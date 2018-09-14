عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة ..

* أخبار اليوم :

- تستعد حكومة سعد الدين العثماني قريبا للمصادقة على مشروع قانون جديد، يتعلق بمنظومة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بعد انتهاء وزارة الداخلية من إعداد برنامج معلوماتي للسجل الاجتماعي الموحد، الذي سيوفر بطاقة لكل مواطن مستفيد من البرامج الاجتماعية تمكنه من الحصول على الخدمات. وتهدف الحكومة من وراء هذا المشروع إلى ضمان تلاقي مختلف برامج الدعم التي تمنحها القطاعات الوزارية المختلفة، مثل برنامج "تيسير" الخاص بدعم التمدرس في العالم القروي، وبرنامج التغطية الصحية "راميد"، وبرنامج دعم المطلقات والأرامل والنساء المتخلى عنهن، كما سيشكل هذا القانون الذي يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد قاعدة لأي دعم اجتماعي آخر تقرره الحكومة، خاصة في ارتباط مع خطة إلغاء دعم المقاصة عن استهلاك غاز الطبخ، والذي تفكر الحكومة في تعويضه بدعم مباشر للأسر.

- تتجه الرباط نحو تمديد إجراء الرفع من الرسوم الجمركية على الألبسة ومنتجات النسيج التركية لمدة ثلاث سنوات إضافية، بعدما كانت سنة واحدة فقط، بحسب ما أكده فاعلون في مجال النسيج والألبسة. والقرار المشترك بين وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي دخل حيز التنفيذ في 9 يناير من السنة الجارية، ويرمي إلى "الحد من زحف المنتجات التركية وتحسين تنافسية المنتج الوطني".

* المساء:

- يتجه الصندوق المغربي للتقاعد إلى دخول غمار الاستثمار في العقار. وحسب مصادر مطلعة، فإن الصندوق استعان بفرع "كوليرز انترناشيونال" بالمغرب، لمواكبة تنفيذ استراتيجية استثمار في العقار بغلاف مالي يقارب 400 ألف درهم. وعبر هذا الاستثمار، يسعى الصندوق إلى تعزيز موارده وتثمين استثماراته، من أجل البحث عن مردودية أعلى في ظل الصعوبات التي يواجهها على غرار باقي برامج التقاعد في المغرب.

- أصدر المركز المغربي للظرفية العدد رقم (305)، من نشرته الشهرية (ماروك كونجنكتور)، خصصه لموضوع "الرقمنة .. أي تأثير على المقاولات المغربية ؟". ويتفرع هذا الموضوع إلى عدة محاور تعالج بالأساس، الرهانات الجديدة للمقاولة المغربية في عصر الرقمنة، وتمديد آجال الأداء، ووضعية الدين الخارجي بالنسبة للمقاولات غير الممولة بالمغرب، فضلا عن معالجة جانب يتعلق بسياسة إدماج القطاع غير المهيكل.

* الأحداث المغربية :

- عقدت شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار لقاء مع رئيس الحزب عزيز أخنوش، وذلك للاطلاع على آخر التحضيرات الجارية والترتيبات المتخذة لإنجاح الدورة الثانية للجامعة الصيفية، التي ستنظمها الشبيبة التجمعية بمدينة مراكش أيام 22/21 شتنبر الجاري. ووجه أخنوش، خلال هذا اللقاء، أعضاء المكتب الفيدرالي للشبيبة إلى ضرورة "التقيد بصفات السياسي النبيل، مع وجوب التحلي بروح وقيم الانخراط الوطني المسؤول و الفعال في الأوراش التنظيمية والسياسية التي يباشرها التجمع الوطني للأحرار بكل مناطق وجهات المملكة على ايقاع الاستمرار في الحفاظ على خطاب الوضوح المباشر والصراحة الكاملة، خطاب التفاؤل والثقة في المستقبل، وفي قدرات البلاد من أجل إعطاء المصداقية للعمل السياسي قطعا مع محاولات التيئيس والتبخيس للمجهودات".

- قررت وزارة التربية الوطنية فتح الباب أمام الاساتذة الموظفين بموجب عقود المعينين بالعالم القروي للاستفادة من السكنيات الإدارية التابعة لها إسوة بباقي الموظفين، حيث يمكن لهذه الفئة من رجال التعليم المشاركة في عملية التباري لشغل المساكن الإدارية الشاغرة. ووجهت الجهة الوصية على القطاع مراسلة إلى مدراء الاكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين ومؤسسات التعليم العمومي، لإسناد السكنيات الإدارية الموجودة في المناطق القروية المخصصة للوزارة، للأساتذة الموظفين بموجب عقود، وذلك نظرا لصعوبة إيجاد سكن داخل هذه المناطق.

* العلم :

- القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين يدخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر المقبل. وينص هذا القانون على السن الأدنى للقبول في العمل الذي حدد في 18 سنة، ويمنع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة "فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم". ويحدد القانون شروط الشغل والتشغيل لهذه الفئة، وتنظيم العلاقات التي تربطها بمشغليها، وإقرار حماية لها، وتمتيعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درء لأي استغلال.

- دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وزجر المخالفات المنصوص عليها به. وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية لها بهذا الخصوص، بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، الحرص على الإسراع بإنجاز الأبحاث المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر، ومد يد المساعدة للجهات الإدارية المكلفة بإنجاز الأبحاث وتحرير محاضر المخالفات كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكذا حجز الأدوات والآلات والأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة والمطالبة بمصادرتها مع التماس إغلاق المحلات طبقا للقانون.

* آخر ساعة:

- كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن عدد المغاربة الذين يعانون نقصا من التغذية ارتفع إلى 1.4 ملايين بعدما كان لا يتجاوز 1.2 مليون سنة 2016، بينما وصل عدد البالغين الذين يعانون من البدانة 5.9 ملايين سنة 2016، بزيادة قدرت ب25 بالمئة. كما أظهر تقرير هذه المنظمة، المعنون "حالة الأمن الغذائي في العالم 2018"، أن عدد النساء في سن الإنجاب (19 - 45 سنة) المصابات بفقر الدم بلغ 3.5 ملايين مغربية، بنسبة 36.9 في المئة.

- عقب الجدل حول إدراج كلمات بالعامية ضمن كتاب مدرسي للسلك الابتدائي، قرر مجلس النواب دعوة وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، للمثول أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة مشاكل المناهج والمقررات الدراسية، والدخول المدرسي والجامعي. وأكدت مصادر الصحيفة أنه من المنتظر أن يمثل الوزير أمام النواب بتاريخ 18 أو 19 شتنبر الجاري.

* بيان اليوم:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا قدره 4,4 مليار درهم متم شهر يوليوز 2018، مقابل 4,3 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يوليوز 2018، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار، التي بلغت 6 مليار درهم، ورصيدا إيجابيا بقيمة 464 مليون درهم، سجلته الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة.

- سجلت صادرات المنتوجات الغذائية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمئة. وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، يوم الاثنين بالدار البيضاء، برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية عزز من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المئة من إجمالي صادرات المملكة، موضحا أن حجم صادرات هذه المنتوجات خلال موسم 2017-2018 بلغ ما مجموعه 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017.

* الاتحاد الاشتراكي :

- تمت يوم الأربعاء مساءلة وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية حول وضع النساء الصحراويات اللواتي تحمل بعضهن الجنسية الإسبانية، ويتم احتجازهن ضد إرادتهن في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري .وقد تم استقبال يوم الأربعاء بمدريد أعضاء في جمعية "ليبرتاد إس سو ديريشو" (الحرية هي حقك) وهي جمعية إسبانية تندد باختطاف العشرات من النساء واحتجازهن ضد إرادتهن بمخيمات تندوف من طرف كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية فرناندو مارتان فالينسويلا. وأثارت إليسا بافون، المتحدثة باسم جمعية "ليبرتاد إس سو ديريشو"، خلال هذا اللقاء، مآل الشكاية المقدمة حول هذا الموضوع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا النداء الذي وجهته لجنة العرائض بالبرلمان الأوروبي إلى المؤسسات والهيئات الأوروبية من أجل التحرك ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بتواطؤ مع (البوليساريو).

- أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الاربعاء في بوخارست، مباحثات مع رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانتشيلا، ركزت خصوصا على آليات دعم التعاون الثنائي. وخلال هذه المباحثات، أكد الجانبان على أهمية إعطاء دفعة جديدة للشراكة بين المغرب ورومانيا. كما أجرى بوريطة مباحثات مع النائبة الأولى لرئيس البرلمان الروماني، كورينا كريتو. وشكل اللقاء فرصة لإبراز أهمية توطيد التعاون وأواصر العلاقات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، والهدف الأساسي من ذلك هو دعم الشراكة المغربية الرومانية في مختلف المجالات ،التي تستأثر باهتمام البلدين .

* رسالة الأمة :

- أجرى وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، محادثات مع وفد يمثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالرباط، لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر، خاصة ما يتعلق بتأهيل المقاولة الصحفية وتعزيز احترافيتها. وأكد الوزير للوفد، الذي ضم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية، أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، لضمان حق المواطن في إعلام مسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحفي في الإعلام والنشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، ورفع التحديات المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية.

- جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الخميس بالرباط، التأكيد على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية. وشدد العثماني، في كلمة له خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم.

* لوماتان:

- مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جلالة الملك محمد السادس في مراسيم تشييع جثمان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، كوفي عنان، التي جرت أمس الخميس بأكرا. وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مرفوقا خلال هذه المراسيم الوطنية بسفير المغرب في غانا، السيد محمد فرحات. وحضر رؤساء دول إفريقية، من ضمنهم الرئيسان الإيفواري، الحسن واتارا، والليبيري، جورج ويا، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والعديد من الشخصيات من مختلف دول العالم، مراسم التشييع الوطنية.

* لوبينيون:

- القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء دخل حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء. ويتضمن هذا القانون، الذي يهدف إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه وإعماله، بما يمكن المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح، وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.

- قطاع المطاحن يوجد حاليا ضمن لائحة القطاعات المعرضة للخطر، الأمر الذي يجعله محط اهتمام من لدن المؤسسات البنكية. ففي ظل السنوات الأخيرة، تهاوت العلاقة بين المطاحن والقطاع البنكي. وتعرض قطاع المطاحن لانتقادات شديدة من قبل البنوك على مدى السنوات الثماني الماضية. وفي الواقع، لم تتردد هاته الأبناك في تمويل الكثير من المشاريع. ولكن، وفقا للمهنيين، فإن الحمولة الزائدة أضرت بالمصانع، كما أن التدبير السيء من بعض الفاعلين سرع من تهاوي قطاع المطاحن. وتواجه العديد من المطاحن حاليا، صعوبات كبيرة، مما دفع البنوك إلى وضع القطاع في قائمة مراقبتها.

* أوجوردوي لوماروك:

- أفاد مرصد السياحة بأن ما مجموعه 7 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المرصد، الذي نشر إحصائياته حول السياحة المغربية لشهر يوليوز 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 15 في المائة، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن هذا الارتفاع هم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، وخاصة، السياح القادمين من إيطاليا (14 في المائة)، وألمانيا (9 في المائة) وفرنسا (6 في المائة) والمملكة المتحدة (5 في المائة).

- الحكومة والنقابات تكثفان من خرجاتهما الإعلامية، فالمركزيات النقابية تنتظر تعميم الرفع من الأجور. وكانت النقابات قد رفضت عرضا حكوميا خلال جولات الحوار الاجتماعي يقضي بالرفع من الأجور التي تقل عن 5000 درهم في الوظيفة العمومية بـ300 درهم على مدى ثلاث سنوات. وفي هذا الإطار، تنتظر النقابات زيادة تتراوح بين 400 و600 درهم. وفي الوقت الذي تركز فيه النقابات على الرفع من الأجور، تفضل الحكومة التوجه نحو تدابير تهدف إلى تحسين مداخيل الموظفين والأجراء.

* ليبيراسيون:

- أجرى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الخميس بالعاصمة النيوزيلاندية ويلينغتون، لقاءات مع عدد من المسؤولين البرلمانيين بهذا البلد، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المالكي في مباحثات مع تريفور مايارد، رئيس البرلمان النيوزيلاندي، على قوة العلاقات الثنائية وجودتها رغم فتوتها، والتي توطدت على إثر المشاورات السياسية الأخيرة بين البلدين، مثمنا الاهتمام الكبير للمسؤولين النيوزيلنديين بكل ما يجري في المغرب.

- القانون رقم 103-13 بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، الذي ن شر قبل ستة أشهر في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ في 12 شتنبر الجاري. وعلى الرغم من الضمانات العديدة التي يتيحها، من جهة، إلا أن هذا القانون يظل موضوع العديد من الانتقادات من قبل جمعيات حقوق النساء. وتسجل هذه الجمعيات عدم تجريم الاغتصاب الزوجي أو عدم الدقة في ما يتعلق ببعض الأحكام.

* ليكونوميست:

- شركة "ستوك أنديستري"، المدرجة في البورصة، الأولى التي تستفيد من خطة للإنقاذ. والأمر يتعلق بإجراء حمله الإصلاح الجديد لمدونة التجارة في أبريل 2018. وينضاف هذا الإجراء إلى الإجراءات الأخرى المتخذة بالنسبة للشركات المعرضة للإفلاس. وقد اعتمد القضاة في اتخاذ هذا القرار، على وجه الخصوص، على الخبرة القضائية للحسابات. وأكد القضاء أن "ستوك أنديستري" تحترم التزاماتها تجاه ممونيها وعملائها.

- مرت ثلاث سنوات تقريبا على حصول المدارس والجامعات الخاصة على معادلة الشواهد التي تقدمها. ويواجه القطاع الخاص، الذي يستقطب 5.5 بالمئة فقط من الراغبين في متابعة دراساتهم العليا، العديد من الإكراهات. وقد تم على مستوى القطاع العمومي تسجيل ارتفاع ملموس منذ سنة 2010، بينما لايزال التقدم في القطاع الخاص بطيئا جدا. وتكاليف التمدرس من بين العقبات الرئيسية أمام تطوير هذا القطاع.

* البيان:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن البعد الاجتماعي يشكل أولوية من أولويات العمل الحكومي بالنظر لارتباطه بحق المواطن في الاستفادة من خدمات اجتماعية أفضل وذات جودة، ومن سبل العيش الكريم، مجددا عزم الحكومة الراسخ على مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين في مختلف مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل والسكن ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم القدرة الشرائية والتصدي للهشاشة والفقر، وصيانة التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري، وذلك في ظل التضامن بين فئات الشعب المغربي، بما يضمن تمتع الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

- أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. وثمن وزراء الخارجية العرب في قرار صدر في ختام أعمال الدورة العادية الـ150 لمجلسهم الوزاري بالقاهرة، الجهود التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس في المحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري للمدينة. وفي نفس السياق، أكد المجلس رفضه القاطع للعمل العنصري الإسرائيلي غير المسبوق الذي شرعه "الكنيست الإسرائيلي والمسمى بـ "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".