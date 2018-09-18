رصيف الصحافة: الجيش يطوّر نظاما معلوماتيا خاصّا بالعمليات الدقيقة

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

مستهل رصيف صحافة الأربعاء من "المساء" التي أوردت أن الجنرال دوكور دارمي،عبد الفتاح الوراق، استعان بنظام معلوماتي أرضي متطور، سيستعمله أفراد الجيش لأول مرة، بعد أن اعتمد على فريق تطوير تابع للقوات المسلحة الملكية.

ووفق المادة ذاتها فإن الجنرال الوراق يستعين بفريق مغربي، يجمع مهندسين شبابا وعناصر من الجيش حاصلة على شواهد تقنية من معاهد أجنبية معروفة، أنهى إنشاء نظام للمعلومات والاتصالات المدمجة لتلبية المتطلبات العملية للواء المدرعات في حالة استنفار.

وأضاف المصدر نفسه أن الأنظمة المعلوماتية الجديدة تسمح بتحسين قدرات القيادة والسيطرة والإنذار المبكر، وكذلك التخطيط لإجراء العمليات الدقيقة.

وأفاد المنبر الإخباري ذاته بأن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أدانت بسنتين حبسا نافذا متهما بالنصب والاحتيال تمكن من النصب على الآلاف من الشباب الراغبين في العمل بإحدى دول الخليج، سلبهم من 200 مليون سنتيم، بعد أن أدلى عدد كبير من الضحايا بشكايات ضده.

وأشارت "المساء" كذلك إلى محاكمة رئيس جماعة متهم بتحريض مزارعي الكيف على الاحتجاج ضد الدرك الملكي؛ بحيث قررت النيابة العامة متابعة الرئيس بتهمة العصيان وتحريض الساكنة على الاحتجاج أمام مقر الدرك في حالة سراح، مع أداء كفالة قيمتها 50 ألف درهم.

وإلى "أخبار اليوم" التي كتبت أن القصر الملكي رفض استقالة لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة في حكومة سعد الدين العثماني، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية ضد "حملة المقاطعة".

ووفق "أخبار اليوم"، فإن مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، قال إن الداودي وزير قدم استقالته، بينما هناك مؤسسات تتعامل معها، منها رئاسة الحكومة والمؤسسة الملكية، معتبرا أن المؤسسة الملكية تمارس اختصاصاتها ولا يمكن مساءلتها، ويمكن أن تقبل ويمكن ألا تقبل.

ونقرأ في الصحيفة ذاتها أن وزير العدل، محمد أوجار، وافق على مقترح قانون لفرق الأغلبية يستهدف ضمان حقوق ضحايا انفجار الألغام بتمديد أجل تقادم طلباتهم الموجهة إلى كل من إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية للحصول على تعويض عن الأضرار التي يتعرضون لها من 5 سنوات إلى 15 سنة.

وأفادت "أخبار اليوم" كذلك بأنه من المقر أن تتدارس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي؛ وذلك في محاولة من الوزارة الوصية لتحديث الترسانة القانونية في ظل عدم توفر المغرب على عدد مهم من الأطر الطبية المتخصصة في ميدان الطب الشرعي.

من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية"، نسبة إلى مصدر من مخيمات تندوف، أن مسؤولا في جبهة البوليساريو سرب وثائق سرية وملفات تخص تعذيب المعتقلين داخل "سجن الرشيد"، تدين مسؤولين كبارا في جبهة البوليساريو.

وأضاف المنبر الإخباري أن الوثائق والمستندات كانت في طي السرية، وأوصلها القيادي في الجبهة إلى تنظيم "شباب التغيير" الموجود حاليا بموريتانيا، الذي قرر بدوره تسليم النسخ إلى منظمة العفو الدولية، وغيرها من جمعيات حقوق الإنسان.

وجاء في الورقية اليومية ذاتها أن تقارير استخباراتية أوروبية حذرت من تعرض "الحراكة" القادمين من شمال إفريقيا للاستقطاب من قبل تنظيمات إرهابية من أجل غسل أدمغتهم واستغلالهم بعدها إما في أعمال إرهابية بعد إرسالهم إلى دولهم الأصلية، أو إرسالهم إلى مناطق توتر في الشرق الأوسط والساحل والصحراء وجنوب شرق آسيا، مستغلة الظروف القاسية التي يعيشها "الحراكة" في أوروبا.

ووفق "لأحداث المغربية" كذلك، فإن المحكمة الابتدائية بإنزكان أدانت شرطيين بعشرة أشهر حبسا نافذا مع غرامة 500 درهم، على خلفية تهمة سرقة هاتف سائح أجنبي عندما كانا يقومان بمهام حفظ الأمن بمطار المسيرة بأكادير في إطار عملية "مرحبا" لهذه السنة.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فذكرت أن أربع شركات من لبنان، وواحدة تركية وشركة فرنسية وشركة مغربية، تتنافس من أجل تنظيف الرباط، ومجلس العاصمة سيعلن عن الشركات الفائزة بالصفقة الخاصة بالنظافة قبل متم شهر أكتوبر، أي بعد أن تكون اللجان التقنية قد درست كل الملفات المقدمة لها، وأن تستجيب هذه الشركات لشروط ثمانية دفاتر تحملات.

ختم جولة رصيف صحافة الأربعاء من "العلم" التي ورد بها أن بعض مناطق إقليم تاونات استفادت من مركبات عبارة عن سيارتي إسعاف وأزيد من 20 دراجة نارية، ثلاثية العجلات، فاقت كلفتها مليونا و250 ألف درهم، اندرجت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.