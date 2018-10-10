رصيف الصحافة: إسبانيا تفكك مافيا لتهريب الأسلحة إلى المغرب

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء"، التي ورد بها أن إسبانيا تمكنت من تفكيك مافيا للمخدرات حاولت تهريب أسلحة متطورة إلى المغرب عبر الزوارق السريعة. ووفق الخبر ذاته، فإن إحدى الشبكات المفككة في مدينة قادس اعترف أعضاؤها بأنهم، بالإضافة إلى تهريبهم الحشيش، كانوا يسعون إلى تهريب بنادق رشاشة ومسدسات لفائدة مافيات متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، قبل أن يكشفوا عن أعضاء آخرين مهمتهم تهريب السلاح إلى الضفة الجنوبية للمتوسط.

ويتعلق الأمر بسبع قطع من السلاح كانت ستهرّب إلى المغرب، وتبلغ قيمتها المالية حوالي 823 مليونا، مقتناة من السوق السوداء. وقد صادرتها السلطات الإسبانية في عرض البحر، بعدما أقلعت الزوارق التي ستهربها من إسبانيا نحو المغرب بحوالي عشر دقائق.

وأثار المنبر الإعلامي نفسه التحقيق الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بالرباط مع مسؤولي التعمير بعد انهيار ورش من 15 طابقا. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن التحقيق في هذا الحادث جاء بطلب من الوالي محمد مهيدية، الذي حضر إلى مكان الانهيار، وعبر عن غضبه بعد وقوفه على المخالفات الخطيرة التي رافقت الأشغال، بما فيها غياب دعامات إسناد لتفادي إلحاق الضرر بالمباني المجاورة، التي عبر قاطنوها في وقت سابق عن تخوفهم من حدوث تصدعات نتيجة عمليات الحفر الهادفة إلى بناء ثلاثة طوابق تحت أرضية.

وفي خبر آخر تطرقت "المساء" إلى وفاة فرنسي في عقده السادس ببهو محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، عندما كان يحضر أطوار الجلسة التي تخص شكاية سبق أن تقدم بها بعد أن اقتنى رفقة زوجته عقارا بمنطقة تامراغت شمال مدينة أكادير من مواطنة فرنسية، إلا أنهما بعد محاولة حيازة هذا العقار تبين لهما أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال.

وذكرت "المساء"، أيضا، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استدعى المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية إلى لقاء بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بهدف نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي قبل افتتاح السنة التشريعية الجديدة.

وأضافت الجريدة، نسبة إلى مصادر نقابية، أن الحكومة من المقرر أن تقدم مقترحا جديدا بعد أن قامت المركزيات النقابية برفض مقترحها السابق.

وإلى "أخبار اليوم"، التي نشرت أن أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، قال إن ابنه سيتنازل عن 50 مليونا قيمة جائزة "سخاروف"، في حال فوزه بها، لصالح مؤسسات خيرية انتصارا لقيمه الراقية، مؤكدا أن كل ما يرغب به ابنه هو القيمة الرمزية للجائزة فقط. وكان ناصر الزفزافي قد تأهل إلى نهائيات جائزة "سخاروف" لحقوق الإنسان.

وقال أحمد الزفزافي إن الجائزة لا تعني ابنه فقط، بل تعني المغرب بصفة عامة، ومنطقة الريف على الخصوص، وجميع أحرار العالم الذين تسري في عروقهم دماء الحرية

وجاء في "أخبار اليوم"، كذلك، أن الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول) شملت المغرب بحملة تمشيطية ضد الشبكات الدولية العابرة للقارات، التي تحاول استعمال دول، من بينها المغرب، مقرا لها أو معبرا لنشاطاتها الإجرامية، لاسيما مافيا تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر.

وأضافت الجريدة أن "الأنتربول" اعتقلت أكثر من 100 مشتبه بهم في عملية أمنية دولية شملت المغرب والعراق ولبنان والأردن، وحجزت لدى المتهمين سيولة نقدية تبلغ قيمتها 1.3 مليار سنتيم نقدا، و6 كيلوغرامات من الهيروين، و400 قرص مخدر صناعي.

من جهتها، نشرت "الأحداث المغربية" أن سفنا بحرية مغربية تستعد، ابتداء من يوم الجمعة المقبل، للمشاركة في تمرين بحري عسكري مشترك في غرب المتوسط، بتعليمات عليا.

وأضافت أن التمرين البحري العسكري يضم دول مبادرة "5 زائد 5 دفاع" (فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا والجزائر وليبيا موريتانيا وتونس والمغرب)، وهو يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية في مجالات مراقبة أمن الطيران والفضاءات البحرية والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة بمختلف مظاهرها.

ونقرأ في العدد نفسه أن إسبانيا منعت مغربيا من الحصول على جنسيتها، حيث وجدت أن درجة الاندماج لم تكن كافية ليصبح إسبانيا، بالنظر إلى ردوده على الأسئلة الموجهة إليه من قبل القضاة. ووفق "الأحداث المغربية"، فإن المواطن المغربي قال للقضاة إن سبتة ومليلية ليستا إسبانيتين لأنهما تقعان خارج المجال الجغرافي للبلاد، لذلك عللت الغرفة المدنية قرارها بأنه من غير المتصور وغير المقبول الجهل بالبلد الذي تسعى إلى حمل جنسيته.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فنشرت أن المصالح التابعة لولاية أمن مراكش تمكنت، خلال شهر شتنبر الماضي، من إيقاف 1710 مبحوث عنهم بسبب جنايات وجنح مختلفة، وأنها ألقت القبض في الفترة نفسها على 43 شخصا بتهمة حيازة السلاح الأبيض في ظروف مشبوهة، كما اعتقلت 2524 شخصا في حالة تلبس بجناية وجنحة.

وكتبت الورقية ذاتها أن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ثمن موقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية، الذي يعتمد الشرعية الدولية، ويعتبر بأن حلها لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار بين جميع الأطراف.