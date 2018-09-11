عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم :

- العماري: الجهة جهزت الوعاء العقاري والباقي مسؤولية الحكومة. في الوقت الذي عرفت فيه مدينة "طنجة تيك" تعثرا، وكانت مهددة بأن تتحول المدينة التي أعلن عن إنجاز استثمارات صينية تصل قيمتها إلى 10 ملايير دولار، إلى "سراب"، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن صمته بعد سنة من التكهنات حول مصير المدينة، حيث أكد أن المشروع يحظى بدعم من الرئيس الصيني، شين جين بينغ، وأضاف العثماني، في تدوينة على حسابه ب"تويتر"، أن الرئيس الصيني أكد استعداد الحكومة الصينية لمواكبة الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار بمدينة "طنجة تيك". أما رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، فقد نفى في حديثه ل"أخبار اليوم" أن يكون المشروع يعرف تعثرا، موضحا أنه "تم خلال هذه السنة تجهيز الوعاء العقاري الذي سيقام عليه المشروع، وقد أصبح جاهزا، كما تم تجهيز البنيات التحتية من طرق وسكة حديدة والماء والكهرباء".

- تستعد حكومة العثماني خلال سنة 2019 للشروع في إصلاح جديد لأنظمة التقاعد في المغرب بعد الإصلاح الذي دشنته الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران، بهدف إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ينظم معاشات موظفي الدولة. ويصب الإصلاح في خلق قطبين: الأول عمومي، والثاني خاص، لكن الإصلاح المتعلق بالقطب العمومي يستأثر بالاهتمام لأنه يتعلق بدمج الصندوق المغربي للتقاعد في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يدبره قطب الاحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير. وكشفت مصادر أن التحضيرات جارية على قدم وساق وفي سرية لإدماج الصندوقين، وسط تساؤلات مثيرة تتعلق بمدى احترام الحقوق المكتسبة للمتقاعدين ومصير موظفي الصندوق المغربي للتقاعد.

* المساء:

- في ظل الجدل الذي يعرفه الدخول المدرسي للموسم الحالي حول استعمال الدارجة في مقررات التدريس للسلك الابتدائي، كشف تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن المغاربة غير راضين عن نظامهم التعليمي، ويعتبرونه من بين النقاط السوداء المؤثرة على سمعة المغرب الداخلية والخارجية على حد سواء. وكشف التقرير أن سمعة المغرب الداخلية أقل إيجابية مقارنة مع سمعته الخارجية حين يتعلق الأمر بالنظام التعليمي الذي يعاني من نواقص قد تشكل مخاطر على سمعة المغرب الداخلية.

- أكد مسؤول في وزارة الطاقة والمعادن أنه من المتوقع أن تحصل تسع شركات جديدة، على الموافقة للاستثمار في قطاع توزيع المحروقات، بعد دراسة ملفاتها من طرف وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. وقال محمد سليماني، مدير المحروقات بالوزارة، إن الشركات الجديدة تتوفر على الإمكانيات اللوجيستيكية والمالية والتقنية من أجل الاستثمار في القطاع، وتستجيب للشروط التي وضعتها الوزارة.

* الأحداث المغربية:

- قال عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه المركزية النقابية تنتظر تنفيذ الأمر الملكي بشان فتح الحوار الاجتماعي، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الكونفدرالية مستعدة لهذا الحوار، وملفاتها جاهزة. وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعا في خطاب العرش، الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي، وإنجاحه مع النقابات، لأن جلالته أدرك حجم القلق الذي تعيشه الشغيلة. وقال الزاير "لحد الآن لم نلمس أي شيء يجعلنا نطمئن بأن الأمر الملكي سيتم الاستجابة له، خاصة ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي والتحضير للميزانية العامة".

- استنفرت الأسعار المطبقة من طرف المدارس الخاصة وجودة الأدوات المدرسية وبعض الخدمات كالنقل والتغذية، عددا من جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، والتي بادرت إلى دعوة الجهات المختصة إلى التحرك واتخاذ الإجراءات المناسبة للمراقبة وحماية حقوق المستهلك المغربي من خلال إخضاع عينات من هذه الأدوات للاختبار التحليلي العلمي والفيزيائي. وفي هذا الإطار، دعا المنتدى المغربي للمستهلك الحكومة والسلطات إلى مراقبة الأدوات المدرسية، والتأمين المدرسي، والتغذية المدرسية والنقل، من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات.

* العلم:

- يشارك نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي في زيارة عمل وصداقة إلى أستراليا، يقوم بها وفد برلماني مغربي تحت رئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، صحبة عدد من رؤساء الفرق النيابية. وعقد الوفد النيابي المغربي جلسة عمل أمس الاثنين، مع المسؤولين الأولين في البرلمان الأسترالي، خصوصا طوني سميث رئيس مجلس النواب الأسترالي وسكوت ريان رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي. وتطرقت المباحثات بين الطرفين إلى مختلف القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين لاسيما في شقها النيابي.

- قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 13 شتنبر الجاري، أمام الإدارة العامة للمستشفى الجامعي "محمد السادس" بمراكش، للتنبيه من الوضع الذي أصبح "يهدد حياة العاملين"، نتيجة انتشار داء السل بمستعجلات مستشفى الرازي. وحملت اللجنة، المسؤولية لإدارة المستشفى الجامعي لانتشار داء السل، معتبرة أن انتشار هذا الداء ينذر بـ"كارثة صحية". وطالبت اللجنة بـ"تقديم تعويض لضحايا هذه الكارثة الصحية وجبر ضررهم".

* آخر ساعة :

- احتل المغرب الرتبة 61 ضمن 100 دولة شملها تصنيف دولي حول مداخيل الشركات المصنعة للألعاب، وكشف التقرير الذي أصدرته حديثا شركة أمريكية متخصصة في دراسة إيرادات العائدات المالية للشركات المهتمة بالألعاب والهواتف المحمولة وعالم الرياضة الإلكترونية، أن المغاربة باتوا ينفقون أكثر على الألعاب خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت مبيعات الشركات المغربية سنة 2017 من 86 مليون دولار إلى أزيد من 100 مليون دولار أمريكي.

- العثماني يوجه ضربة أخرى لأغلبيته الهشة ويتبرأ من وزير التعليم. بينما حاولت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي امتصاص موجة الغضب الواسعة للفاعلين التربويين والرأي العام الوطني بتقديم مبررات "بيداغوجية" لاستعمال كلمات باللهجة العامية في كتاب مدرسي للسلك الابتدائي، خرج رئيس الحكومة بتصريح يتبرأ فيه من وزير التعليم، سعيد أمزازي، ويضعه إلى جانب حزبه، الحركة الشعبية، في مواجهة المواطنين الغاضبين، بقوله "لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم".

* بيان اليوم :

- أعلنت وزارة الثقافة والاتصال " قطاع الثقافة" افتتاح الموسم الدراسي الجديد للمعاهد الموسيقية والفنون الكوريغرافية 2018 -2019 ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 17 أكتوبر كموعد موحد. وأكدت الوزارة في بلاغ أنه تم توفير كل الوسائل التقنية واللوجيستيكية لعقلنة وتحديث التواصل مع هذه المؤسسات عن بعد، وذلك باعتماد الخدمة الالكترونية في عمليات التسجيل المحددة في الفترة ما بين 01 و 14 أكتوبر من السنة الجارية، وتعميمها وطنيا على كل المعاهد الموسيقية التابعة للوزارة، ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.

- قال نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، إن الحكومة "لم تبادر"، لحد الآن، إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواصلة الحوار الاجتماعي ومأسسته. وصرح الرغيوي، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، أن الحكومة السابقة "التي أجهضت الحوار الاجتماعي، فوتت على المغرب فرصة ذهبية بعد ما كان قد قطع خطوات مهمة على صعيد الحوار الاجتماعي منذ أواخر التسعينيات"، جعلت المملكة آنذاك نموذجا إقليميا على صعيد الوطن العربي. وأضاف المسؤول النقابي، في هذا السياق، أن الفيدرالية "لا تزال تنتظر تفعيل مضمون الخطاب الملكي الأخير من أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب العاجلة للشغيلة المغربية في كل القطاعات".

* رسالة الأمة:

- جددت المفوضية الأوروبية التأكيد على أهمية التعاون مع المغرب في مجال الهجرة والأمن. وقال المندوب الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس، في رده على سؤال لنائب أوروبي حول أمن الحدود الأوروبية " الاتحاد الأوروبي والمغرب يتواصلان بشكل منتظم من أجل تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة والأمن". وأبرز المندوب الأوروبي أيضا جودة التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذه المجالات، قائلا "إسبانيا والمغرب يتعاونان بشكل مستمر ووثيق في مجال مراقبة الحدود والهجرة غير القانونية، ومخاطر تسلل إرهابيين محتملين".

- من المنتظر أن يدخل قانون 12-19 المتعلق بالعمال المنزليين حيز التنفيذ في 2 أكتوبر المقبل. ويعد هذا القانون الأول من نوعه بالمغرب الذي ينظم العمل المنزلي، بعدما تأخر إصداره لـ13 عاما. وينص هذا القانون على السن الأدنى للقبول في العمل الذي حدد في 18 سنة، ويمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين. أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة "فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم". ويحدد القانون شروط الشغل والتشغيل لهذه الفئة، وتنظيم العلاقات التي تربطها بمشغليها، وإقرار حماية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال.

* الاتحاد الاشتراكي :

- أعلنت الحكومة عن إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أنه انسجاما مع مسؤوليات المملكة في التصدي المتواصل لكل أشكال الجريمة المنظمة، تمكنت المصالح الأمنية المغربية في إطار القوانين الجاري بها العمل، خلال سنة 2018، من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وتفكيك 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجز أزيد من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).

- أكد المتدخلون خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بالقضية الوطنية بمجلس النواب، على ضرورة مواصلة التصدي لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة الترابية ودحض أطروحة الانفصال. كما شددوا خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد برئاسة رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وبحضور كافة الأعضاء من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، على أهمية الجانب الاستراتيجي الذي يأخذ يعين الاعتبار تطورات القضية على مستوى الأمم المتحدة، والاستفزازات الخطيرة التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل الآليات الجديدة المحدثة بموجب النظام الداخلي الجديد والهادفة إلى المزيد من ترسيخ الحضور النيابي في كافة الأوراش الوطنية وتأطير هذا الحضور مؤسساتيا.

* لوماتان:

- أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حضر يوم الاثنين بأبوظبي، مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

- بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان، التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية والمنظمة الدولية للفرنكفونية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، وذلك من 10 إلى 12 شتنبر الجاري بفاس، حول موضوع "سؤال الغيرية". وأكد جلالة الملك، أن النموذج المغربي الأصيل الذي يستمد مرجعيته من إمارة المؤمنين ومن المذهب السني المالكي، هو ثمرة جملة من الإصلاحات العميقة، الرامية لتحصين المجتمع المغربي من مخاطر الاستغلال الإيديولوجي للدين، ووقايته من شرور القوى الهدامة، مبرزا جلالته أن هذا التحصين يتم من خلال "تكوين ديني متنور متشبع بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح".

* لوبينيون:

- جمعيات حماية المستهلك تصعد من لهجتها تزامنا مع الدخول المدرسي. فحسب المنتدى المغربي للمستهلك، فإن بعض الأدوات المدرسية المستوردة من الصين قد تحتوي على مواد مسرطنة خاصة أغلفة الدفاتر البلاستيكية والأقلام. وأعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن انشغالها إزاء هذه القضية. وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، "منذ خمس سنوات ونحن ندق ناقوس الخطر إزاء هذه القضية وكذا الألعاب المصنوعة من البلاستيك التي تشكل خطر محدقا بصحة أطفالنا".

- الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة تعنى بالأشخاص المسنين يأتي في الوقت المناسب، لاسيما مع الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من الأشخاص المسنين. فمن 2004 إلى 2034، سيتضاعف عدد الأشخاص المسنين، ثلاث مرات حيث سينتقل من 2,4 إلى 6,5 مليون. وسيطرح هذا المعطى الديمغرافي صعوبات جمة بالنسبة للمغرب، خاصة في المجالات الاجتماعية والطبية وأنظمة التقاعد. هذا الواقع دفع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى إعداد استراتيجية وطنية لفائدة هذه الفئة سيتم تقيدمها قريبا.

* البيان:

- صرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم، أولا، لأن اللغتين العربية والأمازيغية، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان، وثانيا لأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على "ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر"، مشددا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.

- أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,36 في المائة أمام الأورو، فيما انخفض بنسبة 24ر0 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 30 غشت و5 شتنبر 2018. وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 30 غشت حتى 5 من الشهر الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 225,8 مليار درهم، بانخفاض نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، لكن بارتفاع نسبته 3,9 في المائة على أساس سنوي.

* ليبيراسيون:

- تباحث رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الاثنين بكانبيرا، مع نظيره الأسترالي، طوني سميث. وتندرج المباحثات التي جرت بحضور سفير المغرب بأستراليا، كريم مدرك، في إطار زيارة عمل يقوم بها السيد المالكي على رأس وفد برلماني لأستراليا، بدعوة من نظيره الأسترالي. وأبرز المالكي، بهذه المناسبة، أن سنة 2017 تعتبر سنة استثنائية بامتياز في مسار العلاقات بين البلدين، من خلال فتح سفارة حكومة أستراليا بالعاصمة الرباط، والذي اعتبر إشارة سياسية قوية من أجل رفع وتيرة التنسيق والثقة المتبادلة.

- سجل رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2018، ببلوغه 26599 مليون درهم مقابل 23152 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وذكرت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى النمو المسجل في رقم المعاملات الخاصة بمبيعات الأسمدة والحامض الفوسفوري، وذلك بنسبتي 21 و17 بالمائة على التوالي، مستفيدة في ذلك من ارتفاع في حجم مبيعات مجموعة المنتجات.