عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم :

- كشفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 52 ألف شخص مصاب بداء السرطان في المغرب تتنوع إصابتهم بين سرطان الثدي والرئة والبروستات. وأبرز تقرير للوكالة، أن المغرب يسجل إصابة 139 شخصا بالسرطان بين كل 100 ألف نسمة، ليحل بذلك في الرتبة 145 عالميا في عدد المصابين بهذا الداء، بعدد بلغ السنة الجارية 52 ألفا و783 شخصا.

- من المنتظر أن يعلن المكتب السياسي للحركة الشعبية عن فتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب خلال المؤتمر المزمع عقده في 28 و29 و30 شتنبر بالرباط. وفي هذا الصدد، كشف سعيد أمسكان، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه من المقرر أن يفتح باب الترشيحات ما بين 21 و27 شتنبر . ويسود الغموض داخل الحزب حول من سيتولى قيادة الحزب خلال السنوات المقبلة، بين توجه يطالب ببقاء الأمين العام الحالي امحند العنصر، وتوجه آخر يدعو إلى تجديد الدماء وفتح الباب لوجوه جديدة.

* المساء:

- تتجه الحكومة إلى تمديد فرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المئة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك لمواجهة زحف الواردات التركية على الأسواق المغربية. وجاء القرار بناء على بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، والتي تنص على إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات.

- أفاد مرصد السياحة بأن ما مجموعه 7 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بارتفاع نسبته 7 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المرصد، الذي نشر إحصاءاته حول السياحة المغربية لشهر يوليوز 2018، أن عدد السياح الأجانب ارتفع بنسبة 15 في المئة، فيما ارتفع عدد الوافدين من السياح المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1 في المائة.

* الأحداث المغربية :

- من المنتظر أن تكون لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أشرت، أمس الثلاثاء، على بداية دراسة مشروعي قانونين، يهدفان لحماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري، ومحاربة جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير. ويقضي المشروع الأول بمنح النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ قرار عقل العقار موضوع الاستيلاء خلال مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو عرض القضية على أنظار المحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية، وذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. أما المشروع الثاني فيهدف إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب.

- الأساتذة المتعاقدون في الشوارع مجددا. تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين للخروج مجددا، يوم الأحد 23 شتنبر الجاري، في مسيرات جهوية حاشدة، موحدة في الزمان، ومختلفة في المكان، للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد. وتحاول التنسيقية الضغط من جهة، على الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي للتعاطي مع مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، ومن جهة أخرى لمواصلة التعريف بقضيتهم وتقريب الرأي العام منها انطلاقا من الجهات والأقاليم.

* العلم :

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح التربية والتكوين. بعد ذلك، تقدم للسلام على جلالته 12 تلميذا من المتدربين والطلبة، المتوجين برسم الموسم الدراسي 2017 - 2018 ، قبل أن يوشح جلالته بأوسمة ملكية 18 أستاذا وإطارا تربويا بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم اختيارهم من بين الأفضل على مستوى مختلف جهات المملكة.

- قامت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة يوم الاثنين، تنديدا بسوء الأوضاع الاجتماعية لأطباء الأسنان. وندد المشاركون بالوقفة، بـ"تماطل واستمرار الحكومة في نهج سياسة التفقير للقطاع الصحي وسن إجراءات تعسفية جديدة على حساب قدرة وطاقة مهنيي القطاع المنهوك بالسياسة الضريبية المجحفة".

* آخر ساعة:

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن إيران تتطلع إلى الاستفادة من دعمها لـ "البوليساريو" من أجل توسيع هيمنتها في منطقة شمال وغرب إفريقيا، لاسيما في البلدان الواقعة على الواجهة الأطلسية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق هنا بواجهة "للهجوم الذي تشنه طهران في إفريقيا". وأبرز بوريطة في حديث للموقع الإخباري الأمريكي "بريتبار"، أن "البوليساريو" ليست سوى جزء من "نهج عدواني" لإيران تجاه شمال وغرب إفريقيا، مشيرا إلى أن الجبهة الانفصالية تعد منظمة "جاذبة" بالنسبة لطهران وحزب الله.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب ناهزت 14,6 مليار درهم متم شهر غشت 2018، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 18,6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وذكر المكتب، في مذكرته حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر غشت 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى تراجع المداخيل ب 1,729 مليار درهم وارتفاع النفقات بـ 1,601 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النفقات تتشكل من36,6 في المائة من سداد أدوات الديون.

* بيان اليوم:

- قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة سحب جميع نسخ كتاب "يمس الذات الإلهية" من مؤسسة تربوية خاصة بالرباط. وأوضحت الأكاديمية، ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان "كتاب يمس الذات الإلهية يشعل جدل المحتوى التعليمي بالمغرب"، أن الأمر يتعلق بكتاب للغة الفرنسية بمستوى السنة أولى للتعليم الثانوي الإعدادي يستعمل بشكل مواز للمقرر الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أقدمت على استعماله إحدى المؤسسات الخصوصية بمديرية الرباط بدون ترخيص"، مضيفة أن الكتاب المعني "يخرق مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي"، بما أنه غير مدرج في لائحة الكتب الموازية للمقررات الرسمية المرخص بها من طرف الأكاديمية.

- أكد وزير العدل محمد أوجار، أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة المعنية بتتبع الملف. وشدد أوجار، خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع، والتي حضر أشغالها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم التجموعتي، وممثلو القطاعات المعنية، وهيئات مهنية، وجمعيات المجتمع المدني، على أن "الإجراءات المتخذة منذ إحداث اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون تفشيها واستفحالها".

* الاتحاد الاشتراكي :

- أكدت وزارة التربية الوطنية واالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستفيدين من منظومة التربية والتكوين برسم الدخول المدرسي والجامعي، والخاص بالتكوين المهني برسم موسم 2018-2019 بلغ 9 ملايين و613 ألف تلميذ. وبخصوص الدعم الاجتماعي، أوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة"، برسم الموسم الدراسي الحالي، بلغ4.365.558 تلميذا (47 بالمائة منهم إناث)، بكلفة إجمالية تناهز 420 مليون درهم، مبرزة أن 2.087.200 تلميذ و1.310.400 أسرة استفادوا من برنامج الدعم المالي المباشر "تيسير" بكلفة إجمالية تناهز 2.170 مليون درهم.

- دعا رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إلى التفكير في وضع آليات مشتركة مناسبة للدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والبوسنة والهرسك. وأوضح المالكي خلال مباحثاته مع رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك دينيس زفيزديتش، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، أن هناك تقدما ملموسا في بعض مجالات التعاون بين البلدين، خاصة المجال القضائي من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات، وكذا في المجال الثقافي، فضلا عن التنسيق بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية ما يعكس جودة وقوة العلاقات الثنائية، مضيفا أن من شأن كل هذه العوامل أن تجعل المبادلات التجارية في مستوى لائق وفق الطموح المشترك.

* رسالة الأمة :

- دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، إلى استثمار الموقع الجيواستراتيجي المتميز للمغرب وجمهورية البوسنة والهرسك، والمؤهلات الطبيعية الهائلة التي يتوفران عليها، والإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين، وكذا طموحات وتطلعات وانتظارات الشعبين الصديقين، لبناء شراكة اقتصادية نموذجية تعود بالنفع على الجانبين. وعبر بنشماش، خلال مباحثاته مع رئيس مجلس وزراء البوسنة والهرسك دينيس زفيزديتش، الذي يزور المغرب ، عن اعتزازه بأهمية هذه الزيارة، معربا عن أمله في أن تساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

- تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف اثني عشر مشتبها بهم ينتمون لشبكة إرهابية وإجرامية تنشط في كل من طنجة والدار البيضاء، من بينهم أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف، فضلا عن كون شقيق أحدهم يقاتل في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي بالساحة السورية العراقية. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن رصد تقاطعات قوية بين هذه الشبكة الإرهابية ومخططات إجرامية أخرى، بحيث اتضح تورط عناصر هذه الشبكة في تنفيذ مجموعة من العمليات الإجرامية المرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

* لوماتان :

- الحكومة تعد مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي. وسيتم تدارس مضامين هذا القانون خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المرتقب غدا الخميس. ومن شأن المصادقة على هذا القانون الذي ينظم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب المساهمة في تعزيز مسيرة العدالة. وللتذكير فإن دراسة أنجزت في 2013، من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان رصدت مجموعة الثغرات والفراغات في هذا المجال. * ليكونوميست: - في عدد من البلدان، تحولت النفايات إلى مصدر حقيقي للثروة. ففي المغرب، نصل بالكاد إلى تدوير 10 في المئة من النفايات المنتجة خلال سنة، أي ما يعادل 850 ألف طن. ويبقى هذا المعدل دون نسبة الـ20 في المئة في أفق 2022، والمحددة في البرنامج المنزلي للنفايات المنزلية الذي تم إطلاقه في 2008. ورصد البرنامج ميزانية تقدر بـ2 مليار درهم لجانب التثمين من مجموع 40 مليار درهم. وحسب كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فإن هذا المعدل يعزى إلى طبيعة النفايات المنزلية، التي يتشكل 70 في المئة منها من مواد عضوية.

* أوجوردوي لوماروك:

- سنة استثنائية بالنسبة لمجموعة "رونو" المغرب. فقد كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن المجموعة الفرنسية عن تحقيق مبيعات قياسية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت من العام الجاري، بلغت 50.605 سيارة جرى تسويقها في السوق الداخلية للمغرب. ومكنت هذه المبيعات، التي شملت علامتي داسيا ورونو، من الزيادة في حصتها السوقية بالمغرب التي بلغت 43.6 في المائة؛ وهو مستوى لم يسبق للشركة الفرنسية أن بلغته من قبل في السوق المغربية.

* ليبيراسيون:

- اختار منظمو النسخة الثالثة لـ(لقاءات أفريكا 2018)،التي تحتضنها مدينة باريس (فرنسا) خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و 25 شتنبر الجاري، المغرب كضيف شرف هاته النسخة، التي تشارك فيها مقاولات مغربية مصدرة. ويشمل وفد المصدرين المغاربة الذي تقوده الجمعية المغربية للمصدرين، أيضا ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، علاوة على العديد من المصدرين، وذلك بهدف اكتشاف الفرص التي تساهم في تنمية العرض التصديري الوطني. وتمثل المقاولات المشاركة في هاته التظاهرة عدة قطاعات منها الفلاحة والصيد البحري والصحة والبناء والأشغال العمومية.

* لوبينيون:

- سجلت صادرات المنتوجات الغذائية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمائة. وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، بالدار البيضاء برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية عزز من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، موضحا أن حجم صادرات هذه المنتوجات خلال موسم 2017-2018 بلغ ما مجموعه 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017.

* البيان:

- قام وفد من الدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب، أمس الثلاثاء، بزيارة لجهة العيون - الساقية الحمراء، من أجل الاطلاع عن قرب على الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة في عدد من المجالات. وعقد الوفد الدبلوماسي، الذي يضم مستشارين وممثلين لسفارات ألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا وهولندا والولايات المتحدة وسويسرا، لقاء مع عدد من ممثلي المجالس الجهوية والمحلية المنتخبة بالجهة، تم خلاله الوقوف على ما تشهده الجهة من تطور في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز ممثلو الساكنة المحلية أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وآثاره الإيجابية المرتقبة على الازدهار الاقتصادي للأقاليم الصحراوية بصفة عامة، وجهة العيون - الساقية الحمراء بصفة خاصة.