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كُتّاب وآراء
مؤسسة هيكل" تقدم جوائز تشجيعية للصحافيين
تنظم مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية ، يوم 23 شتنبر الجاري، حفلا لإعلان جوائز هيكل التشجيعية للعمل الصحفي لعام 2018.
وذكر بيان لمجلس المؤسسة ، أنه سيتم في احتفالية تسليم جائزتي "محمد حسنين هيكل التشجيعيتين للعمل الصحفي" تزامنا مع ذكرى ميلاد الراحل.
المصدر أشار إلى أن المؤسسة قد أعلنت، في 14 مارس الماضي، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة الدورة الثانية لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي .
وتهدف هذه المؤسسة ، التي تم إحداثها عام 2008، إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، وكذا تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.