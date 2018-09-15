عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت ..

* أخبار اليوم :

- الضرائب تترصد المتهربين. بعدما حررت موارد بشرية تعد بآلاف الموظفين، الذي كانوا يتولون تحصيل بعض الضرائب التي أصبح أداؤها إلكترونيا، وجهت المديرية العامة للضرائب مؤخرا جهودها نحو فئات ظلت بعيدة عن عين المراقبة الضريبية. ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين وممتهني بعض المهن الحرة، مثل التجار والأطباء والموثقين والصناع، حيث باتت هذه الفئات تحت مجهر المراقبة لفرض أداء الضرائب المستحقة بالفعل.

- لقاء الفرصة الأخيرة بين العثماني وبنعبد الله. بعد الأزمة التي خلفها قرار حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء، وإعفاء شرفات أفيلال، على علاقة "البيجيدي" بالتقدم والاشتراكية، وارتفاع أصوات داخل صفوف الرفاق للخروج من الحكومة ، بادر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، إلى الاتصال الأربعاء الماضي بنبيل بنعبد الله، لإبلاغه برغبته في زيارته ببيته، وهو اللقاء الذي تم أول أمس الخميس بحضور كل من مصطفى الرميد وجامع المعتصم من قيادة "البيجيدي"، وخالد الناصري وعبد الواحد سهيل من قيادة التقدم والاشتراكية. والرسالة التي حملها العثماني هي إعلان تشبث الحزب بالتحالف السياسي، وتأكيد رغبته في استمرار هذا التحالف. وبنعبد الله أكد ل(أخبار اليوم) أن اللقاء "مر في جو أخوي"، وتميز بتشديد قيادة البيجيدي "بقوة" على استمرار التحالف.

* المساء:

- كشفت مصادر موثوقة أن وزارة التجهيز والنقل تستعد لإنهاء احتكار الشركات الكبرى لجرف الرمال. وأبرزت مصادر الجريدة، أنه من أبرز فصول التتميمات المرتبطة بجرف الرمال من مختلف المقالع، تحديد حصة للاستغلال الوطني لا تتجاوز 12,5 في المائة، وهو السقف القانوني الذي يمكن أن تصله الشركات الخاصة باستغلال مقالع الرمال، مضيفة في السياق نفسه، أن الفقرات الجديدة ستنص على وثائق جديدة في التقدم للحصول على ترخيص من وزارة التجهيز.

- انتقل مرض السل من مستشفى الرازي إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، بعد أن أصيب رجل أمن خاص بالمرض. وحسب معلومات حصلت عليها "المساء" من مصادر عليمة، فإن حارسا للأمن الخاص، يشتغل بقسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش، أصيب بحالة حادة من مرض السل. وأوضحت المصادر ذاتها، أن حارس الأمن الخاص تدهورت حالته الصحية فجأة، قبل أن يتم إخضاعه لمجموعة من التحاليل كشفت إصابته بمرض السل.

* الأحداث المغربية :

- ثلاثة ملفات ساخنة تنتظر الحكومة خلال الدخول الاجتماعي والسياسي، وهي ملفات تداول فيها المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الحوار الاجتماعي، ومواجهة معضلات إصلاح التعليم، وإنعاش التشغيل ومواجهة الهجرة السرية.

- أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأن وزارة التربية الوطنية برمجت عملية توظيف جديدة للأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم ميزانية 2019 وأن إعلان هذه المباريات سيكون خلال شهر أكتوبر 2018. الإعلان عن انطلاق مواعد هذه المباريات سيمكن، حسب الخلفي، الناجحين بهذه المباريات من فرصة تكوين طويلة لتمكينهم من تسلم مهامهم برسم السنة الدراسية المقبلة 2019-2020. ومن المنتظر أن تشمل عملية التوظيف المقبلة ما بين 20 و21 ألف منصب للتوظيف بالأكاديميات الجهوية.

* العلم :

- قال تقرير صادر عن المركز المغربي للظرفية إن الجهود التي تبذلها المملكة من أجل دعم التنافسية غير كافية لوضع قاعدة اقتصادية قوية وقادرة على تنشيط الإمكانيات الوطنية للإقلاع. وأشار التقرير، المعنون بـ"الرقمنة: أية آثار على المقاولات المغربية"، إلى أن المقاولة المغربية تواجه مخاطر عدة وأوجه ضعف ذات طبيعة هيكلية، بسبب القوى العاملة ذات التأهيل التقريبي، إضافة إلى التنويع والتكامل الصناعي غير المكتملين؛ ناهيك عن قيمة إضافية فلاحية مرتبطة بشكل كبير بمخاطر مناخية لا تقهر. ويرى التقرير الاقتصادي، أن هذا الوضع يستوجب القيام بما يلزم "لتشجيع المبادرة الحرة وتدعيم بنيات الاستقبال وتحسين آليات المساعدة وتأطير الاستثمار".

- أفاد مرصد السياحة أن ما مجموعه 7 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المرصد، الذي نشر إحصائياته حول السياحة المغربية لشهر يوليوز 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 15 في المائة، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن هذا الارتفاع هم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، وخاصة، السياح القادمين من إيطاليا (14 في المائة)، وألمانيا (9 في المائة) وفرنسا (6 في المائة) والمملكة المتحدة (5 في المائة).

* آخر ساعة:

- بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة"، برسم الموسم الدراسي الحالي، ما يفوق 4.365.000 تلميذ وتلميذة. ويتوزع المستفيدون من هذه العملية، حسب الوسط، إلى 63 في المئة بالوسط القروي و37 بالمئة بالوسط الحضري، فيما تبلغ نسبتهم حسب السلك الدراسي 85 بالمئة في السلك الابتدائي، و15 بالمائة في السلك الإعدادي. وتبين هذه الأرقام بجلاء مدى أهمية الدعم الاجتماعي المخصص للموسم الدراسي الحالي، الذي تشكل المبادرة الملكية "مليون محفظة" أحد مكوناته، في تكريس البعد الحقوقي و التضامني للنهوض بقطاع التعليم، وكذا تحقيق الهدف الأصيل لهذه المبادرة والمتمثل في إعطاء دفعة قوية لتعميم التعليم الأساسي، ضمانا لتكافؤ الفرص ومحاربة الانقطاع عن الدراسة.

- أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، مؤخرا بدوار أولاد مومن، بالجماعة القروية موالين الواد بإقليم بنسليمان. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة الإقليمية المشتركة للمراقبة قامت يوم 5 شتنبر الجاري بحجز 89 كيلوغراما من المتلاشيات البلاستيكية، و65 كيلوغراما من المواد البلاستيكية المطحونة، و167 كيلوغرام من البوليتلين، و163 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة المكتملة الصنع، وآلات وأدوات تستعمل في تصنيع هذه الأكياس .

* بيان اليوم:

- أعلن وزير الصحة، أنس الدكالي، الخميس بالرباط، عن إعطاء انطلاقة المسح الوطني بشأن تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل حديث الولادة في المستشفيات الجهوية الـ 12 للمملكة . وأوضح الدكالي، في تصريح للصحافة عقب حفل إعطاء انطلاقة المسح، أن "الدراسة الأخيرة التي أنجزتها وزارة الصحة حول الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل حديث الولادة أظهرت تراجعا في عدد وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، إلا أنه تبين أنه كان بالإمكان تفادي عدد من حالات الوفاة، ومن هذا المنطلق جاءت انطلاقة هذا المسح من أجل تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل حديث الولادة في المستشفيات الجهوية الـ 12". وأشار وزير الصحة إلى أن هذه الدراسة تهدف فضلا عن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل حديث الولادة إلى تحسين ظروف عمل الأطقم الطبية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الجامعية.

- أعربت بلغاريا عن تقديرها للجهود "الجدية والجديرة بالثقة"، التي يبذلها المغرب، والرامية إلى إيجاد حل سياسي ومستدام لقضية الصحراء المغربية. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية البلغارية، في بلاغ صدر بصوفيا، أن "بلغاريا تدعم البحث عن حل مستدام ومنصف" لهذا النزاع الإقليمي عن طريق المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن. وأضاف "نشجع أطراف النزاع على مزيد من التعاون" لتحقيق تقدم في المسلسل السياسي، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هوست كوهلر.

* الاتحاد الاشتراكي :

- مثل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد جلالة الملك محمد السادس في مراسيم تشييع جثمان الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، كوفي عنان، التي جرت يوم الخميس بأكرا. وكان صاحب السمو الملكي الأمير مولاي مرفوقا خلال هذه المراسيم الوطنية بسفير المغرب في غانا، محمد فرحات. وحضر رؤساء دول إفريقية، من ضمنهم الرئيسان الإيفواري، الحسن واتارا، والليبيري، جورج ويا، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والعديد من الشخصيات من مختلف دول العالم، مراسيم التشييع الوطنية التي انطلقت على أنغام النشيد الوطني، متبوعة بترانيم دينية تكريما للراحل كوفي عنان الذي توفي يوم 18 غشت المنصرم عن سن يناهز 80 عاما.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس بالرباط، أن الحكومة ستبذل ما في وسعها للتفاعل إيجابا مع المطالب التي تطرحها النقابات، في إطار الحوار الاجتماعي. وذكر الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية حول ضرورة إطلاق حوار اجتماعي؛ مؤكدا رغبة الحكومة في التوجه نحو الانفتاح أكثر على القضايا التي تطرحها النقابات.

* رسالة الأمة :

- جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التأكيد على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية. وشدد العثماني، في كلمة له خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم.

- قرر الاتحاد الوطني لجمعيات الإعاقة الذهنية في المغرب، تنظيم وقفتين احتجاجيتين، يومي 19 و26 شتنبر الجاري، أمام مقر البرلمان. وندد الاتحاد في بيان، بـ"تقاعس وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في صرف المنح، الخاصة بدعم التمدرس الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2016 و2017"، مؤكدا أن "الدخول المدرسي لهذا الموسم 2018 - 2019 مر في أصعب، وأحنك الظروف، بالنسبة إلى الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، وللجمعيات العاملة في مجال التربية الخاصة".

* لوماتان:

- صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

- سوق الإسمنت المغربي يواصل الانخفاض. فقد كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، تراجع الاستهلاك بنسبة 4,86 في المائة على أساس سنوي، إلى 8,75 مليون طن. وفي نهاية يوليوز الماضي، سجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 1,26 في المائة حيث بلغت قيمتها 7,87 مليون طن. ومنذ يناير، يتراوح تراجع الطلب بين 6,91 في المائة مسجلة في مارس و2,05 في المائة في فبراير.

* ليبيراسيون:

- سرطان عنق الرحم والثدي يواصلان انتشارهما بين المغربيات. فقد تم تسجيل إصابة 10 آلاف و136 امرأة منذ بداية 2018 بسرطان الثدي، و3 آلاف و388 حالة إصابة بسرطان عنق الرحم. ويأتي سرطان الرئة في المرتبة الثالثة بـ6 آلاف و488 إصابة متبوعا بسرطان القولون (4118 إصابة) والبروستات (3990 إصابة). وتسبب هذه السرطانات عددا مهما من الوفيات، بسبب التشخيص المتأخر.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" سجل ارتفاعا بـ3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2018 مقارنة مع نفس الفترة من السنة التي تسبقها. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الأسعار في قطاع "الصناعات الكيماوية" و"صناعة السيارات"، التي سجلت على التوالي 4,5 و5,4 في المئة.

* البيان :

- استعراض المؤهلات السياحية للمغرب مساء الخميس في لشبونة، لفائدة نحو 300 من المهنيين في هذا القطاع. وقد تم تسليط الضوء خلال اجتماع نظمه وفد عن المكتب الوطني المغربي للسياحة، على تعزيز وجهة المغرب، خاصة مدينة مراكش.

- وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة بالرباط، اتفاقين يهدفان إلى تعزيز برامج "التنافسية والنمو الأخضر"، و"دعم إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب". وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذين الاتفاقين من قبل وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات من أجل التوسع، يوهانس هان، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب. ويدعم برنامج "التنافسية والنمو الأخضر"، الذي تبلغ قيمته أزيد من 1,15 مليار درهم، على الخصوص وضع المقاول الذاتي والمصدرين الجدد ومناخ الأعمال وسلاسل إعادة التدوير.

* لوبينيون:

- دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاسئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وزجر المخالفات المنصوص عليها به. وذكرت رئاسة النيابة العامة في دورية لها بهذا الخصوص، بالجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة والتي كان من بينها إصدار القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها، مسجلة أنه رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام هذا القانون، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة.

- أعلنت "مؤسسة الابتكار الإفريقية" أنه تم اختيار باحثين مغربيين هما عبد العظيم مومن وحسن آيت بن حسو من بين 10 مرشحين آخرين للتنافس على الفوز بالجائزة المرموقة للابتكار من أجل إفريقيا (بيا 2018)، التي تمنحها هذه المؤسسة الموجود مقرها في زوريخ (سويسرا). وقالت "مؤسسة الابتكار الإفريقية"، في بيان لها، إن اختيار الباحثين المغربيين للترشح لهذه الجائزة جاء لتمكنهما "من تطوير اختبارين جزيئين للكشف السريع والفعال عن داء التهاب الكبد الوبائي (سي) وكذا مرض السل وهي من بين الأمراض التي تعاني منها الصحة العامة ويظل الولوج والاستفادة من التشخيص الدقيق لأعراضهما إحدى التحديات الكبرى في إفريقيا " .واعتبر البيان أن هذه الاختراعات "التي تم اعتمادها سريريا تقدم حلولا بسيطة ودقيقة وغير مكلفة في تشخيص هذين المرضين " .