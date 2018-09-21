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كُتّاب وآراء
لأول مرة .. مذيعة تقدم نشرة الأخبار في السعودية
ظهرت المذيعة السعودية، وئام الدخيل، في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون السعودي الرسمي.
ووفق وسائل إعلام محلية تكون "الدخيل" أول مذيعة أخبار سعودية تظهر على النشرة الرئيسية للشاشة الحكومية.
وجاء ظهورها الأول، أمس الخميس، بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسية بجوار الإعلامي السعودي عمر النشوان.
وووفق المصدر ذاته فإن الدخيل خريجة قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية.
عملت بمحطات تلفزة وصحف سعودية وعربية معروفة، بينها صحيفة الحياة اللندنية، وشبكة الجزيرة القطرية وقناة العرب.
وشهدت السعودية خلال الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا بالمرأة حيث سمحت في يونيو الماضي، بقيادة المرأة السعودية السيارة بعد عقود من الحظر.
كما تم الإعلان منتصف الشهر الجاري عن قبولها كمساعد طيار ومضيفة لأول مرة.