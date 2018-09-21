عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم :

- تضمن التقرير السنوي الجديد للخارجية الأمريكية حول محاربة الإرهاب عبر العالم، تقييما إيجابيا للجهود التي يبذلها المغرب، والتي تجمع بين المقاربة الأمنية وبين محاربة الهشاشة وضبط الحقل الديني. وحرص التقرير الأمريكي على وصف المغرب بـ"الحليف الاستراتيجي" للولايات المتحدة الأمريكية من خارج حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر حول ملف الصحراء شكل خلال سنة 2017 "عائقا أمام التعاون الثنائي والإقليمي في مجال محاربة الإرهاب".

- المغرب يغري المقاولين الأندلسيين. فقد أكدت الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات الخارجية (إيكستيندا)، أن المغرب يعد سوقا واعدة ووجهة مفضلة للمقاولات والشركات المتواجدة بإقليم إشبيلية بصفة خاصة وإقليم الأندلس عموما. وأوضحت الوكالة الأندلسية في تقرير نصف سنوي، أصدرته مؤخرا، أن المملكة المغربية تحل ثانية بعد منطقة أمريكا الشمالية، من حيث الوجهات الاستثمارية التي تغري المقاولات الأندلسية الساعية إلى تنمية وتطوير أنشطتها.

* المساء:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 23.7 مليار درهم نهاية غشت 2018، مقابل 25 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر غشت 2018، أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي بـ 15.8 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

- تعززت صناعة السيارات بالمغرب بوحدة انتاجية، افتتحت أبوابها يوم الأربعاء بمدينة القنيطرة. ويتعلق الأمر ب"نوفاريس" المجموعة الفرنسية الفاعلة في مجال تزويد مصنعي السيارات بالقطع البلاستيكية، ذات التكنولوجيات العالية. ويمتد مصنع "نوفاريس" المدعم من طرف البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على مساحة 10 آلاف و700 متر مربع. كما ساهم المصنع في احداث 70 فرصة شغل، على أن يرتفع هذا العدد إلى 225 منصبا عند حلول سنة 2020.

* الأحداث المغربية :

- معركة رئاسة مجلس المستشارين تشتعل، فعلى النقيض مما تم تداوله إعلاميا من أن الطريق أصبحت معبدة أمام حكيم بنشماش، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين، للاستمرار في مهامه في قيادة الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، عادت الأمور لنقطة الصفر، بعد أن حسمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في تقديم مرشح لخوض معركة الرئاسة. وكشف مصدر من قادة حزب "الميزان" أن المستشار البرلماني عبد الصمد قيوح، يبقى المرشح الأوفر حظا للإجماع حوله من قبل قيادة حزب الاستقلال.

- أكد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المرحلة الثالثة من المبادرة تعتمد مقاربة جديدة مستوحاة من التوجيهات الملكية السامية. وأوضح دردوري، أن هذه المرحلة ترتكز على أربعة برامج من أجل تحقيق الكرامة وبعث الأمل، يتعلق أولها بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، فيما يهم البرنامج الثاني مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وأضاف أن البرنامج الثالث لهذه المرحلة، يروم تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فيما يهدف البرنامج الرابع إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

* العلم :

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، حفل إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019-2023)، التي تمت بلورتها وفق هندسة جديدة، وتتطلب تعبئة استثمارات تقدر بـ18 مليار درهم. إثر ذلك، ترأس جلالة الملك حفل توقيع اتفاقية إطار تهم دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة بالوسط القروي. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها عبد الوافي لفتيت وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا إلى دعم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الداخليات، والإطعام والنقل المدرسي، وتعزيز الأنشطة المدرسية الموازية.

- وقع المغرب والهند، يوم الأربعاء في نيودلهي، على اتفاق لتعزيز خدمات النقل الجوي والنهوض بسلامته وتنافسيته. وبموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بضمان مستوى عال من السلامة في النقل الجوي بين البلدين في إطار التعاون الثنائي. وستساهم هذه الاتفاقية في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتمكين الزوار ومهنيي السياحة الهنود من اكتشاف تنوع وغنى الثقافة المغربية.

* آخر ساعة:

- دعا أكثر من 25 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا ومدنيا إلى جانب شخصيات وفعاليات مدنية، إلى سحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لما يتضمنه من مقتضيات تضرب مجانية التعليم بمبرر فرض رسوم التسجيل لتنويع مصادر التمويل. وأشار الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، في جمعه العام الثاني المنعقد بالدار البيضاء، إلى أنه قرر تنزيل عرائض مليونية ورقية وإلكترونية للتعبير "عن الرفض الجماعي لأي مساس بمجانية التعليم العمومي"، مقررا تشكيل لجان محلية في جميع الأقاليم لـ"تعبئة المواطنين والمواطنات وتحسيسهم بخطورة مضامين القانون الإطار واتخاذ مبادرات نضالية محلية".

- تدارس المجلس الحكومي الذي انعقد أمس الخميس، مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد تحديث الترسانة القانونية من طرف وزارة العدل، وبعد أن رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا "أسودا" حول ممارسة الطب الشرعي في المغرب. ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، مما سيساهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطويرها وتعزيز سياسة المملكة في مناهضة التعذيب وفقا للمعايير الأممية.

* بيان اليوم:

- وقعت وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، يوم الأربعاء بسيدني، على اتفاقية شراكة مع وكالة الأنباء الأسترالية (أي أي بي)، تروم تعزيز التعاون في مجال تبادل الأخبار وتوطيد العلاقات المهنية. وأكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، أن "هذه الاتفاقية تهدف إلى تكثيف واستدامة العلاقات المهنية مع زملائنا في وكالة الأنباء الأسترالية"، مبرزا أن وكالة المغرب العربي للأنباء ستقوم، في هذا الصدد، بـ"تمكينهم من أخبار ومعلومات موثوقة حول المغرب، والتي تشكل حدث الساعة، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".

- أفادت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية، بأن عدد المغاربة المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي بإسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر غشت الماضي ما مجموعه 231 ألف و66 شخصا. وأكدت الوزارة أن المغاربة يحتلون المركز الأول على لائحة العمال الأجانب المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي متبوعين بالصينيين بـ103 آلاف و660 منخرطا ثم القادمين من الإكوادور بـ74 ألف و738 منخرطا.

* الاتحاد الاشتراكي :

- تستضيف مدينة المحمدية، اليوم الجمعة، يوما دراسيا حول الجهوية واللاتمركز في موضوع "مغرب الجهات ضرورة تاريخية، وطنية وديمقراطية "، يترأسه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر. وينظم هذا اليوم الدراسي، الذي يشارك فيه عدد من المنتخبين الجهويين والباحثين المختصين في الموضوع من داخل المغرب وخارجه، تفعيلا لبرنامج الحزب المرحلي والمسطر من طرف المكتب السياسي. وسيقارب المشاركون مواضيع مرتبطة بالجهوية واللاتمركز في علاقتهما بكسب رهان الديمقراطية والتنمية ، كما سيعرف تقديم تجارب مقارنة في مجال الجهوية واللاتمركز من بلجيكا وألمانيا والبرتغال.

- تم تتويج المملكة المغربية، مؤخرا بنيروبي، إلى جانب دول إفريقية أخرى، من أجل ريادتها ومساهماتها القيمة في تدبير البيئة بإفريقيا. وتم تسليم جائزة التميز التي تمنحها مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، خلال حفل نظم على هامش الدورة الاستثنائية السابعة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، الذي اختتم أشغاله مساء الأربعاء بالعاصمة الكينية.

* رسالة الأمة :

- أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، علي كابا، يوم الأربعاء بالرباط، برؤية المغرب ودوره من أجل إقلاع إفريقيا مندمجة، متطورة، مستقرة ومزدهرة. وأعرب كابا الذي قام بزيارة عمل للمغرب يومي 18 و19 شتنبر الجاري، في بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، عن "تشكراته الحارة للمملكة المغربية على استعدادها لتقاسم خبرتها ومعرفتها في مجال التعاون التقني، وعن مجموع الأعمال ومبادرات التضامن التي قامت بها لصالح شعب سيراليون خلال الفترات الصعبة".

- دعا وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي يضم باسكال أليزارد نائب الرئيس والممثل الخاص للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا-المكلف بالشؤون المتوسطية، وجون بيزيت رئيس لجنة الشؤون الأوروبية، إلى استثمار كل الإمكانيات والفرص التي توفرها الشراكة الاقتصادية القائمة بين المغرب وفرنسا لبلورة مشاريع وبرامج عمل تعود بالنفع على الجانبين. وأبرز وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، خلال مباحثات أجراها مع رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمجلس عبد الإله حفظي، بحضور رئيس الشعبة البرلمانية المغربية بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا محمد البكوري، علاقات الشراكة الاستراتيجية الجيدة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي على وجه العموم، وفرنسا على وجه الخصوص.

* لوماتان :

- نظمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الخميس بالرباط، ندوة لفائدة المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة في الخارج، حول "الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة". وسعى هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، إلى تمكين المستشارين الاقتصاديين من "إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة قادرة على تعبئة الطاقات بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات وتعزيز جاذبية البلاد وكسب مواقع جديدة وتنمية المبادلات الخارجية".

* ليكونوميست:

- سوق الحلال يزخر بالفرص. فإذا كان التصدير حقيقة واقعة، فإن المؤهلات التي يتيحها هذا السوق تبقى هائلة. وإلى الآن، هناك 110 مقاولة حائزة على شارة "حلال"، ضمنها 10 مقاولات تعمل في مجال مستحضرات التجميل وتعاونية واحدة، فيما تعمل المقاولات المتبقية في مجال الصناعات الغذائية. ويبقى عرض المنتوجات المغربية ضئيلا مقارنة مع المؤهلات الموجودة. وعلى الصعيد الدولي، يستهدف هذا السوق ما يقارب 1,7 مليار مسلم، أي حوالي 22 في المئة من الساكنة العالمية في سنة 2017. ومن أجل تسريع الوتيرة، يدعو المتدخلون بالقطاع إلى تكثيف المبادرات التحسيسية لدى المقاولات بشتى أصنافها. * أوجوردوي لوماروك:

- يواصل الاتحاد الوطني لجمعيات الإعاقة الذهنية في المغرب، مسيرته الرامية إلى الاستفادة من المنح الخاصة بدعم التمدرس لسنوات 2016 و2017 و2018. فبعد تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها حوالي 300 شخص أمام البرلمان بالرباط يوم 19 شتنبر، يستعد الاتحاد لتنظيم وقفة ثانية في 26 شتنبر الجاري. ويندد الاتحاد بـ"صمت" وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مطالبا الوزيرة بسيمة الحقاوي بإصدار إعلان خلال هذا الشهر، يطلع المجتمع المدني عن التوصيات التي تم إقرارها لصرف منح الدعم وكيفية تنزيلها.

* ليبيراسيون:

- مجموعة "مناجم" تسجل نتائج جيدة برسم النصف الأول من السنة الجارية تمثلت، أساسا، في استقرار رقم المعاملات وتحسين النتائج التشغيلية. وحققت المجموعة المنجمية، أرباحا بلغت 231 مليونا بزيادة قدرها 151 بالمئة عن الأرباح التي سجلت في النصف الأول من السنة الماضية، التي بلغت 92 مليون درهم، في حين بلغ رقم المعاملات 2.47 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة، بتراجع قدره ناقص 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.

* لوبينيون:

- أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بعمان، أن الشمول المالي بالمملكة، يعتبر أحد الالتزامات القوية لبنك المغرب، حيث جعله منذ سنة 2007، أحد أهم الأهداف والمحاوره الرئيسية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي بالمملكة في أفق سنة 2020. وقال الجواهري، في مداخلة خلال المائدة المستديرة، التي عقدت بعمان، حول "تنامي التقنيات المالية الحديثة.. الفرص والتحديات في الدول العربية"، إن بنك المغرب أعلن في سنة 2013 عن هذا الالتزام الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات مالية ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية، من خلال إعلان "مايا"، وأعاد تأكيد التزامه في 2016 في إطار خارطة الطريق الخاصة بملاءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش.

* البيان:

- دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، يوم الخميس بالرباط، إلى "تعزيز" البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي من أجل الاستجابة للانتظارات الجديدة لشركاء المغرب. وقال بوريطة، في كلمة له خلال ندوة نظمت لفائدة المستشارين الاقتصاديين لدى سفارات المملكة بالخارج، تحت عنوان "الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة"، إن علاقات "الصداقة" القائمة بين الدول أضحت تتم على أساس المنفعة المتبادلة. وأضاف أنه "لم يعد من المناسب التفكير في الدبلوماسية من منظور سياسي محض، في وقت أصبحت فيه البراغماتية الاقتصادية أكثر تأثيرا من أي وقت مضى".