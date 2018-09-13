عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم :

- 8 ملايين و600 ألف أمي بالمغرب. رغم الجهود التي بذلها المغرب منذ سنوات لمحاربة آفة الأمية، إلا أن الأرقام لازالت صادمة. وحسب آخر إحصاء رسمي للسكان والسكنى لسنة 2014، فإن 32 بالمئة من المغاربة أميون، أي 8 ملايين و600 ألف أمي وأمية. ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يقول إن حكومته لها الإرادة للقضاء على هذه الآفة، مضيفا "نحن واعون بأن القضاء على الأمية شرط ضروري لتحقيق تقدم البلد".

- أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالمغرب كنموذج للاقتداء في مجال استخدام الطاقات النظيفة، كما يعكس ذلك مشروع مركب الطاقة الشمسية (نور- ورزازات) الذي سيوفر الكهرباء لأزيد من مليون مسكن بحلول سنة 2020. وقال غوتيريش، في خطاب ألقاه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي في سان فرانسيسكو ما بين 12 و14 شتنبر الجاري، إن "المغرب يشيد حظيرة للطاقة الشمسية بحجم باريس، ستزود في أفق سنة 2020 أزيد من مليون منزل بطاقة نظيفة وفي المتناول".

* المساء:

- اشتعلت حرب التنافس على رئاسة مجلس المستشارين بين مكونات المجلس، في ظل معطيات تؤكد أن بعض الأسماء ترغب في تقديم ترشيحها لإزاحة حكيم بنشماش، الذي يبحث من جانبه عن ضمان استمراره على رأس هذه المؤسسة الدستورية. وسيكون موعد انتخاب الرئيس الجديد أو إعادة الثقة في شخص بنشماش، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد افتتاح الدورة البرلمانية، الأمر الذي سيضع مكونات الأغلبية أمام امتحان صعب سيختبر مدى تجانسها ووحدتها.

- سجلت صادرات المنتوجات الغذائية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمئة. وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير بالدار البيضاء، برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية عزز من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المئة من إجمالي صادرات المملكة، موضحا أن حجم صادرات هذه المنتوجات خلال موسم 2017-2018 بلغ ما مجموعه 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017.

* الأحداث المغربية :

- دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى التحلي بالحس الوطني والجانب الإنساني لمحاربة آفة الأمية. وشدد رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في دورته الرابعة، الذي خصص لعرض حصيلة العمل برسم الموسم القرائي 2017 – 2018، إلى أنه بالرغم من الإنجازات الهامة فإن الآثار السلبية لآفة الأمية بالمغرب، سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع أو الاقتصاد الوطني، لا زالت تستلزم من الجميع استحضار الحس الوطني والواجب الإنساني لمحاربتها، والعمل على إغلاق جميع منافذها وخاصة إشكالية الهدر المدرسي التي تعمل الحكومة على معالجتها.

- يتجه حكيم بنشماش، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لتجديد ولايته في رئاسة الغرفة الثانية. ويبدو أن انعدام المنافسة حول منصب الرئيس سيسهل مأمورية بنشماش للبقاء في منصبه، منتصف شهر أكتوبر المقبل، عند تجديد هياكل المجلس. مصادر داخل مجلس المستشارين أكدت أن ترشيح حكيم بنشماش المحتمل للاستمرار في رئاسة المجلس، لم يأخذ بعد مساره الرسمي، وإن كانت كل المؤشرات تؤكد أن الأمين العام لحزب "الجرار" سيواصل مهمته في رئاسة الغرفة الثانية.

* العلم :

- كشفت "كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب"، دخولها في أشكال احتجاجية تصعيدية ضد وزارة الصحة، بدء بوقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، وصولا إلى أشكال نضالية وتظاهرات محلية ووطنية، سيتم الإعلان عن تواريخها في حينها تباعا بعد إجراء المشاورات مع كل التمثيليات النقابية للصيادلة بمختلف جهات المملكة. وأضافت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن خطوة التصعيد جاءت احتجاجا على "الأوضاع الاقتصادية المتردية لصيادلة الصيدليات في السنوات الأخيرة، وتفاعلا مع أوضاع العديد من الصيادلة الذين يعانون في صمت أوضاعا مادية خانقة، وبعد انسداد أفق الحوار مع وزارة الصحة، ونهج سياسة الإقصاء مع اعتماد سياسات دوائية غير واقعية والتي ما فتئت تكبد قطاع الصيدلة خسائر مادية متتالية".

- سجل رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة خلال النصف الأول من سنة 2018، ببلوغه 26599 مليون درهم مقابل 23152 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من سنة 2017. وحسب المجموعة فإن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى النمو المسجل في رقم المعاملات الخاصة بمبيعات الأسمدة والحامض الفوسفوري، وذلك بنسبتي 21 و17 بالمئة على التوالي، مستفيدة في ذلك من ارتفاع في حجم مبيعات مجموعة المنتجات.

* آخر ساعة:

- كشفت مصادر خاصة أن عدد الضحايا المصابين بعدوى مرض السل بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي بمراكش ارتفع إلى تسع حالات من بينهم أربعة أطباء، فيما ذهب البعض إلى أن عدد المصابين بلغ 11 حالة. ويتعلق الأمر بأربعة أطباء، وطالبة متدربة من كلية الطب والصيدلة، وممرضين اثنين، إضافة إلى أربعة عاملين بمستعجلات مستشفى الرازي.

- فند الوفد المغربي الى الدورة ال39 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، يوم الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع بالصحراء المغربية .وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر، ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام "للادعاءات الباطلة وغير المقبولة للوفد الجزائري، حول الوضعية بالصحراء المغربية"، مذكرا بأن "هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الابقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الاقليمي حول الصحراء." وقال زنيبر إن "تورط الجزائر غير مقبول، خاصة وأن هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الانسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الانسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي".

* بيان اليوم:

- تعقد المحكمة الدستورية بشراكة مع أكاديمية المملكة المغربية، يومي 27 و28 شتنبر بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، ندوة دولية حول "الولوج إلى العدالة الدستورية.. الرهانات الجديدة للمراقبة الدستورية اللاحقة". وأفاد بلاغ للمحكمة الدستورية بأن هذه الندوة الدولية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، ستعرف مشاركة رؤساء وأعضاء يمثلون المحاكم والمجالس الدستورية لأكثر من 60 دولة من مختلف القارات، إلى جانب رؤساء وأمناء الاتحادات القارية ذات الصلة فضلا عن مشاركة شخصيات مغربية مرموقة.

- أبرز بيان مشترك، صدر يوم الثلاثاء من بلغراد، أن المغرب وصربيا تحدوهما إرادة مشتركة لتكثيف العلاقات الثنائية ودعم أواصر التعاون الاقتصادي البيني أكثر فأكثر. وأضاف البيان المشترك أن الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة لصربيا، يومي 10 و11 من شتنبر الجاري، في إطار المشاورات السياسية الوزارية، "عرفت نجاحا مهما، ومنحت الفرصة لتعميق وجهات نظر الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق الممتاز بين الطرفين على مستوى المنظمات الدولية".

* الاتحاد الاشتراكي :

- راجع بنك المغرب مستوى مؤشر الاستبناك، الذي يقيس معدل ولوج الساكنة للحسابات البنكية، في اتجاه الانخفاض بناء على معطيات الهيئة المركزية الجديدة للحسابات التي أنشأها. وكشف بنك المغرب أن 56 بالمئة فقط من المغاربة لديهم حسابات بنكية وليس 70 بالمئة بعد تصحيح مؤشر الولوج إلى الحسابات البنكية.

- سيقوم وفد من رجال الأعمال التايلانديين بزيارة إلى المغرب، يوم 21 شتنبر الجاري، في مهمة للاستكشاف وعقد لقاءات مع فاعلين مغاربة. وأفادت سفارة المملكة ببانكوك، بأن المهمة الاستكشافية التي تنظمها وزارة التجارة التايلاندية، ستعرف مشاركة حوالي 35 مقاولة تايلاندية تشتغل في قطاعات مختلفة، سيما قطاع المناولة في صناعة السيارات، والهيدروكربونات، والصناعة الغذائية. ومن المقرر أن يجري الوفد التايلاندي بالدار البيضاء، مباحثات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة للصناعة والخدمات بالعاصمة الاقتصادية، وفيدرالية غرف التجارة للصناعة والخدمات، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات.

* رسالة الأمة :

- أطلقت جمعيات نسائية حملة تحسيسية تواصلية تهدف إلى شرح وتبسيط ونشر أهم المقتضيات وإجراءات المرافقة المرتبطة بالقانون الجديد لمحاربة العنف ضد النساء، تزامنا مع دخوله حيز التنفيذ. وتشمل الحملة المذكورة، التي دعت إلها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، لقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنات والمواطنين يتم من خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية حتى تكون في متناول جميع النساء وملصقات أنجزت لنفس الغرض، سيتم عرضها في المناطق الآهلة داخل مدينة الدار البيضاء الكبرى، بالموازاة مع حملة موازية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة وأخرى صوتية تروم التوعية والتحسيس.

- كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن تمكن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، لأول مرة، وبتنسيق ودعم من جميع الأطراف المتدخلة، من تسجيل أكثر من مليون مستفيدة ومستفيد من برامج محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2017-2018. وأوضح العثماني، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الوكالة في دورته الرابعة، الذي خصص لعرض حصيلة العمل برسم الموسم القرائي 2017 – 2018، أنه تم خلال هذا الموسم تسجيل 854 ألفا و670 مستفيد في برامج محو الأمية، أي بنسبة إنجاز بلغت 81 في المئة من أهداف خارطة الطريق.

* ليكونوميست:

- معدل تغطية التأمين الإجباري على المرض، مساهمات التقاعد، والقواعد التقنية لتدبير أنظمة التقاعد... مختلف الجوانب التقنية للتغطية الصحية وتقاعد العمال المستقلين سيتم الفصل فيها اليوم الخميس 13 شتنبر خلال انعقاد المجلس الحكومي. فالانخراط في النظام سيكون بشكل تدريجي مع إعطاء الأولوية للمهن الحرة والأطباء والمهندسين المعماريين... كما أن سلة علاجات التأمين على المرض الخاصة ستكون مماثلة لسلة الأجراء. وتقدر مساهمة العمال غير الأجراء في 6,73 في المئة، فيما يبلغ معدل المساهمة في التقاعد 10 في المئة.

- عدد من دافعي الضرائب توصلوا عند عودتهم من العطلة الصيفية، بإشعار تذكيري حول سداد متأخرات الضرائب المحلية. وتهم هذه الأخيرة ضرائب اختفت من النظام الجبائي. ولعل أبرز مثال على ذلك هو المساهمة في التضامن الوطني، رغم إلغائه من قبل قانون المالية لسنة 2001. وكانت الخزينة العامة للمملكة قد صرحت رسميا بأن إلغاء المساهمة في التصامن الوطني ليس له أثر رجعي.

* ليبيراسيون:

- عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين، حيث حرص في بداية أشغاله علـى استحضار أهم المعطيات والعناصر المتصلة بالوضع العام ببلادنا في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتداول في جملة من الملفات والقضايا المطروحة بارتباط مع الدخول السياسي الحالي. وفي سياق ذلك، واصل المكتب السياسي تدارس موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وأعاد استحضار مختلف الحيثيات المرتبطة بالموضوع. كما واصل المكتب السياسي اتخاذ الترتيبات اللازمة لاحتضان الملتقى السنوي لأحزاب وفعاليات "اللقاء اليساري العربي" في منتصف شهر أكتوبر المقبل بمدينة الرباط بمشاركة الأحزاب والفعاليات اليسارية في بلدان المنطقة العربية.

- جرى، يوم الثلاثاء، انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمر هلال، رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (إيكوسوك) التابع للمنظمة الأممية، وذلك برسم الفترة 2018/2019. ويمثل هذا القسم كافة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تتناول القضايا الإنسانية. ويشكل فرصة فريدة لكافة الفاعلين في المجال الإنساني، لاسيما الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي، والقطاع الخاص والمجتمعات المعنية لمناقشة القضايا الإنسانية الطارئة والعاجلة.

* لويبنيون:

- في 21 يونيو 2011، كان المغرب أول بلد يحصل على تذكرة الولوج إلى الدائرة المغلقة للشركاء من أجل الديمقراطية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهو وضع أحدث خصيصا في عام 2009 من قبل هذه المؤسسة لتعزيز الروابط مع الدول غير الأعضاء. وفي عام 2018، عززت المملكة مكانتها وقدمت إشارات إيجابية للمضي قدما. إن الجهود التي بذلها المغرب على درب تعزيز خياراته الديمقراطية قد أكسبته هذه العلامة من التقدير السياسي لدى شركائه في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين أعلنوا الآن استعدادهم للتفكير في سبل الارتقاء بهذا الوضع الممنوح للمملكة.

* لوماتان:

- وسطاء التأمين لا يضيعون وقتهم. قدم المهنيون أعضاء الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، مع بداية الموسم، طلباتهم للحصول على إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وعلاقاتهم مع شركائهم، خاصة شركات التأمين. وهكذا، سيقدم الاتحاد هذا الخميس اقتراحا للحكومة لطلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حول عمليات الوساطة في التأمين، في إطار قانون المالية 2019، حسب تصريحات رئيس الاتحاد يوسف بونوال.

- الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) تتطلع إلى الأفضل. تتوقع محطات توليد الطاقة للوكالة المغربية أن تصل قدرتها الإنتاجية، في أفق 2030، إلى أكثر من 8540 ميغاواط. وبخصوص الطاقة الريحية، تطمح الوكالة إلى بلوغ 3300 ميغاواط. أما بالنسبة للطاقة الكهرومائية، فإن (مازن) تستهدف 1400 ميغاواط.

* أوجوردوي لوماروك :

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر يوليوز 2018، مقابل 4,3 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2018، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار التي بلغت 6 مليارات درهم، ورصيدا إيجابيا بقيمة 464 مليون درهم، سجلته الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة.

- سجلت صادرات المنتوجات الغذائية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمائة. وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، يوم الاثنين، بالدار البيضاء برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية عزز من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، موضحا أن حجم صادرات هذه المنتوجات خلال موسم 2017-2018 بلغ ما مجموعه 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017.

* ليبيراسيون:

- أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء بسيدني، مباحثات مع جون أجاكا، رئيس برلمان منطقة ساوث ويلز الجنوبية، وذلك في إطار زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى أستراليا. وبهذه المناسبة، أبرز المالكي أن هذا الاستقبال يترجم قوة العلاقات السياسية بين المملكة المغربية وأستراليا، معتبرا أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة خاصة أن برلمان منطقة ساوث ويلز الجنوبية برلمان جهوي، ومضيفا أن "البعد الجهوي يمتلك آليات التدبير والحكامة عن قرب، ويرسخ النظام الديمقراطي للدولة".

- عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا يومي الأحد والاثنين، 8 و 9 شتنبر 2018، خصصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة في جدول الأعمال، تهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سنتي 2016 و2017، وموضوع الجهوية واللاتمركز، وميثاق التربية والتكوين، ومشروع قانون المالية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب، واجتماع كتاب الجهات والأقاليم، وقضايا تنظيمية أخرى. وأكد المكتب السياسي على ضرورة وضع قطاع التعليم فوق أية اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية، متطورة، ابنة عصرها، تدرس العلم والمعرفة وتستند إلى العقل وتربي أجيالا قادرة على الاندماج في الحياة العملية والحضارة الإنسانية.