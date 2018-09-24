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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق قمره الثاني "محمد السادس ب"

رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق قمره الثاني "محمد السادس ب"

رصيف الصحافة: المغرب يستعد لإطلاق قمره الثاني "محمد السادس ب"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:00

مستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "الأحداث المغربية" التي نشرت أن المغرب يستعد لإطلاق قمره الثاني "محمد السادس ب" في يوم 6 نونبر المقبل، الذي يتزامن مع الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء، من قاعدة كورو بغويانا الفرنسية.

ووفق الخبر ذاته فإن خاصية القمر المغربي الثاني تكمن في استكماله للمهام الموكولة لشقيقه الأكبر، فإذا كان القمر الأول قادرا على التقاط 500 صورة عالية الجودة يوميا على قاعدة التحديث المستمر للأهداف الملتقطة، ودقته في تصوير الأشياء التي لا تتجاوز حجمها 50 سنتمترا، والقيام بدورته الكاملة حول الأرض كل 97 دقيقة بسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة عبر دوران أفقي، فإن القمر "محمد السادس ب" سيقوم بالعمل نفسه تقريبا مع دوران عمودي حول الكرة الأرضية، وسيمكن هذا التكامل بين القمرين من تعزيز دقة التقاط الصور من الفضاء، والتركيز على الأهداف بشكل أكبر.

ووفق الصحيفة ذاتها فإن طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط فوجؤوا بشيوع خبر حذف مسلك الخرائطية الجيولوجية والجيوماتيك، التي بنوا عليها آمالهم لأهميتها. وأضافت "الأحداث المغربية" أنه عند بلوغ شائعة الخبر إلى آباء الطلبة وذويهم اشتد غضبهم، خاصة بعد معرفة أن العديد من الخريجين السابقين من المؤسسة بصفة عامة، وهذا المسلك بصفة خاصة، سواء منه المغاربة أو الأجانب الذين تعرف حكوماتهم قيمة التكوين المهني المغربي، قد اشتغلوا بعد تخرجهم في المحافظات العقارية، بل حتى بالمعهد الملكي للاستشعار عن بعد.

وورد في "الأحداث المغربية"، كذلك، أن مصالح الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية بسيدي سليمان تمكنت من إيقاف تاجر ذهب، على خلفية مذكرات بحث وطنية، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد في معاملاته التجارية، والتي فاقت 30 مليون سنتيم.

وورد بـ"المساء" أن وزارة الداخلية استنفرت الأجهزة الأمنية المختصة وعناصر الدرك الملكي في مختلف المراكز الأمنية بالتراب الوطني، من أجل القيام برفع "بصمة الطلقة" من المرخص لهم بحمل السلاح، إذ يتم إطلاق رصاصتين من أسلحتهم بالمراكز الأمنية بغاية رفع ما سمي "بصمة الطلقة" من أجل الرجوع إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن هذه العملية عممت في مجموعة من الدول من بينها المغرب، إذ يتم استدعاء كل الأشخاص الذين يتوفرون على رخص حمل السلاح، من أجل الحضور إلى المراكز الأمنية مرفقين بأسلحتهم، قصد إطلاق رصاصتين من سلاح كل واحد من المعنيين بالأمر.

وأفاد المنبر الورقي ذاته بأن وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي تطارد زوارق التهجير السري التي تستهدف السواحل الشمالية للمملكة، في وقت تقود فيه السلطات العمومية حملات واسعة وعمليات تمشيطية تحسبا لعمليات هجرة جماعية استجابة لنداءات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق" المساء" أيضا، فإن وزارة الدفاع الأمريكية وافقت على صفقة تسليح جديدة للمغرب لتزويد الجيش المغربي بسلاح أمريكي الصنع "ام 4 كارين" يستخدم كسلاح أساسي في الجيش الأمريكي وتعتمده أقوى الجيوش في حروبها أبرزها الجيش الإسرائيلي والجيش الفرنسي.

وأضافت الجريدة أن وزارة الدفاع الأمريكية كشفت أن صفقة وقعت مع شركة كولت للتصنيع الحربي يتم بموجبها تزويد الجيش المغربي ببنادق "إم 4" القصيرة التي تمتاز بصغر حجمها وخفة وزنها، وهي شكل أقصر وأخف وزنا من البندقية الهجومية.

ونقرأ في العدد ذاته أن النيابة العامة أحالت ملفا ثقيلا للسطو على العقارات على الفرقة الوطنية تعود ملكيته إلى شركة كان يديرها أحد الفرنسيين، خلال ستينيات القرن الماضي، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى أحد المغاربة الذي توفي قبل سنوات.

وأوضحت مصادر الجريدة أن ورثة المواطن المغربي، الذي انتقلت إليه ملكية الشركة، اكتشفوا أن الشركة التي كانت في ملكية والدهم كانت تمتلك عقارات تقدر قيمتها بمليارات السنتيمات بما فيها أحد العقارات الواقع بقلب منطقة أنفا.

وإلى جريدة "العلم" التي أفادت بأن استقبال المغرب لـ116 مهاجرا طردتهم إسبانيا من سبتة المحتلة خلّف ردود أفعال واسعة في المغرب وخارجه وكانت الحكومة الإسبانية قد عللت هذا الطرد بتطبيق اتفاق المغرب وإسبانيا يعود إلى سنة 1992؛ إلا أن هذا الاتفاق كان يسري في ذلك الوقت على المغاربة.

ولتدارك هذا الخلاف وتمهيدا لزيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، يحاول هذا الأخير إيجاد مخارج ترضي الرباط؛ فقد أعلن كل من بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفاقهما على سبل مواجهة مشكلة المهاجرين، وعلى ضرورة تقديم دعم أوروبي أكبر للمغرب المعني مباشرة بهذه الأزمة.

وكتبت "العلم"، كذلك، أن مدينة الداخلة ستحتضن، خلال الفترة ما بين 27 و29 شتنبر الحالي، فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الدولي للفلاحة بجهة الداخلة ـ واد الذهب، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار "الفلاحة في مواجهة التغيرات المناخية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - المغربي الحر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:18
القمر الاصطناعي الأول قلتم انه سراقب كل صغيرة وكبيرة. .....والفونطوم كيخطف البلايص من الشمال إلى إسبانيا وانتم في سباة عميق. ..ما فهمت والو
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2 - simo nadif الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:18
العكار فوق لخنونة.....من الارجح بناء المدارس و المستشفيات
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3 - احمد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:20
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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4 - ر - ا زاوية الشيخ الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:20
أودي طلقو غي لحدود نحركو نمشيو بحالنا ها عار ربي والله نا نبقى دقيقة وحدة
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5 - طاه بحار الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:21
ما فائدة كل هاته الأقمار مدام الشعب يعاني ... الصحة و التعليم
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6 - brahim الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:23
نوريد الشغل نوريد السكن نوريد الصحة نوريد التعليم نوريد نوريد
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7 - بوحاطي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:24
لمادا هده الاشياء كلها كان من الافضل البحت عن التغرات الناقصة في حياة المواطن من صحة و تعليم و تشغيل تعود بالنفع على الوطن و المواطن
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8 - مراكشي اصيل الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:29
القمر الاصطناعي الفرنسي كل ماشاطت شي حشيا على فرنسا تعطيها لينا ها تجفي ها شركة الازبال وزيد وزيد..
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9 - مغترب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:29
سئمت من المغرب كذا وكذا،أش خاصك العريان لخواتم أمولاي.سيرو قادوا صبيطرات والمدارس والإدارات بحالكوم بحال الناس.عاد خسرو لفلوس فالسلاح والأقمار ونتوما زودياك واحد حيركوم مقديتوش عليه بحالي كايخرج من قاع لبحر.
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10 - tangerois الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:30
Savez vous que le fabricant garde toujours un programme informatique pour détruire à n'importe quel moment le système informatique !!?? Juste un exemple la centrale nucléaire iranienne détruire par Israël grâce aux fabricant " les français" si on avait fabriqué nous même ce satellite on peut être fière mais acheter une canne a pêche pour pêcher son poissons y a pas de quoi être fière !!! Les simples d'esprits vont crier victoire mais ce sont des simples d'esprits
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11 - اخوكم من اسبانيا الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:31
السلام عليكم . المغرب صحيح انه اجمل بلد في العالم لو لم يكن فيه من يستنزف ترواثه وياكل اموال الفقراء والارامل والايتام والمستضعفين من الناس ناهيك عن العدل والصحة والتعليم والشغل وكذا وكذا رحمت الله عليك يا بلد المغرب . رجاءا انشري هسبريس وشكرا
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12 - ولد زعير الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:33
انا والله مافهمت والو حنا بقي بنادم ما لاقي حتى فين يبات وقاليك القمر الاصطناعي تفهم تسطى
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13 - سلينا الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:37
نربد اطااق مشاريع تنموية نريد اطلاق المتشفيات نريد اطلاق تشغيل الشباب الذي يضل ينتضر قدوم الفنطوم لنقلهم الى اسبانيا نريد اطلاق الحرية نريد اطلاق كرامة المواطن نريد اطلاق الجامعات نريد اطلاق المعامل نريد اطلاق المصانع اتسغيل هذا الشباب الذي يغامر بحياته في قوارب الموت وووو
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14 - bien joué الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:37
ماذا لو استجاب الله لدعاا المسلمين و هلك البهود و النصارى
علي اي و سيلة سنحج و باي وسيلة سنتصل و بابة الة سنعالج
عندما اسمع دعاؤهم ابتسم فاقول ما احلا الجهل
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15 - said الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:38
زعما الأول ما وصل ليهم تاخبيرة اولا شنو، بان لينا هاد الأقمار غا ألعاب كتجربهم فينا طاطا فرنسا .
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16 - الجيلالي الكدية الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:40
اموال الشعب تطير الى السماء ولا تعود ابدا. وشعب يطير خارج الوطن بنية الا يعود. فلمن سيترك صديقي المغاربة يا ناس!!!!
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17 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:40
ماشاء الله على بلدنا و حفظ الله قائدنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذه الانجازات العظيمة التي تجعلنا نفتخر بامبراطوريتنا و بجيشنا فبعد القمر الاصطناعي محمد السادس الذي يدور حول الكرة الارضية بشكل افقي و في مدة زمنية لا تتعدى 97 دقيقة فقط هاهو القمر الاصطناعي الثاني يكمل دور شقيقه لكن بشكل عمودي لتكتمل الصورة و المعلومة بادق تفاصيلها فهذه هي التكنولوجيا المتطورة التي يحتاجها بلدنا للحاق بالدول العظمى في انتظار وصول البوارج الحربية مثل بن بطوطة و طائرات الرافال الفرنسية و صفقة F16 الثانية اما البروباكاندا فتركناها للجيش الثاني افريقيا و 23 عالميا ليستانسوا بها.
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18 - Ayoub الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:42
Je me réjouis aussi pour le TGV Tanger Casablanca bientôt
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19 - dak الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:44
القمر الصناعي تصاوب في فرنسا وأحنا درنالو السبوع
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20 - المزابيHD الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:44
1 - المغربي الحر
داكشي لي مبغاش يتفهملي
جنرال الجزائر تقمصو الفيلم وقالك خافو من القمر الاول هههههههه
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21 - Younes الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:46
Ce satelitte devrait porter un nom scientifique...ou porter le nom de la personne qui l'a fabriqué
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22 - أقمارإصطناعيةوقوارب فانتوم!!! الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:46
أقمار اصطناعية و قوارب فانتوم و هروب جماعي وهجرة بالجملة ...إلى أين يسير المغرب؟؟؟ و ماذا يحدث بالفعل؟؟؟ أين هي ترواتنا؟؟؟ أين هو الحق في بديل تنموي إقتصادي. واجتماعي يجيب على انتظاراتنا نحن جماهير الطيف الشعبي المغربي الكادح؟؟؟؟ تساؤلات عادلة مشروعة من مواطن مغربي كادح ومقهور..
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23 - الله اهديكم الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:48
الله اهديكم التفتو الى شباب المغرب
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24 - المنفي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:50
اش خصك العريان والفقير والعاطل والامي مراقبت الارض من السما ياسبدي......!!!!!!!!
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25 - مغربي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:50
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2018 الليشمانيا تحصد الارواح فزاكورة مرض شبه منعدم حتى فالدول الادنى منا والفقر والجوع والمرض يفتك باغلبية المناطق النائية وملايين اليوروهات تمنح للماما فرنسا
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26 - Mounir الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:52
Il est clair que le premier responsable du pays voit ses intérêts dans les satellites au lieu de se focaliser sur les maux des marocains et surtout que les jeunes fuient leurs pays pour une vie meilleur. C'est vraiment lamentable.
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27 - عبد القادر الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:54
اش خصك العريان ، الخاتم امولاي ، البلاد غارقا في الويل ديال الامراض والشومورات والشفارا .ما كاين لا تعليم ولا امن وصحة ، وتتعلقو فين تفلقو.لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل.
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28 - مروان الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:54
الدول الغنية تصنع و البلدان الفقيرة تشتري لتغني أسيادها على حسابها.
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29 - ولد البلاد الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:54
هو بصراحة حسن من الحي الصناعي . القمر الاصطناعي الاول مالو مصورش مزيان معليش فلوس موجودة نشريو الثاني
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30 - متناقض الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:55
بنية تحتية هشة، تعليم تحت الحضيض، بطالة مزرية وفقر مذقع وكنقلبو فين نتفلقوا. نحن أحوج للأمن الغذائي والصحي منه من الأمن الاستخباراتي.
وافيقوا اعباد الله العكر و الخنونة
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31 - Jamal الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:55
هذا هو اللعب بمشاعر الشعوب المقهورة
دولة تنفق الملايير على التجسس وتترك الشعب يستحضر من شدة الفقر والمحسوبية والبطالة والزبونية وانعدام الأمن
كان الاجدر انفتق هذه الأموال في مشاريع تعود بالنفع على المواطنين
او على الأقل تأخير هذه البرامج الى وقت لاحق
الشباب برمي نفسه البحر بحثا عن لقمة عيش
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32 - rodeo الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:55
إن تم صنع القمر الصناعي في فرنسا فالمرجح أن قمرنا الصناعي الذي مولناه بأموالنا الخاصة سيتعرض للقرصنة و سيستفيد منه الفرنسيون مجانا
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33 - انس الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:58
تحية لك الأخ المغرب الحر،هد الغرب مبقين كنفهم فيه ولو هههه
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34 - hammoud الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:59
شنو خصك العريان ...خواتم امولاي!!!!
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