عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ..

* الأحداث المغربية:

- المالكي في استراليا لتعزيز الشراكات. تباحث رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بكانبيرا، مع كل من رئيس مجلس النواب الأسترالي طوني سميث، والسيناتور سكوت ريان، رئيس مجلس الشيوخ. وتندرج المباحثات التي جرت بحضور سفير المغرب بأستراليا، كريم مدرك، في إطار زيارة عمل يقوم بها المالكي على رأس وفد برلماني لأستراليا بدعوة من نظيره الأسترالي. وسجل المالكي، خلال هذا اللقاء، أن سنة 2017 تعتبر سنة استثنائية بامتياز في مسار العلاقات بين البلدين، من خلال فتح سفارة حكومة أستراليا بالعاصمة الرباط، والذي اعتبر إشارة سياسية قوية من أجل رفع وتيرة التنسيق والثقة المتبادلة.

- السل يثير الاحتجاج بمراكش. يستمر الاحتقان بالمستشفى الجامعي بمراكش بسبب تداعيات انتشار داء السل منذ فترة بمستعجلات مستشفى الرازي، حيث دعت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس أمام مقر الإدارة العامة للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وذلك قصد دق ناقوس الخطر وإبراء الذمة إزاء الوضع الذي أصبح يهدد حياة العاملين.

* العلم:

- أشر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أخيرا، على قرار يعطي بموجبه الضوء الأخضر لانطلاق عملية استغلال حقل "تندرارة" للغاز الطبيعي. والقرار الذي يمنح الترخيص لكل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركتين خاصتين "ساوند إنيرجي" و"ساوند إنيرجي مريدجا ليميتد"، يعطي الترخيص أجلا يمتد إلى 25 سنة ابتداء من شتنبر الحالي. وينص القرار على تغطية الترخيص مساحة تمتد إلى 133 كيلومتر مربع.

- تسبب اتساع نشاط بيع الملابس الجاهزة المهربة، ومنافسة الملابس الجاهزة التركية المدعمة، في فقدان المغرب لما يناهز 180 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين 2010 و2018. وفي المقابل، اعتبرت الجمعية المغربية للنسيج والملابس الجاهزة، أن قطاع النسيج المغربي نجح في تسلق مراتب جد متقدمة في أسواقه الخارجية الأوروبية، رغم المنافسة الشرسة التي تفرضها السلع التركية والتونسية.

* رسالة الأمة:

- بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان، التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية والمنظمة الدولية للفرنكفونية، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، وذلك من 10 إلى 12 شتنبر الجاري بفاس، حول موضوع "سؤال الغيرية". وأكد جلالة الملك، في هذه الرسالة، أن النموذج المغربي "يتميز بتفرده على المستوى الإقليمي، من حيث دستوره، وطبيعة واقعه الثقافي، وتاريخه الطويل، الذي يشهد على تجذر التعايش، لاسيما بين المسلمين واليهود في أرضه، وانفتاحه على الديانات الأخرى". وقال جلالته "إن هذا النموذج الأصيل، الذي يستمد مرجعيته من إمارة المؤمنين ومن المذهب السني المالكي، شهد جملة من الإصلاحات العميقة. فهو يستهدف تحصين المجتمع المغربي من مخاطر الاستغلال الإيديولوجي للدين، ووقايته من شرور القوى الهدامة، من خلال تكوين ديني متنور متشبع بقيم الوسطية والاعتدال والتسامح".

- وقع المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة الغانية، مؤخرا بأكرا، بروتوكول اتفاقية لتزويد هذا البلد الغرب إفريقي بالأسمدة الفوسفاتية الملائمة لحاجيات التربة والزراعات المحلية. ويتوخى بروتوكول الاتفاق، الذي وقعته وزارة الأغذية والزراعة الغانية وفرع المكتب الشريف للفوسفاط في غانا، تطوير سلسلة قيمة الأسمدة والمنظومة الفلاحية لغانا في إطار برنامج النهوض بالأسمدة الذي أطلقته الحكومة الغانية. وسيعمل الطرفان، بموجب هذ الاتفاق، بشكل منسق على استغلال أمثل لسلسلة الأسمدة في هذا البلد من أجل تزويد الفلاحين بأسمدة حسب الطلب وبأسعار في المتناول.

* الاتحاد الاشتراكي :

- ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بأزيد من 6.7 ملايير درهم، حيث فاقت في نهاية يوليوز المنصرم 45.7 مليار درهم عوض 39 مليار درهم في الفترة نفسها من 2017، و29 مليار درهم في نفس التاريخ من 2016، مسجلة بذلك زيادة معدلها 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

- بلغت القروض البنكية الموجهة للاستثمار 173 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 9.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. واستحوذ قطاع الكهرباء والغاز والماء على حصة 21.3 بالمئة من هذه القروض، متبوعا بالقطاع الصناعي بحصة 11.7 بالمئة، فقطاع النقل والمواصلات بحصة 11.2 بالمئة، ثم الإدارات الترابية بحصة 10 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بحصة 9.1 بالمئة، فالفلاحة والصيد البحري بحصة 7.6 بالمئة.

* ليكونوميست:

- ابتداء من 2019 ، يتعين على دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل تقديم بيان مفصل عن المبيعات التي أجراها عملاؤها الخاضعون للضريبة المهنية. وتوجد الاستمارة الإلكترونية، التي يجب إرفاقها بالتصريح بالضريبة أو العائدات الكاملة على شبكة الأنترنت. وهذا الإجراء الذي أقره قانون المالية لسنة 2018، لن يتم تطبيقه إلا برسم السنة المالية 2019 بناء على طلب من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

- مؤشر مازي يفقد 15 بالمئة، حيث تبخرت نحو 93 مليار درهم. وأشار نصف المستثمرين، الذين تم استجوابهم من قبل التجاري وفا بنك، إلى ارتفاع الأسهم على مدى الأشهر القليلة الماضية. لكن هذا الأمر لم يكن كافيا لتدارك الخسائر المتراكمة إلى اليوم. وأضعف تباطؤ النشاط الاقتصادي، ونتائج الشركات المدرجة في البورصة، والمناخ السياسي والاجتماعي المتوتر، ثقة المستثمرين الهشة. وانخفض مؤشر الثقة ب15.7 نقطة مقارنة مع المؤشر السابق الذي صدر في نونبر 2017 إلى 46.6 نقطة. وإذا كانت الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات قد أثارت الانتباه، فإن المستثمرين يركزون على الإشعارات التي قد تصدر عن قطاعات أخرى، مثل التأمين.

* لوبينيون: - غياب الدراسات القبلية لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، وعدم الانسجام مع برامج الإسكان الأخرى، وغياب آليات تقنين العرض، مجموعة من الاختلالات التي شهدتها عملية إنجاز برامج السكن الاجتماعي بالمغرب، والتي أثارها مؤخرا التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2016-2017.

- أجرى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الاثنين بالرباط، مباحثات مع الوزير المكلف بالعلاقات مع المؤسسات بدولة النيجر، باركاي إسوف، حيث اتفق الجانبان بالخصوص على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المؤسساتي. وأكد الخلفي، بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء مكن من وضع أسس تعاون فعال بين البلدين على الصعيد السياسي بهدف مواكبة المؤسسات وتعزيز قدراتها في مجال العلاقات مع البرلمان والمؤسسات الدستورية والديمقراطية التشاركية. وقال إن الجانبين اتفقا أيضا على وضع برامج تتمحور حول التكوين وتبادل الخبرات لا سيما في ما يتعلق بتتبع السياسات العمومية ومسلسل إعداد القوانين وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات والديمقراطية التشاركية من قبيل تقديم العرائض والمقترحات التشريعية.

* ليبيراسيون:

- أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد من الأعضاء السابقين بالكونغرس الأمريكي تناولت سبل تعزيز اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة. وأكدت الدرهم، في تصريح للصحافة عقب هذه المحادثات، أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض السبل الكفيلة بتعزيز اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين، مذكرة بأن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد المرتبط بمثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأضافت أن اللقاء مكن أيضا من استكشاف فرص التعاون المتعددة القائمة بين المغرب والولايات المتحدة، ولا سيما في قطاع الطاقات المتجددة.

- ما هي الصورة التي يبعثها المغرب إلى الخارج ؟ سؤال حاول المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية تقديم إجابة له من خلال إنجاز دراسة بتعاون مع "ريبيتيشن إنستيتيوت"، المؤسسة الدولية للبحث والاستشارة. ووضعت نتائج هذه الدراسة، التي صدرت مؤخرا في تقرير، يعد الرابع من نوعه، المملكة في مرتبة وسطى. فمن خلال حصوله على 58.1 نقطة على 100، احتل المغرب المرتبة 35 من بين 73 بلدا.