عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم :

- أعلن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ترشحه رسميا لخلافة نفسه على رأس الحزب، بعدما أمضى 8 سنوات في هذا المنصب. وقال العنصر، على هامش ندوة صحفية عقدتها لجنة الإعداد للمؤتمر 13 للحزب، إنه قبل الترشح بعد إلحاج أعضاء الحزب، بعدما سبق له أن عبر عن عدم نيته في ذلك في وقت سابق. ومحمد حصاد يغيب عن لجنة الإعداد لمؤتمر الحركة.

- بعد انتقاد تقرير أخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضعف تكوين الأساتذة المتعاقدين، أقر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية بهذا المشكل، قائلا إنه رغم التكوين الذين يخضعون له، فإنه يبقى "غير كاف"، مشيرا إلى أن الوزارة ستحل هذا المشكل عبر خلق برنامج وطني لتكوين الأساتذة يمتد لأول مرة لخمس سنوات. وأكد أن الوزارة تعتزم تكوين 200 ألف أستاذ في أفق 2028.

* المساء:

- خلقت مذكرة وجهتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى مندوبي الشؤون الإسلامية بالجهات من أجل إحصاء الأئمة المتوفرين على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعد انتشارها على نطاق واسع. وطالبت المذكرة مندوبي الشؤون الإسلامية بالسهر على إعداد إحصاء شامل للأئمة والمرشدين المتوفرين على حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"انستغرام"، وإرساله قبل نهاية أكتوبر الجاري إلى مديرية الشؤون الإدارية والتعاون.

- 3 مدن مغربية من بين الأغنى في إفريقيا. في تصنيف جديد صدر قبل أيام، حلت ثلاث مدن مغربية كبرى على قائمة العشرين مدينة الأكثر ثراء في القارة السمراء. وحسب نسخة 2018 من تقرير يصدره مكتب الدراسات البريطاني "الثروة العالمية الجديدة" والبنك الإفريقي الأسيوي، فقد حلت مدينة الدار البيضاء في الرتبة التاسعة بما قيمته 42 مليار دولار، ثم مراكش وطنجة على التوالي في الرتبتين 18 و19 بما قيمته 11 مليار دولار لكل واحدة منهما.

* الأحداث المغربية :

- "البام" معارضة بنفس اقتراحي. أسلوب سياسي جديد يدشن به حزب الأصالة والمعاصرة دخوله السياسي، فبعد تجربة خطاب انتقاد الحكومة ومعارضتها، اختار هذه المرة أن يكون معارضة اقتراحية، وذلك من خلال المذكرة التي وجهها أمينه العام حكيم بن شماش إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. واستهدفت المذكرة عرض ما يعتبره بن شماش "منظور ومقترحات الحزب المتعلقة بحزمة من التدابير ذات الطبيعة التشريعية والتنظيمية والإجرائية، التي تعتبر روافع ذات أولوية ومساعدة على تحقيق الأهداف والتدابير المرحلية التي رسم معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

- المجلس الاقتصادي: تصور جديد للحوار الاجتماعي. دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي ل2017، إلى إحداث تغيير في ثقافة الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال العمل على ممارسته وفق مقاربة تقوم على تشجيع بناء التوافقات بين الشركاء وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي، بما يتجاوز التفاوض حول مطالب الأطراف المعنية، من أجل الانكباب على القضايا التي تتطلب تعبئة جماعية.

* العلم :

- سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ثلاث ملاحظات أساسية، خلال مداخلته في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، خصص لدراسة وضعية التعليم ببلادنا واستعمال "العبارات الدارجة" في بعض المقررات الدراسية، تتمثل في "تفاقم هشاشة منسوب الثقة لدى فئات واسعة من المجتمع، الثقة في قدرة المؤسسات على تحقيق التغيير، خاصة على مستوى تحسين ظروف عيش المواطن، وتعزيز قيمة الاستحقاق، والحد من حجم الفوارق الاجتماعية والمجالية".

- أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الرسالة التي وجهها جلالته، يوم الاثنين إلى المشاركين في قمة نيلسون مانديلا للسلام المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن موقف الزعيم الراحل المؤيد للحفاظ على السيادة الوطنية للدول أهله ليكون رسولا للسلام والتفاهم بين الأمم، وذلك بعيدا عن التقلبات والأزمات والحسابات والانقسامات وآثارها السلبية. وأوضح جلالة الملك، في الرسالة التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن الراحل نيلسون مانديلا تصدى لدعاوى الانفصال وكافة أوجه انعدام الاستقرار، بالدعوة إلى الوحدة، وعيا منه بأنه "لا ازدهار لقارتنا إلا في ظل سلامة الوحدة الترابية لدولها".

* آخر ساعة:

- التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية تهدد مشروع الجهوية. لم تختلف أرقام التقرير السنوي ل2017 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تلك التي كشفت عنها أخيرا الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، إذ أكدت المعطيات والدراسات استمرار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بشكل شاسع بين جهات المملكة على المستويين الجهوي والمجالي. وجهات طنجة والبيضاء والرباط الأكثر خلقا للثروة بالمغرب.

- أقدم القطب المالي للدار البيضاء على إصدار سندات "خضراء" بقيمة 355 مليون درهم. وأفاد بلاغ للقطب بأن هذا الاصدار أنجز من خلال اكتتاب خاص لدى المستثمرين المؤسساتيين في المملكة، وذلك عقب الحصول على ترخيص من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأضاف المصدر ذاته أن استحقاق هذا القرض على مدى 15 سنة يعكس مستوى الثقة التي تحظى بها المؤسسات المغربية والأجنبية المتفاعلة إيجابيا مع هذا الإصدار.

* بيان اليوم:

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الاثنين بالحسيمة، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات المطروحة أمام الشبكة الطرقية بالمغرب. وأبرز العثماني، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 24 إلى 26 شتنبر الجاري، حول موضوع "شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة"، أن شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص "تؤشر على بداية جديدة في ما يخص تمويل وحكامة الطرق، وهو ما من شأنه تطوير الشبكات الطرقية ونظم تمويلها وفق مفهوم التنمية المستدامة"، مشيرا إلى ضخامة الاستثمارات التي يتطلبها بناء وصيانة الطرق.

- جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الاثنين بنيويورك، التأكيد على أن المغرب يظل ملتزما التزاما راسخا، بموجب التعليمات الملكية السامية، بحشد الدعم والتأييد المأمولين لمبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية ("تريبل أ")، لدى الصناديق المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا الخاصة. وذكر الوزير، الذي كان يتحدث في حلقة نقاش نظمتها الأمم المتحدة حول "مبادرة التكيف الإفريقية" من أجل تعبئة الدعم لإفريقيا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، بأن مبادرة "تريبل أ" تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة قمة المناخ "كوب 22" وقمة العمل التي ضمت الرؤساء الافارقة في هذه المناسبة.

* الاتحاد الاشتراكي :

- أظهرت دراسة أنجزتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشراكة مع الفاعلين في قطاع التبغ أن نسبة تهريب السجائر على المستوى الوطني تراجعت إلى 3.73 في المائة سنة 2018، مقابل 5.64 في المائة سنة 2017 ، و7.46 سنة 2016، و 12.48 في المائة سنة 2015. وأفاد بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن هذه الدراسة الميدانية، الخامسة من نوعها لتحديد نسبة تهريب السجائر داخل السوق المغربية برسم سنة 2018 والتي تم تقديم نتائجها خلال اجتماع عقد مؤخرا بالمقر المركزي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع الفاعلين في قطاع التبغ، أنجزها أحد مكاتب الدراسات وفق منهجية تم التوافق حولها مع الفاعلين المعتمدين لتوزيع التبغ المصنع بالمغرب وخاصة الشركة المغربية للتبغ وجابان توباكو إنترناشيونال وفيليب موريس إنترناشيونال وبريتيش أمريكان توباكو المغرب.

- يشارك 44 فيلما قصيرا يمثلون 18 بلدا متوسطيا في الدورة الـ 16 لمهرجان طنجة المتوسطي للفيلم القصير، التي تنظم في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل. وتم اختيار الأفلام المشاركة من مجموع 300 ترشيحا توصلت بها اللجنة التنظيمية، حسب بلاغ للمركز السينمائي المغربي. وتترأس المخرجة المغربية تالا حديد لجنة تحكيم الدورة التي تضم أيضا أنا لونكو (رومانيا)، وبابارا لوري دولاشاريير (فرنسا-ألمانيا)، ونضال شطة (تونس)، وتسيما مونوز (إسبانيا)، وفابريس ماركا (فرنسا)، ومحمد بوسيف الركاب (المغرب).

* رسالة الأمة :

- تم التوقيع الاثنين بالحسيمة على عقد البرنامج الثاني بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يترجم الاستراتيجية الوطنية من أجل تنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية. ووقعت تسع قطاعات حكومية، إلى جانب فاعلين مهنيين ممثلين في الجمعية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، في إطار المؤتمر الوطني العاشر للطرق، على عقد البرنامج الممتد من 2022/2018، والذي يتكون من عشرة عقود تطبيقية. والبرنامج يروم إحداث 220 ألف منصب شغل باستثمارات تناهز 28 مليار درهم.

- أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,42 في المئة أمام الأورو، وارتفع بنسبة 0,45 في المئة أمام الدولار، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 شتنبر الجاري. وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 من الشهر الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ يوم 14 شتنبر 225,2 مليار درهم، بارتفا

* ليكونوميست :

- بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، فإن الأمر يتعلق بأحد الأخبار الجيدة التي أعلنها بنك المغرب في اجتماعه الفصلي: أسعار النفط العالمية ستعرف انخفاضا خلال سنة 2019. وسيظل النمو متوسطا بالنظر إلى التحدي الذي تفرضه النسبة المرتفعة للبطالة في صفوف الشباب (40.5 بالمئة في الوسط الحضري). ويتوقع بنك المغرب نموا بنسبة 3.5 بالمئة سنة 2018.

- تجاوزت عائدات الضريبة على الشركات عتبة 50 مليار درهم سنة 2017، وستبقى فوق هذا الحد خلال هذا العام، في الوقت التي كانت في حدود 44 مليار درهم خلال سنوات سابقة. ويعزى هذا التغير الطفيف إلى تنامي عدد الشركات بنسبة 12.57 بالمئة، حيث انتقلت من 69.990 شركة سنة 2016 إلى 78.791 سنة 2017.

* لوبينيون:

- أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي ل2017، أن نموذج النمو الوطني أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة. وأشار المجلس، في تقريره، إلى أن هذه الوظائف لا يمكنها بالتالي أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي، مبرزا أن سوق الشغل خلال سنة 2017 مكن من إحداث 86 ألف منصب شغل صاف، عوض فقدان 37 ألف منصب شغل في سنة قبلها.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقرب من 60 بالمئة من أرباب المقاولات العاملين في قطاع البناء، يتوقعون أن يعرف نشاط القطاع استقرارا خلال الفصل الثالث من 2018، فيما يتوقع 20 بالمئة منهم تسجيل ارتفاع في النشاط. وأبرزت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية برسم الفصل الثالث من سنة 2018 لدى المقاولات التابعة لقطاعات الصناعة التحويلية، والاستخراجية، والطاقية، والبيئية، والبناء، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب على مستوى "أنشطة البناء المتخصصة"، ومن جهة أخرى، إلى التراجع المنتظر في أنشطة "الهندسة المدنية".

* البيان :

- أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا توضح فيه القصد من المذكرة الموجهة إلى المناديب وإلى المجلس العلمي الأعلى بخصوص فتح القيمين الدينيين والعلماء منابر على شبكة التواصل الاجتماعي. وشددت الوزارة على أن مهمة العلماء والأئمة والخطباء والوعاظ كانت وستبقى هي التواصل مع الناس، وأن تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع، موضحة أن التبليغ النافع من جهة العالم والخطيب والواعظ والإمام هو الملتزم بثوابت الأمة حسب مضمون النصوص القانونية التي تؤطر مهام العلماء والأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ.

- أشادت لويز أربور، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدولية، الاثنين في نيويورك عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بريادة المغرب في مجال الهجرة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس "رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة". وقالت أربور إن اللقاء مع بوريطة كان مناسبة لبحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للاعتماد الرسمي للميثاق العالمي بشأن الهجرة في دجنبر المقبل بمراكش، والذي "يشكل، هذه السنة، أهم مؤتمر حكومي دولي بالنسبة للأمم المتحدة، حيث سينعقد على أعلى مستوى وسيشهد مشاركة رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء الخارجية".

* أوجوردوي لو ماروك:

- قام المدير العام للضرائب، عمر فرج، بزيارة لمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب لعقد اجتماع مع الرئيس الجديد للاتحاد صلاح الدين مزوار وفريقه. وضم جدول أعمال الاجتماع نقطة واحدة فقط: المقترحات الضريبية برسم سنة 2019. ووفقا لمصادر مقربة من مزوار، فإن الاجتماع شكل مناسبة للاتحاد للتواصل رسميا مع المدير العام للضرائب بشأن المقترحات التي يرغب القطاع الخاص إدراجها في القانون المالي المقبل.

- أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، الاثنين بالحسيمة، أن جهود الدولة المتصلة بالاستثمار في قطاع الطرق تنحو منحى مطردا خلال الفترة 2021/2018، لتناهز قيمته 28 مليار درهم، أي حوالي سبعة ملايير درهم سنويا. وقال اعمارة، في كلمة بمناسبة انطلاق أشغال المؤتمر الوطني العاشر للطرق، إن الاستثمار العمومي في ميدان الطرق عرف تطورا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، منتقلا من خمسة ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2011/2008، إلى 6.5 ملايير درهم سنويا من سنة 2012 إلى سنة 2017.

* ليبيراسيون :

- بعد التهديدات بالإضراب التي أطلقها قطاع الصحة العمومية قبل بضعة أسابيع، جاء الدور على القطاع الخاص لاستخدام هذا التكتيك من أجل لفت انتباه أناس الدكالي ووزارته، بشأن مطالبه المتعددة. ويعتزم القطاع الخاص خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الشهر المقبل، بمعدل يوم واحد كل شهر. وبالإضافة إلى إغلاق العيادات الطبية والمصحات الخاصة في 18 أكتوبر و 22 نونبر و20 دجنبر، سيتم تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة الصحة.

- استعرض وفد اقتصادي مغربي هام، الاثنين بباريس، أمام الدورة الثالثة ل"لقاءات أفريكا 2018"، المؤهلات التي يزخر بها المغرب في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء مع الشركاء الاقتصاديين الحاضرين، وتوضيح مقاربة رابح رابح التي تدعو إليها المقاولات المغربية في إطار شراكاتها مع المقاولات الإفريقية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

* لوماتان:

- أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن يتراجع النمو الوطني من 4,1 في المئة في 2017 إلى 3,5 في المئة في 2018 و3,1 في المئة في 2019. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه الذي عقده يوم الثلاثاء، أن "آخر معطيات الحسابات الوطنية المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2018 أبرزت تباطؤ النمو على أساس سنوي من 3,5 في المئة إلى 3,2 في المئة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية من 14,8 في المئة إلى 2,5 في المئة وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية من 2 في المئة إلى 3,4 في المئة.