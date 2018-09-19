معهد الإعلام والاتصال يلامس ريادة الأعمال الرقمية

هسبريس من الرباط

ينظم المعهد العالي للإعلام والاتصال درسا افتتاحيا حول موضوع "ريادة الأعمال الرقمية.. أية فرص للصحافيين الشباب بالمغرب؟"، تلقيه سلوى كركري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ، لفائدة طلبة سلك الإجازة المهنية "التواصل والصحافة الرقميان"، اليوم الأربعاء.

ويندرج النشاط، الذي ينظم بشراكة مع الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ، "في إطار سياسة الانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي الوطني وتنويع الشركاء التي ينهجها المعهد، من خلال الأنشطة الموازية التي ينظمها مسلك الإجازة المهنية من أجل تمكين الطلبة من تكوين ذي جودة عالية يزاوج بين التطبيقي والنظري"، يقول بلاغ توصلت به هسبريس.

وسيشكل موضوع هذا الدرس الافتتاحي فرصة لاطلاع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال رؤية الفيدرالية لقطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، والفرص التي يتيحها الصحافيين الشباب على الخصوص.

وسيكون هذا اللقاء، الذي سيحضره صحافيون وإعلاميون وفاعلون جمعويون وطلبة وأساتذة المعهد، مناسبة للنقاش البناء وتبادل وجهات النظر حول موضوع "ريادة الأعمال الرقمية في حقل وسائل الاعلان والاتصال والآفاق في مجال الاستثمار المقاولاتي بالمغرب".

ويشكل مسلك "الإجازة المهنية تواصل وصحافة رقمية" أحد مسالك التكوين بالمعهد التي تهدف إلى تكوين مهنيين متخصصين في استخدام التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بهدف إنتاج مضامين إعلامية وتدبير حملات تواصلية رقمية ويقظة تكنولوجية وتسيير المجموعات الافتراضية.

ويتيح المعهد العالي للإعلام والاتصال ولوج تكوينات مختلفة تتوزع بين سلك الإجازة وسلك الماستر الذي يتوفر على مسالك إنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية والتواصل العمومي والسياسي ووسائل الإعلام والهجرات.