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كُتّاب وآراء
وزارة الاتصال تحذر المواقع من من الأخبار الزائفة
نفت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة بخصوص عملية إنقاذ مغربيين من الموت في عرض مياه المتوسط؛ وذلك على خلفية نشر أحد المواقع الإلكترونية المغربية لفيديو يزعم أنه يوثق لهذه العملية".
وقالت الوزارة: "بعد التحري والتدقيق في مضمون الفيديو المزعوم، تود وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أن تعلن للرأي العام الوطني، بطلان هذه المزاعم الكاذبة"، مضيفة أن "الفيديو المنشور يوثق لعملية لا علاقة لها بالمغرب، تمت في شواطئ أجنبية بعيدة بآلاف الكيلومترات عن التراب الوطني للمملكة ومياهها الإقليمية، مما ينزع كل مصداقية عن هذا النوع من الأخبار الزائفة، التي لا يكون لها أي سند في الواقع".
وأكدت الوزارة أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، وأن القانون يتيح لكل صحافي الحق في الإخبار والتعليق والنشر، مع الالتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة، واحترام حق المواطن في إعلام نزيه وصادق ومسؤول، موردة أنها "تلفت مجددا انتباه كل المواقع الإلكترونية إلى وجوب التقيد بالضوابط القانونية والمبادئ الأخلاقية المؤطرة للممارسة الصحافية، تحت طائلة تحمل المسؤوليات المترتبة عن نشر أية أخبار ووقائع غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام".
وختمت الوزارة بلاغها بالتشديد على أنها ترصد كل الاختلالات المسجلة في هذا الشأن، وستحرص بكل مسؤولية على تطبيق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
فينا ما شاءت.
فعلا لم يصدر عنها أو منها أي خبر زائف .
و لتأكيد مصداقيتها ، لم تبلغنا أن جميع المشاكل و القضايا المطروحة
لا في القريب أو البعيد .
و هذه نقطة إيجابية تسجل لها ( برافو برافو برافو).