عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين..

* أخبار اليوم :

- أطلقت الحكومة برنامجا تكوينيا لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة بجميع الوزارات يرمي إلى تأهيلهم في مجال محاربة الفساد. وأعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن إطلاق البرنامج في إطار سلك تأهيلي تحتضنه المدرسة الوطنية العليا للإدارة، سيمتد على مدى 9 أشهر، على أن ينطلق التكوين يوم 28 شتنبر الجاري. وقال العثماني، في كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج، إن المغرب يضيع إمكانية بناء 150 مستشفى حديث ومجهز بسبب الفساد المستشري في الإدارات. وخبير مالي واقتصادي مطلع يقول إن إطلاق هذا البرنامج "قد يكون مفيدا لكنه ليس كافيا"، مؤكدا أن المفتشيات تحتاج إلى استقلالية عن الوزراء لتقوم بعملها.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض، خلال شهر غشت 2018، بنسبة 0,1 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق. وعزت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2018، هذا الانخفاض إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة.

* المساء:

- الربابنة يرفضون الاتفاق مع "لارام" ويعيدون الأزمة إلى نقطة الصفر. بعد هدوء لم يدم إلا عدة أسابيع، أعاد ربابنة الخطوط الملكية المغربية الأزمة مع الشركة إلى نقطة البداية، حينما صوتوا نهاية الأسبوع الماضي بالأغلبية المطلقة ضد الاتفاق الذي عرضته الشركة قبل أسابيع. وصوت 359 عضوا من أصل 426 الذين شاركوا في عملية التصويت ضد الاتفاقية الموقعة مع الخطوط الملكية المغربية، وهو ما مثل نسبة 84 في المئة من مجموع المصوتين، مما يعني رفض الربابنة للاتفاق الموقع مع الشركة حول رفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

- كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أن 38740 تلميذة وتلميذا غادروا المدارس بالسلك الابتدائي، خلال الموسم الدراسي الماضي 2017- 2018؛ فيما بلغت نسبة الهدر المدرسي على مستوى السلك الثانوي الإعدادي 12 في المئة على المستوى الوطني، أي ما يعادل 183218 تلميذة وتلميذا. وعليه، فإن مجموع التلاميذ الذين غادروا المدرسة بالسلكين معا على المستوى الوطني خلال الموسم الدراسي 2018-2017 هو 221958 تلميذا وتلميذة.

* الأحداث المغربية :

- أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017، أن سوق الشغل تمكن خلال سنة 2017 من إحداث 000 86 منصب شغل صاف، عوض فقدان 000 37 منصب شغل في السنة الفارطة. وأوضح التقرير أن معدل البطالة بلغ 10.2 في المئة في نهاية سنة 2017، عوض 9.9 في المئة في 2016، وذلك رغم تراجع معدل النشاط. وأضاف أنه لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، وأنه يتجاوز معدل البطالة في صفوفهم معدل البطالة على الصعيد الوطني بـ2.6 مرة، كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 في المئة في الوسط الحضري.

- وجهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، عقب اجتماعها الأخير بالمحمدية، نداء عاجلا إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء للمطالبة بإنقاذ "لاسامير" من الإفلاس التام، وللمساعدة والتدخل قصد تذليل الصعوبات لاستئناف الإنتاج والمحافظة على المكاسب المادية والاجتماعية. وجددت النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ذات النداء، طلبها للحكومة قصد التحرك وتذليل الصعوبات، وتيسير الشروط من أجل استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول بالمحمدية، في أقرب الآجال وتحت كل الصيغ الممكنة.

* العلم :

- كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن وجود "خمسة عوامل تشكل العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، ألا وهي الفساد، ضعف نجاعة الإدارة العمومية، الحصول على التمويل، النظام الضريبي، بالإضافة إلى التعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل". وسجل المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2017، وجود معيق آخر يتجسد في "إشكالية تمديد آجال الأداء، التي واصلت منحاها التصاعدي لتبلغ 99 يوما في المتوسط سنة 2017، في وقت لم يتم فيه بعد نشر النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء المعتمد في سنة 2016".

- تعكف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي يتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية خلال شهر أكتوبر. وطلب الوزير محمد بنعبد القادر من وزارة الصحة، مرافقة أطر مديرية المستشفيات، والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب.

* آخر ساعة:

- أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن إرساء عدالة اجتماعية "أفضل" وتلبية احتياجات المواطنين، هما عاملان رئيسيان للتماسك الاجتماعي. وشدد بنشعبون، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي ترأسها إلى جانب الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، وسفير فرنسا بالمغرب جون فرانسوا جيرو، ورئيس الغرفة الشرفية لمجلس الحسابات الفرنسي جون ماري-بيرتران، ورئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، مدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، ميشيل بوفيي، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للقضايا الاجتماعية واحتياجات المواطنين، من خلال ضمان إمكانية الاستفادة للجميع.

- اعترف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بفشل حكومته في محاربة مظاهر الفساد، التي تنخر الاقتصاد وتضيع الجهود وتجعل الخدمات تصل إلى المواطن متردية، موضحا، خلال إطلاق برنامج لتدريب أطر ومسؤولي المفتشيات العامة لمحاربة الفساد بالرباط، أن "الحكومة حاولت تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على أرض الواقع".

* بيان اليوم:

- أوصت لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي، ضمن رأي لها، بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامي إلى توسيع الأفضليات التجارية لتشمل منتجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية. وحسب هذا الرأي الموجه للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، فإن الاتفاق الفلاحي الجديد يعزز الأساس القانوني، للمبادلات التفضيلية، ويوفر "إطارا مستقرا لا جدال فيه" للمبادلات التجارية مع "شريك هام للاتحاد الأوروبي" هو المغرب.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة تتعامل مع ورش محاربة الفساد بالجدية اللازمة، ليس فقط عن طريق الوسائل الأمنية والقانونية وإنما عبر اتخاذ إجراءات استراتيجية رامية لإغلاق منافذه والوقاية منه. وأوضح العثماني، خلال كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للسلك التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، أن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات هامة على الصعيدين الوطني والدولي، ولاسيما التطور المضطرد لآليات محاربة هذه الآفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا السلك التأهيلي يهدف للرفع من القدرات المهنية لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة لمختلف الوزارات وتمكينهم من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق للاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

* الاتحاد الاشتراكي :

- قرر أطباء القطاع الخاص خوض 3 إضرابات احتجاجية، الأول في 18 أكتوبر، والثاني في 22 نونبر والثالث في 20 دجنبر، مع تنظيم وقفة غضب وفقا لتعبير بعضهم، أمام مقر وزارة الصحة سيعلن عن تاريخها لاحقا. ويطالب أطباء القطاع الخاص بتفعيل الجهوية على مستوى القطاع، وبعدالة ضريبية، إلى جانب تعديل عدد من القوانين.

- خلص المشاركون في أشغال يوم دراسي حول "الجهوية واللاتمركز"، إلى أن معالجة موضوع اللاتمركز الإداري ينبغي أن تخرج من إطار الإصلاحات الظرفية أو القطاعية أو الجزئية، لتوضع في إطار موضوع يهم استراتيجية الدولة في إحداث انسجام تام داخل منظومة الحكامة الترابية بالبلاد. وشددوا على أن ورش الجهوية واللاتمركز، جزء لا يتجزأ من ورش أكبر يتعلق بالبحث عن النموذج التنموي الجديد.

* لوماتان :

- ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بعد ظهر أمس الأحد بحلبة المدرسة الملكية للخيالة بتمارة، حفل تسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمباراة الرسمية للقفز على الحواجز. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الجائزة الكبرى للفائز الغالي بوقاع. كما سلم سموه الجوائز للفرسان أصحاب المراكز الأربعة الموالية، حيث عادت الرتبة الثانية للفارس علي الأحرش، والرتبة الثالثة والرابعة للفارسة لينا بنخرابة، والخامسة للفارس علي الأحرش أيضا.

- بلغت القروض المخصصة للتمويلات الصغرى، خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز 2018، ما يقارب 4 مليارات درهم، بزيادة 7 بالمئة على أساس سنوي، لترتفع إلى 7 ملايير درهم (+ 4 بالمئة). وانخفض عدد المقترضين بنسبة قليلة (- 1 بالمئة).

* ليكونوميست: - دعا وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، المؤسسات والمقاولات العمومية إلى احترام آجال الأداء، مشيرا إلى أن أي تأخير في الأداء قد يؤدي إلى إفلاس المقاولة، بالتالي فقدان مناصب الشغل. ودعت وزارة الاقتصاد المالية، في مذكرة وزارية، المؤسسات والمقاولات العمومية إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأجل تقليص آجال الأداء بإصدار الأمر بدفع وأداء المستحقات المتعلقة بالطلبيات العمومية وعدم تجاوز الآجال المتعاقد بشأنها.

- في سياق يتواصل فيه غياب العدالة الاجتماعية، ينبغي أن يرتكز تدخل الدولة على مقاربة متعددة الأبعاد، تنطلق من إعادة النظر في النموذج الاقتصادي. وهذه إحدى الخلاصات الرئيسية التي توصل إليها المشاركون في ندوة حول المالية العامة. وبالنسبة لتوفيق مولين، المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، فإن ورش العدالة الاجتماعية ينبغي أن يعطي الأولوية للتعليم من أجل تعزيز وتثمين الرأسمال البشري، وإعداده لمواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بالتحولات الجارية. وفي مداخلة خلال هذا اللقاء، أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، من جهته، أن النفقات المستقبلية ستهم التعليم والصحة والاحتياجات ذات الأولوية بالنسبة للمواطنين، مؤكدا أن هذه النفقات تروم، بجميع بلدان العالم، ضمان التماسك والسلم الاجتماعي.

* أوجوردوي لوماروك:

- أعلنت شركة النقل الجوي "بينتير" الكنارية عن إطلاق عرض جديد لرحلاتها تنطلق من عدد من المدن المغربية صوب جزر الكناري. ويوفر العرض الجديد لزبناء "بينتير" تذاكر بأسعار منخفضة للرحلات الجوية بين جزر الكناري والعديد من الوجهات التي تؤمنها شركة الطيران وهي الدار البيضاء ومراكش وأكادير وجزر الكناري.

- أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، مساء الجمعة بمراكش، أن الحزب منخرط بقوة في الرؤية الملكية الرامية لمعالجة مكامن الخلل في القطاعات الاجتماعية، ولاسيما التعليم والصحة والشغل. وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار حول موضوع "لنبني جميعا مسار الثقة"، أن "مسار الثقة" يعد عرضا سياسيا يقدمه حزب التجمع الوطني للأحرار استجابة لنداء صاحب الجلالة.

* ليبيراسيون:

- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يدشن دخوله السياسي بتنظيم يوم دراسي حول موضوع راهن يتمحور حول الجهوية واللاتمركز. وبهذه المناسبة، دعا الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى "التفكير في آليات لضمان توزيع عادل للكفاءات والأطر الإدارية بين الجهات، للحيلولة دون أن تكون جهة أفضل من الأخرى، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية".

- قال رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية، زهو كيانغ، الجمعة بالرباط، إن تطوير التعاون القضائي يكتسي أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين الصين والمغرب. وأكد كيانغ، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أنه "من المفيد السعي نحو تبادل التجارب في ما يخص تدبير النزاعات المرتبطة بالتبادلات التجارية والعمليات الاقتصادية بطريقة سريعة وناجعة خدمة لمراعاة المصالح المشتركة وتسريع التعاون وتقويته"، مؤكدا على أن التعاون القضائي يعتبر جزء مهما في التعاون بين الصين والمغرب.

* لوبينيون:

- أبرز تقرير (اللجنة 24) التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أعده المقرر السوري للجنة، المشاركة التاريخية لمنتخبين اثنين من الصحراء المغربية في الندوة الإقليمية ل (اللجنة 24) التي انعقدت في غرينادا من 9 إلى 11 ماي 2018. كما تطرق التقرير إلى مشاركتهم في الجلسة الرئيسية، التي عقدت في نيويورك، خلال شهر يونيو. وتعد هذه المرة الأولى، في تاريخ هذه اللجنة، التي يشارك فيها المنتخبون من الصحراء المغربية في أشغال هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة كممثلين شرعيين ومنتخبين ديمقراطيا من قبل ساكنة هذه الربوع من المملكة. وقد شكل حضورهم الذي حظي بموافقة المشاركين في الندوة، بما في ذلك الجزائر، وأعضاء اللجنة 24، فشلا ذريعا للدبلوماسية الجزائرية، ودحض الادعاءات الكاذبة لتمثليلة مزعومة لسكان الصحراء من قبل الحركة الانفصالية التي تعيش في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر.

- تسلم خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء (ومع)، ورئيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية، يوم السبت، بكانبيرا جائزة في إطار "جوائز إفريقيا" في فئة "الإعتراف الدولي" بالعمل الذي يقوم به على رأس الوكالة، ومشاركته ومساهمته المتميزة، كعضو مؤسس، في الفيدرالية الاطلسية. وقال شارل كوكير، منسق "الاحتفال بافريقيا في أستراليا" التي تنظم "جوائز إفريقيا"، وهو حدث يحتفل بمساهمة الجالية الافريقية في المجتمع الأسترالي في مختلف الميادين، إن هذه الجائزة بمثابة اعتراف بالمسار الاستثنائي للسيد الهاشمي الادريسي وعمله بوكالة المغرب العربي للانباء والفيدرالية الاطلسية لوكالات الأنباء الافريقية.

* البيان:

- بعد جمود دبلوماسي طبع العلاقات المغربية الموريتانية، وتم استغلاله من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة للتشويش على محور الرباط-نواكشوط، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين. وشدد الطرفان، خلال مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على تكثيف اللقاءات لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الجوار الجغرافي وعلى روابط تاريخية قوية ووشائج أخوية بين الشعبين، وعلى مصالح وتحديات يواجهها البلدان على المستوى المغاربي والقاري.

- سلط متدخلون في دورة تكوينية حول حماية الطفل، انطلقت أشغالها يوم الجمعة بالرباط، الضوء على دور التشبيك في تعزيز العمل الجمعوي وتوسيع نطاق تأثيره لخدمة القضايا المرتبطة بحقوق الطفل. وأكد المشاركون في هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، على أن عملية التشبيك تمكن من إعطاء "رؤية أكبر" للعمل الجمعوي وتوسيع نطاق تأثيره من أجل الدفاع عن حقوق الطفل وإسماع صوت هذه الفئة الهشة.