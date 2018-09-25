عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء..

* أخبار اليوم :

- حذر مهنيو قطاع الصيدلة بالمغرب من الانفلات وتنامي الفوضى التي يشهدها القطاع على المستوى التنظيمي والقانوني والاجتماعي والمادي، وكذا تجاهل وزارة الصحة لأزمة القطاع ونهجها سياسة عزل الصيدلي عن المشاركة والمساهمة في تجويد قانونه المهني، وحماية وضعية الصيدلاني. وجاء هذا التحذير في ضوء انعقاد المؤتمر الثاني لتجمع "عالم صيادلة المغاربة" (فارما) السبت الماضي بالصخيرات، حيث استنكر محمد سلمى، رئيس هذا التجمع، "ضعف التأطير القانوني وهشاشة الترسانة التنظيمية، واتساع رقعة الفوضى بالقطاع ما يسهم بشكل مباشر في تفاقم أزمة الصحة في المغرب".

- جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طلبه الموجه إلى مختلف الوزراء والمسؤولين الحكوميين، لتدليل الصعوبات وتيسير الشروط لاستئناف الإنتاج في مصفاة "سامير" في أقرب الآجال، وتحت كل الصيغ الممكنة، بالتفويت القضائي أو التسيير الحر أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة الرأسمال، أو التأميم والاسترجاع بعد نقض التزامات الخوصصة والاستثمار الموعود به من طرف المدين.

* المساء:

- "الليشمانيا" يعود من جديد إلى زاكورة، إذ عاد مرض "الليشمانيا" الوبائي، ليجتاح من جديد مدينة زاكورة، بعد أن ضرب بقوة المنطقة قبل مدة تقل عن ثلاثة أشهر. وحسب مصادر "المساء"، فإن المرض خلف إصابات بالعشرات، في حين من المرشح أن تزداد حدته في الأيام المقبلة. وتتركز أغلب الإصابات بجماعة بني زولي وتنزولين، وخاصة بدوار أخلوف. كما استهدف هذا المرض الوبائي، تلاميذ المدارس، إذ أصيب العشرات منهم، وهو ما دفع الآباء إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه خلال الفصل الثاني من سنة 2018، قد يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعات الغذائية" و"الصناعة الكيماوية" والانخفاض في إنتاج أنشطة "صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية". وحسب مذكرة جديدة للمندوبية، فإن مستوى دفاتر الطلبيات لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا في رأي مسؤولي المقاولات. وإجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 77 في المئة.

* الأحداث المغربية :

- أعلن اتحاد جمعيات الإعاقة الذهنية عن وقفة احتجاجية ثانية غدا الأربعاء أمام البرلمان. وندد الاتحاد بما أسماه "الإهمال وعدم الاهتمام من طرف وزارة التضامن، بحيث مشاكل الدخول المدرسي الحالي تزيد تفاقما والديون تتكاثر". وجدد الاتحاد التأكيد على مطالبه المتمثلة في صرف منح دعم سنة 2018.

- جرى مؤخرا بالدار البيضاء، التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة تتعلق بتعميم وتجويد التعليم الأولي وتوسيع قاعدته بالمناطق الهشة التابعة لعمالة مقاطعة عين الشق. وتروم هذه الاتفاقيات، التي تم إبرامها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، الدفاع عن حق الطفل في التعليم، والاهتمام بالطفولة وتنشئتها تنشئة سليمة، والرفع من عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي.

* العلم :

- أكد التقرير السنوي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن "العديد من أوجه القصور البنيوي لا زالت تلقي بظلالها على قطاعي التربية والتكويـن المهني". وحسب التقرير، فإن الموسم الدراسي 2016-2017 كشف عن وجود جملة من اختلالات، تهم على الخصوص توظيف مدرسين لا يتوفرون على تكوين ملائم في مهن التربية والتكوين، فضلا عن الاكتظاظ الذي تشهده الفصول الدراسية. وأضاف التقرير "يطرح تنامي أعداد المتمدرسين في القطاع الخاص مسألة التمازج الاجتماعي، ويثير تساؤلات حول الشرخ الاجتماعي الذي يمكن أن ينجم عن منظومة تربوية تسير بسرعات متعددة، كما يمكن أن يشكل تهديدات للتماسك الاجتماعي، وأن يقوض ثقة المواطنين في القدرة على الارتقاء الاجتماعي من خلال المدرسة".

- أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، أن المالية العمومية والعدالة الاجتماعية مسألة مرتبطة ارتباطا وثيقا بجودة التدخل والحكامة في التدبير العمومي. وقال بنسودة، على هامش اختتام أشغال الدورة ال12 للمناظرة الدولية للمالية العمومية حول موضوع "المالية العمومية والعدالة الاجتماعية"، إن المالية العمومية والعدالة الاجتماعية ليست مسألة كمية أو غلاف مالي، بل نوعية التدخل والحكامة في التدبير العمومي.

* آخر ساعة:

- صنفت مدينة الدار البيضاء في الرتبة التاسعة في ترتيب أغنى المدن الإفريقية والأولى بالمغرب، بثروة تناهز 400 مليار درهم، تبعا لتقرير أعدته مجموعة الأبحاث "New World Wealth" الجنوب إفريقية حول ثروة القارة السمراء لسنة 2018. وأوضح التقرير أن ثروة الدار البيضاء تعتمد على التصنيع والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، أهمها قطاع الخدمات المالية والصناعة الغذائية والمواد الأساسية.

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 4,9 في المئة عند متم شهر غشت 2018، أي نفس وتيرة الانخفاض المسجلة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية، أن هذه النتيجة تغطي زيادة نسبتها 1,6 في المئة خلال الفصل الثاني من 2018، بعد تراجع نسبته 6,9 في المئة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

* بيان اليوم:

- تنظم هيئة المحاسبين المعتمدين في مختلف المدن المغربية يومه الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، تنديدا بما أسمته بسياسة الآذان الصماء وعدم فتح قنوات الحوار تجاه مطالبها، واستنكارا لسياسة التنزيل المعيب للقانون 12/127. كما عبر المحاسبون عن رفضهم اجتياز الامتحان المهني مطالبين بالإدماج المباشر والفوري في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بدون قيد أو شرط.

- دعا الائتلاف المغربي للتعليم للجميع إلى الإسراع بفتح نقاش عمومي حول مشاريع الإصلاح المنتظرة على مستوى منظومة التعليم، بما في ذلك مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مطالبا بإشراك الفاعلين الاجتماعيين في ذلك ووضع حد للانفراد بالقرارات ضدا على ما ينص عليه الدستور.

* الاتحاد الاشتراكي :

- قال رئيس المحكمة العليا الشعبية بجمهورية الصين الشعبية، زهو كيانغ، إن تطوير التعاون القضائي يكتسي أهمية بالغة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين الصين والمغرب. وأكد كيانغ، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أنه "من المفيد السعي نحو تبادل التجارب في ما يخص تدبير النزاعات المرتبطة بالتبادلات التجارية والعمليات الاقتصادية بطريقة سريعة وناجعة خدمة لمراعاة المصالح المشتركة وتسريع التعاون وتقويته"، مؤكدا على أن التعاون القضائي يعتبر جزء مهما في التعاون بين الصين والمغرب.

- دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي إلى إحداث هيئة مستقلة تناط بها مهمة التتبع والتقييم القبلي والبعدي للسياسات والاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن ضعف فعالية الاستثمار رغم استمرار تسجيله لمستويات مرتفعة، تشكل إحدى تجليات محدودية نموذج النمو الوطني المعتمد. وانتقد تقرير المجلس لسنة 2017 ضعف نتائج مخطط التنمية الصناعية، مبرزا أن القيمة المضافة الصناعية مازالت لا تساهم بالقدر الكافي في نمو الناتج الداخلي الخام.

* رسالة الأمة :

- ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بعد ظهر يوم الأحد بحلبة المدرسة الملكية للخيالة بتمارة، حفل تسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمباراة الرسمية للقفز على الحواجز. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الجائزة الكبرى للفائز الغالي بوقاع.

- وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة عالميا في سوق الاسمدة الفوسفاطية، ومجموعة "هوباي فوربون"، الفاعل الصيني المتخصص في توفير الحلول الشاملة الخاصة بالأسمدة، مؤخرا اتفاقية إطار بهدف إقامة شراكة شاملة في مجال انتاج وتطوير جيل جديد من الأسمدة. وتعكس هذه الشراكة بين المجموعتين، رغبة المكتب الشريف للفوسفاط في تعزيز تعاونه مع الفاعلين الصناعيين العالميين المرجعيين، حيث يمثل هذا التقارب فرصة جيدة للولوج إلى منظومة ابتكار من درجة عالمية، إلى جانب إنشاء شبكة من الفاعلين والخبراء، وبالأخص في الصين داخل قطاعي الفلاحة والأسمدة.

* لوماتان :

- انطلقت يوم الاثنين بالحسيمة أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق المنظم إلى غاية 26 من شتنبر الجاري، تحت شعار "شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة". ويشارك في المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكثر من 700 مشارك، من بينهم ممثلو الحكومة المغربية وحكومات بلدان أخرى، إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب وممثلي جهات مانحة معنية بالقطاع. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات المطروحة أمام الشبكة الطرقية بالمغرب.

- الوكالة الوطنية للموانئ تستعد لإطلاق دراسة جدوى من أجل إنجاز منطقة صناعية-لوجيستيكية بجوار ميناء الدارالبيضاء بمنطقة زناتة. ومن المرتقب أن تحتضن هذه المنصة المستقبلية، التي ستكون بمثابة منطقة حرة، صناعات وأنشطة لوجيستيكية محدثة للرحلات بالنسبة لميناء الدار البيضاء.

* ليكونوميست:

- بعد تأجيلات ومشاورات عدة، تم أخيرا بالحسيمة، التوقيع على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الاستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية. ووقعت تسع قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية.

- قانون المالية لسنة 2019 يحمل مفاجأة صغيرة، إذ من المحتمل أن تشهد الاستثمارات العمومية ركودا أو انخفاضا. وخلال هذه السنة، بلغ الاستثمار العمومي 195 مليار درهم. ويشمل استثمار الميزانية العامة، والمقاولات والمؤسسات العمومية وكذا استثمار الجماعات الترابية. وسيعطي القانون المالي الأولوية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، في محاولة من الحكومة للبحث عن نجاعة أفضل.

* أوجوردوي لوماروك:

- قرر العديد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، التابعين للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نقل مرضى اثنين من مستشفيات العاصمة الاقتصادية، بالمجان إلى وجهاتهم بعد الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم، وذلك يوم الاثنين من كل أسبوع. وقال الكاتب العام الجهوي للنقابة، الصديق بوزهرة، "أن هذه المبادرة اعتمدتها النقابة لكون سائقي سيارات الأجرة المنضوين تحت لواء النقابة، على علم بمعاناة المرضى الذين يحلون بالمستشفيات، مع مشكل النقل في أوقات الذروة، خصوصا مع الساعة الـ12 ظهرا و الخامسة مساء".

- رؤساء المقاولات واثقون في الربع الثالث من سنة 2018. وتوقعت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط أن تسجل المقاولات العاملة في مجال الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا على مستوى إنتاجها. ويعزى هذا التطور إلى زيادة أنشطة الصناعة الكيميائية وصناعة المعدات الكهربائية، فضلا عن انخفاض في إنتاج صناعة السيارات وصناعة الملابس. وبخصوص التوظيف في هذا القطاع، فقد توقعت المقاولات الصناعية تسجيل استقرار على مستوى القوة العاملة. أما بالنسبة للصناعات الاستخراجية، فإن مقاولات هذا القطاع تخطط لزيادة إنتاجها. ويرجع هذا التطور إلى زيادة إنتاج الفوسفاط.

* ليبيراسيون:

- دعا الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد فتيحي، إلى إعادة إرساء مؤسسة الحوار الاجتماعي، كسبيل وحيد للتوصل إلى اتفاقات اجتماعية. وخلال اجتماع للمجلس الوطني لهذه المركزية النقابية المنعقد خلال الأسبوع المنصرم بالدرا البيضاء، أكد فتيحي أن العمال يعانون بالمؤسسات المنتجة بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم. كما أن 34 في المئة من الأجراء يتقاضون أجرة تقل عن "السميك" ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على التضييق الممارس على الحريات النقابية والطرد التعسفي من العمل.

- تحتضن الدار البيضاء، ما بين 25 و27 شتنبر الجاري، الملتقى السادس لممولي الصناعات الغذائية، الذي سيعرف مشاركة أزيد من 480 مقاولة وعلامة تجارية من مختلف المجالات. وأوضح المنظمون أن هذه التظاهرة ، التي تنظم كل سنتين بشكل مشترك من قبل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب و(جي إل إيفانت)، ستمنح المهنيين منصة للالتقاء وتبادل التجارب والخبرات في عدة مجالات ذات صلة بقطاع الصناعات الغذائية، ومنها الإنتاج والصيانة والجودة والتسويق والمبيعات والبحث والتطوير.

* لوبينيون:

- تحتضن مدينة مراكش من 20 إلى 24 نونبر موعدا هاما. ويتعلق الأمر بقمة إفريقية في دورتها الثامنة. وتتناول هذه القمة موضوع "الانتقال نحو مدن وأقاليم مستدامة: دور الحكومات المحلية والإقليمية الإفريقية". وستولي هذه الدورة الثامنة اهتماما خاصا للشباب لإسماع أصواتهم.

- أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017 الصادر يوم السبت، بإعطاء نفس جديد للارتقاء الاجتماعي عن طريق تعليم "حديث، ذي جودة ومتاح للجميع". وأوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره، أنه لتحقيق هذا الهدف يتوجب التزام قوي من أجل إعادة تركيز الجهود على تأهيل المدرسة العمومية، من أجل الارتقاء بها وجعلها فضاء لتلقي تعليم جيد، ووسطا للتمازج الاجتماعي، مبرزا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفادي استمرار تعميق الهوة بين القطاع العمومي والقطاع الخصوصي التي بدأت تتسع تدريجيا داخل المجتمع المغربي، مهددة بخلق المزيد من الفوارق (وينبغي أن يكمل القطاع الخاص القطاع العمومي، لا أن يحل محله في قطاعات حيوية مثل التربية والتكوين).

* البيان:

- أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي، تحذيرا بشأن معارضة محتملة لانضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. ففي الوقت الذي تأمل فيه الرباط في الحصول على عضوية فورية، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي إلى أن الطريق لا يزال طويلا. وسجل أن هذه العضوية لم تخضع لدراسة تحليلية للفرص والمخاطر. وستتيح هذه الدراسة كشف الانعكاسات الإيجابية التي يمكن أن يستفيد منها المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر بعد هذا الانضمام، وفقا للمجلس، الذي شدد على أنها ستساعد أيضا على تقديم سيناريوهات بديلة، لاسيما على مستوى الاندماج التدريجي.

- حقق الاقتصاد الوطني دينامية جيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث كان أداء القطاعات الثلاثة جيدا، باستثناء قطاعات النسيج والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري. كما أن التطور الإيجابي للأنشطة الاقتصادية لم يله تصحيح للعجز المسجل على مستوى الميزان التجاري، والذي زاد بمقدار 3.6 مليار درهم. وهكذا، شهدت المبادلات الخارجية ارتفاعا على مستوى العجز التجاري بلغت نسبته 10.1 بالمئة، ليصل إلى 137.9 مليار درهم.