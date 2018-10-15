الشرطة التركية تتوفر على تسجيل مقتل خاشقجي

هسبريس - رويترز

ذكر مسؤول ومصدر أمني في تركيا، اليوم، الاثنين أن السلطات التركية لديها تسجيل صوتي يشير إلى أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل في القنصلية السعودية باسطنبول.

وقال المصدر الأمني لرويترز دون الخوض في تفاصيل "الشرطة التركية لديها تسجيل صوتي يشير إلى أن خاشقجي قتل في القنصلية السعودية".

وقال المصدر الأمني "جرى نقل الأدلة لجميع الأطراف بوضوح شديد... ونحن الآن في مرحلة جمع أدلة ملموسة في القنصلية".

من جهته أفاد مسؤول التركي للمصدر ذاته بإنه يجري إطلاع دول منها السعودية والولايات المتحدة على الأدلة التي تفيد بمقتل خاشقجي.

وتنفي السعودية بشدة قتل خاشقجي الذي كان ينتقد سياسات المملكة. ووصف وزير داخليتها ذلك الزعم بأنه كذب. ويقول مسؤولون سعوديون إنه غادر القنصلية بعد فترة قصيرة من دخولها.

وكانت آخر مرة شوهد فيها خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" والذي يحمل بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة، لدى دخوله القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري للحصول على وثائق لزواجه المرتقب. وقالت خطيبته إنه لم يخرج من المبنى.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال، وفق المصدر ذاته، بحث مستجدات الأحداث في المنطقة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق المصدر ذاته، على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك.