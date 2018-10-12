عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم :

- بعد مرور أكثر من شهرين على توقيع الرباط وبروكسيل بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري يوم 23 يوليوز الماضي، معطيات جديدة كشفت أن الحكومة الإسبانية تتحرك بحذر وعقلانية من أجل تسريع مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الجديد، تجنبا لأي طارئ قد يهدد الاتفاق، نظرا لأن قطاع الصيد البحري الإسباني هو المتضرر الأكبر من تأخر المصادقة على الاتفاق الجديد.

- أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، يوم الأربعاء بالجماعة القروية الطرش (وادي زم)، مبادرة جديدة من برنامجها "آكت 4 فارميرز" للعمل التطوعي لفائدة الفلاحين بإقليم خريبكة، وذلك بمناسبة المحطة الثالثة لآلية "المثمر لخدمات القرب" التي تحط الرحال بإقليم خريبكة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري. وتهدف آلية "المثمر لخدمات القرب"، التي أطلقتها المجموعة شهر شتنبر الماضي، إلى تعزيز العرض الشمولي الموجه للمزارعين. كما أنها تعد مكونا من برنامج "المثمر" الذي يجسد التزام هذه المجموعة من أجل تنمية وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب.

* المساء:

- في قرار مفاجئ، أقدمت عضو الفريق البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة أسماء الشعبي على تقديم استقالتها من البرلمان، لأسباب لم تكشف عنها. وحسب معلومات حصلت عليها "المساء"، من مصادر مطلعة، فإن نجلة رجل الأعمال الراحل ميلود الشعبي، قررت التنازل عن مقعدها بالبرلمان، بعد أن كانت ضمن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في قرار غير منتظر من قبل زملائها في الحزب والبرلمان.

- احتجاجا على حجم وتوالي الخسائر التي يتكبدها المئات من مربي الدواجن بمختلف المناطق المغربية، قرر المهنيون النزول للاحتجاج وإيصال صوتهم لوزارة الفلاحة أمس الخميس، من خلال وقفة احتجاجية طالبوا فيها وزير الفلاحة والصيد والبحري بمد جسور التواصل معهم وفتح باب الحوار لطرح مختلف مشاكلهم وفي مقدمتها استمرار حصد الخسارات الناتجة عن فائض الإنتاج وقلة التسويق ما كبدهم خسائر وصفت بـ"الفادحة". وقد ثارت ثائرة مربي الدواجن مباشرة بعد علمهم بقرار أصحاب المفاقس القاضي بإتلاف الملايين من كتاكيت اليوم الأول وعدم بيعها ابتداء من 8 أكتوبر الجاري وإلى حدود 14 منه، وهو ما جعل المهنيين يراسلون وزارة الداخلية لوقف هذه العملية.

* الأحداث المغربية :

- صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، وهو مشروع خاص جاء في ظرفية خاصة. ففضلا عن اللمسة الاجتماعية خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل وتسريع الحوار الاجتماعي، تضمن المشروع كما يبدو من الأرقام المسربة، عددا من الإجراءات الجبائية لدعم المقاولات الصغيرة، وتشجيع إنشاء المقاولات من أجل إحداث فرص الشغل، لكن دون التفريط في التوازانات الاقتصادية الكبرى. وتتمثل أهم الإجراءات في الرفع من ميزانيات التعليم والصحة وضخ اعتمادات مالية إضافية للقطاعات ذات الطابع الاجتماعي وتخصيص أزيد من 40 ألف منصب شغل ما بين التوظيف والتوظيف بالتعاقد ورفع المداخيل لمواجهة تفاقم العجز ورفع الضريبة السنوية الخاصة على العربات الثقيلة ورفع الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر وإقرار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبناء الذاتي للعقارات وتخفيض الضريبة على المقاولات الصغيرة وتخصيص 2 في المئة من الأرباح للتضامن.

- كشف الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أن وزارته تعتزم إصدار دليل للتواصل العمومي بالمؤسسات الإدارية والقطاعات الوزارية. وأبرز بنعبد القادر، خلال يوم دراسي نظمته الوزارة تحت موضوع "الصوت المواطن بالمغرب.. دور التواصل ووسائل الإعلام من أجل حكومة منفتحة"، أن غياب قواعد محددة للتواصل مع المواطن، حفز الوزارة على وضع الدليل، وهو ما سيضمن إضفاء الطابع المهني على وظيفة التواصل بالمؤسسات الإدارية.

* العلم :

- عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء، جلسة للحوار الاجتماعي مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصصت لعرض ومناقشة محددات وتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2019، والاستماع لملاحظات واقتراحات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وقالت خديجة الزومي، القيادية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن جلسة الحوار الاجتماعي المعلنة، كانت عبارة عن تقديم للميزانية الخاصة بقانون المالية لسنة 2019، بعد تقديمه في المجلسين الحكومي والوزاري، موضحة أن العثماني رفض الإجابة عن سؤال الغلاف المالي المخصص للحوار الاجتماعي.

- أكد عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن الفريق اضطلع بمهامه التشريعية، خلال الدورة البرلمانية الماضية، في الدفاع عن وجهة نظره ومقترحاته التشريعية خاصة على مستوى مناقشة وإقرار قانون المالية. وقال اللبار، في تصريح للجريدة، إن أعضاء الفريق الاستقلالي قاموا بدور كبير في الدفاع عن القضايا الوطنية وإشعاع صورة المغرب لدى المنتظم الدولي، من خلال المشاركة في العديد من المهام والمنتديات والزيارات الدبلوماسية، واستقبال العديد من الوفود توطيدا للعلاقات مع العديد من التنظيمات والهيئات الدولية، ومن خلال مشاركتهم في أنشطة وتظاهرات البرلمانات والاتحاد والجمعيات البرلمانية.

* آخر ساعة:

- علمت (آخر ساعة) من مصادر نقابية موثوقة حضرت اجتماع رئيس الحكومة وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أن جلسة الحوار مع سعد الدين العثماني كانت "باهتة وفاشلة" مرة أخرى، إذ استعرض العثماني، بحضور وزراء حكومته التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، مبررا هذه الخطوة بإطلاعهم على الميزانية المرصودة قبل عرضها على البرلمان. وكشفت المصادر نفسها أن المركزيات النقابية "جلدت" العثماني بانتقادات لاذعة، معتبرة استراتيجية الحكومة في العمل معها "ضحكا على الذقون"، مضيفة أن النقابيين انتفضوا في وجه العثماني وطالبوه بتقديم عرض الحكومة واطلاعهم على الزيادات والاعتمادات المرصودة في مشروع قانون المالية، مستغربين خلو عرض العثماني من أية أرقام تخص الاعتمادات المالية لعدد من القضايا الاجتماعية.

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2019، والمصادقة على مشروعي قانون، وعلى عدة اتفاقيات دولية. وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية. وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة.

* بيان اليوم:

- جددت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها في مجال التمويل الفلاحي، بمناسبة انطلاق الموسم الفلاحي 2018-2019. وفي هذا الإطار، أعلنت المجموعة عن إطلاق أول شركة تأجير "خضراء" مهمتها تمويل مكننة الفلاحة واقتناء الجرارات وآلات الحصاد والدرس وغيرها من الآلات والتجهيزات والعتاد الزراعي، ومواكبة جميع الصناعات الفلاحية والغذائية.

- أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، يوم الأربعاء بمراكش، أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت قوة محركة للإصلاح على المستوى الوطني خاصة من خلال التأثير على القوانين والسياسات العمومية وصنع القرار. وشدد اليزمي، في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أنه لكي تقوم هذه المؤسسات بدورها على أكمل وجه، يتعين تعزيز قدراتها وقدرات باقي الفاعلين لرصد الانتهاكات التي قد تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.

* الاتحاد الاشتراكي :

- أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الأربعاء بالرباط، على تطابق المواقف والرؤى بين الكويت والمغرب في مجمل القضايا الدولية والإقليمية تحت القيادة الحكيمة لقائدي البلدين سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد المالكي، خلال استقباله رئيس ديوان المحاسبة بدولة الكويت بالإنابة، عادل عبد العزيز الصرعاوي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام، بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المغرب والكويت منذ بداية ستينيات القرن الماضي.

- أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بن عتيق، أن الاكتظاظ الذي عرفه ميناء طنجة المتوسط يومي 29 و30 غشت الماضي ناتج عن ظروف استثنائية. وأوضح بن عتيق، في كلمة خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لمناقشة ظروف عملية العبور بالنسبة لأفراد الجالية المغربية برسم سنة 2018، أن عملية العبور عرفت ابتداء من 27 غشت إلى 2 شتنبر الماضي توافدا استثنائيا نحو بلدان الاستقبال، حيث سجل في 29 غشت المنصرم، 53 ألف عابر، وذلك لتزامن هذه الفترة مع عيد الأضحى ونهاية العطلة الصيفية والدخول المدرسي.

* رسالة الأمة :

- تفتتح اليوم الجمعة، دورة أكتوبر للبرلمان، برسم السنة التشريعية الثالثة، وهي الدورة التي تجتذب اهتمام المتتبعين والأوساط السياسية بمختلف أطرافها، كما يترقب الرأي العام باهتمام كبير خطاب جلالة الملك بالمناسبة، خاصة وأن الخطب الملكية أمام البرلمانيين، شكلت في السنوات الأخيرة مناسبة لصنع الحدث وإطلاق المبادرات السياسية والقرارات الكبيرة. وسيكون أمام هذه الدورة العديد من الملفات والمهام التي تجعلها من المحطات السياسية الحاسمة خاصة في ما يتعلق بالانتظارات التي يتعين الانكباب على معالجتها كمشاكل الشباب والتشغيل والتكوين والملف الاجتماعي.

- شكل النقاش الدائر حاليا داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، التي انطلقت أشغالها منذ الاثنين بنيويورك، فرصة للوفد المغربي ولعدد من الوفود والخبراء الدوليين للتأكيد على عدالة ومصداقية الطرح المغربي في قضية النزاع المفتعل حول الصحراء. ويسعى خصوم الوحدة الترابية، يائسين، إلى إقناع أعضاء اللجنة بما يطرحونه من مغالطات حول حقيقة النزاع وأسبابه، متجاهلين التطورات التي عرفها الملف منذ سنة 2007 وصدور القرار الأممي رقم 2414 الذي شدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.

* لوماتان :

- تعتزم الوكالة الوطنية للموانئ اللجوء إلى سوق السندات لتمويل استثماراتها بين سنتي 2018-2022 والتي تقدر بـ6 ملايير درهم. كما تعتزم الوكالة طرح مبلغ مليار درهم، مع حصة أولية بـ500 مليون. ويتمثل الهدف في تعزيز العرض المينائي وتحديثه من أجل مواكبة التحولات التي تمس التجارة الخارجية للبلاد.

- دعا تقرير أنجزته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وقدمت خلاصاته يوم الأربعاء بالرباط، إلى تثمين وظيفة التواصل العمومي في القطاعات الوزارية، من خلال إحداث بنيات تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وموارد مالية كافية. ويندرج تقرير "الصوت المواطن بالمغرب: دور التواصل ووسائل الإعلام من أجل حكومة منفتحة" والذي تناول بالتحليل دور التواصل العمومي والمنظومات الإعلامية في الإدارة العمومية، في إطار مشروع يحمل العنوان نفسه مولته ألمانيا ونفذ بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

* ليكونوميست :

- الضرائب: ارتفاع الحد الأدنى لمساهمة الشركات التي تعاني من عجز مزمن. وكانت هذه المساهمة تقدر ب 0.5 بالمئة من رقم المعاملات، لكن مشروع القانون المالي 2019 يعتزم الزيادة فيها بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 0.75 بالمئة. وأكد خبير في مجال المحاسبة أن "هذه الزيادة ستعاقب الشركات التي تعاني من العجز، لكنها لن تشمل المتورطين في الغش".

* أوجوردوي لو ماروك:

- بعد ساعات قليلة من المجلس الوزاري ليوم الأربعاء 10 أكتوبر، كانت تفاصيل مشروع القانون المالي لدى الرأي العام. وقال مصدر حكومي "إننا اليوم أمام نسخة أولية من الميزانية التي سيتم تعديلها بكل تأكيد عدة مرات قبل المصادقة النهائية بمجلس الحكومة". ووفقا للمصدر ذاته، فإن "هناك العديد من الإجراءات المتضمنة في النسخة الحالية سيتم تعديلها أو حذفها بالكامل".

- المصادقة على مشروع مرسوم القانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، الذي يحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في سرعة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أيام. وأوضح محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة ترغب "في تقديم رد سريع على الوضع الراهن للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)". وبدأ التوازن المالي ل(الكنوبس) يقلق المسؤولين منذ عدة أشهر. وقد ارتفع عجز الصندوق سنة 2017 إلى ما لا يقل عن 22 مليون درهم. ومن المحتمل أن يتفاقم هذا العجز مع متم السنة المالية الحالية.

* البيان:

- أكد خبراء رجال قانون دوليون أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة أن مخطط الحكم الذاتي هو "الحل العملي الأمثل" لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي هذا الاطار، أكد المحامي البريطاني أندرو روزمارين أن مخطط الحكم الذاتي، هو مشروع "عادل ومرن وواعد" و يمثل حلا "يحمل الأمل في حياة أفضل لشعوب المنطقة، ويضع حدا للفرقة ويعزز المصالحة"، معتبرا أن المبادرة المغربية تضمن "درجة كبيرة من تقرير المصير" بالنسبة لسكان الصحراء.

- استئناف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم الأربعاء، من دون حضور المنظمة الديمقراطية للشغل. وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أنه كان على الحكومة استدعاء الفرقاء الاجتماعيين بعيد خطاب العرش. وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمام النقابات أن الحوار الاجتماعي يمثل خيارا استراتيجيا بالنسبة للحكومة. لكن إلى حد الآن، لا توافق المركزيات النقابية على مقترحات العثماني.

* ليبيراسيون:

- الخلاف يتواصل بين وزارة الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. ويبدو أن الأزمة بين الطرفين مرشحة لمزيد من التوتر إثر تهديد باستقالة جماعية للأطباء وهجرة جماعية محتملة. وحسب مصادر إعلامية، فقد قدم حوالي 40 طبيبا استقالتهم بجهة الشرق احتجاجا على تردي وضعية قطاع الصحة، مهددين بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

- وقعت كل من الفيدرالية الوطنية للمطاحن والمؤسسة الفرنسية لتصدير الحبوب، يوم الثلاثاء في الدار البيضاء، على اتفاقية اطار جديدة للتعاون التقني في مجال الحبوب. وبمقتضى هذه الاتفاقية، يقترح كلا الطرفين تكوينات في إدارة المختبرات التحليلية، واستقبال التقنيين في فرنسا للاستفادة من حصص في تكوين المكونين، وتوفير المواد التعليمية البيداغوجية لفائدة طلبة معهد التكوين في صناعة المطاحن بالدار البيضاء.

* لوبينيون:

- أكد رئيس جهة الداخلة واد الذهب، الخطاط ينجا، الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن الانتخابات الحرة والنزيهة تشكل المرجع الوحيد لاختيار مسؤولين مؤهلين لإدارة الشأن العام وتمثيل الصحراويين. وشدد ينجا على أن المشاركة المكثفة من قبل الصحراويين في هذه الانتخابات تشكل استفتاء في حد ذاتها اختاروا من خلاله، بشكل لا رجعة فيه، التشبث بهويتهم المغربية المتوارثة أبا عن جد، داعيا المجتمع الدولي إلى أخذ هذه الإرادة الشعبية بعين الاعتبار، والتي تبرز أن (البوليساريو) لا يمكنها، بأي شكل من الأشكال، أن تمثلهم.

- وقع المغرب والشيلي على مذكرة تفاهم تروم إحداث لجنة مشتركة لتشجيع التجارة والاستثمار. وستشكل هذه المذكرة السبيل الأمثل لتحديد مجالات التعاون والتكامل والقطاعات ذات الأولوية التي من شأنها تشجيع التجارة وإرساء شراكة ذات منفعة متبادلة بين المغرب والشيلي.



