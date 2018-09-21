24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من يعلم أكثر، يشقى أكثر! (5.00)

  2. معاقبة رجل وامرأة بـ24 جلدة في إندونيسيا (5.00)

  3. بوريطة: العلاقات المغربية الموريتانية لا ترقى إلى طموحات الملك (5.00)

  4. الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)

  5. ترامب: بوش ارتكب أسوأ خطأ في تاريخ أمريكا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | لأول مرة .. مذيعة تقدم نشرة الأخبار في السعودية

لأول مرة .. مذيعة تقدم نشرة الأخبار في السعودية

لأول مرة .. مذيعة تقدم نشرة الأخبار في السعودية
هسبريس - متابعة
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 13:30

ظهرت المذيعة السعودية، وئام الدخيل، في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون السعودي الرسمي.

ووفق وسائل إعلام محلية تكون "الدخيل" أول مذيعة أخبار سعودية تظهر على النشرة الرئيسية للشاشة الحكومية.

وجاء ظهورها الأول، أمس الخميس، بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسية بجوار الإعلامي السعودي عمر النشوان.

وووفق المصدر ذاته فإن الدخيل خريجة قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

عملت بمحطات تلفزة وصحف سعودية وعربية معروفة، بينها صحيفة الحياة اللندنية، وشبكة الجزيرة القطرية وقناة العرب.

وشهدت السعودية خلال الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بالمرأة حيث سمحت في يونيو الماضي، بقيادة المرأة السعودية السيارة بعد عقود من الحظر.

كما تم الإعلان منتصف الشهر الجاري عن قبولها كمساعد طيار ومضيفة لأول مرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.