الأقساط التي أصدرتها شركات التأمين وإعادة التأمين (باستثناء شركات إعادة التأمين الحصرية) بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 22.47 مليار درهم. ويعزى هذا الأداء إلى القيمة التي سجلتها أقساط تأمينات "الحياة والرسملة" حيث ارتفعت بنسبة 18,6 في المئة إلى 9,404 ملايير درهم. بينما بلغت عمليات التأمين على غير الحياة 13,066 مليار بارتفاع نسبته 4,9 في المئة.

* أوجوردوي لوماروك:

- جهود متواصلة من طرف السلطات خلال السنتين الأخيرتين، ضد الاستيلاء العقاري بإشراك عدد من القطاعات المعنية من ضمنها وزارة العدل. وفي هذا الصدد، تم الكشف عن نص قانوني جديد من شأنه الحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وينص القانون على عدد من التدابير الوقائية، تشريعية وتنظيمية، مع تنظيم عمليات التملك ونقل الملكية. - قانون محاربة العنف ضد النساء يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من المقتضيات التي جاء بها القانون في مجال حماية النساء ضحايا العنف، فإن جمعيات حقوق النساء تعتبر هذا القانون "ناقصا" و"مبهما" ويترك "هامش الإفلات من العقاب" للمغتصبين. وسجلت هاته الجمعيات غياب تجريم العنف الزوجي، ما يجعل النساء عرضة لهذا النوع من العنف.

* لوبينيون:

- وزارة التربية الوطنية تخرج بتوضيحات حول استعمال الدارجة في مقررات مدرسية. فقد أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة التقويم والمصادقة المكونة من مختصين في المجال العلمي والديداكتيكي للكتب المدرسية لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية (لباس ومأكولات) في نص قرائي وظيفي.

- أخصائيو العلاج الطبيعي بالمغرب يبحثون عن الإنصاف أمام وزارة الصحة وكذا السلطات الوصية التي تنهج سياسة الآذان الصماء تجاه المطالب "الأساسية والمشروعة" لهذه الفئة من مهنيي الصحة. وتوالت في الآونة الأخيرة، الاعتراضات التي عبرت عنها الفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين والطبيين أمام صمت السلطات الصحية. وأكد الأمين العام للفيدرالية ضياء الغربي، أن "المراسلات مع وزارة الصحة تعود إلى سنة 2010"، مشيرا إلى أن "المسيرة متواصلة لإثارة انتباه المسؤولين الكبار للقطاع حول المشاكل التي يعاني منها أخصائيو العلاج الطبيعي المغاربة"

* ليبيراسيون:

- تنظم الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين إلى غاية 12 أكتوبر المقبل، قافلة تحسيسية حول المنصة الإلكترونية لعقد المهندس المساح الطبوغرافي، والتي ستجوب عدة مدن عبر ربوع المملكة. وذكرت الهيئة، في بلاغ لها، أن برنامج القافلة يشمل كلا من مدن فاس (7 أكتوبر)، والرباط (14 أكتوبر)، والدار البيضاء (21 أكتوبر)، ومراكش (28 أكتوبر)، وأكادير (29 شتنبر)، وطنجة (5 أكتوبر)، ووجدة (12 أكتوبر)، موضحة أن العقد الإلكتروني للمهندس المساح الطبوغرافي سيوفر شفافية أكبر ويمكن من ضمان المنافسة النزيهة بين المهندسين المساحين الطبوغرافيين، إذ سيشكل الوسيلة الأكثر نجاعة والأكثر فعالية لمراقبة ممارسة المهنة، وسيمكن من محاربة المتطفلين عليها.

- تعتزم المجموعة العالمية هواوي، الرائدة في مجال الحلول المتعلقة بالمعلومات والاتصالات في العالم، إنشاء مركز لوجيستيك إقليمي في ميناء طنجة المتوسط لتغطية الدول المجاورة للمغرب. وعللت المجموعة، في بلاغ لها، قرارها بإنشاء هذا المركز في المغرب، بتوفر المملكة على موقع جغرافي استثنائي، واستقرار سياسي كبير، وتنوع ثقافي غني جدا، وبيئة مواتية للأعمال التجارية، وهو ما تم التأكيد عليه، خلال لقاء جمع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والوفد المرافق له، ببنغ تشونغ يانغ نائب رئيس هواوي، وذلك على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي انعقد ببكين يومي 3 و 4 شتنبر 2018.

*ليكونوميست:

- 35 من أصل 73 دولة. هذا هو تصنيف سمعة المغرب بين البلدان التي تم تقييمها من قبل (ريبيتيشن إنستيتيوت)، في إطار دراسة طالب بها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. وأبرز التقرير أن "المغرب احتل كما هو الحال سنة 2017 مكانة وسط الترتيب"، مشيرا إلى أن المملكة حافظت على مكانتها "من بين الـ36 دولة التي تتمتع بأفضل سمعة، في مستوى بورتوريكو وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والبرازيل". وهكذا، فإن المغرب يظل، بالنسبة لمواطني مجموعة الثماني، "بلدا ينصح بزيارته".

- تسارع عمليات تدقيق الحسابات الضريبية منذ بداية السنة الجارية. والسلاح الرادع لمفتشي الضرائب هو المادة 213 من المدونة العامة للضرائب. وتحتوي المادة 213 على سبع مخالفات خطيرة تسمح لمفتشي الضرائب بالطعن في حصيلة دافعي الضرائب.

*البيان:

- انتقادات لتدبير الجمعيات التي تدعمها الدولة، والجماعات المحلية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعض المنظمات الأجنبية. وقد قررت الحكومة تشديد المراقبة على حسابات الجمعيات النشيطة في عدة مجالات. وبموجب هذه المبادرة تكون الحكومة قد عملت بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف العديد من الاختلالات في تدبير الجمعيات.

- أكد مستشارون برلمانيون على أهمية المكتسبات التي حققها المغرب، مع التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدد المستشارون، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لمناقشة موضوع "المفاوضات الجارية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري"، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على ضرورة تعزيز التعبئة والتواصل والتنسيق مع المؤسسة التشريعية في المحطات المقبلة من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية الرئيسية. ونوه أعضاء مجلس المستشارين، خلال هذا الاجتماع، بنجاعة الدبلوماسية المغربية خلال المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الملف، معبرين عن ارتياحهم بشأن استثناء منطقة المتوسط من الصيد في هذا الاتفاق.