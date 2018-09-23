24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  2. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  3. روسيا ترفض لعب "دور ثانوي" في مشاريع "ناسا" (5.00)

  4. بولنديون يطلبون ساعات عمل أقل وأجورا أعلى (5.00)

  5. العثور على جثة ستيني بـ"حوض مائي" في برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: الجزائر تشن "حرب الغاز" في مواجهة مصالح المملكة

رصيف الصحافة: الجزائر تشن "حرب الغاز" في مواجهة مصالح المملكة

رصيف الصحافة: الجزائر تشن "حرب الغاز" في مواجهة مصالح المملكة
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:30

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع الجديد من جريدة "الاتحاد الاشتراكي" التي أفادت بأن الجزائر تشن حرب الغاز في مواجهة المغرب عبر "تسريبات".

وأورد المنبر ذاته أن جريدة جزائرية مقربة من القرار العسكري الجزائري تحدثت عن احتمال وقف أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر البر المغربي.

كما تحدث المنبر الجزائري عن احتمال وقف خط أنابيب المغرب العربي ـ أوروبا أو ما يعرف أيضا باسم م (Pedro Duran Farell pipeline)، في غضون عام 2021، بمبرر أن الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو "ميدغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة دون المرور على البر المغربي، تقدر طاقته بنحو ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز المسال، والتاريخ المشار إليه قد يكون موعد شروع المغرب في الاستفادة من اكتشافاته الغازية.

ووفق الجريدة الجزائرية ذاتها فإن خط أنابيب المغرب العربي يمر من حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يصل إلى مدينة قرطبة الإسبانية عبر التراب المغربي.

وجاء في الورقية اليومية ذاتها أن النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير اعتقلت المتسولة الثرية صاحبة السيارة والمنزل الراقي بحي رياض السلام بأكادير، وتابعتها بتهمة التسول التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي طبقا للفصول من 326 إلى 328، حيث تتراوح عقوبتها ما بين شهر وستة أشهر حبسا.

وأفادت "المساء" بأن عناصر الدرك الملكي بمدينة تاهلة تمكنت من الإطاحة بعصابة تتكون من 8 أشخاص، متخصصة في تزوير الشواهد الإدارية بغرض تحفيظ ملكيات لبقع أرضية دون اللجوء إلى مساطر التعمير المعمول بها، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة، الذي أمر باعتقال ستة منهم ومتابعة المتهمين الآخرين في حالة سراح مضمون بكفالة، استجابة لملتمس الوكيل العام بالمحكمة ذاتها.

وأشارت الجريدة إلى أن عناصر الشبكة الإجرامية نجحت في تمليك 68 عقارا وعشرات الملفات الأخرى لا تزال قيد البحث.

وأفاد المنبر الإخباري نفسه بأن موظفا مكلفا باستخلاص القيم المالية لمخالفات السير بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة تم توقيفه وإحالته على أنظار المجلس التأديبي بعد تورطه في اختلاس مبالغ مالية تهم مخالفات سير لموظفين يقدمونها إليه ويعيد إليهم رخصهم الخاصة بالسياقة دون أن يسلمهم تواصيل بالمبالغ المؤداة.

ووفق "المساء"، فإن 38740 تلميذة وتلميذا غادروا المدارس بالسلك الابتدائي، خلال الموسم الدراسي الماضي 2017- 2018؛ فيما بلغت نسبة الهدر المدرسي على مستوى السلك الثانوي الإعدادي 12 في المائة على المستوى الوطني، أي ما يعادل 183218 تلميذة وتلميذا، حسب ما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.

ومع العدد ذاته الذي أشار إلى إيقاف واعتقال العديد من أبناء طنجة فيما يسود قلق في أوساط عائلات بعض المعتقلين بسبب جهلهم لطبيعة التهم الموجهة إليهم ومدى ارتباطها بجرائم الحق العام أو جرائم الإرهاب.

ووفق مصادر "المساء"، فإن تحركات عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) اتسمت بالكتمان وطبعتها السرية، حيث تنتقل بين عدة أحياء بمدينة طنجة على متن خمس سيارات ذات ترقيم العاصمة الرباط، فتقوم باعتقالات محددة في الزمان والمكان، منتقلة بين عدة أحياء منها مسنانة وبوخالف وحومة الشوك والبرانص.

وورد في "الأحداث المغربية" أن قصر الإيليزي استقبل صفاء نميلة من الجمعية المغربية لدعم ومساعدة الأشخاص ذوي الثلث الصبغي، والفائزة بالجائزة الخاصة للجنة تحكيم "طبق غورم هاند 2017". وتستفيد مسابقة "طبق غورم هاند"، التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية الفرنسية، من الدعم الخاص لمختلف الجمعيات الفرنسية الكبرى للطبخ ومن الأكاديمية الوطنية للطبخ.

ونقرأ في الصحيفة نفسها أن عناصر الدرك الملكي بتزنيت تمكنت من تفكيك شبكة للتهجير السري بقلب شاطئ بوجعراتين بجماعة أربعاء الساحل بإقليم تيزنيت، وقد جرى إيقاف 10 أشخاص؛ بينهم مهربون للبشر ومرشحون للهجرة ضمنهم قاصران.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن البحث الأولي كشف أن الشبكة تنشط في مجال التهجير السري على المستوى الوطني انطلاقا من مدينة أسفي، وأنها اختارت إقليم تزنيت للعبور بعد أن جرى التضييق عليها بمجموعة من المعابر، خصوصا بشمال المملكة.

"الأحداث المغربية" كتبت، أيضا، أن الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس شرعت في محاكمة رئيس الجماعة الحضرية لعين تاوجدات بضواحي الحاجب، المتابع في حالة اعتقال احتياطي منذ 17 مارس المنصرم من لدن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل النصب وطلب تسلم فائدة من أجل تمكين شخص من الحصول على خدمة تمنحها السلطات العامة باستغلال نفوذ حقيقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:42
فدالك حق مشروع في بيع غزاتها فالسوق خاضغة للعرض والطلب ولايهمنا زيادة الإنتاج أو خفظه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - المغربي الحر الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:48
جنرالات الجزائر دائما يكون العداء للمملكة المغربية والغريب في الامر ان تصرفهم جد صبياني بل احمق يفتقدون الديبلوماسية وفن البروتوكول الدولي انهم همج بمعنى الكلمة وكانهم بقايا جيش هولاكو والتاتار المغرب يعاني من جيران السوء المسؤولين اما الشعب الجزائري الشقيق فتجمعه باخوانه المغاربة القرابة واللغة والدين ففي دول اوروبا لن تميز بين مغربي وجزائريين فالكل خاوا الله يهدي الجنرالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - fox الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:54
لا حول ولا قوة الا بالله العلي متى سيهتم الساسة بالجارة بمصالح الشعب الجزائري؟!
ان أولوية أولويات السياسة الخارجية لها هو محاربة مصلدالح المغرب ومعاكسته باي ثمن ولو على حساب رفاهية وتنمية الشعب الجزائري حتى ولو اضطروا إلى تسليمه إلى الغرب بالمجان . . ثاني أولوية الساسة العداوة ثابثة والصواب غادي ايكون ان لم تستحيي افعل ما شئت نطلب من الله لهم الهداية فإن لم تملوا وتكلوا فنحن ماضون بدون رجعة في درب التنمية وفق اماكانتنا تمنيت أن تكون الحدود بيننا عبارة عن مخيط لا قرار له و بمسافة آلاف الأميال لقد اذيتمونا كثيرا هداكم الله لم أرى في حياتي جار بمثل هذا الحقد والسؤ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - متتبع الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:59
الخط الذي سيربط المغرب و نيجيريا..كافي و وافي زائد الذي عندنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - مغربي الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:07
نرى تناقضا كبيرا في وزارت التعليم فالوزارة تسعى الى الحد من الهدر المدرسي ومديري المؤسسات يفصلون تلاميد عن الدراسة دون سند قانوني ولا حسيب ولا رقيب ولما تتقدم بشكاية لمديرية التعليم يجيبونك : ليس من حقه فصله ولكن اكتب طلب استعطاف وسلمه لمدير المؤسسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - IBN JAZAYER الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:11
الم. تقلون لا نحتاج الى الغاز الجزائري. عندما ابرمتم تلك. الصفقة الخيالية مع نيجيريا فمذا تنتظرون من رد الجزائر فهل تبقى مكتوفة الايدي ام مذا االله يسهل عليكم الجزائري ليس بحسود ويكتفي بما رزقه الله مبروك عليكم غاز النجبري واكتشفانكم والجزائر تقول لكم افعلو ما تشاؤون المهم دعوني في سلام
الله يهدي ااجميع نحن نريد السلم والسلام اما الذي يبحث عن زرع الفتن والحقد والكراهية فيعلم ان الله لا يقبل دعوات القلوب المريضة والملوثة وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ولد حميدو الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:12
ما دام الغاز سيكون في المغرب مستقبلا فأين المشكل ام انه اتبع الكذاب حتى لباب الدار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:15
دائما كنت اقول ان النظام الجزائري يعاني من العقدة المغربية و طالما تلك العقدة موجودة فانه سيبقى يتخبط في قراراته و تصرفاته لانه مسير لا مخير فعقدته تدفعه الى اتخاذ القرارات الخاطئة حتى و ان كلفته ملايير الدولارات هو يعتقد ان اغلاق ذالك الانبوب الذي كلفه اموالا طائلة سيحرم المغرب من تصدير نفطه و غازه في حين لو فكر قليلا و تجاوز عقدته المرضية لعرف ان المغرب من السهل عليه انشاء خط انابيب موازي لخط الانبوب الجزائري نظرا لقرب المسافة بينه و بين اسبانيا فعوض ان يفكر هذا النظام الغبي في انشاء المزيد من البنيات التحتية لتصدير غازه و نفطه هاهي عقدته من المغرب تجره لاغلاق انبوبين اهدر عليهما مئات الملايين من الدولارات فبالله عليكم كيف يستقيم وضع هذا البلد بوجود حكام من هذا النوع فالمغرب لن ينتظر تصدير نفطه و غازه عبر الانابيب الجزائرية ستكون له بدائل اخرى و سوف لن يلتفت الى الجزائر سيبحث عن مصالحه و مصالح شعبه و لا يهمه تصرفات النظام الجزائري و لو بقي ينظر الى الجزائر كما هي الان في عقدتها المستفحلة مع المغرب لبقي يراوح مكانه مثلها و لتشتت افكاره و لم ينتج شيئا فمن الصعب علاج امراض هذه العقدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - sadik الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:15
حسب بعض التقارير الاعلامية المختصة بعالم الاقتصاد ااطاقي تقول بِأن اكتشاف المغرب للغاز على الحدود مع الجزاءر و بدء إستغلاله سيؤثر سلبا و بشكل كبير على الإحتياطي الجزاءري الموجود على الحدود و بالتالي على الصبيب الغازي الموجود في آبار الجزاءر .... ومعلوم أن المغرب يستفيد من الانبوب العابر لحدوده عبر اخد حصته منه .... من الطبيعي أن نتوقع ان تتخد الجزاءر هذه الخطوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - عبد الفتاح الأحد 23 شتنبر 2018 - 23:19
أستغرب :
كيف يعقل أن يؤدي المواطن ما عليه من واجبات إتجاه الدولة سواء تعلق الأمر بمخالفة أو ضريبة أو أي شيء من هذا القبيل نقدا ونحن في 2018, وكيف تحصي الدولة هذه المداخيل النقدية وهي بالمليارات, وكيف تكتشف المختلصين. أتعجب من قمة تخلف مسؤولينا. ينبغي منع منعا كليا الأداء نقدا. والأداء الوحيد الممكن هو البطاقة البنكية, حيث يسهل تتبع مداخيل الدولة ثانية بثانية, ولا تحتاج إلى إحصاء, ويسهل معرفة المتخلفين عن الأداء,ويحفض أموال الدولة من الإختلاس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.