عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس..

* أخبار اليوم :

- بعد طلب العروض الذي أطلق في يوليوز الماضي، قبيل إعفاء وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد، رست صفقة إنجاز دراسة كبيرة وغير مسبقة، حول سيناريوهات الإصلاح الشامل للتقاعد في المغرب، على مجموعة إيطالية تدعى "فيناكتو"، التي حصلت على حق إنجاز الدراسة، التي ستعمد الحكومة بناء عليها على الشروع في الإصلاح الكبير المنتظر لأنظمة التقاعد.

- رغم التوافق الذي حصل حوله في الغرفة الأولى، فقد صوت مستشارو لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أول أمس، ضد مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ما فرض إعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. وأثار المشروع نقاشا مطولا، ليس حول استعجالية الحكومة في تمريره دون حوار أو تشاور واسع، كما ادعت فرق نيابية من الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، بل لسبب آخر هذه المرة يتعلق بعدم اكتمال النصاب.

* المساء:

- بعد المدراء الجهويين ومندوبي الصحة.. حملة "التغيير" تقترب من مديري المستشفيات. علمت "المساء" أن وزارة الصحة تستعد في الوقت الحالي لطرح حركة انتقالية في صفوف مديري المستشفيات يمختلف ربوع المغرب. وحسب ما كشفته المصادر، فإن الحركة الانتقالية تهم كلا من مديري المستشفيات الجهوية والبالغ عددها 81 مستشفى، فضلا عن مديري المستشفيات المحلية. وتستعد الوزارة للإعلان عن هذه التغييرات، عقب انتهائها من الحركة الانتقالية التي باشرتها في صفوف المندوبيات الإقليمية للصحة.

- وقعت كل من الفيدرالية الوطنية للمطاحن والمؤسسة الفرنسية لتصدير الحبوب، يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، على اتفاقية اطار جديدة للتعاون التقني في مجال الحبوب. وبمقتضى هذه الاتفاقية، يقترح كلا الطرفين تكوينات في إدارة المختبرات التحليلية، واستقبال التقنيين في فرنسا للاستفادة من حصص في تكوين المكونين، وتوفير المواد التعليمية البيداغوجية لفائدة طلبة معهد التكوين في صناعة المطاحن بالدار البيضاء.

* الأحداث المغربية :

- يشارك المغرب في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد من 8 الى 14 أكتوبر الجاري في جزيرة بالي الأندونيسية، وتشكل موعدا سنويا هاما بالنسبة للمالية والاقتصاد العالمي. ويناقش الخبراء والمسؤولون الحكوميون، من مختلف بلدان العالم، الظرفية الدولية، مع تقييم لإقتصاد عالمي يشهد تغيرات متأثرا بالتوترات الصينية -الأمريكية، وانهيار عدد من عملات الاقتصادات الناشئة. كما تشمل النقاشات البرامج والاستراتيجيات التي ينبغي إعتمادها لتمويل الإقتصادات، ومحاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية، من خلال تحديد الخطوط العامة لآفاق تطور الاقتصاد العالمي.

- طالب الائتلاف المغربي من أجل المناخ الحكومة بإخراج قانون المناخ إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن، محذرا من هدر المزيد من الوقت. ودعا الائتلاف، خلال المنتدى الخامس الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، إلى تفعيل اتفاق باريس، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من طرف الدول لإدخال الاتفاق حيز التنفيذ خلال قمة المناخ المقبلة.

* العلم :

- في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أقدم زهاء 50 طبييا ممارسا بالقطاع العمومي على إيداع استقالة جماعية بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بوجدة. وأكد الدكتور عمر شراك، أحد المستقلين والمحاور الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح للصحيفة، أن الخطوة الاحتجاجية تندرج ضمن سياق استمرارية المعركة النضالية والتصعيد التي تبناها المجلس الوطني للنقابة قبل أسبوعين إلى غاية الاستجابة لملفه المطلبي. وكانت النقابة أودعت ملفا مطلبيا مستعجلا قبل سنة لدى مصالح وزارة الصحة وتتضمن مرافعات من أجل تسوية وضعية الأطباء بالقطاع العمومي بما فيها مشكل معادلة الدكتوراه ثم تحسين ظروف العمل.

- يحتضن المعهد العالي للقضاء بالرباط خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، دورة تكوينية في موضوع "المساواة بين الجنسين" لفائدة 40 مكونا من هيئة التدريس بالمعهد (قضاة وأطر كتابة الضبط). هذا البرنامج التكويني الذي ينظم بدعم من الاتحاد الأوروبي، يندرج في سياق الإصلاحات التي يشهدها المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن في منظومته القانونية، وذلك بهدف القضاء على الحواجز التي من شأنها منع ولوج الجنسين وخاصة النساء إلى العدالة. ويشمل هذا البرنامج الذي يمتد على مدى 12 يوما، التعريف بمقاربة النوع وآليات المساواة بين الجنسين، ومدارسة النصوص القانونية المرتبطة بالأسرة والشغل والقانون الجنائي.

* آخر ساعة:

- دعت المفوضية الأوروبية المغرب لعقد اجتماع ثنائي طارئ لم يحدد تاريخه بعد، لتدارس أزمة اللاجئين التي يعد المغرب أحد أقطابها الرئيسية، قبيل خوض دول الاتحاد مفاوضات جديدة بهذا الخصوص خلال القمة الأوروبية في بروكسيل يوم 18 أكتوبر الجاري. وذكرت وكالة "إيفي" الإخبارية، أن النتائج التي سيتمخض عنها هذا الاجتماع الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستكون بمثابة مادة رئيسية ستنبني عليها المفاوضات التي سيخوضها دول الاتحاد في بروكسيل.

- أنهى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) السنة المنصرمة بتسجيل عجز تقني يقدر ب301 مليون درهم، وعجز صاف في حدود 22 مليون درهم. وأظهرت أرقام رسمية أن حجم الموارد المالية التي يقوم بتحصيلها (كنوبس) أصبح أكثر من خمسة ملايير درهم سنة 2017، أما التي يؤديها للمؤمنين ومهنيي الصحة بالقطاعين العام والخاص فانتقلت من 3.3 ملايير درهم سنة 2006 إلى 5.1 ملايير درهم سنة 2017.

* بيان اليوم:

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها فتحت باب المشاركة في العملية الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية الخاصة بالموسم الدراسي 2019-2020. وحسب بلاغ للوزارة، يشارك في هذه العملية موظفات وموظفو الوزارة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين يتوفرون على ملف صحي يؤكد إصابتهم أو زوجاتهم أو أحد أبنائهم أو والديهم بمرض خطير أو مستعص أو مزمن يستدعي ضرورة تتبع العلاج بمركز استشفائي.

- يعيش مربو دجاج اللحم بالمغرب، خلال هذه الأيام، أحلك اللحظات، لاسيما وأن كابوس الخسائر ضرب ضيعاتهم على مستوى ربوع المملكة، مكبدا إياهم خسائر مادية وصلت بالملايين، بالإضافة إلى إتلاف ما يقارب 13 مليون كتكوت خلال الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة الأزمة الحاصلة في السوق الداخلية، بعد تراجع الطلب. وقال اعبود محمد، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، إن القطاع يشهد خلال هذه الفترة ركودا اقتصاديا خطيرا، نتيجة الاختلالات التي تشهدها السوق المغربية، علاوة على توقيف المفاقس إنتاجها للكتاكيت، طيلة الفترة الممتدة ما بين 8 و14 أكتوبر الجاري.

* الاتحاد الاشتراكي :

- علمت الجريدة من مصدر مطلع بأن القضاء الإداري انتصر للأغلبية من معارضي رئيس بلدية المحمدية المنتمي للعدالة والتنمية، حيث قالت المحكمة، بوجود حالة امتناع رئيس جماعة مدينة المحمدية، بخصوص عدم إدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس، بشأن نقطة استقالته، وبأحقية عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف، بالحلول محل رئيس الجماعة لإدراج النقطة المذكورة، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعي عليه الصائر".

- ثمن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، موقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية الذي يعتمد الشرعية الدولية ويعتبر بأن حلها لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار بين جميع الاطراف. وأضاف المالكي، في أعقاب مباحثاته الاثنين مع رئيس البرلمان الالماني (البونداستاغ) فولغانغ شاوبله في إطار زيارة عمل لألمانيا، أن شاوبله أكد أن بلاده التي ستترأس مجلس الأمن شهر أبريل المقبل، ستتابع باهتمام كبير كل ما يمكن أن يساعد على تسوية سياسية متوافق عليها للنزاع المفتعل.

* رسالة الأمة :

- قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، يوم الثلاثاء بمراكش، بزيارة مشروعين نموذجيين في إطار برنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراكش. ودخل برنامج حماية واحة نخيل مراكش الذي انطلق سنة 2007 مراحل جديدة من تطوره. وقد اختارت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء الوقوف خلال زيارتها على موقعين يمثلان مرحلتين من العمل الذي تم القيام به لحد الساعة.

- رصدت منظمة "متقيش ولدي" ثغرات قانون تشغيل عاملات وعمال البيوت، في شقه المتعلق بتشغيل الطفلات والأطفال ما بين 16 و18 سنة، مسجلة عدم تحديده لساعات العمل الإضافية، وكيفية التعويض عنها، إلى جانب إغفاله الحق في الانتماء النقابي، وكيفية إنهاء عقد الشغل وأسباب هذا الانتهاء، إلى جانب كيفية مراقبة مفتش الشغل قانونية تشغيل القاصرات داخل البيوت، على اعتباره مكانا خاصا ومغلقا. واستنكرت المنظمة في بلاغ، حرمان هذه الفئة "من التمدرس والتكوين ومن كل معالم العيش الكريم من لعب وترفيه، والحكم على كثير من الأجسام الصغيرة بالعمل كيد عاملة رخيصة في البيوت".

* لوماتان :

- ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية.

- السوق النقدية المغربية تواصل ارتفاعها وتسجل رقما قياسيا بلغ للمرة الأولى عتبة 15 مليون بطاقة بنكية للسحب والأداء. وإن كان معدل السحب يبدي مقاومة، فإن الأداء عبر البطاقة يواصل تقدمه بـ42,6 مليون عملية ليمثل حوالي 18,3 مليار درهم بين يناير وشتنبر 2018.

* ليكونوميست :

- تعديل السلم التدريجي للضريبة على الشركات .. إحدى أهم التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2019. وسيتم الإبقاء على معدل 10 في المئة الذي سيطبق على الأرباح الصافية التي تقل أو تساوي 300 ألف درهم. وسيتم تطبيق معدل 17,5 في المئة على الأرباح التي تفوق 300 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم ومعدل 32 في المئة بالنسبة للأرباح التي تفوق مليون درهم.

- أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بالجماعة القروية الطرش (وادي زم)، مبادرة جديدة من برنامجها "آكت 4 فارميرز" للعمل التطوعي لفائدة الفلاحين بإقليم خريبكة، وذلك بمناسبة المحطة الثالثة لآلية "المثمر لخدمات القرب" التي تحط الرحال بإقليم خريبكة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري. وتهدف آلية "المثمر لخدمات القرب"، التي أطلقتها المجموعة شهر شتنبر الماضي، إلى تعزيز العرض الشمولي الموجه للمزارعين. كما أنها تعد مكونا من برنامج "المثمر" الذي يجسد التزام هذه المجموعة من أجل تنمية وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب.

* أوجوردوي لوماروك:

- إصلاح التعويض عن فقدان العمل: ثلاث سيناريوهات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويأخذ السيناريو الأول فرضية 780 يوما من العمل المصرح بها في 36 شهرا قبل تاريخ فقدان الوظيفة. ويأخذ السيناريو الثاني 212 يوما من العمل المصرح بها خلال 12 شهرا قبل فقدان الوظيفة، و636 يوما من العمل المصرح بها خلال 36 شهر ا السابقة. أما السيناريو الثالث فيأخذ 182 يوما من العمل المصرح بها خلال آخر 12 شهرا و546 يوما خلال 36 شهرا السابقة.

- رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يدعو إلى جولة جديدة للحوار الاجتماعي. ومن المقرر، أن يكون قد اجتمع أمس بقادة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. ويبدو أن هذه الجولة الجديدة ستكون الفرصة الأخيرة. وذلك، لأنه بعد سلسلة من الاجتماعات بين مارس وأبريل الماضيين، لم يتوصل الفرقاء الاجتماعيون إلى اتفاق قبل عيد الشغل. ومع ذلك، تعهد المسؤولون بالتوصل إلى اتفاق. ولهذا السبب، فإن هناك أملا كبيرا في أن تجد جميع الأطراف أرضية للتوافق.

* البيان:

- التقدم والاشتراكية: أشاد المكتب السياسي للحزب بالنفس البناء الذي حمله التقرير الأخير للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية. ودعا المكتب الحكومة إلى التجاوب الفعال والسريع مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية. كما عبر عن تضامنه مع النضال المشروع للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- انطلاق الموسم الفلاحي 2018-2019. ويأتي بعد سنة سجل خلالها إنتاج الحبوب مستوى قياسيا بحوالي 103 مليون قنطار، وفقا للأرقام الرسمية. وتقترح الوزارة الوصية سلسلة من التدابير التحفيزية لضمان نجاحه. ومن المتوقع أن يتم طرح، خلال هذا الموسم، 2.2 مليون قنطار من البذور المختارة في السوق بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة.

* ليبيراسيون:

- أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس حكومة ولاية سلانغور الماليزية، أميردين بن شاري، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب وماليزيا. ومكن هذا اللقاء من تقييم الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين المغرب وماليزيا، واستكشاف آفاق جديدة من أجل تعزيز علاقات التعاون والمبادلات الثنائية، خصوصا في قطاعات الطيران والفضاء، وصناعة الجلد، والصناعة الحلال والتجارة الإلكترونية، وكذلك في مجال المدن الذكية.

- أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2018 - 2019، من الجماعة الترابية تامصلوحت بإقليم الحوز. واتخذت الوزارة مجموعة من التحفيزات والتدابير. وتوقع أخنوش أن يتم تسجيل إنتاج قياسي بالنسبة للزيتون، قد يصل إلى مليوني طن على مساحة منتجة تقدر بـ 957 ألف هكتار، مسجلا ارتفاعا ب22,3 في المئة بالنسبة للموسم الماضي.

* لوبينيون:

- تبقى صناعة السيارات إحدى أهم القطاعات التي تحدث الشغل وتشهد اليوم تحولا على المستوى الدولي. فقد أصبح المغرب فاعلا رئيسيا في هذا القطاع على الصعيد العالمي، حيث احتل المرتبة الثانية في قائمة البلدان الإفريقية المصنعة للسيارات، بإنتاج يعادل 376 وحدة في 2017، بارتفاع تسع نقاط مقارنة مع السنة التي قبلها.

- تم مساء الاثنين بآسفي، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين جهتي مراكش آسفي و "هوت دو فرانس" بفرنسا، تروم تشجيع استثمار الشركات الفرنسية بالجهة، وتكوين الطلبة المغاربة في مهن الفندقة والسياحة، إلى جانب المرافقة في التكوين بفرنسا. وتهدف هذه الاتفاقية، إلى المساهمة في الرفع من قدرات مركز التدريب المغربي الفرنسي لمهن السياحة والفندقة، وتشجيع المبادلات الاقتصادية بهدف المساهمة في خلق فرص عمل بجهة مراكش آسفي، والسماح لشركات جهة "هوت دوفرانس " بولوج أسواق جديدة.

