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كُتّاب وآراء
وزارة الاتصال: تعليقات الصحف الإلكترونية مقننة
أشارت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، إلى أنها "حريصة على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة؛ وذلك انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحافي التي يكفلها الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة".
وإذ تؤكد الوزارة على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، يضيف البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "فإنها تذكر أن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة، ولهذا الغرض، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك".
وبموجب قانون الصحافة والنشر، بحسب ما جاء في البلاغ، فإن "الوزارة تدعو كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر"، كما تحث، في السياق ذاته، "على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحافي، إدراكا منها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحافي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد".