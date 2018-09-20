عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم :

- افتتحت مجموعة "نوفاريس" الفرنسية بمدينة القنيطرة أول مصنع لها بإفريقيا، لتصبح بذلك فاعلا جديدا ينضم لسوق صناعة السيارات بالمغرب بعد كل من "رونو" و"سيتروين". وسيقوم هذا المصنع، الذي يمتد على مساحة 10 آلاف و700 متر مربع، بإنتاج أنظمة وأجزاء المحركات من قبيل مصافي الهواء وأغطية المحركات الصوتية، وكذا الأجزاء الخارجية مثل الأعمدة، وواقيات الطين، وقضبان السقف وأغطية وقاية أسفل المحركات، وأجزاء داخلية مثل لوحات أجهزة القياس.

- بعد أربع سنوات من التأخر.. قانون الطب الشرعي يصل إلى مجلس الحكومة. إذ من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم، في مجلسها الأسبوعي، على مشروع قانون ينظم ممارسة الطب الشرعي. وقال هشام بنيعيش، طبيب شرعي، في تصريح للجريدة، إن أهمية هذا القانون تكمن في "توفير رؤية بخصوص ممارسة الطب الشرعي"، مضيفا أن "مشروع القانون حدد لأول مرة من هم الأطباء الشرعيون الذين يمكنهم ممارسة الطب الشرعي، واعتبرهم أحد مساعدي القضاء، وذلك في اعتبار معنوي مهم وحصانة لهم من مختلف التأثيرات".

* المساء:

- الداخلية تحقق في اختلالات برنامج "مدن بدون صفيح". فقد راسلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، قياد وأعوان سلطة وموظفون برتبة خليفة وشيخ من أجل التحقيق معهم في شبهات اختلالات مالية وتدبيرية بخصوص تنفيذ مشاريع مدن بدون صفيح. وجاء الاستماع إلى رجال السلطة بمدن كبرى كالدار البيضاء ومراكش والقنيطرة، بعد أن كشفت تقارير للجن افتحاص بالداخلية عن تلاعبات في أبحاث أعوان السلطة، وتجاوزات في تنفيذ مساطر الاستفادة من السكن وإحصاء وتحديد الأسر المستفيدة.

- بعدما كان مقررا جمع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت المقبل، لمناقشة موضوع حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء التي كانت تسيرها شرفات أفيلال، يبدو أن المكتب السياسي للحزب يتجه إلى طي الموضوع بعيدا عن برلمان الحزب الذي سيجد نفسه أمام خياري الاستمرار في الحكومة أو الانسحاب منها. وخلص النقاش الذي عرفه الاجتماع الأخير للمكتب السياسي إلى اتخاذ قرار تأجيل اجتماع اللجنة المركزية إلى موعد آخر لم يتم الإعلان عنه. هذا التأجيل قد يكون الهدف منه امتصاص غضب "الرفاق" ودفعهم إلى قبول إخراج أفيلال من الحكومة.

* الأحداث المغربية :

- قال وزير العدل، محمد أوجار، إن مشروع قانون التنظيم القضائي سيشكل دعامة أساسية لباقي مشاريع القوانين التي توجد الآن في المسار التشريعي، وبالأخص مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية وكذا مشروع تعديل القانون الجنائي. وأوضح أوجار، في كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون التنظيم القضائي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، أن هذا القانون يأتي في سياق استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، مضيفا أنه بعد إدماج عدد من التعديلات الجوهرية، أصبح المشروع من الناحية الشكلية يتكون من 120 مادة موزعة على أربعة أقسام، يهم الأول منها مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين، والثاني تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها، فيما يتعلق القسم الثالث بالتفتيش والإشراف القضائي على المحاكم، والرابع بأحكام ختامية وانتقالية.

- أطباء الأسنان يحتجون ضد الممارسة غير المشروعة. رفع أطباء الاسنان، الذين نظموا وقفة احتجاجية، أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة، شعارات تطالب بمحاربة العشوائية في ممارسة طب الأسنان، والدخلاء على المهنة. ودعت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للمروضين والفيزيائيين بالمغرب في الندوة، التي نظموها بالموازاة مع الوقفة الاحتجاجية، بـ"فتح قنوات الحوار من أجل حماية صحة المواطنين من الدخلاء على المهنة وإقرار عدالة ضريبية".

* العلم :

- أفاد تقرير لمنظمتي "اليونيسف" و"الصحة العالمية" الأمميتين، بالتعاون مع البنك الدولي، بأن حالات وفيات الأطفال والرضع بالمغرب في السنة الماضية، بلغ حوالي 16 ألف وفاة، رغم انخفاض معدل الوفيات في السنوات الأخيرة. وأوضح التقرير، الذي شمل 17 سنة الماضية، أن عدد الأطفال المتوفين بالمغرب دون سن الخامسة، خلال هذه الفترة انخفض بشكل ملحوظ؛ حيث كان وصل العدد لحوالي 80 حالة وفاة في كل 1000 ولادة حديثة في سنة 1990، بينما في سنة 2017، بلغ الرقم 23 حالة في كل ألف ولادة.

- طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسات التعليم الخاص بسحب الكتب المدرسية التي لم تتقيد بالمسطرة القانونية التي حددتها الوزارة، قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية. وهددت الوزارة هذه المؤسسات بعقوبات زجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لما وصفته بخطورة هذا الفعل، طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 06.00.

* آخر ساعة:

- لم تتمكن حكومة العدالة والتنمية من سد العجز الحاصل في الميزانية، الذي بلغ 23,7 مليار درهم نهاية غشت الماضي، بحيث تظل النفقات أكثر من المداخيل، وهو ما سيدفعها إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العمومي للمغرب. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2018، فإن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ 15.8 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

- أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن حركة المسافرين بمختلف مطارات المملكة سجلت الى غاية متم شهر غشت الماضي ارتفاعا بنسبة 10,58 في المائة. وأوضح المكتب عبر إحصائياته الشهرية، أن ما يربو عن 14 ألفا و849 مسافرا عبروا المطارات المغربية خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 13 ألفا و428 مسافرا في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأضاف المصدر ذاته، أن شهر غشت من السنة الجارية عرف لوحده عبور أزيد من مليونين و287 ألف مسافر مقارنة مع مليونين و201 مسافرا في الشهر ذاته من السنة ما قبلها، أي بارتفاع بلغت نسبته 3,91 في المائة.

* بيان اليوم:

- أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مباحثات بالبيت الابيض، مع جون بولتون، مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي، بحضور سفيرة جلالة الملك في واشنطن للا جمالة العلوي. وقال بوريطة إن هذه المحادثات تندرج في إطار "استمرارية الاتصالات مع الأعضاء المؤثرين في مجلس الشيوخ خصوصا، حول التعاون المالي والعسكري، ولكن أيضا ما يتعلق بالقضية الوطنية". وهمت هذه المباحثات، التي جرت أيضا بحضور المستشارين الأقربين لبولتون، تعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

- قالت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، إن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر غشت الماضي ما مجموعه 231 ألف و 66 شخصا. وأكدت الوزارة أن المغاربة يحتلون المركز الأول على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين بـ103 آلاف و660 منخرطا ثم القادمين من الإكوادور بـ74 ألف و738 منخرطا.

* الاتحاد الاشتراكي :

- دعا رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، خلال مباحثات مع وفد برلماني بريطاني، إلى ضرورة إعطاء نفس جديد للدبلوماسية البرلمانية في خضم العولمة الحالية. المالكي الذي تطرق خلال اللقاء إلى الآثار الإيجابية والسلبية التي أنتجتها العولمة في عدد كبير من دول العالم، أشار إلى المسؤوليات التي ينبغي أن يتحملها الجميع حفاظا على الوحدة الترابية للدول، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار، مبرزا الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية بين الدول وفي تعزيز التقارب والتفاهم بين شعوبها.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في مدينة بنسليمان، أن أكاديمية الطيران المغربية الخاصة، التي تحتضنها المدينة بإمكانها تلبية الحاجيات المتزايدة في مجال النقل الجوي على المستويين الوطني والإقليمي و القاري. وأوضح العثماني، في كلمة خلال حفل التدشين الرسمي لهذه الأكاديمية، التي هي ثمرة تعاون مغربي أردني في مجال الطيران، أن أكاديمية الطيران المغربية الخاصة ستساهم في تكوين و إعداد تقنيي صيانة الطائرات و ربابنة المستقبل الذين سيقدمون إضافة نوعية لقطاع الطيران وطنيا و عربيا و إفريقيا.

* رسالة الأمة :

- وقعت الشركة المغربية للهندسة السياحية والشركة الهندية لتنمية السياحة بنيودلهي، مذكرة تفاهم بهدف النهوض بالاستثمار السياحي بين المغرب والهند وتشجيع تبادل الخبرات بين الجانبين. وتروم مذكرة التفاهم هاته إقامة شراكة استراتيجية تستجيب لاحتياجات كلا الطرفين، ويتبادل بموجبها الجانبان خبراتهم وتجربتهم في مجالات الهندسة والاستثمار السياحي. ويتوخى هذا التعاون توحيد جهود الجانبين من أجل تحقيق أهداف السياسات الحكومية، بغية تطوير منتوج سياحي مستدام ومندمج في المغرب والهند على حد سواء.

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على "غنى" الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة، كما تعكس ذلك "كثافة" التبادلات الثنائية، على مستوى الزيارات الدبلوماسية، وكذا القطاعية في مجالات الأمن. وسجل الوزير، الذي قام بزيارة عمل إلى واشنطن يومي 17 و18 شتنبر الجاري، أن هذه الزيارة تأتي عشية استحقاقات هامة، خاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق أشغالها هذا الأسبوع، وبحث مجلس الأمن لقضية الصحراء في أكتوبر المقبل.

* لوماتان :

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة ، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم. وتهدف المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وذلك اعتمادا على منهجية مبنية على حكامة خلاقة ومبدعة ترمي إلى تحقيق مزيد من الانسجام والفعالية.

* ليكونوميست:

- في انتظار استئناف الحوار الاجتماعي، يمكن للحكومة أن تستبشر بتراجع النزاعات داخل المقاولات. فخلال النصف الأول، تراجعت الإضرابات، حيث سجلت 84 إضرابا مقابل 90 نزاعا في 74 مؤسسة في العام الماضي، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني. ويترجم تراجع النزاعات أيضا بانخفاض بنسبة 38,37 في المئة من أيام العمل المفقودة (78 ألف و456 يوما). معطيات جيدة لكنها تؤثر قبل كل شيء على القيمة المضافة ورقم المعاملات واحترام آجال تسليم الصفقات للمقاولة. كما تترجم هذه الإضرابات بخسائر مادية مهمة بالنسبة للأجراء نتيجة الاقتطاعات.

* أوجوردوي لوماروك:

- تمكنت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، خلال الفترة 2012-2017، من إنجاز أزيد من 590 مشروعا بكلفة إجمالية تزيد عن 1,22 مليار درهم، مع مساهمة للوكالة تجاوزت 834 مليون درهم على صعيد المناطق الجغرافية لشجر الأركان. وتهدف استراتيجية تنمية مناطق الواحات وتنمية شجر الأركان، في مرحلة أولية، إلى إرساء قطب للكفاءات في مجالي البحث والتنمية المندمجة الذي سيمكن قطاع الأركان من التوفر على بنيات تحتية للقرب وكذا كفاءات مختصة في مجال النهوض بالبحث العلمي.

* ليبيراسيون:

- سجل معدل ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة بمراكش خلال شهر يوليوز 2018 ارتفاعا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وحسب معطيات للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش، فقد بلغ عدد ليالي المبيت بهذه المؤسسات الفندقية خلال هذه الفترة، 705 ألف و778 ليلة سياحية مقابل 651 ألف و338 ليلة مبيت خلال نفس الفترة من السنة الماضية. * لوبينيون:

- أكدت الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات الخارجية (إيكستيندا)، أن المغرب يعد سوقا واعدة ووجهة مفضلة للمقاولات والشركات المتواجدة بإقليم إشبيلية بصفة خاصة وبجهة الأندلس (جنوب إسبانيا) بشكل عام. وأوضحت الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات الخارجية في تقريرها نصف السنوي الذي أصدرته مؤخرا، أن المملكة المغربية تحتل المركز الثاني من حيث الوجهات الاستثمارية التي تغري المقاولات المتمركزة بإقليم إشبيلية التي تسعى إلى تنمية وتطوير أنشطتها بعد سوق أمريكا الشمالية.

* البيان:

- دعا فاعلون جمعويون و أكاديميون بالدار البيضاء، إلى اعتماد استراتيجية وطنية جديدة لتدبير النفايات، تضع هذه الاشكالية في قلب تحدي الانتقال الطاقي وتنمية الاقتصاد الدائري. فخلال ندوة نظمها الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة حول موضوع "أي اختيار للتثمين المستدام للنفايات في الدار البييضاء"، أعرب المتدخلون عن قلقهم الشديد بخصوص تدبير قطاع النفايات في المدينة، خاصة على مستوى مطرح مديونة، الذي يستقبل يوميا حوالي 3500 طن من النفايات، مشددين على أهمية اعتماد مقاربة شمولية تركز على تطوير إعادة التدوير، والفرز عند المصدر وتثمين النفايات.