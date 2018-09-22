عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت..

* أخبار اليوم :

- المغرب يرد على طهران: قرار قطع العلاقات الدبلوماسية سيادي. خرج مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الحكومي الأخير ليرد على طهران، بكون اتخاذ المغرب قرار قطع علاقاته الدبلوماسية معها جاء في إطار ما تمليه مقتضيات الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وقال الخلفي، إن هذا القرار "بني على معطيات ملموسة تم تقديمها إلى إيران (...)، وهي التي حكمت القرار وما زالت تحكمه إلى اليوم".

- بعد حوالي سنة من إطلاق مشروع "الترام بيس"، لازال إقبال المراكشيين ضعيفا على استعمال الحافلات الكهربائية، الذي كلف 12 مليار سنتيم. وحسب أرقام صادرة عن شركة "ألزا"، الفائزة بصفقة استغلال المشروع، فإن عدد المواطنين الذين يستعملون مجموع الحافلات العشر لا يتجاوز 60 ألف و800 شخص شهريا، أي ما يعادل حوالي 200 مواطن لكل حافلة يوميا. ويبقى هذا الرقم ضعيفا مقارنة مع التقديرات الاستباقية للمشروع، الذي كان المسؤولون يراهنون عليه لنقل أكثر من 45 ألف مواطن يوميا باتجاه مختلف أحياء مدينة مراكش.

* المساء:

- كشفت مصادر "المساء"، أن أزيد من 500 شكاية توصلت بها وزارة الداخلية بخصوص امتناع رؤساء جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت ضدهم في قضايا نزع الملكية ناتجة عن عدم اتباع المنتخبين للمسطرة القانونية واستعجالهم في الحصول على أرض لتوسيع مجالهم وعدم التفاهم والاتفاق مع المالكين لهذه العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، علاوة على تماطل الرؤساء في أداء التعويضات المحكوم بها للمالكين من قبل القضاء الإداري. وتلقت المجالس الجماعية والجماعات المحلية تعليمات تشدد على ضرورة الامتثال للأحكام القضائية الإدارية وحصرها في شهرين منذ تاريخ التبليغ وإلزام رئيس الجماعة الترابية بتنفيذ الأحكام.

- "البيجيدي" يواصل حصد الهزائم في الانتخابات الجزئية. يواصل حزب العدالة والتنمية النزيف الانتخابي في الانتخابات الجزئية، حيث مني بهزيمة كبيرة في انتخابات الإعادة بدائرة الفنيدق بحصول مرشحه على 1956 صوتا، فيما حصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار على ما يقارب 4000 صوت. وبعد أن خسر الرهان في وجدة وأكادير وتارودانت وبني ملال والجديدة، تراجع "البيجيدي"، مرة أخرى، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار، في خسارة لم تكن متوقعة.

* الأحداث المغربية :

- ساعة الصيف تحت مجهر الحكومة. تقوم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي يتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية خلال شهر أكتوبر. وطلب الوزير محمد بنعبد القادر من وزارة الصحة، مرافقة أطر مديرية المستشفيات، والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب. وكانت مديرية تحديث الإدارة بوزارة بنعبد القادر، قد راسلت وزارة الصحة بعد التنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز هذه الدراسة.

- رغم تأكيدها على أن المغرب سيعيش "سنة اجتماعية بامتياز"، كما جاء على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، ما زال تأخر الحكومة في إطلاق جولة جديدة من الحوار يثير ردود فعل نقابية غاضبة. وانتقدت كبريات المركزيات النقابية من قبيل "الاتحاد المغربي للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، تأخر الحكومة في دعوتها إلى التفاوض، معبرة عن توجسها من جدية الرغبة الحكومية في مواصلة الحوار الاجتماعي.

* العلم :

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية تعزز بنسبة 6 في المائة عند متم يوليوز 2018، بعد الارتفاع المسجل السنة المنصرمة بنسبة 2,8 في المائة. وأوضحت المديرية، في مذكرة حول الظرفية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة إنتاج القطاع الخاص بـ4,2 في المائة، مقرونة بزيادة إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ6,6 في المائة، والذي استفاد من الأداء الجيد لإنتاج الطاقتين المائية (زائد 21,3 في المائة) والحرارية (زائد 4,3 في المائة).

- أكد مسؤول بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن تحقيق المغرب هدفه المتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030 يتطلب تنفيذ 55 مشروعا بكلفة إجمالية تناهز 50 مليار دولار .وأوضح رئيس مصلحة التغير المناخي بالقطاع المكلف بالتنمية المستدامة رشيد طاهري، خلال لقاء تشاروي مع المجتمع المدني وباقي الأطراف المعنية، خصص لتقديم نتائج المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ، أن 17 بالمائة من المعدل الإجمالي وغير المشروط لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة يتطلب قدرة تخفيض بما يعادل 257.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون عبر 24 مشروعا تتطلب 26 مليار دولار.

* آخر ساعة:

- بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم محمد كريم العمراني، الذي وافته المنية فجر الخميس بالدار البيضاء، وذلك عن عمر يناهز 99 سنة. من جهة أخرى، جرت، بعد عصر نفس اليوم بالدار البيضاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مراسم تشييع جثمان المرحوم محمد كريم العمراني. و كان الفقيد، المزداد في فاتح مايو 1919 بفاس، قد شغل ثلاثة مرات منصب الوزير الأول، ضمن ست حكومات، حيث شهدت الفترات التي ترأس الفقيد فيها الحكومة إصلاحات هامة، من قبيل برنامج التقويم الهيكلي، وإصلاح الميزانية، والإصلاح الضريبي من خلال اعتماد منظومة حديثة .

- كشفت النتائج الأولية لدراسة ميدانية أجراها أطباء وبروفيسورات في جراحة القلب والشرايين في المغرب، بشراكة مع المركز الألماني "DHC"، أن 1200 مغربي يموتون سنويا بسبب مرض القلب، وما يفوق ستة آلاف رضيع يولدون سنويا في المغرب بتشوهات أو أمراض في القلب. وحسب الدراسة، التي أنجزت ما بين 2010 و2018، فإن أمراض القلب تشكل 18 في المئة من مجموع الوفيات المسجلة وطنيا، الأمر الذي جعل مؤلفي الدراسة يدخلونه ضمن دائرة "الخطر"، بعد تصنيفه ضمن خانة أبرز مسببات الوفيات في المغرب إلى جانب السرطان وحوادث السير.

* بيان اليوم:

- أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، مباحثات مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل الآليات السياسية القائمة بينهما. وأعرب الوزيران في لقاء صحفي عقب هذه المباحثات، عن ارتياحهما للدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، والتي توجت بتعيين سفير للمغرب بنواكشوط وسفير لموريتانيا في الرباط، وتكثيف اللقاءات لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الجوار الجغرافي وعلى روابط تاريخية قوية ووشائج أخوية بين الشعبين، وعلى مصالح وتحديات يواجهها البلدان على المستوى المغاربي والقاري.

- انتخب المغرب مؤخرا، عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين للمؤتمر العام للوكالة، التي تنعقد هذا الأسبوع في العاصمة النمساوية فيينا. وتلقى المغرب دعما جماعيا من المجموعة الأفريقية ، وستمتد مهام المملكة بمجلس المحافظين لفترة عامين ،من عام 2018 إلى عام 2020. وأكد سفير المملكة بالنمسا والممثل الدائم للمملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لطفي بوشعرة، الذي قدم ترشيح المملكة خلال المناقشة العامة، أن "ولاية المغرب ستكون في خدمة إفريقيا وجميع الأفارقة".

* الاتحاد الاشتراكي :

- تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي لـ20 غشت والذي حذر من إفلاس العديد من الشركات بسبب تأخر الأداء، دعا محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، الإدارة الجماعية والمؤسسات والمقاولات العمومية، إلى احترام آجال أداء مستحقات المقاولات، وأداء ما بذمتها من مستحقات تجاهها. وحث بنشعبون، في دورية موجهة لمختلف مؤسسات الدولة، المؤسسات والمقاولات العمومية لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها".

- أكدت محكمة النقض الحكم الخاص بالتصفية القضائية لمصفاة "سامير" الذي أصدرته في مارس 2016 المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ثم أكدته بعد ذلك محكمة الاستئناف في يونيو من السنة نفسها، لتكون بذلك أكبر تصفية في تاريخ القضاء بالمغرب. واعتبر منسق "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول"، حسين اليماني، أن "هذا القرار، وإن كان لا يأتي بأي شيء جديد، إلا أنه يضع المعنيين بهذا الملف أمام المسؤولية، على اعتبار أن إنقاذ هذه المصفاة التي كبد توقفها خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، يستدعي قرارا سياسيا شجاعا يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد لمواجهة تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية".

* رسالة الأمة :

- وعد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، بأن تصل ثمار الجهود الاجتماعية إلى المواطنات والمواطنين، لاسيما من الطبقات الفقيرة الهشة ومن الطبقة المتوسطة. ووصف العثماني، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، السنة الحالية بـ"السنة الاجتماعية بامتياز"، مشيرا إلى أن ملامح التوجه الاجتماعي التي أمر بها جلالة الملك في خطاب العرش الأخير بدأت تظهر من خلال البرامج المتتالية التي أطلقت بإشراف من جلالته، والتي تتحمل الحكومة مسؤولية إنجازها.

- كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الدخول المدرسي والجامعي شهد تسجيل أزيد من 9 ملايين و613 ألف مستفيدة ومستفيد من منظومة التربية والتكوين، موزعين بين 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ، و937 ألف طالب جامعي، و776 ألف متدربة ومتدرب بمراكز التكوين الجامعي. وقدم أمزازي عرضا أمام المجلس حول معطيات الدخول المدرسي والجامعي 2018-2019 والتدابير المتخذة المرافقة له، أبرز فيه أن عدد المدرسين على مستوى التربية الوطنية بلغ 248 ألف أستاذة وأستاذ، فيما بلغ عدد المؤسسات أزيد من 11 ألف مؤسسة.

* لوماتان :

- الاقتصاد الاجتماعي. المغرب يخلد اليوم الوطني للتعاونيات. فحسب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فقد عرف هذا القطاع تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة. ووفقا لآخر الإحصائيات، بلغ عدد التعاونيات بالمغرب ما يربو عن 20 ألف وحدة، 2600 منها تعاونيات نسائية توظف أزيد من 146 ألف 368 امرأة.

* ليبيراسيون:

- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشخص واقع الجهوية واللاتمركز في المغرب. وأكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، خلال افتتاح اشغال اليوم الدراسي حول الجهوية واللاتمركز بالمحمدية، أن "الجهوية عنصر أساسي لتصريف المشروع الاقتصادي التنموي، وليست مجرد مؤسسات منتخبة بالاقتراع العام المباشر، ذات صلاحيات محددة بالنصوص التشريعية والتنظيمية، بل هي أبعد من ذلك". وشدد على أن المطلوب هو جعل اختصاصات الجهة هي القاعدة العامة وأن يكون تدخل الدولة هو الاستثناء، مبرزا أن مهمة الدولة يجب أن تنحصر في تحديد الوظيفة الوطنية للجهة وفق ما تسمح بذلك المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبيئية والبشرية.

* لوبينيون:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تراجع نسبة المغاربة ضمن المرشحين للهجرة غير الشرعية إلى 13 في المائة، نهاية غشت 2018، بعد أن بلغت 20 بالمائة في الفترة ذاتها من 2017. وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن عدد هؤلاء المغاربة من مجموع المهاجرين السريين، الذين جرى إحباط عملياتهم، بلغ 7100 شخصا إلى غاية نهاية غشت 2018، وذلك مقابل 8200 شخصا في متم غشت من السنة الماضية. وأشار إلى أن مجموع عدد محاولات الهجرة السرية التي جرى إحباطها إلى غاية نهاية غشت 2017 بلغ 39 ألف حالة، مقابل 54 ألف حالة إلى غاية نهاية غشت من السنة الجارية

* البيان:

- قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر يوم الخميس في جنيف، إن اصرار الجزائر على رفضها تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، من خلال وضع شروط مسبقة لاحصائها وللتسوية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، يشكل انتهاكا للقواعد التنظيمية والقانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقال زنيبر، الذي كان يتحدث في الدورة الثالثة والسبعين للجنة الدائمة للمفوضية، إن "هذا التعنت الجزائري في رفض احصاء ساكنة تندوف يمثل تحديا للتوافق الدولي بشأن الحاجة إلى التمييز بين الأبعاد الإنسانية والسياسية".