اختفاء خاشقجي يقلق بريطانيا وفرنسا وألمانيا

هسبريس - إفي

أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم، عن "قلقها البالغ" إزاء مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى بعد دخوله قنصلية البلد العربي في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، مطالبة باجراء تحقيق في الحادث.

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاثة البريطاني جيريمي هنت والفرنسي جان ايف لودريان والألماني هايكو ماس في بيان مشترك أنهم يبحثون "حادثا خطيرا"، مطالبين باجراء "تحقيق" حوله.

واختفى خاشقجي المنتقد لحكومة الرياض في الثاني من الشهر الجاري، لكن السعودية قالت إن المعلومات حول اغتيال الصحفي في القنصلية السعودية بأسطنبول "أكاذيب" واتهامات "دون اسس".

وذكر البيان "الدفاع عن حرية التعبير والصحافة وضمان حرية الصحفيين تمثل أولويات لألمانيا وبريطانيا وفرنسا. لذا يجب الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأكد الوزراء الثلاثة أنهم يتشاركون القلق الذي اظهرته شخصيات دولية اخرى مثل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس.

وأضافوا "هناك حاجة لاجراء تحقيق لكشف حقيقة ما حدث وتحديد المسئولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس بكشف "حقيقة" اختفاء خاشقجي.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عبر جوتيريس عن مخاوفه من تكرار هذا النوع من الاختفاءات واعتبارها أمرا "طبيعيا".

وأشارت (بي بي سي) نقلا عن مصدر أمني تركي لم تكشف عن هويته، إلى أن مسئولين أتراك يمتلكون تسجيلات سمعية وبصرية تثبت أن خاشقجي، اغتيل في قنصلية السعودية بإسطنبول.