عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس ..

* أخبار اليوم :

- أكدت وكالة تقنين المواصلات أن نتائج البحث الميداني السنوي لتجميع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى الأسر والأفراد تشير إلى أن حوالي 92 بالمئة من الأفراد البالغين 5 سنوات فما فوق، مجهزون بهاتف متنقل، 73 بالمئة منهم يتوفرون على هاتف ذكي. في حين يعتبر الأفراد بين 5 سنوات و39 سنة الأكثر تجهيزا بالهاتف الذكي بنسبة تقارب 80 بالمئة. وكشفت الدراسة أن 20 مليون مغربي يستعملون هواتفهم لولوج الإنترنت، و21 بالمئة منهم فقط يدركون مخاطر وتهديدات استخدام الإنترنت.

- أظهرت دراسة أنجزتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشراكة مع الفاعلين في قطاع التبغ أن نسبة تهريب السجائر على المستوى الوطني تراجعت إلى 3.73 في المئة سنة 2018، مقابل 5.64 في المئة سنة 2017، و7.46 سنة 2016، و12.48 في المئة سنة 2015. وأفاد بلاغ لادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن هذه الدراسة الميدانية، الخامسة من نوعها لتحديد نسبة تهريب السجائر داخل السوق المغربية برسم سنة 2018، والتي تم تقديم نتائجها خلال اجتماع عقد مؤخرا بالمقر المركزي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع الفاعلين في قطاع التبغ، أنجزها أحد مكاتب الدراسات وفق منهجية تم التوافق حولها مع الفاعلين المعتمدين لتوزيع التبغ المصنع بالمغرب وخاصة الشركة المغربية للتبغ وجابان توباكو إنترناشيونال وفيليب موريس إنترناشيونال وبريتيش أمريكان توباكو المغرب.

* المساء:

- قررت وزارة الصحة استرداد دواء يستعمل في علاج أمراض القلب والشرايين يسمى "التيك 2.5 ملغ" ابتداء من 22 شتنبر الجاري، وهو عبارة عن علبة من 30 كبسولة، بسبب خطأ على مستوى توضيب الدواء. وأوضحت مديرية الأدوية بوزارة الصحة أن الدواء المستعمل في علاج ضغط الدم الشراييني وأمراض القلب والشرايين وأمراض الكلي، دون على علبته اسم "التيك 2.5 ملغ" وفي جهة إغلاق العلبة "التيك 10 ملغ" وهو الخطأ الذي استوجب سحب الدواء من الصيدليات.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد يكون عرف خلال الفصل الثاني من سنة 2018 ارتفاعا حسب 51 في المئة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 15 في المئة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة بشأن البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية (قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة)، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة "الاتصالات" والإيواء" و"النقل عبر المياه"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "الإشهار ودراسات السوق" و"الأنشطة المعمارية والهندسة وأنشطة المراقبة والتحاليل التقنية".

* الأحداث المغربية :

- قال المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، إن المندوبية قررت منح مقابل مادي في حدود 2000 درهم للمعتقلين، الذين يزاولون نشاطا أدبيا أو فنيا بالمؤسسات السجنية، تحفيزا لهم على الخلق والإبداع، وذلك عن طريق لجنة مركزية تناط بها مهمة معاينة الأعمال الأدبية والفنية للمعتقلين، وتأخذ بعين الاعتبار المجهود الإبداعي للمعتقلين، ومدى انخراطهم في برامج التأهيل لإعادة الإدماج. وجاء ذلك في كلمة للتامك خلال افتتاح فعاليات "الجامعة في السجون" في دورتها الخريفية بالسجن المجلي آيت ملول 2 بأكادير.

- أعرب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء ببروكسيل، عن تفاؤله بخصوص مسلسل مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاقية الصيد البحري، والذي يسير في الاتجاه الصحيح ".وأكد الوزير، في أعقاب مباحثات مع المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية القروية، فيل هوغان، أن "الاتفاقيتين تسيران بشكل إيجابي، وأن جميع المؤشرات توحي بالمصادقة عليهما (بالبرلمان الأوروبي) في بداية السنة المقبلة".

* العلم :

- رسم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري صورة قاتمة عن الوضعية الاقتصادية لبلادنا. وتوقعت نتائج الاجتماع الفصلي الثالث للبنك المركزي، التي أعلن عنها الثلاثاء الأخير بالرباط، أن يتراجع النمو من 4.1 في المئة سنة 2017 إلى 3.5 بالمئة سنة 2018، ثم إلى 3.1 بالمئة سنة 2019. كما أكد البنك أن نسبة البطالة بين الشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفعت إلى 41 بالمئة، رغم تراجع نسبة البطالة من 9.3 في المئة إلى 9.1 بالمئة على المستوى الوطني.

- ثمن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، السبت الماضي بسلا، خلال ترؤسه للقاء تواصلي مفتوح مع المشاركات بجامعة الانبعاث للتكوين والتأطير في نسختها الأولى، تجربة فتيات الانبعاث واستنهاض همم الشباب للمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن. وشدد على ضرورة تقليص الفوارق المستفحلة في القرى والمدن وعدد من جهات المملكة ما بين الجنسين. وسجل نزار بركة تراجعا كبيرا لنسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وانخفاضا في نسبة النساء النشيطات إلى 25 بالمئة.

* آخر ساعة:

- أزيد من 2.2 مليون تلميذ مغربي يتابعون دراستهم في أقسام مكتظة. أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الموسم الدراسي 2016-2017 كشف عن وجود جملة من الاختلالات بالإضافة إلى مشاكل بنيوية يواجهها القطاع، منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن من بين الاختلالات التي برزت ظاهرة اكتظاظ الأقسام الدراسية، والتدبير المتأخر للحاجيات والموارد البشرية، وكذا الهدر المدرسي، مما يتطلب اعتماد مقاربة استباقية على مستوى التنظيم والتخطيط.

- في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الشباب المغاربة يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، حيث يتجاوز معدل البطالة في صفوفهم معدل البطالة على الصعيد الوطني ب2.6 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 بالمئة في الوسط الحضري. على صعيد آخر، كشف التقرير أن القيمة المضافة الصناعية مازالت لا تساهم بالقدر الكافي في نمو الناتج الداخلي الخام.

* بيان اليوم:

- وجه المجلس الأعلى للحسابات مذكرة استعجالية لكل من وزارة العدل والحريات ووزارة الاقتصاد والمالية، ينتقد فيها طريقة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، استنادا إلى مقتضيات المادة 1 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وكشف المجلس أنه تم إعداد هذه المذكرة بناء على نتائج المهمة التي قام بها المجلس سنة 2017، لتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الذي أنجزه سنة 2013 حول هذا الموضوع.

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن المغرب يولي أهمية كبرى لمجال التعمير في إطار رؤية شمولية ضمن علاقاته مع إفريقيا. وأضاف الوزير، خلال مؤتمر إطلاق الدورة الثانية للمنتدى الوزاري الإفريقي للإسكان والتنمية الحضرية، المقرر عقدها يومي 16 و17 اكتوبر المقبل، بالعاصمة السينغالية، أن جلالة الملك محمد السادس، ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، أعرب من خلال زياراته إلى إفريقيا ومختلف خطبه، عن الإرادة القوية للمغرب لخدمة التنمية بالقارة الإفريقية، من خلال وضع خبراته رهن إشارة الدول الإفريقية والاستفادة من التجربة الإفريقية ذات الصلة.

* الاتحاد الاشتراكي :

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب يعتبر، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، أن تطوير العمل متعدد الأطراف يتطلب إيلاء اهتمام خاص للأمن والتنمية وحقوق الإنسان. وأضاف العثماني، في كلمة باسم الوفد المغربي خلال جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة، أنه إذا كانت 2018 سنة تفعيل أجندة 2030 – التي تم اعتمادها في 2017 – فإنها أيضا سنة تخليد محطتين تاريخيتين شكلتا طفرة نوعية في مسيرة العمل الجماعي ومنطلقا لترسيخ هوية المنظمة الأممية وتكريس القيم الإنسانية الكونية المشتركة وتثبيت السلم والأمن الدوليين.

- أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الثلاثاء بنيويورك، المبادئ المنبثقة عن الأجندة الإفريقية حول الهجرة، والتي تهدف إلى تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية وفي التحول البنيوي للقارة. وفي كلمة خلال اجتماع نظم على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الهجرة والتحولات البنيوية في إفريقيا"، أوضح بوريطة أن هذه الأجندة، التي تعد ثمرة تشاور موسع، تروم جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب-جنوب، وكذا رافعة للتضامن.

* رسالة الأمة :

- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى حول "العمل من أجل حفظ السلام"، الذي انعقد يوم الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكد صاحب الجلالة التزام جلالته بدعم ومساندة مبادرة "العمل من أجل حفظ السلام" التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تولي أهمية خاصة للقارة الافريقية، التي تعد مسرحا لعمليات حفظ السلام . وأبرز جلالة الملك أن المغرب، الذي ما فتئ يولي أهمية خاصة لاستقرار القارة الإفريقية وازدهارها، لا يخامره أدنى شك في أن هذه المبادرة، ستمكن من تجديد الالتزام الدولي لصالح هذه القارة، على أعلى المستويات.

- أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أنه من المرتقب أن تجري أولى عمليات إصدار الصكوك السيادية، وهي أداة للمالية التشاركية، في 5 أكتوبر المقبل. وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2018، أن الأمر يتعلق بصك إجارة سيتم إصداره في السوق الداخلية في 5 أكتوبر المقبل بمبلغ مليار درهم.

* لوماتان :

- استكمال المرحلة الأخيرة قبل تشغيل محطة نور ورزازات الثالثة. وتعتبر هذه المحطة مجهزة بنظام تخزين الملح المصهور الذي يسمح لها بإنتاج الكهرباء لمدة 7.5 ساعات بدون أشعة شمسية، من أجل توزيع أمثل للكهرباء.

* ليبيراسيون:

- عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس. وبالإضافة إلى مواصلة التحضير لافتتاح السنة التشريعية الثالثة 2018-2019، تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع موضوعات تتعلق بالجلسة الأسبوعية الأولى للأسئلة الشفهية، والتشريعات وتقييم السياسات العمومية، ومجموعات العمل الموضوعاتية، والعلاقات الدولية، والمسائل التنظيمية والإدارية.

* ليكونوميست:

- القانون الأساسي للمقاول العقاري، وإطلاق منتجات خاصة بالطبقة الوسطى، وتوسيع الولوج إلى السكن الاجتماعي لفائدة فئات أخرى ... كلها اقتراحات تقدم بها المقاولون العقاريون. كما اقترحوا خطوطا عريضة بالنسبة للسكن في العالم القروي، بناء على دراسة تقييمية لاحتياجات وانتظارات السكان. ولإنعاش هذا القطاع، ينبغي محاربة المسائل غير النظامية، و"المنافسة غير الشريفة". وتوجد مقترحات الفيدرالية الوطنية للمقاولين العقاريين ضمن مذكرة تم توجيهها لوزارة التعمير والإسكان.

* البيان:

- أشاد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، يوم الثلاثاء بالرباط، بعمق الروابط التاريخية المتجذرة بين المملكتين المغربية والإسبانية، والتي ما فتئت تنعكس إيجابا على علاقات التبادل الثقافي والتعاون الثنائي بين البلدين. وشدد الأعرج، خلال ندوة صحفية عقدها مع نظيره الإسباني، خوسيه جيراو، برواق باب الرواح، لتقديم النسخة الثانية من البرنامج الثقافي "وجوه، الثقافة الإسبانية اليوم"، على أن البرامج الثقافية الإسبانية بالمغرب تمثل جوهر الوعي المتبادل بقدرة الثقافة على بناء جسور التواصل التي ظلت دائما مفتوحة بين ضفتي المتوسط.

*لوبينيون:

- أسدل الستار يوم الثلاثاء على أشغال لقاءات إفريقيا 2018، التي انعقدت على مدى يومين بباريس. ويمكن للجمعية المغربية للمصدرين، التي كانت حاضرة في هذه التظاهرة، أن تفتخر اليوم بالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة الاقتصادية جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وشكلت هذه التظاهرة مناسبة للوفد المغربي المشارك للعمل على إقامة شراكات جديدة، وتوسيع فرص التعاون والتبادل، وإبراز الخبرة المغربية، والدفاع عن جودة العرض المغربي الموجه للتصدير.

*أوجوردوي لوماروك:

- أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يوم الأربعاء بالجماعة الترابية حد البخاتي بإقليم آسفي، آلية جديدة أطلق عليها "المثمر لخدمات القرب" لمواكبة الفلاحين من أجل تعزيز وترسيخ وإبراز تأثير الممارسات الفلاحية الجيدة والتسميد المعقلن. وتتميز هذه الآلية الجديدة بالمرونة والاندماج وتعدد المكونات من أجل خدمة الفلاحين المغاربة، كما تشكل جزءا من برنامج "المثمر" الذي يجسد التزام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتنمية القطاع الفلاحي في المغرب.