24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)

  2. متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور‎ (5.00)

  3. مصنع أمريكي يعوض عمالا مطرودين بسبب الصلاة (5.00)

  4. داء الغدد اللمفاوية يصيب مئات المغاربة سنويا (4.00)

  5. إضراب يدفع الشرطة التركية إلى احتجاز مئات العمال (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | وزارة الاتصال: تعليقات الصحف الإلكترونية مقننة

وزارة الاتصال: تعليقات الصحف الإلكترونية مقننة

وزارة الاتصال: تعليقات الصحف الإلكترونية مقننة
هسبريس من الرباط
السبت 15 شتنبر 2018 - 22:07

أشارت وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، إلى أنها "حريصة على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة؛ وذلك انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحافي التي يكفلها الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة".

وإذ تؤكد الوزارة على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، يضيف البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "فإنها تذكر أن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة، ولهذا الغرض، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك".

وبموجب قانون الصحافة والنشر، بحسب ما جاء في البلاغ، فإن "الوزارة تدعو كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر"، كما تحث، في السياق ذاته، "على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحافي، إدراكا منها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحافي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.