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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: قوات أوروبية تراقب الحدود الإسبانية مع المغرب

رصيف الصحافة: قوات أوروبية تراقب الحدود الإسبانية مع المغرب

رصيف الصحافة: قوات أوروبية تراقب الحدود الإسبانية مع المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 شتنبر 2018 - 22:30

نبدأ قراءة مواد بعض الورقيات اليومية من "المساء" التي أوردت أن قوات تابعة لجيوش أوروبية بدأت عملية، تحت إشراف الوكالة الأوروبية، لمراقبة الحدود وتمشيط الحدود الإسبانية المقابلة للمغرب، عبر مروحيات عسكرية ودوريات زوارق سريعة.

ووفق الخبر ذاته، فإن مروحيات تابعة للجيش الألماني، حلت، الأسبوع الماضي، لتنضم إلى العملية التي تشارك فيها الفرقة الثالثة من البحرية الإسبانية، ومروحيات تابعة للقوات المسلحة الإيطالية، وزوارق تابعة للبحرية الإيطالية أيضا، بالإضافة إلى مروحية من دولة لاتفيا.

وأوضحت معطيات "المساء" أن المروحيات الألمانية حلت لتعوض المروحيات ودوريات الزوارق الإيطالية؛ إذ من المنتظر أن تواصل هذه القوات مهماتها لمدة ثلاثة أشهر على مستوى المنطقة الواقعة بين قرطاجنة وقاديس.

أما المروحيات الإيطالية، التي حلت للمساهمة في عمليات المراقبة التابعة للقوات المسلحة الإيطالية، فإن من بين اختصاصاتها مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، ومكافحة الجريمة الدولية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتوفر على أكثر من 68 ألف عنصر عسكري.

وفي خبر آخر، أوردت الصحيفة ذاتها أن وزارة المالية وسعت من عمليات حجزها على سيارات المغاربة المدينين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية من أجل دفعهم إلى تأدية ما بذمتهم لإدارة الضرائب قبل القيام ببيع سياراتهم.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن عددا من مالكي السيارات توصلوا بإشعارات بكون السيارات التي توجد في ملكيتهم محجوز عليها ولا يمكن التصرف فيها أو بيعها قبل تأدية ما بذمتهم من الرسوم السنوية على الخدمات الجماعية للمنازل التي توجد في ملكيتهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مواطنين قاموا باقتناء سيارات مستعملة قبل أن يفاجؤوا بكونها محجوزا عليها من طرف الخزينة العامة، التابعة لوزارة المالية، بسبب ديون ضرائب لم يسددها البائع؛ ما دفعهم إلى مراجعة البائعين الذي كانوا يجهلون كون سياراتهم محجوزاً عليها قبل بيعها.

وإلى يومية "الأحداث المغربية" التي نشرت أن استراتيجية عمل الأجهزة الأمنية المغربية كانت ناجحة ضد مؤامرات "داعش"، وحققت حصيلة إيجابية جدا بالنظر إلى عدد الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف المنبر الورقي نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية أن "داعش" لم ينجح في تنفيذ أي اعتداء في المغرب منذ ظهوره وتمدد خلاياه في الدول العربية والأوروبية، ومني في كل مرة يحاول فيها اختراق المدن المغربية بخسائر كبيرة تمثلت في اعتقال عناصر الخلايا وكل من ثبت تورطه بالمساعدة والدعم، ومصادرة جميع المحجوزات والأسلحة، بل والحصول على معلومات استخباراتية ساعدت دولا أخرى على اعتقال عناصر إرهابية.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها أن مصالح الأمن اعتقلت أمس شخصين متهمين في شبكة للهجرة السرية بالناظور. وأضاف الخبر ذاته أن مصالح الأمن تحقق مع شرطيين يعملان بميناء بني أنصار، وهما برتبة مقدم رئيس وحارس أمن، للاشتباه في علاقتهما المحتملة بأفراد شبكة للهجرة السرية.

وذكرت مصادر الجريدة أن توقيف المشتبه فيهما جاء في أعقاب البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني بعد ضبط شخصين مرشحين للهجرة غير الشرعية تم توقيفهما متلبسين بمحاولة العبور عبر المركز الحدودي بميناء بني انصار بطريقة غير مشروعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعيد الاثنين 10 شتنبر 2018 - 22:49
خبر سار سيحد من تدفق المهاجرين على المغرب، و قد يدفعهم إلى و جهات آخرى كليبيا أو الجزائر، و كذلك تجار المخدرات سيضطر ون إلى سلك وجهة جزر الكناري أو موريتانيا و جنوب الجزائر بإشراف و تنسيق مع بوليزاريو ههه
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-2
2 - الخفاش الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:00
أروبا لن تفتح حدودها للمهاجرين الا اذا كانت بحاجة لليد العاملة ، لأنها حاليا عندها إكتفاء ذاتي بل فائض في الإنتاج
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2
3 - بوشيخيخي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:09
هههههه البعظ كان تيقول بان المغرب يقدر يغرق اروبا بالمهاجرين الغير الشرعين بحال رجب طيب اردوغان وانا سبق ليا قلت هنا بان المغرب الى مقدرش يحمي الحدود ديالو راه غادي يجيو الاروبيين وهما لي غادي يعسو في البحر
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4
4 - fadil الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:09
حل موسم الهجرة إلى الشمال ....
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1
5 - TEXAS الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:11
ماأثار إنتباهي هو عنوان المساء حول حجز سيارات المواطنين من طرف مديرية الضرائب حتى يؤدوا واجباتهم إلا بغيتوا تخدموا نيت سيروا حجزوا على الأبناك اللي كدخل الملايير أو على الشركات اللي مكتخلص والوا ماشي المواطن البسيط للي قهرتوه أجي بعدا فين وصلت قضية سهام للتأمينات للي تباعت بمليار باش متخلص الضريبة هادوا متهضروش معاهم ديينها غير في 2 فرنك
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4
6 - adil الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:11
أساتذة القانون .هل لإدارة الضرائب الحق في اتخاد هذا القرار؟
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2
7 - عابر سبيل الاثنين 10 شتنبر 2018 - 23:30
اوروبا ميدوزوش بعضياتهم كلشي هبط يدافع على حدود اسبانية باش المغرب ميخدتش 60 مليون يورو
حنا شكون يدافع معانا على حدود ديانا متلا البنين وموزنبيق ولينا بحال مسطين لي جا نجولو ليه عا الله
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