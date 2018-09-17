عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين ..

* أخبار اليوم :

- أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمبادلات الخارجية للمغرب تفاقم بنسبة 10,1 في المئة إلى أزيد من 137.8 مليار درهم عند متم غشت 2018 مقابل 125.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 29,2 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 16,5 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند 56.6 بالمئة، وهي نفس النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

- أفاد بنك المغرب بأن سعر الفائدة الإجمالي برسم الفصل الثاني من سنة 2018، بلغ 5.36 في المائة، مسجلا بذلك انخفاضا بـ7 نقاط أساسية، مقارنة مع الفصل السابق. وأوضح البنك، في مذكرة حول نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة برسم الفصل الثاني من 2018، أن هذا التراجع يعكس انكماشا بـ14 نقطة أساسية، لتصل إلى 5.20 في المئة بالنسبة لقروض الخزينة؛ و27 نقطة أساسية، لتصل إلى 5.29 في المئة بالنسبة لقروض التجهيز.

* المساء:

- كشفت مصادر مطلعة أن المغرب قطع الطريق أمام أي مناورة جديدة لحجز المهاجرين على أرضه وأعلم المسؤولين الأوروبيين، خلال اجتماعات حضرها مسؤولون من بلدان معنية بالأزمة الحالية للهجرة، أن تشييد معتقلات على أرضه للمهاجرين هو أمر مستحيل تطبيقه أو حتى اقتراحه. وحسب مصادر دبلوماسية، فقد أعلمت الرباط من جديد، دول الاتحاد الأوروبي بأن اعتقال المهاجرين في المغرب في معتقلات تشيد لهذا الغرض هو أمر مستحيل تطبيقه، ولا يجب العودة إلى الحديث عنه، بعد ظهور دعوات جديدة من حكومات يمينية خاصة في النمسا وإيطاليا إلى عدم التخلي عن الفكرة.

- استنفر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية لتحمل مسؤوليتها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في سياق التوجهات العامة التي رسمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، والمرتبطة بتوفير فرص الشغل وأداء مستحقات المقاولات. وشدد الوزير، في دورية وجهها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، بشأن "إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2019"، على أن دور الجماعات الترابية لا يقل أهمية عن دور الحكومة في إنجاح البرامج والمشاريع من خلال الاتفاقيات وعقود الشراكات مع الدولة ومؤسساتها



* الأحداث المغربية :

- شرعت وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب في تطبيق إجراءات جديدة، تروم إجبار المتهربين والمواطنين، الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب لدفعها، وذلك عن طريق الاستعانة ببرامج معلوماتية ذكية ترصد الأشخاص الذين يقومون بمعاملات تجارية بقيمة مالية لا تتناسب مع قيمة الضريبة التي يدفعونها. وتقوم مديرية الضرائب حاليا، بتنسيق مع مصالح وزارة المالية وكذا الأبناك والمحافظات العقارية، بإعداد سجلات معلوماتية خاصة بكل ممتهني المهن الحرة لتحديد قيمة الضريبة الحقيقية المفترض تأديتها، ومقارنتها بالضرائب التي يؤدونها فعلا، أو يتهربون من تأديتها.

- أعلن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، عن تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم 19 و26 من الشهر الجاري، أمام البرلمان بالرباط. وقال الاتحاد إن "عددا من المراكز والأقسام الدراسية التابعة للجمعيات لم تفتح أبوابها بعد لاستقبال الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها جراء وقف الدعم الحكومي لها". وحمل الاتحاد وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية مسؤولية تأخر التحاق الأطفال من ذوي الاحتاجيات الخاصة بمراكز الدراسة.

* العلم :

- قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن "العرض الحكومي يستجيب لمطالب الشغيلة النقابية". ويتضمن هذا العرض الرفع من التعويضات العائلية بحوالي 200 درهم عن كل طفل، والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين بين السلالم 6 و10. وأكد يتيم أن "الحكومة ستعاود الاتصال قريبا بالنقابات المركزية من أجل إعادة الروح للحوار الاجتماعي المتعثر". وتطالب النقابات بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة.

- استطاع المغرب، أن يضمن مكانته ضمن الدول الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات، حيث حافظ على رتبته الثالثة كأفضل بلد جاذب للاستثمار، بعد جنوب إفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية، ومصر التي تصدرت الترتيب. المغرب، وفق دراسة أصدرها البنك الجنوب إفريقي "MERCHANT Bank" في نسختها الثامنة، يعد خامس أكبر سوق في إفريقيا، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تصل نسبة نموه إلى 4 في المئة على المدى المتوسط".

* آخر ساعة:

- أفاد مرصد السياحة بأن ما مجموعه 7 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بارتفاع نسبته 7 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المرصد، الذي نشر إحصاءاته حول السياحة المغربية لشهر يوليوز 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 15 في المئة، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1 في المائة.

- سجلت صادرات المنتوجات الغذائية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمئة. وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية عزز من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المئة من إجمالي صادرات المملكة، موضحا أن حجم صادرات هذه المنتوجات خلال موسم 2017-2018 بلغ ما مجموعه 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017.

* بيان اليوم:

- قال فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، الجمعة بفيينا، إن المغرب "شريك مميز" لإسبانيا في مجال مراقبة الهجرة غير الشرعية القادمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء .وأكد وزير الداخلية الإسباني، خلال مؤتمر وزاري حول "الأمن والهجرة" نظم بمبادرة من الرئاسة النمساوية لمجلس الاتحاد الأوروبي وحضره وزراء الداخلية بالدول الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى تجسيد والرفع من المساعدة المقدمة للمغرب من أجل دعم وتعزيز نظامه لاستقبال المهاجرين ومراقبة حدوده.

- شمل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة برسم الموسم الجامعي 2016-2017 ما مجموعه 65 ألفا و553 طالبا وفق معطيات عممها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وأوضح الصندوق، في بلاغ صدر عقب انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، أنه عالج بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما مجموعه 116 الفا و307 طلبا للتسجيل، ق ب ل منها 65 الفا و553 طلب، مقابل رفض 50 ألفا و754 طلبا نظرا لاستفادة الطلبة المعنيين من أنظمة أخرى للتغطية الصحية الأساسية.

* الاتحاد الاشتراكي :

- أفاد تقرير حول أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2018، نشر مؤخرا، بأن المغرب يأتي في صدارة البلدان الإفريقية التي تتقدم في مجال تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وحسب التقرير، الذي نشره مركز أهداف التنمية المستدامة لإفريقيا، الذي يتخذ من كيغالي مقرا له، فإن المملكة المغربية تأتي في المقدمة على مستوى القارة الإفريقية بنسبة 1ر66 في المئة، في ما يتعلق بتحقيق الأهداف العالمية، أي 12 سنة قبل التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة.

- اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ضرب مجانية التعليم خطا أحمرا لا يمكن بأي حال من الأحوال ادخار أي جهد نضالي مسؤول لمواجهته، لذا فإن "التعليم باعتباره قضية وطنية، تندرج في إطار المصالح العليا للبلاد، لا يمكن أن يخضع للمزاج السياسي أو الفئوي، وفي هذا الإطار فإن التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، ومن بينهم الأساتذة المتعاقدون، مدخل لتحصين منظومة التربية والتكوين من الأعطاب المتعددة التي تشكو منها".

* رسالة الأمة :

- دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد جماعاتهم الترابية ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذها. وحث لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول "إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2019"، الجماعات الترابية، على القيام بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، منبها إلى أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، الأمر الذي يترتب عنه فقدان العديد من مناصب الشغل.

- دعت وزارة الثقافة والاتصال - قطاع الاتصال كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر، بخصوص المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر. وحثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، "إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحفي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد".

* ليكونوميست:

- الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتبنى مقاربة جديدة مع مجيء مزوار. ويعول مزوار على مساهمات رؤساء اللجان في تنفيذ برنامج العمل الذي يتمحور حول سبعة أقطاب يسهر على تنزيلها عدد من اللجان الموضوعاتية. - مقاعد الجامعات فارغة خلال الأسبوع الأول من انطلاق الموسم الأكاديمي. فالموسم الجامعي بالكليات الكبرى (الاقتصاد والقانون والعلوم والآداب والعلوم الإنسانية) التي جندت وسائل مهمة، كان من المفترض أن ينطلق يوم 10 شتنبر. لكن إلى غاية يوم السبت الماضي، قاعات الدراسة والمدرجات كانت شبه فارغة. والسبب في ذلك هو عدد من الطلاب الذين مددوا من عطلتهم الصيفية مراهنة منهم على تغيب الأساتذة.

* لوبينيون:

- رئيس الحكومة ووزيره في التعليم يبرزان خلافهما بشأن قضية استعمال اللغة "الدارجة" في المقررات الدراسية. ففي الوقت الذي سعت فيه وزارة التربية الوطنية، إلى تبرير هذا الاختيار بالإشارة إلى اعتبارات بيداغوجية وديداكتيكية، خرج رئيس الحكومة ليعلن عن التزامه بمحاربة أي محاولة لإدخال الدارجة في التعليم. موقفان متباينان يحملان بوادر أزمة حقيقية داخل الحكومة.

- أفاد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أن الدراسة التي قام بها الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين أعلنت أن المغرب سجل ارتفاعا ملحوظا من حيث المداخيل العامة ومداخيل النسخة الخاصة مقارنة مع تصريح مداخيل المكتب لسنة 2016، ليحتل بذلك المركز الثالث إفريقيا بعد أن كان مرتبا في المركز 26 سنة 2016. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذا الإعلان جاء على هامش الندوة المنظمة بدكار حول نظم مكافأة النسخة الخاصة ما بين 11 و13 شتنبر الجاري من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين وبدعم من المنظمة الدولية الفرنكوفونية، والتي حضر أشغالها ممثلون عن الاتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق الاستنساخ، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إضافة إلى 12 منظمة إفريقية للإدارة الجماعية.

* البيان:

- قال جوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، إن المغرب "شريك استراتيجي" للاتحاد الأوروبي، نظرا لمساهمته الكبيرة في حفظ السلام وتنمية المنطقة. وأكد هان الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، في تصريح للصحافة على هامش محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن الاتحاد الاوروبي يشيد ويدعم بعمق الاصلاحات التي اعتمدها المغرب، داعيا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين اللذين يشتركان، حسب قوله، "أهدافا مشتركة، أبرزها تنمية القارة الافريقية".

- أجرى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مباحثات مع آلان إيبوبيسي المدير العام لصندوق "أفريكا 50"، وهو آلية مبتكرة تابعة للبنك الإفريقي للتنمية، تضم 30 طرفا مساهما منها 27 دولة إفريقية، وتعمل على تعزيز الاندماج المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية. وأعرب المدير العام لصندوق "أفريكا 50" خلال هذا اللقاء، عن امتنان المؤسسة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللمغرب على الدعم الموصول لمبادرات الصندوق والمساهمة الفاعلة للمملكة في رأس ماله، وعن تقدير الصندوق للمكانة المتميزة للمملكة في القارة الإفريقية وللاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه.

* أوجوردوي لوماروك:

- الجماعات الترابية تراكم نهاية يوليوز الماضي فائضا بقيمة 27.4 مليار درهم خلال السنوات الماضية. وبذلك، ترتفع قيمة الأموال المتوفرة 36.2 مليار درهم. وهذا ما كشفته الإحصائيات الأخيرة بشأن المالية المحلية التي نشرتها الخزينة العامة للمملكة على شبكة الإنترنت.

- حضور قوي للمغرب بمعرض المأكولات البحرية الروسي. شارك وفد مغربي برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، الذي كان مرفوقا بزكية دريوش الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، في الدورة الثانية للمنتدى والمعرض الدولي لصناعة ومنتجات وتقنيات الصيد. وشكلت هذه التظاهرة مناسبة للمغرب لإبراز تجربته في القطاع البحري، وكذا الجهود المبذولة من أجل تدبير مستدام للموارد البحرية.

* ليبيراسيون:

- قام وفد من الأعضاء السابقين في الكونغرس الأمريكي، المنتمين للجمعية الأمريكية للأعضاء السابقين في الكونغرس، يوم الجمعة، بزيارة إلى جهة الداخلة – وادي الذهب، بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار بالمنطقة. وتستقبل جهتا الساقية الحمراء ووادي الذهب العديد من وفود المجموعة الدولية. وتطلع هذه الوفود على ما تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة من تطور في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

- تحتضن الدار البيضاء ما بين 2 و5 أكتوبر المقبل الدورة العاشرة للمعرض الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات البيئية "بوليتيك ماروك" تحت شعار "الابتكار والتجديد، بمشاركة 150 شركة قادمة من 18 بلدا. وتعد هذه التظاهرة، التي أصبحت موعدا لا محيد عنه بالنسبة لمهنيي البيئة بالمملكة، فضاء للقاء والتبادل في الشق المتعلق بالمشاريع والمعرفة بين الفاعلين في هذا القطاع. ويحمل هذا المعرض، الذي يتوجه خلال هذه الدورة نحو إفريقيا، فرصا تجارية جديدة مع دول جنوب الصحراء من أجل إيجاد حلول بيئية.

* لوماتان:

- شكل موضوع السياسة الإفريقية للمغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والجهود التي تقوم بها المملكة لتنمية القارة وتعزيز التعاون جنوب- جنوب، محور ندوة نظمت مساء الجمعة بمراكش. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، المنظم في إطار الدورة التاسعة ل"أمسية جوائز أفريكانيتي"، بمبادرة من مؤسسة "إم. بي .كا ميديا بنك" بشراكة مع مركز التنمية لجهة تانسيفت، والذي أطره رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، جواد كردودي، إلى جانب عدد من المتدخلين، على نجاعة واستدامة هذه السياسة الملكية التي أرست دعائم التعاون جنوب – جنوب المتين والمثمر، والهادفة إلى تحقيق اقلاع شامل بالقارة الإفريقية وازدهار شعوبها.

- بعد البنك المغربي للتجارة الخارجية، والمندوبية السامية للتخطيط، البنك المغربي للتجارة والصناعة يعتزم الانضمام إلى خط الائتمان المغربي لتمويل الطاقة المستدامة "مورسيف". والمفاوضات جارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للحصول على قرض بقيمة 20 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة لإعادة توزيعها على الشركات في شكل قروض لأهداف استثمارية في النجاعة الطاقية أو الطاقة المتجددة.