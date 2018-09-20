24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمى طفلة يضاعف محنة أسرة ضواحي تونفيت (5.00)

  2. رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية (5.00)

  3. تصنيف "فيفا" يضع المغرب في المرتبة 45 عالميا (5.00)

  4. أكاديمية المملكة تستشرف مستقبل العالم في الثلاثين سنة المقبلة (5.00)

  5. ميركل تقامر بقانون جديد لجذب العاملين من خارج الاتحاد الأوروبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | وزارة الاتصال تحذر المواقع من من الأخبار الزائفة‎

وزارة الاتصال تحذر المواقع من من الأخبار الزائفة‎

وزارة الاتصال تحذر المواقع من من الأخبار الزائفة‎
هسبريس من الرباط
الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:18

نفت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة بخصوص عملية إنقاذ مغربيين من الموت في عرض مياه المتوسط؛ وذلك على خلفية نشر أحد المواقع الإلكترونية المغربية لفيديو يزعم أنه يوثق لهذه العملية".

وقالت الوزارة: "بعد التحري والتدقيق في مضمون الفيديو المزعوم، تود وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) أن تعلن للرأي العام الوطني، بطلان هذه المزاعم الكاذبة"، مضيفة أن "الفيديو المنشور يوثق لعملية لا علاقة لها بالمغرب، تمت في شواطئ أجنبية بعيدة بآلاف الكيلومترات عن التراب الوطني للمملكة ومياهها الإقليمية، مما ينزع كل مصداقية عن هذا النوع من الأخبار الزائفة، التي لا يكون لها أي سند في الواقع".

وأكدت الوزارة أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، وأن القانون يتيح لكل صحافي الحق في الإخبار والتعليق والنشر، مع الالتزام بمبادئ وأخلاقيات المهنة، واحترام حق المواطن في إعلام نزيه وصادق ومسؤول، موردة أنها "تلفت مجددا انتباه كل المواقع الإلكترونية إلى وجوب التقيد بالضوابط القانونية والمبادئ الأخلاقية المؤطرة للممارسة الصحافية، تحت طائلة تحمل المسؤوليات المترتبة عن نشر أية أخبار ووقائع غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام".

وختمت الوزارة بلاغها بالتشديد على أنها ترصد كل الاختلالات المسجلة في هذا الشأن، وستحرص بكل مسؤولية على تطبيق المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جاك سبارو الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:46
على الدولة ان تقف بكل حزم على اجتثات كل مايسيىء للبلد من اشاعات مغرضة هدفها بث الاحباط والدعوة الى التمرد والشغب ونشر الاخبار الزاءفة والمغرضة التي تعطي صورة قاتمة عن الاوضاع الامنية والاجتماعية بالبلد ....هناك قنوات في اليوتوب والفيسبوك والتويتر غرضها هو تشويه سمعة البلد والمسؤولين ومع كامل الاسف يديرها اناس يعيشون بيننا ولا احد يتدخل هاذي ليست حرية التعبير هاذي سيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - RAMO الخميس 20 شتنبر 2018 - 17:18
شكرا للوزارة على هذه النصحية ، لأنه بالفعل الأخبار الزائفة ، عملت
فينا ما شاءت.

فعلا لم يصدر عنها أو منها أي خبر زائف .
و لتأكيد مصداقيتها ، لم تبلغنا أن جميع المشاكل و القضايا المطروحة
لا في القريب أو البعيد .
و هذه نقطة إيجابية تسجل لها ( برافو برافو برافو).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.