عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء ..

* أخبار اليوم :

- أعلنت مجموعة "مناجم"، فرع هولدينغ "المدى"، عن تسجيل نتائج جيدة برسم النصف الأول من السنة الجارية تمثلت، أساسا، في استقرار رقم المعاملات وتحسين النتائج التشغيلية، في سياق اتسم، على الخصوص، بأسعار مشجعة للمعادن في الأسواق الدولية. وحققت المجموعة المنجمية، الأولى في المملكة، أرباحا بلغت 231 مليونا بزيادة قدرها 151 بالمئة عن الأرباح التي سجلت في النصف الأول من السنة الماضية، التي بلغت 92 مليون درهم، في حين بلغ رقم المعاملات 2.47 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة، بتراجع قدره ناقص 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.

- دعت رئاسة النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلى العمل على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها، وزجر المخالفات المنصوص عليها به. وذكرت رئاسة النيابة العامة في دورية لها بهذا الخصوص، بالجهود التي ما فتئت تبذلها المملكة من أجل حماية البيئة والتي كان من بينها إصدار القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من البلاستيك واستيرادها وتصدريها وتسويقها، مسجلة أنه رغم ما تم تحقيقه من نتائج مشجعة بمناسبة تنزيل أحكام هذا القانون، فإنه يلاحظ في الآونة الأخيرة نوع من البطء في إنجاز الأبحاث وتهييئ الملفات وإحالتها على المحكمة.

* المساء:

- كشفت مصادر عليمة أن حكومة سعد الدين العثماني تنتظر استئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية قبل الحسم في مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019، في شقها الخاص بالإجراءات الاجتماعية التي يستفيد منها الموظفون وأجراء القطاع الخاص. وذكرت مصادر الجريدة، أن رئاسة الحكومة تخوض مفاوضات مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الرفع من الغلاف المالي، الذي سيخصص لمخرجات الحوار الاجتماعي.

- أفاد بنك المغرب بأن سعر الفائدة الإجمالي برسم الفصل الثاني من سنة 2018، بلغ 5.36 في المئة، مسجلا بذلك انخفاضا بـ7 نقاط أساسية، مقارنة مع الفصل السابق. وأوضح البنك، في مذكرة حول نتائج الاستقصاء الفصلي حول أسعار الفائدة برسم الفصل الثاني من 2018، أن هذا التراجع يعكس انكماشا بـ14 نقطة أساسية، لتصل إلى 5.20 في المئة بالنسبة لقروض الخزينة؛ و27 نقطة أساسية، لتصل إلى 5.29 في المئة بالنسبة لقروض التجهيز.

* الأحداث المغربية :

- رغم أن اتفاق خط السيولة الثالث الموقع بين المغرب وصندوق النقد الدولي، انتهت صلاحياته في 22 من شهر يوليوز الماضي، لكن لحدود الساعة، يسود نوع من الصمت، ولا حركة تشي بأن الحكومة، ستوقع اتفاقا جديدا، علما بأن صلاحية هذه الخطوط تصل إلى سنتين لكل خط. وكان المغرب قد وقع سنة 2012 أول خط للسيولة والوقاية، مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير العملة الصعبة لمواجهة الظروف الطارئة، قبل أن يتلو ذلك خط ثان في الفترة من 2014 إلى 2016، وخط ثلاث من 2016 إلى 2018. وسبق لوزير الاقتصاد والمالية السابق محمد بوسعيد، أن أكد في يناير الماضي، أن الحكومة لن تجدد خط الوقاية والسيولة، بمبرر بأن هذا الأخير، استنفذ أغراضه، مشيرا بأن المغرب سيلجأ بدل ذلك إلى توقيع اتفاق بشأن خط بديل أكثر مرونة.

- أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمبادلات الخارجية للمغرب تفاقم بنسبة 10,1 في المئة إلى أزيد من 137.8 مليار درهم عند متم غشت 2018 مقابل 125.2 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعزا مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، أنت هذا التفاقم أدى إلى ارتفاع الواردات (زائد 29,2 مليار درهم) مقارنة بالصادرات (زائد 16,5 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات استقرت عند 56.6 بالمئة، وهي نفس النسبة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

* العلم :

- كشفت أبحاث دولية عن وجود أكثر من 50 ألف شخص مصاب بمرض السرطان بالمغرب، تتوزع إصابتهم بين سرطان الثدي والرئة والبروستات. وقالت مصادر من المعهد الوطني للأنكولوجيا، إن المغرب يسجل سنويا ما بين 50 و60 ألف حالة إصابة بأنواع السرطانات، موضحة أن الكشف المبكر عن الإصابة يعطي حظوظا كبيرة في الشفاء عكس الكشف المتأخر. وحول المعطيات الرقمية، قالت إن المغرب أصبح يضاهي الدول المتقدمة في مجال الاستشفاء من السرطان، بتوفره على مركز للعلاج في كل جهة من جهات المملكة.

- أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن المؤسسة السجنية لم تعرف أي انقطاع في المياه الصالحة للشرب، بل عرفت نقصا في صبيب الماء والذي هم منطقة السهول خلال الأسبوع الأخير من شهر غشت الماضي. وأوضحت الإدارة السجنية، ردا على ما تداولته بعض الجرائد الورقية والالكترونية حول انقطاع الماء الصالح للشرب عن المؤسسة، أن ما نشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، مبرزة أن إدارة المؤسسة اتخذت، بتعاون مباشر مع السلطات المحلية، كل الإجراءات، وقامت بتوفير كل التجهيزات والوسائل اللوجستية لمد هذه المؤسسة بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تعبئة جميع الوسائل المادية والبشرية لتوزيع الماء على نزلاء المؤسسة.

* آخر ساعة:

- سيبدأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الأيام المقبلة، حملة مراقبة تستهدف عددا من المقاولات التي تشتغل في قطاع النسيج والبناء والأشغال العمومية، والتي تتهرب من التصريح بالأجور الحقيقية لمستخدميها. وسيستعين الصندوق بمؤسسات أخرى بهدف ضبط المتلاعبين بالتصريحات، حيث تم التعاقد مع عدد من الإدارات من أجل السماح لمراقبي الضمان الاجتماعي بالولوج إلى قاعدة بياناتها لمقارنة المعطيات المصرح بها لدى الصندوق من قبل المقاولات المعنية بالمراقبة.

- أفادت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن عملية مرحبا، التي اختتمت السبت 15 شتنبر، على مستوى ميناء طنجة المتوسط تميزت بعبور مليون و741 ألفا و212 مسافرا، و464 ألفا و977 عربة و4390 حافلة. وأوضحت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، في بلاغ صحفي، أن ميناء طنجة المتوسط للمسافرين سجل خلال عملية مرحبا 2018 ارتفاعا في نسبة عبور السيارات خلال مرحلة العودة تجاوزت نسبته 35 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

* بيان اليوم:

- أجمع خبراء وباحثون مصريون على أهمية الدور الذي يضطلع به المغرب في القارة الإفريقية، لاسيما بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، مبرزين أن هذه العودة مكنت المملكة من تعزيز مكتسباتها والمساهمة بفعالية في دعم تنمية وأمن واستقرار القارة. وأكدوا في تصريحات صحفية، أن هذه العودة تكتسي دلالات كبيرة، حيث أصبحت إفريقيا أولوية استراتيجية في الأجندة المغربية، وهو ما تعكسه العديد من المبادرات التضامنية تجاه دول القارة في مختلف المجالات، وأيضا الزيارات المتتالية التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لدول القارة.

- أشادت إسبانيا، خلال الاجتماع ال18 للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية -الإسبانية حول الهجرة، عاليا بالمبادرة الملكية من أجل وضع سياسة جديدة حول الهجرة، بكل أبعادها الانسانية والتضامنية. وأوضحت كاتبة الدولة لشؤون الهجرة بإسبانيا، كونسيولو رومي، في تصريح صحفي على هامش هذا الاجتماع الذي انعقد في جلسة مغلقة بالصويرة، أن المبادرة الملكية في مجال تدبير تدفقات الهجرة تعد نموذجا يحتذى ومرجعا بالنسبة للقارة الإفريقية بأكملها.

* الاتحاد الاشتراكي :

- أكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، أن المغرب "رائد" في مجال الحماية والضمان الاجتماعيين بإفريقيا والعالم. وقال عبد المومني، في حديث لوكالة الأنباء الإفريقية (أبا نيوز)، إن المملكة تشغل هذا الموقع الطليعي "بفضل التدابير التاريخية التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، ولاسيما إطلاق نظام التأمين الإجباري على المرض، سنة 2005، والذي تتكفل به الدولة، بما يعهد للتعاضديات مسؤولية التغطية الصحية التكميلية بناء على مساهمات المنخرطين".

- قرر الاتحاد الوطني لجمعيات الإعاقة الذهنية في المغرب تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي 19 و26 شتنبر الجاري أمام مقر البرلمان. وتأتي هذه الخطوة تنديدا بتقاعس وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في صرف المنح المتعلقة بدعم التمدرس الخاص بصندوق التماسك الاجتماعي لسنوات 2019 و2017.

* رسالة الأمة :

- مع اقتراب موعد عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الدورية لمناقشة تقارير البعثات الأممية، وبينها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية "المينورسو"، والمقررة نهاية الشهر الجاري، تستعد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، لعقد اجتماع لها يوم الجمعة المقبل، من أجل الاستماع إلى عرض لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حول آخر مستجدات القضية الوطنية. وسيناقش الاجتماع أيضا ملف تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات الدبلوماسية مع إيران.

- قدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي توضيحات تفاعلا ما تم تداوله بخصوص احتواء بعض الكتب المدرسية الموازية التي تستعين بها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لعبارات وصور تتناقض ومنظومة القيم التي تعتمدها المدرسة المغربية. وتنويرا منها للرأي العام التعليمي، قالت الوزارة إن "الأمر يتعلق بكتب مدرسية موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، وأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي تختار كتبا موازية غير مصادق عليها من طرف الوزارة، ملزمة بحكم مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي بعرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين".

* لوماتان :

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين. وفي بداية هذا الحفل، ألقى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بين يدي جلالة الملك، كلمة أكد فيها أن البرنامج التنفيذي الذي تم إعداده، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، ينسجم تمام الانسجام مع مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين (30 يوليوز 2018)، وكذا مع مضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2018).

- بلغت متأخرات صندوق المقاصة، مع نهاية غشت المنصرم، 4.615 مليار درهم. وحسب المنتجات المدعمة، فقد بلغت الديون المستحقة على شركات غاز البوتان 3.981 مليار درهم، أما بالنسبة للسكر، فإن الفاتورة التي لم تؤد بعد فتقدر قيمتها ب 634 مليون. هذا ما كشفته النشرة الإخبارية الأخيرة لصندوق المقاصة.

*أوجوردوي لوماروك:

- بداية العد التنازلي لتجديد هيئات الغرفة الثانية للبرلمان. والأنظار تتجه بشكل خاص نحو منصب رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، الذي تولى هذا المنصب منذ أكتوبر 2015 باسم حزب الأصالة والمعاصرة المعارض. وإذا لم يؤكد الرئيس الحالي عزمه على عدم الترشح لولاية أخرى على رأس هذه المؤسسة البرلمانية، فإن ترشيحه لن يحظى بالإجماع. وسيواجه ترشيح الاصالة والمعاصرة مرشحا آخر من حزب معارض آخر هو حزب الاستقلال. ومن المتوقع، أن يدافع عبد الصمد قيوح، الوزير السابق في الصناعة التقليدية، والنائب الأول الحالي لرئيس مجلس المستشارين، عن فرص الحزب في السباق نحو الرئاسة.

- 35 ألف مرأة مقاولة استفدن، منذ سنة 2014، من دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وهذا الرقم مرشح للارتفاع بعد أن أكد البنك عزمه مواصلة توسيع برنامجه الدولي لدعم النساء المقاولات. وينضم المغرب إلى قائمة البلدان التي يتم تنفيذ هذا البرنامج بها. وستتم هذا الثلاثاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج (وومن إن بيزنس) بالمملكة. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم اقتصاديات الجهات من خلال دعم النساء المقاولات، التي تواجهن إكراه ضعف الولوج إلى التمويلات والتكوينات.

* ليكونوميست:

- الجماعات الترابية ستخضع لنظام المحاسبة العمومية، كما ينص على ذلك المرسوم المنظم. وهذه إحدى التدابير الجديدة التي يحملها مشروع قانون المالية 2019. وقد أرسلت المديرية العامة للجماعات الترابية مذكرة تأطيرية في هذا الشأن.

- يعيش قطاع التأمين دينامية هامة. فقد ارتفعت التعويضات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 22.4 مليار درهم. لكن يتعين التركيز، في ظل هذه الدينامية الهامة، على المردودية، وفقا لحسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

* ليبيراسيون:

- مثل نائب رئيس مجلس النواب، محمد والزين، البرلمان المغربي في الزيارة التي نظمها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتعاون مع برلمان بنغلاديش، إلى مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، في الفترة ما بين 10 و 13 شتنبر الجاري، بمشاركة عدد من الوفود البرلمانية الأعضاء في هذا الاتحاد. وهدفت الزيارة، التي كانت مناسبة للاطلاع عن كثب على أحوال اللاجئين الروهينغا، خاصة مع الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها جراء تهجيرهم، إلى تأكيد الحاجة الملحة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان المخيمات، جراء عمليات العنف والاضطهاد والتطهير العرقي التي تمارسها السلطات في ميانمار تجاه الأقلية المسلمة.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب ناهزت 14,6 مليار درهم متم شهر غشت 2018، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعزا المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، هذه النتيجة إلى تراجع المداخيل ب 1,729 مليار درهم وارتفاع النفقات بـ 1,601 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النفقات تتشكل من 36,6 في المائة من سداد أدوات الديون.

* لوبينيون:

- شمل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة برسم الموسم الجامعي 2016-2017 ما مجموعه 65 ألفا و553 طالب وفق معطيات عممها يوم الجمعة، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وأوضح الصندوق، في بلاغ صدر عقب انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة يوم الخميس، أنه عالج بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما مجموعه 116 الفا و307 طلبا للتسجيل، ق ب ل منها 65 الفا و553 طلب، مقابل رفض 50 ألفا و754 طلبا نظرا لاستفادة الطلبة المعنيين من أنظمة أخرى للتغطية الصحية الأساسية.

* البيان:

- تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ابتداء من اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة القانون الجنائي. ويضم النص القانوني، الذي سيقدم اليوم أمام اللجنة، تعديلات موجهة إلى الحد من ظاهرة الاستيلاء العقاري، التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر بتعديل المادتين 352 و353 بهدف توحيد العقوبات المرتبطة بالتزوير على كافة المهنيين المتدخلين في هذه العملية، وكذا الموظفين والعدول والموثقين والمحامين المتورطين في عمليات استيلاء.

- هل يتجه المغرب نحو إلغاء التوقيت الصيفي ؟ فقد اتخذت مفوضية الاتحاد الاوروبي قرار إلغاء التوقيت الصيفي، مؤخرا، لتحيل القرار على البرلمان الأوروبي للتصويت النهائي. وكان المغرب من بين الدول التي تعتمد هذا النظام من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تعلن المملكة مطلع شهر مارس من كل عام على زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويبرر المغرب هذا الإجراء باقتصاد استهلاك الطاقة، إلى جانب تيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خصوصا بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المغرب.