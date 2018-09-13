منظمة "حاتم" تجدد هياكلها وتسطر أولوياتها

هسبريس من الرباط

تحت شعار "الحريات قضية مجتمع"، عقدت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) جمعها العام بمعهد تكوين الأطر للشبيبة والرياضة المعمورة – سلا.

وقد ناقش الجمع التقريرين الأدبي والمالي، وصادق عليهما وعلى إدخال تعديلات على القانون الأساسي، خصوصا إضافة مكاتب جهوية لهياكل المنظمة وتحديد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجموعات عمل المنظمة.

كما عرف الجمع العام مناقشة برنامج العمل وأولوياته للسنوات المقبلة، قبل أن ينتخب الجمع مجلسا إداريا من 41 عضوا، أفرز مكتبا تنفيذيا من 12 عضوا وزعوا المهام بينهم.

الموعد نتج عنه إعلان محمد العوني رئيسا ونور الدين سعودي نائبا للرئيس وأمينة أعتاب نائبة ثانية للرئيس، وفاطمة الزهراء التوزاني أمينة للمال و محمد الكناوي نائبا لها، وخالد يونسي مقررا ورشيد البلغيتي نائبا له، وامبارك العثماني واليزيد بلالي والسعدية العلوي ومهدي أكرواز وخديجة كانوط مستشارين.