24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الإسعافات الأولية عند الحوادث .. تدخّلات إنقاذية سريعة ذات حَدّيْن (5.00)

  2. عجلة التنمية معطوبة وبرامج التأهيل مغشوشة في "دار الضمانة" (5.00)

  3. أول استثمار ياباني في الشاي يصل المغرب بحثاً عن أسواق أوروبا (5.00)

  4. "مجموعة فلسطين": المنسوب لويحمان وهناوي محرف‎ (5.00)

  5. الحكومة تكشف إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على عقارات الغير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | محكمة البيضاء تؤجل البت في سراح بوعشرين

محكمة البيضاء تؤجل البت في سراح بوعشرين

محكمة البيضاء تؤجل البت في سراح بوعشرين
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:10

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم، البت في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الصحافي توفيق بوعشرين إلى جلسة 14 شتنبر الجاري.

وينتظر أن تباشر المحكمة النظر في ملف بوعشرين بعد زوال اليوم بمدينة الدار البيضاء، إذ يتوقع تقديم الخبرة التقنية الخاصة بتسجيلات "الفيديو" الخاصة بالقضية، والتي يؤكد دفاع المشتكيات أن الشخص الذي يظهر فيها هو بوعشرين، في وقت ينفي دفاع الصحافي ذلك.

ويؤكد محامو الشابات اللواتي يتهمن بوعشرين باستغلالهن جنسيا أن تأخر الخبرة التقنية لا يؤثر على مسار الملف، مشيرين إلى أن هناك "ملفات تتأخر فيها الخبرة لمدة أطول".

وكانت النيابة العامة تقدمت بملتمس لإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المعروضة أمام القضاء، تأكيدا منها على كون المتهم توفيق بوعشرين هو الشخص نفسه الذي يظهر فيها.

وسبق لدفاع المطالبات بالحق المدني أن تقدم بدوره بطلب إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات، لتتم إحالتها بناء على قرار المحكمة على مختبر الدرك الملكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - KHALID CASAOUI الاثنين 10 شتنبر 2018 - 15:33
هذا حصاد من يريد ان يشتغل في جو كله ضباب و مكهرب
كل هذا لانه حارب العفارت و التماسيح و ايضا مجموعة دراكولا
التي لا يهمها سوى مص ذماء الشعب
الله يفك سراحو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.