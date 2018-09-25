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الرئيسية | السلطة الرابعة | "الفيديوهات الجنسية" ورفع السرية يوتران أجواء محاكمة بوعشرين

"الفيديوهات الجنسية" ورفع السرية يوتران أجواء محاكمة بوعشرين

"الفيديوهات الجنسية" ورفع السرية يوتران أجواء محاكمة بوعشرين
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 00:30

شهدت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، دخول دفاع الطرفين في مواجهات حادة واتهامات بسبب الخبرة التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي على "الفيديوهات الجنسية".

واتهم محامو الطرف المدني أعضاء هيئة دفاع بوعشرين بمحاولة تهريب النقاش وتمديد الجلسات، رافضين التصريحات التي أدلوا بها في ندوة صحافية.

وقال المحامي عبد الفتاح زهراش، في تصريحه لهسبريس: "هناك تهرب من مناقشة القضية، في وقت تمكن المتهم من كل حقوقه"، مضيفا: "نستغرب تصرفات الدفاع وإقحام تصريحات مسؤولين في الدولة في هذا الملف؛ فلا علاقة للملف بالمغرب الأخضر أو التكوين المهني أو غيره".

وأردف دفاع الطرف المدني في تصريحه بخصوص الحديث عن توجه دفاع المتهم إلى المطالبة بخبرة دولية على الفيديوهات: "هذا تبخيس للمجتمع وما راكمه من إصلاحات في استقلال السلطة القضائية وما له من خبراء في مختلف المجالات"، مضيفا: "لن نسمح بتبخيس ما تحقق في البلد. ونحن نعتز بالأطر في مختلف المجالات".

من جهته طالب دفاع المتهم بوعشرين بضرورة رفع السرية عن الجلسات؛ على اعتبار أن وثائق الملف تم تسريبها للصحافة في الجلسة الماضية، وتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر النقيب محمد زيان أن الخبرة التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي "لم تبين أن من يظهر هو توفيق بوعشرين"، مشيرا إلى أنهم لم يطالبوا بإجراء خبرة مضادة، "على اعتبار أن جهة الاتهام هي التي يجب أن تثبت أن الفيديوهات صادرة عن المتهم بوعشرين".

وبخصوص مدى جاهزية أعضاء هيئة دفاع المتهم للشروع في مناقشة الملف، أكد زيان أنهم جاهزون، بيد أن دفاع المطالبين بالحق المدني يتهرب من ذلك.

بدوره أكد المحامي حسن علاوي، دفاع بوعشرين، أن المحكمة لم تمنح المتهم بعد إبداء الملاحظات، عقب عرض الشهادات ووسائل الإقناع قبل المرور إلى المراحل الأخرى.

وشهدت الجلسة السرية انسحاب النقيب السابق بهيئة مكناس إدريس بوزيان، عضو هيئة الدفاع عن المشتكيات، من الجلسة، بسبب احتجاجه على ما أسماه "تصريحات محاميي المتهم، ورغبتهم في اللجوء إلى الطعن دوليا في الخبرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Wislani الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 00:53
ملف بو 20 ربما شبيه بملف الحاج ثابت ...فلا يمكن ان تقوم هذه القيامة من* شكايات وجلسات وضحيات* ...مشبوه في صحتها ..ولكن القول الفصل للعدل!!
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-28
2 - اصبحنا اضحوكة الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 00:59
بما ان أن الخبرة التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي "لم تبين أن من يظهر هو توفيق بوعشرين و الحقيقة ان المختبر لم يرد فضح الدولة المتورطة في فبركة ملف بوعشرين لدا وجب اجراء خبرة دولية محايدة لانه لا يمكن انت تكون الدولة الخصم و الحكم في آن واحد و طي هذا الملف الذي فاحت رائحته و الشياط ديالو شمو القريب و البعيد و اصبحنا اضحوكة للاعداء
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22
3 - عبدالله الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 01:01
ادا لم يظهر بوعشرين فقد ظهر مكتبه اما ادا كان يدخل شخص آخر فعلينا أن نعرفه
في الحقيقة ما هو دخلي في الموضوع نعرفه أو لا نعرفه
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6
4 - مغربي... الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 01:38
من خلال الصور لي شفنا لمكتب بوعشرين... الى كان داكشي صحيح .. واعتقد انه صحيح لان داكشي واضح.... كنضن خاصو يتحاكم وبلا مانسيسو الموضوع... لي دار الدنب يستاهل العقوبة.... ماشي غير لي حصل نرجعو الموضوع سياسي باش نخرجوه من الورطة.... خلي القضاء يقول كلمته وباركا علينا من التخربيق.....
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-2
5 - حسن التادلي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 01:47
ما يهدد المغرب شعبا و حكاما هو كثرة البلا بلا ...بدون فائدة ....
الكل يعرف واقصد بالكل :المتهم ومحاميي المتهم و المحكمة و محاميي الطرف المدني والشعب .....الكل يعرف ان ما نسب الى المتهم ثابت في حقه ....وان الفبديو صحيح ...وان شهادات الضحايا كافية لادانته....
اذن لماذا كل هذه البهرجة ......بوعشرين ستتم ادانته ...فلا تطيلوا الامر عليه ........قريبا ستتم ادانته بالحبس النافذ وسيدخل في طي النسيان.
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0
6 - ولد حميدو الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 01:56
اريد ان اعرف
هل بوعشرين يحضر المحاكمات ام لا فدائما دفاعه هو الدي يتكلم باسمه
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0
7 - just be الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 02:09
يمنع على ادارة الدرك الملكي او اي ادارة اخرى كيفما كانت الادلاء بشيئ لم يرد من الجهة التي وضعت الطلب. خصوصا اذا كان الطلب صادر عن القضاء. والطلب الموضوع لدى الدرك الملكي الصادر عن النيابة العامة جاء فيه: نلتمس منكم اجراء خبرة هل الفيديوهات مفبركة ام حقيقية. فقط. لذلك لم يحدد الدرك هل بوعشرين هو من في الفيديوهات ام لا. بل حتى قانونيا ممنوع عليه الادلاء بشيء لم تطلبه الجهة الطالبة.
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